新竹食品路上新開幕日式綜合串燒、烤物店，不知道大家有沒有發現？

炙燒串燒是新竹起家的在地品牌，年輕老闆過去是日本料理師傅，對食材要求相當嚴格

使用的肉品及蔬菜都是當天在市場採買的，光看色澤就知道很新鮮~

搭配獨門醬汁及炭火燒烤，增添炭烤香氣

除了肉品及蔬菜，還有多種海鮮等豐富食材可以挑選，難怪越晚人潮越多

快跟著小米一起去看看吧。

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👉串燒炙燒-新竹店位置及停車方式

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串燒炙燒在食品路與明湖路交叉口，全家便利商店及田記烤鴨斜對面。

開車的朋友可以停在路邊白線或停車格，不過小米提醒別影響附近住戶出入喔

👉串燒炙燒-新竹店環境介紹

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店前除了有戶外開放式的座位，也有內用的空間。

內用除了有吧台桌，也有四人的座位，我們晚餐時間來訪，店內真的人潮滿滿呢

👉串燒串燒-新竹店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有肉品、蔬菜、海鮮等豐富食材任君挑選，很適合下班或周末假日來喝一杯

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

綜合烤串25元起，肉類每串40-50元之間，還挺平價的

不管內用或外帶，串燒一律都在門口食材櫃自行挑選，光看食材的色澤就知道很新鮮

雞心真的超大顆的！老闆強調食材都是當天從市場採買的，不是冷凍品喔

串烤一律先炸再烤，先油炸鎖住水份，再加上獨門醬汁碳烤，香氣特別濃郁

醬汁帶上獨家的香料，烤串有香又帶辣，很適合配酒吃呢~

不吃辣的朋友記得點餐要告知喔。

炭火直烤就是香噴噴~

店內還有味噌湯喝到飽，雖然是免費提供，不過讓小米意外地驚艷

有海帶和豆腐滿滿的湯料，而且味噌香挺濃郁的~

來這邊酒喝多了，喝碗熱呼呼的味噌湯解酒挺不錯的

👉串燒炙燒-新竹店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟Alice、小彤和大瑋來吃好料

肉串分為包青蔥或蘆筍的肉串和純肉串，就看個人喜好挑選啦。

小米點了雞肉串(50元)、牛肉串(50元)、孜然羊肉串(50元)、照燒豬肉串(40元)、青蔥牛肉串(50元)、蘆筍豬肉串(50元)和金針豬肉串(50元)等等。

串烤火侯掌握得剛剛好，肉質軟嫩又多汁，記得趁熱吃口感最佳，即使冷掉肉質也不會太硬喔

個人偏愛雞肉串(50元)，肉質吸附鹹甜帶微辣的醬汁，鹹香不膩很涮嘴~

孜然羊肉串(50元)有孜然的香氣，肉質很嫩 牛肉串(50元)也很推薦喔。

包菜的肉串一串只要50元，還挺便宜的，蔬菜清甜搭配肉肉也挺不錯的

內臟類也不貴耶，像是雞翅、雞胗只要50元銅板價左右，真的美味又平價。

小米偏愛大腸(40元)和雞皮(40元)，口感酥脆讓人一口接一口吃不停

豆皮玉子燒(60元)很特別，豆皮包裹玉子燒，而不是常見的麻糬，外脆內嫩的口感，是小朋友最愛

如果小朋友要享用，記得點餐時提醒店家不要刷上會辣的醬汁喔。

雞心(40元)真的好大顆，吃起來很過癮！

雞翅(50元)很香、口感挺嫩的，是很棒的下酒菜~

甜不辣(25元)、豆干(25元)和米血糕(25元)是不吃肉類朋友的好選擇

蔬菜的選擇性也很多，有四季豆(35元)、香菇(35元)、櫛瓜(40元)、紅黃綠(40元)、杏鮑菇(40元)、筊白筍(50元)和玉米(40元)，色彩繽紛

肉肉吃多了，可以吃點蔬菜增加營養~

玉子燒(60元)有甜甜的美乃滋，是小朋友最愛

想要吃高級一點的食材，這裡有許多海鮮可以選擇

烤龍蝦(400元)老闆特別加上爆炒過的蒜末、蔥及辣椒提味。

雖然使用的是冷凍龍蝦，肉質不會太粉，還有濃郁的蝦膏喔

特別是有爆炒過的蒜蓉提味，有1+1大於2的效果！

小米大推蒜蓉粉絲扇貝(200元)，底部依序鋪上粉絲、扇貝和香氣十足的蒜蓉，粉絲吸附扇貝的鮮甜和蒜蓉香氣，沒幾口就被我們解決了

後來還加點一盤來吃呢 XD

鹽烤台灣鯛才350元真的很划算，火侯掌握得很好，外層金黃酥脆，還保留魚肉的肉汁

肉質鮮甜又嫩，不會有土味，喜歡烤魚的朋友可不容錯過~

胡椒鳳螺(120元)鹹香帶辣，喜歡重口味的朋友可以嚐看看喔。

日式烤飯糰(60元)外層微微酥脆，內餡有滿滿的肉鬆，來到這邊不用擔心吃不飽 XD

以上是我們的心得分享，炙燒串燒老闆堅持品質，選用新鮮的食材碳烤，烤串幾乎只要50元銅板價，而且食材選擇很豐富

開幕不到半年，每到晚上總是能看到滿滿人潮，喜歡吃串燒喝酒的朋友，不妨來嚐看看喔！

👉串燒炙燒-新竹店營業時間地址

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🌟店家資訊：串燒炙燒-新竹店

🏠地址：新竹市東區食品路407號

☎電話：0978 883 955

⏰營業時間：18:30–02:00 (週三公休)

粉絲團：灸燒の串串

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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