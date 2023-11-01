おはよう，日本～

早上前往神戶波多比亞飯店的31樓用餐，採用 buffet 的方式，窗戶都是大片玻璃，視野超好～

還有現做歐姆蛋，口味有3種可以挑選（蘑菇醬｜海鮮濃湯醬｜番茄牛肉醬），都不錯吃，也有牛肉泡飯～

京都嵐山的魅力在於它結合了自然和文化，讓遊客可以同時欣賞到大自然的美麗，以及日本古老傳統的魅力。

周邊景點▼天龍寺是一個世界文化遺產，擁有美麗的日本庭園，礙於時間關係，無法進入一訪～

▼京都嵐山人力車體驗，車程其中一條路線參考：渡月橋→嵯峨野竹林隧道→野宮神社→落柿舍→渡月橋。

有機會可以嘗試一下，粉特別。（路線有好幾條可以挑選，費用依路線｜時間有所不同！）

京都嵐山竹林小徑，個人覺得是日本最美的小徑之一。

又稱：嵐山竹林｜嵯峨野竹林，是嵐山一片天然孟宗竹，竹林小徑可以讓遊客行走，往前不遠便到野宮神社。

日本野宮神社是一座古老的神社，歷史可以追溯到平安時代，四周圍被自然景觀所環繞，更增添了祂的神秘感。

野宮神社也與日本著名文學源氏物語有所關聯。



以下文字擷取維基百科：

野宮神社由野宮發展而來。

相傳每當天皇換代，將由未婚的皇室女性(內親王或女王)中挑選代替天皇的「齋宮」到伊勢神宮，擔任祭祀的工作。在出發到伊勢神宮之前，齋宮齋戒沐浴3年的地方稱為「野宮」。

野宮神社的特色是▲黑色的鳥居，這是保有樹皮的原木鳥居，因保存不易，是目前全日本唯一僅存。

野宮神社奉祀天照大神｜白福稻荷大明神｜大山弁財天，主要是祈求締結良緣｜求子順產｜學業進步｜交通安全等等。

野宮神社也算是日本最早齋宮制度的發源地，也是竹取物語中的出處。

（日翻譯：竹取翁の物語｜輝夜姬）

▲愛宕大神｜▼白福稲荷大明神。

▼稲荷社。

▼繪馬（有料）以及水面上的祈願紙（有料），可以填寫願望掛上。

▼神石｜亀石。

再走回嵐山竹林小徑，眼前是一片濃密的綠色竹海，高聳的竹子彷彿像是一個綠色大拱門，當陽光透過竹葉間灑在路面上，形成一片片美麗的光影。

整條小徑充滿了幽靜和神秘的氛圍，彷彿進入了一個禪修意境世界～

建議放慢步調，在竹林小徑上慢走～

視野望去～綠意盎然，讓人感到放鬆和沉澱，可以盡情享受這片美景～

▼嵯峨豆腐｜三忠。

▼よーじやカフェ｜嵯峨野嵐山店。

嵐山有許多特色美食，隨機購買小丸子來吃吃，口感還好～

▼SNOOPY Chocolat京都｜嵐山。

渡月橋是嵐山的象徵，它是一座跨越桂川的木製拱橋。

在橋中可以欣賞嵐山四季美景，在秋天季節，觀看橋兩旁的楓樹變色，非常漂亮，可惜來早了！

以下文字擷取網路資料：

渡月橋之名代表月亮橫渡的意思，命名典故是源自於鎌倉時代的龜山天皇。

在一次滿月時，於船上舉行宴會的龜山天皇認為月亮看起來似乎在過橋。

我們在橋上自拍，搭配後方美景，粉有日本風情～

（謎之音：噗～你不就是在日本啊！

每次前來日本總是有不同地方特色的霜淇淋，在這邊就有金箔口味，不吃嗎！？

那不是太可惜了～而他抹茶口味的霜淇淋，味道重。

中午前往嵯峨嵐山比納里奧飯店｜Hotel Binario Saga Arashiyama用餐，享受當地道地豆腐餐～

整體下來不錯吃，炸物也蠻酥脆，豆腐口感跟台灣軟嫩不太相同，好吃～

▼JR嵯峨嵐山站一景。

金閣寺，正式名稱是：鹿苑寺（興建1397年），坐落於鏡湖池畔的鹿苑寺舍利殿，是日本著名將軍足利義滿興建，目的是作為一個修行的地方，於1955年重新修復建造，1987年全殿外壁的金箔裝飾全面換新。

金閣寺建築壯麗，獨特建築風格融合了宮廷貴族｜武士｜佛教的文化與流行設計，也就是說以現代建築觀來看，每層建築風格都不一樣。

以下文字擷取維基百科：

一樓是平安時代的貴族建築風；二樓是武士建築風格；三樓則為中國唐朝風格，寺頂有寶塔狀的結構，頂端有隻象徵吉祥的金鳳凰裝飾。

金閣寺著名特色是三層寶塔的最上層，塔外覆蓋著金箔，當陽光照射下閃閃發光，金色光芒外觀令人陶醉，這也是金閣寺被稱為金閣的由來～

只是今天是陰天狀態，陽光短暫露臉不多，感覺在陽光拍攝下最美。

金閣寺周圍的景觀也是粉漂亮，美麗的湖泊畔倒影在湖中，增添了一絲神秘和浪漫的氛圍，寺廟後方的花園也是可以漫步欣賞～

寺院著名古松：▼陸舟之松，傳說是足利義滿將軍栽種，形狀貌似揚帆的船，樹齡傳說有600年以上。

白蛇の塚可以許願投幣，投幣在石頭中央願望就會成真，因此吸引許多遊客前來嘗試～

▼貴人榻。

這裡的繪馬竟然跟一休小和尚有關係，真是可愛～

後續搭車前往清水寺，待續…