喜歡吃重慶川菜的朋友，這間位在台中北屯的川渝香川菜料理你一定要筆記起來！老闆本身就是重慶人，主打正宗重慶川菜，香辣烤魚、酸菜魚、麻辣小龍蝦、重慶香辣串串、各式重慶小菜通通吃得到，特別的是在川渝香川菜料理也能吃到新鮮牛蛙料理唷

川渝香川菜料理位置

川渝香川菜料理位在台中北屯北平路上，近台中捷運文心崇德站，附近也有收費停車場，步行過來約5分鐘路程，亮紅色扛棒相當好找

川渝香川菜料理環境

川渝香川菜料理店裡頭的空間非常寬敞，燈光明亮，除了一般的四人座位，也有六人的大圓桌，非常適合多人來聚餐

門口處還有一個以四川方言拼貼而成的愛心打卡牆可以拍照

川渝香川菜料理菜單

香辣烤魚 小份 680元

川渝香川菜料理的招牌重慶烤魚有三種口味，香辣烤魚、泡椒烤魚及不辣的蒜香烤魚，糖糖這次點的是小份的香辣烤魚，烤魚盛裝容器看起來相當有質感，充滿濃厚的中國風

裡頭是採用一整隻的鱸魚，先烤過再淋上老闆採用辛香辣及多種辣椒特製的麻辣湯頭，裡頭基本配料有高麗菜、豆芽菜、黑木耳及寬粉，料多實在，烤魚也相當入味，肉質更是細緻鮮嫩，香辣過癮

麻辣小龍蝦 680元

想吃正宗麻辣小龍蝦，川渝香川菜料理也吃得到，採用來自屏東在地養殖場的活體澳洲小龍蝦，肉質肥美鮮甜，吸附著麻辣香氣及十三香精華，讓人吮指回味，一隻接一隻，裡頭除了主角麻辣小龍蝦，還有添加馬鈴薯、小黃瓜及玉米筍等配料

香辣饞嘴蛙 小份 680元

外面常吃到重慶烤魚、麻辣小龍蝦，糖糖倒是第一次吃到這道香辣饞嘴蛙，看到菜名有個蛙字，沒錯別還懷疑，裡頭就是青蛙料理！採用活體現殺牛蛙入料，搭配老闆特製的麻辣湯頭，看起來紅通通的，感覺辣勁十足呀

裡頭的牛蛙肉份量超實在，肉質細嫩鮮甜，有點像雞肉的口感，吸附著麻辣湯汁的激華，香辣帶麻，讓人越吃越過癮，裡頭也有添加馬鈴薯、玉米筍、小黃瓜等配料增添口感，這道糖糖超愛

老闆特調酸菜魚 小份 580元

如果不吃辣的朋友，老闆也特別製作了不辣的酸菜魚，裡頭加入了二荊條、燈籠椒點綴，看起來很辣，其實吃起來沒有辣，小朋友也可以吃

酸菜魚採用的是以去刺的鱸魚，用湯匙一撈，裡頭滿滿都是料，除了細緻鮮嫩的鱸魚肉，還有黑木耳、豆芽菜、冬粉及酸菜，單吃美味也超級下飯

重慶小麵 100元

想要來點主食，推薦川渝香川菜料理的重慶小麵，採用細麵條，搭配老闆特製的自炒的油辣子，上頭灑上滿滿花生、香菜及青蔥，吃的時候拌均勻，麵條口感超Q彈，吸附著油辣子的香辣滋味，不時還會蹦出花生的硬脆口感，層次非常豐富，好吃

酸辣馬鈴薯 150元

這道酸辣馬鈴薯糖糖也超愛，外面比較常叫做酸溜土豆絲，將新鮮馬鈴薯刨絲，搭配特製酸辣醬汁及白、黑醋，口感爽脆，香辣帶酸，只要吃上一口就會停不下來，這道超開胃

涼拌小黃瓜 120元

除了剛剛的酸辣馬鈴薯，這道涼拌小黃瓜也很開胃，辣度大概是小辣左右，採用新鮮黃瓜，切成塊狀後再拍打小黃瓜讓涼拌時醬汁更加入味，口感清脆，帶著香辣滋味

蒜蓉生蠔 （隱藏版）

沒想到來吃重慶川菜竟然可以吃到烤生蠔，採用肥美飽滿的生蠔，烤至約8-9分熟後再淋上特製蒜蓉醬，直接整顆塞進嘴裡才過癮，一入口就立刻大爆汁，生蠔的鮮甜交織著蒜蓉的香氣，真的好好吃呀

會游的烤魷魚 120元

採用一整隻魷魚，刷上特製醬汁再撒上特製粉料下去烤製，魷魚肉質超Q彈，鮮甜滋味中還帶著孜然的香氣

另外還有多種重慶烤串串，激推豬肉坨坨、牛肉坨坨，肉品有先醃過，刷醬再撒上特製粉料下去烤製，香氣超迷人，非常下酒的料理

喜歡吃香辣帶麻的正宗重慶川菜，推薦這間網評高達4.9顆星的川渝香川菜料理，不只料理口味道地又好吃，餐點也非常多樣化，老闆本身來自重慶，老闆人也相當親切，道道都大受好評，推薦給大家