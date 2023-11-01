在Sunday Morning 星期天早上吃完奶油香氣瀰漫的烤餅後就一直魂牽夢縈

為了找非印度料理但又有賣印度烤餅的店家簡直費煞苦心

這次選了以早午餐供應一早就能享受現做烤餅美味的嶼木

特別跋涉到北車後站華陰街老社區

老公寓的一樓打理整潔明亮

白牆幾乎一塵不染非常亮麗

店內空間幾乎完全打通沒有梁柱遮擋

地板是很可愛的洗石子地舖成棋盤格的圖案

裸露的電線與燈泡很有工業風格

相對桌椅跟擺設都非常日系文青形成反差

門口的長椅搭配桌子形成好幾組的雙人座位

正中央非常大方留下大面積的空地

出入通行完全不會擁擠

另一側的空間很遺世獨立感

就像時間暫停一般停留在上一個年代的復古氛圍

特別留下小片的老宅紅磚瓦更有意境

店內提供開水可以自由取用

餐具跟調味料也都是自助式

如果有需要置物的話提供的是堅固造型的圓形鐵網籃

嶼木除了是好吃的早午餐店之外

也有另一個選物店的雙重身分

店內有許多精緻漂亮的餐盤杯碗出售

很適合帶回家妝點餐桌

雖然我個人是被烤餅吸引而來

不過嶼木招牌第一名似乎是各種手作漢堡

用的是自家製的奶油麵包聽起來就很美味

印度烤餅每日新鮮現做手揉

價格大約都在150元至200元之間不算便宜

是個精緻早午餐的價位

單點的選項很多特色料理

如果不想吃澱粉的話也有不少沙拉口味

加點的單品選項很多元可以自己客製出最美味的早餐盤

飲品主要提供茶飲跟咖啡類選項

價位比一般早餐店高上一截

除了鹹食之外嶼木的甜點聽說也很厲害

每日供應的品項會以手寫字條展示在櫃檯

不時會出現更多隱藏菜色

香料咖哩雞肉佐烤餅套餐 TWD200

比起捲餅我更愛單吃烤餅感覺更有Q彈的咬勁

香料咖哩的口感有點焦味略微妙

微辣的味道不會過油膩有著豐富層次的香氣

生菜沙拉非常清脆新鮮

搭配的油醋醬微酸很爽口

大愛嶼木家的烤餅有著超濃郁可口的奶油香

非常有手揉的筋道Q度令人滿足

外皮烤至帶點金黃酥脆

內裡蓬鬆輕盈極度好吃

單吃我可以吃一打都不會膩

熱鮮奶紅茶 TWD90

飲品搭配套餐可以小折扣30元不賴

微甜的口味有著淺淺的綿密奶泡

沉穩的茶味與濃郁乳香很和諧

小清新質感路線比普通早餐店鮮奶茶好喝

但相對價格也是多了一倍

季節限定草莓生乳捲 TWD155

相較鹹食的優秀甜點反而沒那麼對我的味

內餡的草莓份量頗多但吃不太到草莓的酸甜

奶油生乳餡整個吃完後嘴巴會有膩感

蛋糕體本身吃起來有點缺乏水分

口感相對比較紮實一點

寧靜自在的空間享受特色異國風味的早午餐

在嶼木一大早就能吃到香噴噴的現烤出爐烤餅真的很幸福

很適合不趕時間的早晨悠哉慢慢享用每一口的美好

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/23

花費: TWD415(烤餅套餐+鮮奶紅茶各1)

嶼木islandwood

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09:00-16:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿1.5小時)

低消限制: Yes (每人一份餐點或一杯飲品超過80元)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區華陰街26號

電話: 02-2511-5787



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