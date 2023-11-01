在Sunday Morning 星期天早上吃完奶油香氣瀰漫的烤餅後就一直魂牽夢縈
為了找非印度料理但又有賣印度烤餅的店家簡直費煞苦心
這次選了以早午餐供應一早就能享受現做烤餅美味的嶼木
特別跋涉到北車後站華陰街老社區
老公寓的一樓打理整潔明亮
白牆幾乎一塵不染非常亮麗
店內空間幾乎完全打通沒有梁柱遮擋
地板是很可愛的洗石子地舖成棋盤格的圖案
裸露的電線與燈泡很有工業風格
相對桌椅跟擺設都非常日系文青形成反差
門口的長椅搭配桌子形成好幾組的雙人座位
正中央非常大方留下大面積的空地
出入通行完全不會擁擠
另一側的空間很遺世獨立感
就像時間暫停一般停留在上一個年代的復古氛圍
特別留下小片的老宅紅磚瓦更有意境
店內提供開水可以自由取用
餐具跟調味料也都是自助式
如果有需要置物的話提供的是堅固造型的圓形鐵網籃
嶼木除了是好吃的早午餐店之外
也有另一個選物店的雙重身分
店內有許多精緻漂亮的餐盤杯碗出售
很適合帶回家妝點餐桌
雖然我個人是被烤餅吸引而來
不過嶼木招牌第一名似乎是各種手作漢堡
用的是自家製的奶油麵包聽起來就很美味
印度烤餅每日新鮮現做手揉
價格大約都在150元至200元之間不算便宜
是個精緻早午餐的價位
單點的選項很多特色料理
如果不想吃澱粉的話也有不少沙拉口味
加點的單品選項很多元可以自己客製出最美味的早餐盤
飲品主要提供茶飲跟咖啡類選項
價位比一般早餐店高上一截
除了鹹食之外嶼木的甜點聽說也很厲害
每日供應的品項會以手寫字條展示在櫃檯
不時會出現更多隱藏菜色
香料咖哩雞肉佐烤餅套餐 TWD200
比起捲餅我更愛單吃烤餅感覺更有Q彈的咬勁
香料咖哩的口感有點焦味略微妙
微辣的味道不會過油膩有著豐富層次的香氣
生菜沙拉非常清脆新鮮
搭配的油醋醬微酸很爽口
大愛嶼木家的烤餅有著超濃郁可口的奶油香
非常有手揉的筋道Q度令人滿足
外皮烤至帶點金黃酥脆
內裡蓬鬆輕盈極度好吃
單吃我可以吃一打都不會膩
熱鮮奶紅茶 TWD90
飲品搭配套餐可以小折扣30元不賴
微甜的口味有著淺淺的綿密奶泡
沉穩的茶味與濃郁乳香很和諧
小清新質感路線比普通早餐店鮮奶茶好喝
但相對價格也是多了一倍
季節限定草莓生乳捲 TWD155
相較鹹食的優秀甜點反而沒那麼對我的味
內餡的草莓份量頗多但吃不太到草莓的酸甜
奶油生乳餡整個吃完後嘴巴會有膩感
蛋糕體本身吃起來有點缺乏水分
口感相對比較紮實一點
寧靜自在的空間享受特色異國風味的早午餐
在嶼木一大早就能吃到香噴噴的現烤出爐烤餅真的很幸福
很適合不趕時間的早晨悠哉慢慢享用每一口的美好
最後附上簡單的用餐資訊:
用餐日期:2022/02/23
花費: TWD415(烤餅套餐+鮮奶紅茶各1)
嶼木islandwood
09:00-16:30
公休日: 不定休
有無服務費: No
有無Wifi: Yes
有無插座: No
有無限時: Yes (客滿1.5小時)
低消限制: Yes (每人一份餐點或一杯飲品超過80元)
多元支付: 否
可否訂位: 否
地址: 〒 104 台北市中山區華陰街26號
電話: 02-2511-5787
延伸閱讀：
台北大安-[人x人2.0] 近信義安和站通化夜市，來自台東人氣烘焙麵包名店，吐司貝果樣樣熱門時常秒殺，台味特色文青吐司早午餐
台南中西-[熊記Bear's Casa] 青年路城隍廟前老宅，3桌內用小巧精緻文青店面，美味特色蘇格蘭蛋三明治與熱狗堡，舒適愜意的溫暖質感早午餐推薦
台北信義-[真芳碳烤土司] 捷運市政府站走路3分鐘，嚴選豐富食材澎湃招牌三明治，古早味Q彈粉漿蛋餅，香濃好喝紅茶牛奶，台北超人氣早午餐推薦