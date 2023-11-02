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騎著小藍找到了旿野曜初，這家最近很紅的早午餐就在中壢一號社宅的附近。除了餐點之外，最大的賣點就是她們的店長是一隻叫做冰豆的哈士奇喔！原來旿野曜初就在圍事國中時常去的全省眼鏡旁邊呢。因為到的有點早所以就在門口等著老闆開門～然後超可愛的老闆娘一開門就告訴我們兩個說～＂今天老闆大請客喔！所有的餐類都免費喔～＂，咦？？？我們第一次來就遇到這麼大方的活動嗎？？？同學們我們衝啊～冰豆店長我們來啦～（飛撲

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桃園市中壢區龍文街103號 請點我開始旿野曜初導航

營業時段10:00～15:00、17:00～21:00

每週三固定店休，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

有低消200元，小朋友身高超過櫃檯就要收低消唷。

停車資訊：這附近不太好停車，如果龍東路445巷跟龍福路路邊找不到停車位，可能就得停遠一點到龍岡圖書館去了，走路大約8分鐘左右。

店裡環境

佈置挺用心而且挺明亮的，牆上有很多冰豆的照片喔～一樓大約是三張兩人桌再加一張四人桌的沙發區這樣。

喔喔！店長大人登場了～～～你就是傳說中的冰豆嗎？等等，冰豆不就是台語的翻桌嗎？難道店長你的技能是翻桌嗎？（笑翻

嗯……看到冰豆身上的揹帶就知道，冰豆店長不會咬人，但會拆房子ＸＤＤＤＤ

還有，進門前要仔細看一下門上的公告！這裡可以帶寵物來～但是請記得寵物不落地！而且限定帶寵物的客人或是怕狗狗的顧客只能坐在二樓喔！冰豆很乖他不會上二樓的。然後有帶小朋友來的家長也要注意，孩子如果想跟冰豆玩請自己多加注意孩子跟冰豆的互動。

對了，想跟冰豆店長近距離的接觸嗎？？？來來來，到櫃檯去買一包店長專用的零食吧！保證冰豆會瘋狂的愛上你喔！（認真

走我們上二樓去看看，上二樓的話請先把鞋子脫好放進鞋櫃裡。

二樓算個小閣樓，兩張四人桌然後席地而坐，坐墊摸起來挺舒服的。

二樓往下拍一張，剛忘了說～一進門的左手邊就是水以及餐具的自助區，重點是還放了一支粘毛棒！就是可以在衣服上嚕來嚕去粘毛的那種～如果覺得衣服上沾了太多冰豆的毛的話，請自己去拿來嚕吧！

菜單品項

這裡不只提供早午餐以及飲品，年輕的老闆非常厲害還有做排餐以及歐法式的家常菜！我們今天選的是早午餐的西班牙烘蛋以及名字很長也讓人很好奇的韓國辣醬脆皮燒肉奶油麵！同學們是不是也想知道什麼是辣醬奶油麵呢？（笑

來吧反正我們的餐點正在做，就先來讓冰豆吃點零食吧！

但是！！！！小姐姐有特別特別提醒， 冰豆看到零食會非常興奮！ 興奮到可能會撲上來～雖然冰豆不會咬人但因為哈士奇的體型蠻大的，給他撲一下也是需要強壯的身體才能承受！所以建議拿到零食後請迅速蹲下！而且當你手上有零食的時候啊冰豆會非常聽話！可以叫他坐下！連握手也會喔ＸＤ（像我就是一開始反應不過來，零食拿在手上就差點被冰豆給撲倒了，他站起來前腳可以搭到我的肩膀啊！然後影片裡有聽到小朋友的哭聲對吧？店長也沒欺負他，只是那小朋友一進門看到冰豆就開始哭………上了二樓還在哭呢！

西班牙烘蛋：340元

相當豐盛的一道早午餐，很大一份的烘蛋再加上生菜沙拉，馬鈴薯以及鹹餅乾跟兩塊可頌～看起來就可以吃很飽！

上桌時櫃檯可愛的小姐姐會提醒說烘蛋裡面是半熟的，裡面混著事先烹煮過的馬鈴薯～因為口味偏鹹建議可以撕一塊可頌沾著混有馬鈴薯的蛋液吃～很好吃喔～

韓國辣醬脆皮豬肉奶油麵：380元

沒錯，菜單是對的！真的是韓國辣醬的義大利麵然後上面加了奶油啊！（激動

先試試脆皮燒肉吧，皮很脆而且不會硬！非常香喔～豬肉上也灑了些許的辛香料，香氣十足～而且吃起來毫不費力，不像有些脆皮燒肉不曉得是放久了還是烤過頭，皮跟肉都硬到咬不動。

小姐姐也有說明這道麵料理是要把韓式辣醬跟奶油依照個人的喜好先混在一起，寬麵條充份吸附了醬汁～吃起來辣辣甜甜的挺不錯啊！那個辣醬應該有小辣以上的程度，加上奶油出人意料的毫無違和感！

深海鱈魚條：220元

薄薄的麵衣裹上清爽的鱈魚，炸得剛剛好～再配上特調的松露醬，很爽口的一道炸物。

很不錯的一家餐廳，餐點品項多而且老闆跟老闆娘都很客氣親切，店長也很可愛啊！改天晚上會再找時間來試試這裡的排餐喔。

話說大家都這麼認真看到這裡了，有空可以到圍事的臉書粉專按個讚追蹤一下吧！

店家/景點資訊

店家名稱：旿野曜初

所在地址：臺灣桃園市中壢區龍文街103號

營業時間：日 一 二 四 五 六 10:00～15:00-17:00～21:00

店家電話：034665428

評價：★★★★★

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