為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 釜 山 / 西 面 / 황제잠수함 皇帝潜水艇 / 霸氣龍蝦一隻雞!!!

釜 山 / 西 面 / 황제잠수함 皇帝潜水艇 / 霸氣龍蝦一隻雞!!!

2023-11-05 12:50:00 小 祿 人氣：118
share
窩客好文

小 祿

發表篇數：603篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

◎龍蝦滿大隻的，肉質豐厚、有不少紅蝦卵吃的很過癮!!

一隻雞 (14).JPG

 

 

  來到熱鬧繁華的西面1號街，「皇帝潛水艇」開開眼界準備嚐鮮囉！

  釜山龍蝦一隻雞。是這次最高檔的餐食，聽導遊說也是客人滿意度最高的??

一隻雞 (1).jpg

  桌位區大致有三區，桌位滿多的可容納不少人。

一隻雞 (2).jpg

一隻雞 (3).jpg

  店中池裡有好多龍蝦呀!!

一隻雞 (4).jpg

  四人一桌，氣勢蓬勃登場～

一隻雞 (5).jpg

  設ㄧ小沙拉吧，小菜自取。

一隻雞 (6).jpg

  小菜出乎意外的少，泡菜只有一樣，其它是生菜沙拉、玉米、海帶絲等。

一隻雞 (7).jpg

  兩隻龍蝦下藏著一隻幼幼雞，魚板串塞進雞身裡，九孔、大章魚、魷魚、扇貝、蛤仔、

  三點蟹、貝類超多的，湯裡有許多豆芽菜。

一隻雞 (8).jpg

  魚板串很好吃，九孔上桌還活生生在蠕動煮很久，滿盤的貝類家族有些都遲遲不開，

  不知是否火候不均。

一隻雞 (9).jpg

一隻雞 (10).JPG

  店家桌邊服務剪開雞隻、魷魚、章魚；龍蝦先帶去變裝→剖半再送上桌。

一隻雞 (11).jpg

一隻雞 (12).jpg

一隻雞 (13).JPG

  龍蝦滿大隻的，肉質豐厚、有不少紅蝦卵吃得很過癮。

一隻雞 (14).JPG

  沒有米飯。吃得差不多了，店家會來下麵收尾(口感似拉麵)。

一隻雞 (15).JPG

  本以為湯頭經過海鮮與雞隻蒸煮會十分鮮美，淺嚐兩口覺得還好！

  查了2023年特皇蒸價位約￦149,000元。

  因為是跟團不知道是屬於皇帝蒸？還是特皇蒸？但有驚豔到。

  這一餐如果不趕時間「蝦聊天」三五好友來吃會吃得很開心！

一隻雞 (16).JPG

一隻雞 (17).jpg

一隻雞 (18).jpg

황제잠수함 皇帝潜水艇

電                話：051-816-0025
地                址：부산 부산진구 서면로 16 무광빌딩 / 釜山市釜山鎮區西面路16號
營業時間：12:00~21:00
公    休    日：特休詳店家公告
大眾運輸：地鐵西面站→7號出口；田浦站→3號出口
小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~
店家及交通相關資訊以官方最新公告為準
店家所提供菜單商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！
文章內容僅代表Lung當時當次當下品嘗的個人感受，不等於每個人所預期的期待嘿～

文章標籤

小祿 小祿出國趣 釜山 西面 皇帝潜水艇 龍蝦一隻雞 龍蝦 幼雞 九孔 章魚 三點蟹 魚板
 
創作者 Lung 的頭像
Lung

小 祿




檢舉
share
chevron_left

小祿ㄟ小食記/鄭哥港式炒飯麵/餐點可口想再訪!!
延伸閱讀

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

[食記] 台北萬華 涼粉伯sweet potato jelly

 機車仁妻

双町~正值食慾之秋、享受來自海洋與陸地的美味吧 !!

 沾墨點落

Hot Toddy 十字架純銀飾品

 高雄旅遊王
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

小 祿

發表篇數：603篇

挖系小祿～ 小祿邀請大家來分享我的遊趣＆食趣，有空來逛逛嘿！ http://alung1011.pixnet.net/blog 美食趁鮮品嘗，食趣文章日期敬請斟酌參考~
作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up