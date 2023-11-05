◎龍蝦滿大隻的，肉質豐厚、有不少紅蝦卵吃的很過癮!!

來到熱鬧繁華的西面1號街，「皇帝潛水艇」開開眼界準備嚐鮮囉！

釜山龍蝦一隻雞。是這次最高檔的餐食，聽導遊說也是客人滿意度最高的??

桌位區大致有三區，桌位滿多的可容納不少人。

店中池裡有好多龍蝦呀!!

四人一桌，氣勢蓬勃登場～

設ㄧ小沙拉吧，小菜自取。

小菜出乎意外的少，泡菜只有一樣，其它是生菜沙拉、玉米、海帶絲等。

兩隻龍蝦下藏著一隻幼幼雞，魚板串塞進雞身裡，九孔、大章魚、魷魚、扇貝、蛤仔、

三點蟹、貝類超多的，湯裡有許多豆芽菜。

魚板串很好吃，九孔上桌還活生生在蠕動煮很久，滿盤的貝類家族有些都遲遲不開，

不知是否火候不均。

店家桌邊服務剪開雞隻、魷魚、章魚；龍蝦先帶去變裝→剖半再送上桌。

龍蝦滿大隻的，肉質豐厚、有不少紅蝦卵吃得很過癮。

沒有米飯。吃得差不多了，店家會來下麵收尾(口感似拉麵)。

本以為湯頭經過海鮮與雞隻蒸煮會十分鮮美，淺嚐兩口覺得還好！

查了2023年特皇蒸價位約￦149,000元。

因為是跟團不知道是屬於皇帝蒸？還是特皇蒸？但有驚豔到。

這一餐如果不趕時間「蝦聊天」三五好友來吃會吃得很開心！

황제잠수함 皇帝潜水艇

電 話： 051-816-0025

地 址： 부산 부산진구 서면로 16 무광빌딩 / 釜山市釜山鎮區西面路16號

營業時間： 12:00~21:00

公 休 日： 特休詳店家公告

大眾運輸： 地鐵西面站→7號出口；田浦站→3號出口 小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~ 店家及交通相關資訊以官方最新公告為準 店家所提供菜單商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！ 文章內容僅代表Lung 當時當次當下品嘗的個人感受 ，不等於每個人所預期的期待嘿～

文章標籤