新竹的夏沐語大家還記得嗎？

小米去年分享過不用出國就能來到峇里島風情的餐廳~

餐廳已經經營三年多了，近期因人力因素轉型，從夏沐語港式點心園更名為夏沐語茶餐館了

餐點上保留一些深受大家喜愛的港式點心，新增了多道中式熱炒，有讓人驚豔的酸白菜牛肉砂鍋、鱘龍魚一魚多吃，讓我們吃得津津有味

還有哪些新菜色呢？快跟著小米一起看看吧。

周年慶優惠活動：

10月28日至11月30日止，滿千送百 (內用或外帶都有送唷)。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉夏沐語茶餐館位置及停車方式

*******************

夏沐語茶餐館位於寶山鄉雙園路上，大家Google夏沐語茶餐館就找得到他們囉！

園區寬廣很好停車，對開車的朋友來說非常方便。

👉夏沐語茶餐館環境介紹

*******************

園區內美麗庭園景色讓人彷彿一秒來到峇里島

藍天白雲配上綠意盎然的植栽，真的讓人很放鬆~

吃飽飯後來走走逛逛挺愜意的

在這邊隨便拍都是網美照。

隨便站在園區某個角落，拍起來就很有fu耶！

園區另提供腳底按摩、全身油壓等SPA服務，大家可以先來做個SPA放鬆，再去用餐喔

另一邊是用餐空間，有大片落地窗，可以一邊用餐，一邊觀賞綠意盎然的庭園

天氣好的時候有自然光灑落，跟親朋好友一邊吃飯、聊天真的相當放鬆。

再往裡面走，有比較隱密的空間，適合多人聚會或包場喔！

👉夏沐語茶餐館菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

雖然轉型為茶餐館了，餐點上仍保留部分港式點心，像是桂林蒸鳳爪、樹子蒸排骨、燒賣、乾炒牛河、腊味粒炒飯等。

另外新增了許多中式料理，像是鱘龍魚系列餐點、帶有港式風味的酸白菜牛肉砂鍋，選擇性真的很豐富

👉夏沐語茶餐館用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小彤及好友來吃好料~

茶資一人為30元，有東方美人茶及無咖啡因的枸杞紅棗茶可以選擇。

東方美人茶回甘又解渴，枸杞紅棗茶有枸杞、紅棗自然的甜香，清甜好喝

樹子蒸排骨(98元)肉質口感軟嫩、不乾柴，不會太油膩，有港式的風味。

桂林蒸鳳爪(98元)鳳爪醃漬入味有膠質的口感，挺嫩的。

小米還挺喜歡港式燒賣皇(118元)不僅大顆，內餡真的有鮮蝦耶，加上紮實的肉餡，愛吃港式點心的朋友可不能錯過

新菜色鱘龍魚海鮮粥(388元)是必點的，使用鱘龍魚骨熬製而成甜美的粥底，加上鱘龍魚肉、海參、中卷等海鮮配料，鮮味十足

米粒熬煮的很順滑，讓人一口接一口吃不停~

喜歡吃鱘龍魚的朋友有福了，蔥油鱘龍魚(388元)鱘龍魚與豆腐、蔥油等配料一起清蒸~

魚肉不只嫩又甜，不會有土味，而且已經去骨了，長輩或小朋友食用很方便

底部的豆腐吸附滿滿魚肉鮮味，讓我們吃得很滿足。

清燉鱘龍魚骨膠(138元)鱘龍魚富含膠質，是女士們最愛

小彤說湯頭非常甜美順口，魚骨帶有脆度的口感。

香酥貴妃蹄/小份(258元)蹄膀以獨門中藥配方調味，滷製入味後油炸，熱熱地吃有外酥內軟嫩的口感，喜歡吃蹄膀的朋友可不能錯過。

沾上甜甜的沙拉一起吃，有不同風味的享受喔。

琥珀燒鴨1/4(500元)一樣可以享用得到，外皮帶有焦糖色澤，屬於偏甜的風味。

肉質挺軟嫩的，一咬下去有多汁的口感，還會越嚼越甜

即使冷掉了，外皮一樣有脆皮的口感喔！

新菜色韭花蘿蔔糕(228元)也很推薦。

韭菜和香菇拌炒後鋪在香煎蘿蔔糕上。

蘿蔔糕帶有脆皮的口感，加上蝦米鮮味和韭菜甜味有多層次風味的享受

角豆銀魚(338元)爽脆的角豆加上鮮香十足的銀魚，是一道養生美味的菜色。

干貝筊白筍(288元)口味清爽，鋪有滿滿的干貝絲耶~

美人茶雞丁(338元)香酥雞丁、夏威夷果仁與東方美人茶葉等配料一起拌炒，鹹香中帶有微微茶香還挺特別的。

月亮蝦餅(338元)是小朋友很愛的炸物，酥脆外皮和飽滿的蝦肉內餡，沾上酸辣醬汁很涮嘴~

接下來這可厲害了，酸白菜牛肉砂鍋(688元)使用自然發酵的酸白菜，搭配牛肉、香菇、凍豆腐、豆皮等滿滿配料熬煮而成

湯頭酸V帶甜，肉甜味也融入湯裡，清甜不膩口，粉條吸附湯頭讓人忍不住一口接一口吃不停耶。

記得上桌時先加熱約10分鐘再食用，牛肉口感會更好喔

愛吃牛河的小米，當然要點XO醬乾炒牛河(268元)。

滑順Q彈河粉，搭配醃製入味的牛肉、脆口的豆芽菜，加入醬油、辣椒等調味大火乾炒，香氣十足

道地的港式風味，讓人一口接一口吃個不停喔！

上海小湯包(128元)外皮厚薄剛好，有飽滿鮮美的肉餡，沒幾口就被我們解決了 XD

飯後甜點是酥皮地瓜球(98元)，內餡有飽滿綿密的地瓜泥，濃郁的地瓜甜香，讓小彤很喜歡

以上是我們的心得分享，夏沐語轉型為茶餐館後，不僅保留經典港式點心，還新增了中式熱炒料理，是喜愛港式料理的老饕及園區下班的朋友們的好去處，適合好友或公司團體聚餐

特別推薦鱘龍魚系列菜色和酸白菜牛肉砂鍋喔！

👉夏沐語茶餐館營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：夏沐語茶餐館

🏠地址：新竹縣寶山鄉雙園路二段179-9號

☎電話：03 519 1689

⏰營業時間：週一、週三至週四11:00–14:00

週五至週日 11:00–14:00, 17:00–20:00

粉絲團：夏沐語茶餐館

➡️可刷卡！可現金！有收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我