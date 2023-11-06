高雄有那麼多好玩的地方，最推薦的高雄親子景點有那些呢？可以讓孩子們好好的放電之餘也可以寓教於樂的好地方有那些呢？當然一定要推薦你來到高雄絕對不能只是經過的「高雄國立科學工藝博物館」，高雄科工館占地非常館大，裡面的常設展與特展都是非常有趣且充滿知識教育性質的活動，最推薦來到高雄必訪的親子景點，小孩放電大人更是樂在其中的好地方。

高雄科工館必玩推薦的就是超受歡迎、Fun城市展示廳與交通夢想館常設展」，佔地廣大的科工館，光是這三個展覽，就夠親子族群暢遊一整天。不管晴天雨天，都非常適合帶小孩來科工館學習科學新知、兼放電。接下來，就來看看「 科工館一日遊」如何安排吧！

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高雄科學工藝博物館

高雄的「國立科學工藝博物館」(統稱：高雄科工館)，於民國86年10月正式開館，是台灣第一座應用科博物館，展館面積在亞洲排名第一、世界排名僅次於法國巴黎國家科技及工業博物館。科工館佔地19公頃，分為主體展示館、科技教育中心、戶外綠地三大部分，從日常生活的食衣住行、結合工業發展和科技新知，是民眾認識科學新知的好地方，更是高雄親子周末放假的好去處。

跟著我們一同去探索高雄科工館的有趣之處，相信我，你跟你的小孩會非常喜歡這裡！

高雄科工館門票資訊

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👉高雄科工館．熱雪天堂兒童滑雪樂園2．0特展 IBON門票優惠

現場售票

現場售票時間：09:00-16:00

展示廳票價表 種類及適用範圍 票價 全票(一般觀眾) 100 元 優

待

票 持有學生證個人。

20人以上一般團體。 70 元 20人以上學生團體。

65歲以上長者(假日/國定假日)。 50 元 年

卡 科工卡

有效期限1年，憑卡可不限次數入館參觀 300 元/人 (平日限定)年滿65歲以上長者 持身心障礙手冊人士及其必要之陪伴者1名 未滿6歲兒童 免費

(需憑證入館) 多功能大銀幕電影院票價表 種類及適用範圍 票價 全票(一般觀眾) 150 元 優

待

票 20人以上一般團體 100 元 持科工卡

未滿6歲兒童

20人以上學生團體 70 元 65歲以上長者(假日) 75 元 體驗設施票價表 種類 票價 體驗設施單張票券 30元(可任選一項體驗設施) 體驗設施優惠方案 一次購買20張以上體驗票者，可購25元優惠票價。

(詳細規則請參考科工館官網公告)

**詳細票價資訊請依高雄科工館官方網站公告為主

高雄科工館館所導覽

高雄科工館占地非常的廣大，主要將整體分成科工館北館與科工館南館，大部分的展覽活動都在北館，而南館則是圖書館以及餐廳。更多詳細的科工館館所樓層資訊可以參考這裡。

館區平面圖

高雄科工館展覽資訊

科工館特展│ 熱雪天堂 ，高雄也能玩雪

展覽期間：2023/9/23-2025/12/31 展覽地點：科工館B1 宇宙之星廣場 場次時間：上午場9:00-12:30、下午場13:00-16:30

「熱雪天堂特展」是科工館109年推出的特展，滑雪圈、溜雪盆、堆雪人對身處亞熱帶台灣的小朋友們，是難得體驗到的活動。透過獨家專利研發的「HotSnow」仿雪材質以及滑道滑具的設計，塑造了與雪地極為相似的常溫滑雪樂園，在這裡可以體驗滑雪圈及雪盆的刺激快感，也可以在玩雪區滿足堆雪人的願望，更有不定時的飄雪，讓你彷彿置身雪國之中。重點是，不用穿的很厚重也能玩喔。

熱雪天堂特展 套票

(含科工館入場門票，以及熱雪天堂滑雪區及攀爬區入場票各一張)

套票(一般民眾)：400元/人。

優惠票(團體可購)：320元/人



熱雪天堂特展 滑雪區體驗票

(含熱雪天堂探索樂園滑雪區入場票一張) 滑雪區體驗票(一般民眾)：200元/人 熱雪天堂特展 攀爬區體驗票

(含熱雪天堂探索樂園攀爬區入場票一張) 攀爬區體驗票(限150cm以下兒童)：200元/人 熱雪天堂特展 家長陪同票

(含熱雪天堂探索樂園攀爬區入場票一張) 家長陪同票：100元 (限已購買套票或單區體驗票且身高為150cm以下之遊客購買)，每人限加購一張。

【備註】：身高130cm以下之兒童，得由1名18歲以上家長免費陪同入場，2歲以下兒童須有壹位家長陪伴始能入場體驗

「熱雪天堂特展」共分為上午場(9:00-12:30)與下午場場次(13:00-16:30)，建議大家可以選擇上午場場次，人潮會少些，玩得也比較盡興唷。同時提醒大家，這裡是「常溫滑雪樂園」，不用穿太多，也能享受雪國玩耍樂趣。

▼來到這必玩的，就是4米高的「大滑道」，可以選擇雪盆或雪圈滑下來，有一點速度的刺激感，但又非常安全，大人小孩都超愛的。而且這樣上上下下的，也是很耗體力的好運動呢。

▼旁邊還準備了許多玩雪工具，可以讓你堆雪人、挖雪球，偶爾還會從空中飄下雪花，真是太美太浪漫了。

▼除了滑雪體驗區，還有攀爬體驗區。攀爬區需要脫鞋，並建議穿止滑襪，限制150cm以下或是12歲以下的小朋友使用，2歲以下的小孩需由家長陪同。



▼設有冰原及叢林兩大主題攀爬設施，三層式的設計包含各式攀爬網、障礙物、緩斜坡及通道等設施，一層層的攀爬關卡，挑戰著小孩體力與智力的極限啊。

科工館展示廳│ Fun城市 ，迷你城市開小車

展覽期間：2019/10/1-不定期結束 展覽地點：科工館B1 Fun城市場次：09:10、10:15、11:20、13:10、14:15、15:20

科工館B1的「Fun城市展示廳」是高雄超熱門的親子景點，建議一定要線上先預約喔，現場有時會排不到啊！「Fun城市展示廳」結合交通安全與科普教育，分為「商店區」與「兒童交通公園」兩大區域，內部設有車道、人行道，以及各商店建築物等，每一位觀眾進入展示廳內，都須遵守交通號誌及規則。

「Fun城市」每日6場次，每次50分鐘，每場容納額65人(線上預約開放35人、現場排隊開放30人)。場次共分為「09:10-10:00、10:15-11:05、11:20-12:10、13:10-14:00、14:15-15:05、15:20-16:10」

「Fun城市展示廳」打造成小小城市，一間一間的小屋子好可愛，還各有用途。像是「糕餅舖」、「牙醫診所」、「環保公司」、「城市工務局」、「花店」、「生鮮超市」、「車輛維修廠」、「貨運公司」、「城市廣播台」等，共9區，一一引領兒童探索不同的生活知識。

▼透過生鮮超市採買的食物，認識一日營養所需。

▼透過資源回收板，了解分類的重要、也更清楚各項垃圾如何分類。

最有趣的，當然是駕駛迷你小車，開在擬真的街道上，練習「紅燈停、綠燈行」，熟悉「駕駛汽機車禮讓行人」等規則。(兒童電動汽機車體驗需另外收費，體驗一次每人體驗券1 張(30元)或體驗套票1格(25元)，體驗一次5分鐘。)

科工 館 常設展│ 交通夢想館 ，各種交通工具玩透透

展覽期間：常設展 展覽地點：科工館4F

「交通夢想館」也是科工館的人氣展廳，透過台灣14個地點來呈現台灣的美麗與交通建設，有台北車站、坪林、桃園機場、新竹、埔里、阿里山、旗美、美麗島、高雄港、佛光山、台東、蘭嶼、花蓮港、太魯閣，就像是一場悠遊全台灣的環島微旅行。(交通夢想館模擬駕駛遊戲需用「一卡通」啟動，現場另有一卡通售卡及借卡服務，只到16:20止。)

▼來去臺東，透過VR模擬，讓你體驗開火車的樂趣，遊覽台灣環島鐵路南迴線沿線的風光。

▼機車郊遊佛光山，大大的安全帽提醒騎乘機車要戴上，在模擬的駕駛路況上，超速會被扣分、不禮讓救護車會被扣分，提醒大家要時時刻刻謹記交通規則。

▼難度有點高的飛向紅頭嶼，駕駛模擬飛機來訓練自己的駕駛技術，要安全飛抵夕陽染紅的紅頭蘭嶼，這可能需要有點天分才能過關哪。



一小時就能在高雄科工館交通夢想館中玩遍台灣北中南東及離島，體驗上天下地的駕駛樂趣，超級好玩好拍！推薦來到高雄親子旅遊，一定要安排來趟高雄科工館體驗！

高雄科工館交通方式

科工館地理位置

自行開車

高速公路南下來車： 由九如交流道下，右轉九如路至本館。

由九如交流道下，右轉九如路至本館。 墾丁、恆春、林園方向來車： 由中山路右轉上高速公路，在中正交流道下左轉中正路，至大順路右轉，在覺民路口左轉至本館；或由中山路右轉民權路，至民生路右轉，接民族路左轉，至九如路右轉至本館。

由中山路右轉上高速公路，在中正交流道下左轉中正路，至大順路右轉，在覺民路口左轉至本館；或由中山路右轉民權路，至民生路右轉，接民族路左轉，至九如路右轉至本館。 屏東方向來車：由鳳屏路轉鳳山市建國路，接高雄市九如路至本館。

※科工館北館設有收費地下停車場，可容納小客車 349 輛，每半小時收費15元。大巴士停車場，可容納大客車 42 輛，每次收費100元。南館設有收費地面停車場，可容納小客車 124 輛，每半小時收費15元。南北館設有機車停車場，可容納機車、腳踏車 300 輛。

大眾運輸工具

高鐵： 高鐵左營站轉搭台鐵至「科工館車站」，步行約10分鐘。

高鐵左營站轉搭台鐵至「科工館車站」，步行約10分鐘。 台鐵： 台鐵「科工館車站」下車，步行約10分鐘。

台鐵「科工館車站」下車，步行約10分鐘。 捷運：轉乘高雄捷運紅線至「高雄車站 (R11)」，轉乘台鐵至「科工館車站」下車，步行約10分鐘。

介紹了這麼多好玩有趣的科工館館所與展覽資訊，是不是很想趕快到此一訪呢？小編極力推薦安排個高雄兩天一夜，好好的在科工館裡放電一整天，晚上可以到六合夜市逛逛，享用美食，晚上入住附近高雄住宿，隔天好好安排高雄一日遊景點，超級輕鬆又完美的周末假期！