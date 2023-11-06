HOME燒肉｜台中高CP值平價百元燒肉吃到飽，頂級和牛生蠔哈根達斯冰淇淋通通有！

台中又多了一家厲害的吃到飽，在網路擁有高討論度的【HOME燒肉】，每人最低只要599元起，就有多達百款海陸食材吃到飽，高檔和牛、巨無霸生蠔、北海道生食級干貝、伊比利豬等多樣奢華美味，以及哈根達斯和齊全飲品可享用，而且不只有燒肉還有鍋物熟食可以吃，大胃王們絕對也可以被滿足!

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環境分享

▼【HOME燒肉】在台中共有三家門市，這次來到位在西區的綠園道店，轉角處的超大棟建築物就是了，從外觀看起來很有日式氛圍，開車可停放附近路邊的停車格。

▼【HOME燒肉】共有兩層樓用餐區，一進門就能看到亮眼的霓虹燈牆面，整體以灰色系牆面搭配木質設計桌椅，充滿了質感又時髦的氣息，二樓則有著充滿日本風的造庭園造景，不只吃燒肉也可以打卡拍照，座位區寬敞且座位數量很多，適合多人、朋友、家庭或公司聚餐。

▼【HOME燒肉】自助吧區豐富齊全，包含飲品、哈根達斯冰淇淋、霜淇淋、HERSHEY’S巧克力冰沙、咖啡等，其他肉品和食材則是以線上點餐。

▼【HOME燒肉】採用真炭火炭烤，火侯不會太小很好烤熟食材，吃起來更多了迷人的炭香味，搭配頂頭完善的吸煙設備，吃完後身體也不會有味道。

菜單

【HOME燒肉】採日式燒肉取吃到飽的模式，共分為599元、749元、989元三種價位，不分平假日及時段均為相同價錢，以QRCODE手機線上點餐，用餐時間為120分鐘。

餐點介紹

醬料/小菜

▼桌上有鹽巴、孜然粉、胡椒鹽、、燒肉特製醬汁、日式味噌醬等，還有泡菜、蔥鹽醃、蘿蔔可以點來搭配。

GOLD頂級和牛/GOLD頂級肋眼/極選牛舌／美國極選牛肋條

▼喜歡吃牛肉的在這裡絕對滿足，有多達十多款的部位可以挑選。

▼GOLD頂級和牛嚴選來自澳洲的M9和牛，擁有如同雪花般美美的油花，軟嫩多汁帶有明顯牛肉香氣。

▼嫩度僅次於菲力的頂級肋眼，在煎烤後發出陣陣香氣，口感滑嫩肉汁豐富!

▼切成薄片狀的極選牛舌，彈牙Q勁的口感好過癮，還有它們家的美國極選牛肋條，肉質吃起來帶有咬勁，隨著咀嚼會越咬越香~

手切松阪豬／醃漬櫻桃鴨/ 泡菜豬五花

▼除了牛肉外也有雞豚鴨羊肉品的選擇，手切松阪豬肉感咬起來彈牙，帶有獨特的豬肉甜香，醃漬櫻桃鴨不會有鴨腥味，烤過後依然細緻軟嫩，泡菜豬五花醃漬過本身就很夠味，充滿嚼勁的炭香好美味。

Pro級大生蠔

▼比手掌還大的巨無霸Pro級大生蠔，是來自日本產地急凍直送的大生蠔，肉質大顆又不失肥美度，咬下去小心會噴汁，多吃個幾顆應該就會回本了!

北海道大干貝／鮑魚／嚴選虎蝦/極選大扇貝

▼其他海鮮的品項也很多選擇，超大顆的生食級北海道大干貝，Q彈多汁充滿甘甜香氣，還有彈牙嚼勁的鮮美鮑魚，以及頭好壯壯的嚴選虎蝦，吃起來新鮮度都很足夠。

帶殼玉米筍 /野摘香菇/ 櫛瓜/ 野摘杏鮑菇 /鮮脆青椒

▼蔬菜品項多樣化而且都很好烤，包含玉米、高麗菜、杏鮑菇、洋蔥、玉米筍、香菇、櫛瓜、青椒，烤後能吃到蔬菜本身的清甜，還有獨特的炭烤香氣。

沙拉

▼還有開胃解膩的沙拉可以點，共有和風、胡麻、凱薩風味，吃得到生菜、番茄、小黃瓜、苜蓿芽及仔洋蔥等食材。

火鍋

▼不只燒肉吃到飽也有提供溫暖的火鍋，分為昆布湯底及番茄湯底口味，上桌時就已經放滿了許多食材，湯頭隨著熬煮融合了蔬菜的甜味，很適合換換口味暖胃一下，加購$99也可以換成養生雞湯。

HOME味牛肉拌飯 / HOME味豬肉拌飯

▼想吃更飽也有熟食的品項，除了最基本的白飯外，還有超豐富的拌飯系列，牛肉拌飯和豬肉拌飯料多到快滿出來，烤到充滿香氣的迷人燒肉，搭配海帶、泡菜還有秘製醬汁，完全不輸在日料店吃到的等級。

莫札瑞拉起司條

▼起司控會愛的莫札瑞拉起司條，烤過之後外皮酥酥脆脆，內餡還會有邪惡的牽絲，每一口都有著著香濃的起司香氣。

墨式餅皮

▼超特別的異國風墨式餅皮，把餅皮烤過後包著燒肉吃超讚，酥脆中有著豐富的口感。

用餐心得

現在的吃到飽動輒都要破千元，【HOME燒肉】可以說是超級佛心，最低只要599元就能享用豐富食材，想吃和牛生蠔干貝也不用一千元，最重要的是肉品的品質都很不錯，尤其是軟嫩多汁的頂級和牛，在嘴裡入口即化的滋味讓人難忘，可以說是台中CP值最高的燒肉店!

店家資訊

HOME燒肉

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HOME燒肉 – 綠園道店

地址：台中市西區五權六街59號

電話：04-23785321

營業時間：11:30~00:00（最後收客時間22:00）；公休日另行於社群公告

HOME燒肉 – 永春店

地址：台中市南屯區永春東七路845號2F

電話：04-23803977

營業時間：11:30~00:00（最後收客時間22:00）；公休日另行於社群公告

HOME燒肉 – 逢甲店

地址：台中市西屯區河南路2段256號

電話：04-27003689

營業時間：12:00~02:00（最後收客時間00:00）；公休日另行於社群公告

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/