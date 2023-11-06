說到我這個莊腳俗到今年才第一次品嘗到越南麵包的美味阿~路過多次大同北路上的育婷越南法國麵包

看到排隊的客人不少，GOOGLE上的評價也相當不錯，育婷越南法國麵包也是三重排隊美食之一

最近重口味的餐點吃多了想要轉換些清爽的口味，午餐就吃個清爽的越南法國麵包吧!

如何前往育婷越南法國麵包:由菜寮捷運站或是台北橋站步行前來大約8~10分鐘就可以抵達，鄰近大智公園

附近的店小二滷肉飯也是我常來吃的店家

(三重美食)三重五大魯肉飯之一-店小二魯肉飯，入口即化的肥肉與豬皮，鹹中帶點微甜的魯汁~

查了一下資料原本育婷越南法國麵包是開在大同南路上，後續搬遷至大智公園旁的大同北路上

今天來的時間早，剛好沒遇到排隊的人潮，之前路過幾次店門前都有好幾組客人等著排隊購買

三重的大同北路上美食不少，是我三不五時來覓食的好地點

店家相關資料

育婷越南法國麵包

地址： 241新北市三重區大同北路57號

電話： 0902 388 686

營業時間:早上9:00~19:00

公休日:週一

菜單 /DM

餐點內容:目前銷售四款帶口味法國麵包以及一款原味法國麵包另外還有越南春捲跟米線

法國麵包單賣，一條$25元，份量十足買來當早餐也滿不錯的

在等候餐點製作過程，看到一盤盤的麵包等著進烤爐

育婷越南法國麵包的麵包通通都是自家生產的喔

看了一下店家的粉專之前還有推出紫紅色的紅龍果麵包，超新奇的

好希望老闆再度推出喔~我想買來吃吃看

烤好的麵包店家會蓋上一層紗網，以免蚊蟲駐足

除了數種口味的越南法國麵包之外!店家也有販售越南春捲跟米線

不喜要吃重口的餐點時 ，這是個不錯的選擇喔

今天我點的是紅燒肉 +火腿法國麵包 $90元

一份越南法國麵包拿在手中份量感十足

餡料包含了 豬肝醬、紅燒肉、火腿、醃蘿蔔及香菜

因為我不太吃生洋蔥，特地問了一下店家，店家說除了牛肉口味有加生洋蔥，其他的口味都沒加生洋蔥喔

老闆給的醃蘿蔔非常的大氣，直接單吃醃蘿蔔酸度頗為明顯，但搭配麵包一起吃酸度就很剛好

店家有問我要不要加辣，但我只是吃辣幼幼班的等級，還是先從原味試起吧!

來來來~來個橫切面看一下飽滿的內餡

一刀切下就可以感受到麵包的酥脆感!卡滋卡滋~

醃蘿蔔粗細選的剛剛好，這個醃蘿蔔吃起來存在感十足，爽脆酸甜的口感相當開胃又解膩

在搭配上一點香菜提升香氣

吃起來相當清爽又有飽足感，酸甜脆口的口感讓人一口接一口

一個越南麵包份量實在是不少，怕一下子吃太飽，下午上班時周公會頻頻來找

對半切先吃掉大半個，剩下半個在下午四~五點時吃

雖然放了一下子麵包酥脆度有不見了，但口感跟味道依然是美味的

有機會再來試試看育婷越南法國麵包的米線跟越南春捲

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店家/景點資訊

店家名稱：育婷越南法國麵包

所在地址：臺灣新北市三重區大同北路57號

營業時間：日 二 三 四 五 六 09:00-19:00

店家電話：0902 388 686 Google即時導航





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