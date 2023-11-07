太平人請注意！我最愛的小籠湯包沒有之一：宮太鮮小籠湯包，悄悄地在太平開分店了，GOOGLE目前都還找不到地址，身為小籠包迷的我和老公怎麼能錯過呢！

目前正在試營運當中，今天禮拜日是試營運的第一天，早上大概七點多過來還沒有什麼人，幸好不用等太久XD

宮太鮮小籠湯包太平店 環境位置

因為是現點現做，切記切記是需要等待的！耐著性子等才能享受到美食，店內沒有座位通通是外帶喔！

櫃檯前方有很可愛的Q版小籠湯包，是老闆娘畫的，真是多才多藝。

因為剛開幕試營運的關係，一旁還有很多糖果和祝賀的植栽，綠意盎然點綴了不少活潑的氣息啊。

這隻招財貓也很古椎，圍繞的是永久花，粉粉美美的。

宮太鮮小籠湯包太平店 現點現包

現點現包現蒸的小籠湯包，我真的是超喜歡這種現擀的皮，因為這種薄透感只有手工包的小籠湯包才做得出來。

現包好的小籠湯包圓圓胖胖小巧玲瓏啊，超可愛！一籠就是8顆，蒸好的小籠湯包會再大一點，因為湯汁都流出來。8顆擠在餐盒裡面，看起來有點療癒。

小籠湯包的基本，店員會問你要不要蔥花、薑絲、或者要不要加辣？加！都加！蔥花薑絲和辣都直接淋在上面，看起來非常可口啊。

手工湯包的魅力，就是皮擀得薄的話，光從外觀就能看得到裡頭的料，這種若隱若現感也太迷人了吧！

夾湯包的時候要小心，千萬千萬要夾最上方的皺摺處，才不容易戳破皮。湯汁沉甸甸的被包在湯包裡面，感覺超誘人。辣椒的部份是微微的辣度，我個人推薦加辣好吃，更能提味！

蔥肉餡料的紮實口感，配上底下的湯汁一起入口就是爽字可以形容而已！

湯包就是要一口塞入嘴這樣吃才對啦！而且千萬要快快吃掉，雖然說是外帶店，但湯包夾起來之後如果可以馬上趁熱吃掉才能享受那薄皮又多汁味道好的感覺。但偷偷說，我買了兩盒，有一盒是外帶回家給兔媽吃，雖然已經過了至少30分鐘後的湯包，兔媽吃了還是直說很好吃、有水準XD 試營運當中的宮太鮮小籠湯包太平店，請大家多多鼓勵支持喔，希望他可以長長久久生意興隆，這樣我就不用跑太遠去吃小籠湯包了XD

店名：宮太鮮小籠湯包太平店

地址：台中市太平區中山路三段178號

電話：目前未知

營業時間：06:00-賣完

公休日：未定(目前試營運)

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