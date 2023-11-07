河口湖賞櫻、賞雪這樣玩‼

入住富士山前第一排、環湖賞櫻、鄉土料理～一個都不能少！

【東京-富士山四天三夜行程】之"中集篇"終於費盡千辛萬苦生出來了！

複習 東京、富士山（賞雪、賞櫻、美食散策）4天3夜攻略－（上集東京篇）

中集篇就是要來分享河口湖住一晚~櫻花、富士山雪景看到飽啦！

是說，賞櫻花、賞富士山雪景，來河口湖住一晚準沒錯！

第二次來到河口湖，這次依然選擇自駕前往，

入住河口湖湖景第一排飯店湖山亭產屋Ubuya，坐擁富士山超狂的雪景之外，

沿著河口湖一路散步到，也正是櫻花大爆炸的最佳景點！

除了賞景，一定要品嘗在地最有名的鄉土料理「餺飥麵」、「烤馬肉」



最後，再把富士山甜點一併搬回家才叫不虛此行(大笑三聲👈神經病)

►旅遊資訊參考：





















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中集篇

住宿：【湖山亭產屋Ubuya】

河口湖飯店－湖山亭產屋Ubuya上回已分享過>>點我看分享

全旅館的房型通通強調"正面對決富士山"，也是拍攝"逆富士"的絕佳位置！

所以湖山亭產屋超難訂房，通常要提早２個月，官網一開賣就要立即搶！

搭JR直達列車「富士回遊」的朋友，

可以在訂房時就同步留言，請旅館到河口湖車站接送，

另外，河口湖周遊巴士－紅線的環湖巴士站牌就設在旅館門口，

在編號１３號的湖山亭站下車即是！

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►日本旅遊資訊參考：

大阪 - 清水道 【 四季櫻花 】 和服體驗 淺草八重【和服體驗】 東京淺草【愛和服體驗＆日式髮型設計】（3號店） 秋葉原【貓頭鷹咖啡廳】體驗 東京【栗鼠＆水獺＆刺蝟動物主題咖啡廳】 東京【淺草人力車】體驗







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這天入住的5樓是旅館最高樓層，還記得當時入住的房號是501

房型是日式房間與隔壁房間（帶床）

房門一開就尖叫啊這窗景，就是富士山景第一排搖滾區沒有錯！

我想，湖山亭產屋應該就是要讓客人全天候都能望著富士山傻笑，

所以，不只是全數房間都面向富士山，即便像我們的房型沒有陽台，

還是可以在旅館中找到一座長露臺散散步的啦！

中集篇

景點1.【新倉富士淺間神社｜河口湖必去世界級美景】

交通：自駕、或搭乘富士急行線，河口湖方向→下吉田站下車

地址：山梨縣富士吉田市浅間２丁目４−1

這裡絕對是河口湖必來的大景點之一，

能將櫻花與五重塔、富士山同時入鏡的世界級美景，自由行絕對使命必達！

自駕也不用擔心，神社入口旁設有停車場，超級方便！

雖然要抵達五重塔，必須先爬個幾百階的好漢坡，才能同時入鏡五重塔與富士山，

但爬到山頂的震撼美景，真的會忘記其實剛剛喘到快使掉（笑）

景點2.【金鳥居｜富士八景】

交通：自駕、富士急行「富士山站」下車步行約5分鐘即可到達

是日本著名的富士八景之一！也是熱門的打卡地點！

富士的"吉田市"號稱是＂最接近富士山的城市＂，走在街道上，輕易就能看到富士山，

位在車站旁的「金鳥居」則已有200多年歷史，

"金鳥居"與"富士山、老街町"一併入鏡，就是網友一致推薦最有懷舊味的街景！

站在鳥居前便可以拍到9.7公尺高鳥居、富士山、商店街同框的明信片美景，

只是要等到沒有車入鏡，需要一點耐心和毅力（苦笑）

總之，從富士山站下車步行就可到達，是個超級方便到手的富士八景之一！

景點3.【河口湖さくら祭り｜木之花美術館，富士山前，環湖賞櫻第一排】

交通：自駕、搭乘河口湖的周遊巴士紅線，在"木之花美術館、猿まわし劇場"站下車

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口

"河口湖環湖步道"是著名的賞櫻和賞楓景點，

春天沿著環湖步道有一整排茂密的櫻花樹，也是旅遊書上著名的賞櫻大景之一，

在櫻花祭期間，還有特色小攤販、小市集可以逛逛！

重點是一邊散步就能一邊賞櫻，

光是"富士山景、櫻花、河口湖"一併入境的照片，就足以炫耀好久好久惹(竊笑)

環湖步道還有超美麗的歐式咖啡廳，

坐在露天咖啡廳裡，望著櫻花和富士山，完全就是電影裡的夢幻場景啊！

美食.【餺飥蔵歩成 河口湖店｜河口湖鄉土料理，望著富士山吃飯】

營業時間：11:00～21:00

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津6931

河口湖鄉土料理「餺飥麵」到處都有賣，但蔵歩成的用餐景觀更是了得！

室內由階梯式走道將座位分成在左右兩側，

走道盡頭則是望向富士山的大面落地窗，窗前豎立了一位鎧甲武士，

很多遊客都是為了"富士山和鎧甲武士"一起入鏡的震撼畫面而到此用餐！

餐點除了有當地著名的鄉土料理「餺飥麵」之外，還有特色料理「馬肉」，

「餺飥麵」份量不小喔，兩人分食就好，

因為有大量的蔬菜一起燉煮，所以湯頭特別清甜，麵條有點類似軟版的刀削麵，

來河口湖一定要試試看的一道料理！

至於馬肉，我個人覺得味道比較腥一點，要沾點醬去腥會比較好吃！

終於把"中集篇"寫完，我也覺得自己好棒棒！哈

下一篇｛東京－富士山四天三夜(下集)｝一樣會有精彩的賞櫻景點推薦，

還有網美必須去的"河口湖咖啡廳"分享、必買伴手禮推薦清單！！！

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