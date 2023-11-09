台北熱炒推薦這家噗嚨哄海鮮餐廳，網路評價近千則4.3顆星台北海鮮餐廳，開賣多年是不少在地人宵夜聚餐的美食餐廳，噗嚨哄海鮮熱炒包廂很多，還有卡拉ok可以歡唱，每日現撈漁貨從基隆崁仔頂或宜蘭大溪漁港直送，噗嚨哄海鮮餐廳老闆娘是位正妹也很阿莎力，來用餐後面還招待菜色，非常適合家人或朋友來聚餐吃飯

內容目錄

噗嚨哄海鮮餐廳怎麼去

噗嚨哄海鮮餐廳地址就在台北大安區光復南路456巷19號，搭捷運出信義安和站走路過來大約10分鐘左右就可以抵達，聽來吃過的朋友說，店家生意好到在對面擴大營業，我們這次人比較多，就在包廂座位這邊

噗嚨哄海鮮餐廳營業時間

噗嚨哄海鮮餐廳營業時間從下午5點到晚上11點，我們這次是預訂噗嚨哄海鮮餐廳包廂，裡面的空間非常大，同時有個大圓桌，還有卡拉OK可以唱歌，超大麥克風也是包廂亮點

噗嚨哄海鮮餐廳包廂空間

噗嚨哄海鮮餐廳菜單我放在文末，有熱炒、鐵板料理、肉類、季節時蔬、豆腐類、炒飯炒麵、暖胃湯鍋、下酒菜等等，另外還有桌菜套餐，我們選擇的是私房晚宴這份菜單

噗嚨哄海鮮餐廳熱蜆湯

上菜前店家先放壺熱蜆湯，熱湯入口非常暖胃很好喝

噗嚨哄招牌日本海膽刺身大船入港

▼噗嚨哄招牌日本海膽刺身大船入港

這真的就是一艘船，上桌還要兩個人扛上桌，上面有許多生魚片都非常新鮮，不虧是店家每日從漁港新鮮挑選的漁獲，樹小編身為刺身控覺得很滿意，還有干貝口感也很水潤你

你沒看過的海陸拼盤

▼你沒看過的海陸拼盤

名字非常有趣，海陸拼盤常見會是魚料理來拼，結果另外一邊則是黃金蛋搭配魚卵，入口有著濃郁蛋香以及魚卵爆漿口感，旁邊則是份量十足的蔥油雞

黯然銷魂鮑魚海鮮粥

▼黯然銷魂鮑魚海鮮粥

噗嚨哄的海鮮桌菜就是浮誇，端上桌的海鮮粥也是一大盆，簡直跟洗臉盆一樣大，鮑魚海鮮粥跟聚寶盆般，裡面的海鮮配料有夠多，像是鮮蝦、小卷、蛤蠣，就連蚵仔也很飽滿又大顆，整碗湯頭非常鮮美，我個人就喝了很多碗

清蒸季節活蟹

▼清蒸季節活蟹

位上的季節活蟹肉質鮮甜細緻，蟹膏也是肥美飽滿好好吃

獨門煮野生魚

▼獨門煮野生魚

位上整隻紅喉的魚肉細嫩，入口可以感受到綿密又有彈性

台灣野生龍蝦

▼台灣野生龍蝦

半隻龍蝦的份量同樣是位上，使用焗烤方式料理龍蝦仍然鮮彈好吃

香烤孜然羊排

▼香烤孜然羊排

香烤孜然羊排聽到羊排通常會害怕有太重羊味，同桌友人說到入口沒有明顯羊味還很嫩口

松露南瓜嫩煎活鮑魚

▼松露南瓜嫩煎活鮑魚

鮑魚上桌方式也很浮誇，整個有騰雲駕霧的感覺，鮑魚爽脆加上南瓜香甜口感不錯

清燉椰子煲全雞

▼清燉椰子煲全雞

連雞湯上桌也很有氣勢，湯鍋裡面有整隻全雞，燉煮到軟爛入味，湯頭非常濃郁鮮甜

▼吃到超級飽沒想到還有板娘招待，而且招待菜色也算是頗有誠意

▼最後甜品來道甜甜的剉冰剛剛好

噗嚨哄海鮮餐廳菜單

▼噗嚨哄海鮮餐廳菜單，實際菜單價錢還是依現場店家為主

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊

喜歡樹小編的文章不妨幫忙按讚分享給我掌聲鼓勵

歡迎加入Darren蘋果樹旅遊玩樂誌跟著我玩透透吃夠夠吧

►E-mail：[email protected]

►FB：Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 ►IG：darrenappletree ►TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSXwxbu4/ ►阿樹團購優惠社團(好物優惠開團)：桃園吃喝玩樂團購優惠吃貨團

店家/景點資訊

店家名稱：噗嚨哄海鮮餐廳

所在地址：臺灣台北市大安區光復南路456巷19號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-23:00

店家電話：02 2704 7488 Google即時導航





交通資訊

延伸閱讀