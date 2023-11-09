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噗嚨哄海鮮餐廳|正妹老闆娘台北熱炒包廂/大安海鮮餐廳推薦(菜單)

2023-11-09 08:50:04 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 人氣：106
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窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：703篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：噗嚨哄海鮮熱炒
place台北市大安區光復南路456巷21號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北熱炒推薦這家噗嚨哄海鮮餐廳，網路評價近千則4.3顆星台北海鮮餐廳，開賣多年是不少在地人宵夜聚餐的美食餐廳，噗嚨哄海鮮熱炒包廂很多，還有卡拉ok可以歡唱，每日現撈漁貨從基隆崁仔頂或宜蘭大溪漁港直送，噗嚨哄海鮮餐廳老闆娘是位正妹也很阿莎力，來用餐後面還招待菜色，非常適合家人或朋友來聚餐吃飯

內容目錄

噗嚨哄海鮮餐廳怎麼去

噗嚨哄海鮮餐廳地址就在台北大安區光復南路456巷19號，搭捷運出信義安和站走路過來大約10分鐘左右就可以抵達，聽來吃過的朋友說，店家生意好到在對面擴大營業，我們這次人比較多，就在包廂座位這邊

噗嚨哄海鮮餐廳營業時間

噗嚨哄海鮮餐廳營業時間從下午5點到晚上11點，我們這次是預訂噗嚨哄海鮮餐廳包廂，裡面的空間非常大，同時有個大圓桌，還有卡拉OK可以唱歌，超大麥克風也是包廂亮點

噗嚨哄海鮮餐廳包廂空間

噗嚨哄海鮮餐廳桌菜

噗嚨哄海鮮餐廳菜單我放在文末，有熱炒、鐵板料理、肉類、季節時蔬、豆腐類、炒飯炒麵、暖胃湯鍋、下酒菜等等，另外還有桌菜套餐，我們選擇的是私房晚宴這份菜單

噗嚨哄海鮮餐廳熱蜆湯

上菜前店家先放壺熱蜆湯熱湯入口非常暖胃很好喝

噗嚨哄招牌日本海膽刺身大船入港

▼噗嚨哄招牌日本海膽刺身大船入港

這真的就是一艘船上桌還要兩個人扛上桌上面有許多生魚片都非常新鮮不虧是店家每日從漁港新鮮挑選的漁獲樹小編身為刺身控覺得很滿意，還有干貝口感也很水潤你

你沒看過的海陸拼盤

▼你沒看過的海陸拼盤

名字非常有趣海陸拼盤常見會是魚料理來拼結果另外一邊則是黃金蛋搭配魚卵入口有著濃郁蛋香以及魚卵爆漿口感，旁邊則是份量十足的蔥油雞

黯然銷魂鮑魚海鮮粥

黯然銷魂鮑魚海鮮粥

噗嚨哄的海鮮桌菜就是浮誇端上桌的海鮮粥也是一大盆，簡直跟洗臉盆一樣大，鮑魚海鮮粥跟聚寶盆般，裡面的海鮮配料有夠多，像是鮮蝦、小卷、蛤蠣，就連蚵仔也很飽滿又大顆，整碗湯頭非常鮮美，我個人就喝了很多碗

清蒸季節活蟹

▼清蒸季節活蟹

位上的季節活蟹肉質鮮甜細緻蟹膏也是肥美飽滿好好吃

獨門煮野生魚

獨門煮野生魚

位上整隻紅喉的魚肉細嫩，入口可以感受到綿密又有彈性

台灣野生龍蝦

台灣野生龍蝦

半隻龍蝦的份量同樣是位上，使用焗烤方式料理龍蝦仍然鮮彈好吃

香烤孜然羊排

香烤孜然羊排

香烤孜然羊排聽到羊排通常會害怕有太重羊味，同桌友人說到入口沒有明顯羊味還很嫩口

松露南瓜嫩煎活鮑魚

▼松露南瓜嫩煎活鮑魚

鮑魚上桌方式也很浮誇，整個有騰雲駕霧的感覺，鮑魚爽脆加上南瓜香甜口感不錯

清燉椰子煲全雞

清燉椰子煲全雞

連雞湯上桌也很有氣勢，湯鍋裡面有整隻全雞，燉煮到軟爛入味，湯頭非常濃郁鮮甜

吃到超級飽沒想到還有板娘招待，而且招待菜色也算是頗有誠意

▼最後甜品來道甜甜的剉冰剛剛好

噗嚨哄海鮮餐廳菜單

▼噗嚨哄海鮮餐廳菜單，實際菜單價錢還是依現場店家為主

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)
經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群
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店家/景點資訊

  • 店家名稱：噗嚨哄海鮮餐廳
  • 所在地址：臺灣台北市大安區光復南路456巷19號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-23:00
  • 店家電話：02 2704 7488


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網站：https://www.darren0322.com/ FB：https://www.facebook.com/darren0322/ 邀稿邀約：darrenje0322@gmail.com Darren蘋果樹(阿樹いっき) 經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群、主題：國內外旅遊、美食、生活資訊

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