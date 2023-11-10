2024跨年、元旦除了各地的倒數活動跟清晨的元旦升旗，還想來點青春熱血的活動，那就追元旦的第一道曙光吧！本篇盤點「全台日出景點 」，有東海岸無敵海景搭配日出，高海拔山上景點日出、雲海，不論喜歡山還是海都超殺記憶體，一起來看看台灣適合看日出迎曙光的最佳景點。

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2024迎接曙光日出景點時間表

先來看看2024年元旦各地預計的日出時間（時間參考2023）

日出預測時間僅供參考，建議提早抵達準備

【北部日出景點】 新北-鼻頭角 6:36 新北-福隆 6:36 新北-桃源谷 6:36 基隆-外木山 6:37 台北-七星山 6:33 苗栗-雪霸 6:32 【中部曙光景點】 南投-金龍山 6:38 南投-日月潭 6:34 南投-合歡山 6:29 【南部曙光景點】 台南-二寮 6:37 嘉義-阿里山 6:31 【東部曙光景點】 宜蘭-永鎮 6:36 花蓮-柏南山 6:28 花蓮-七星潭 6:35 花蓮-四八高地 6:35 台東-三仙台 6:34 台東-太麻里 6:35 台東-綠島 6:32 台東-蘭嶼東清灣 6:32

全台日出景點｜北部看日出

看日出地點：新北-鼻頭角

位在台灣東北角海岸的鼻頭角，跟台灣最東的「三貂角」及台灣最北的「富貴角」合稱為「北台灣三角」。往年知名通往鼻頭角燈塔的燈塔步道目前已規畫管制並不開放通行，取而代之的是景色超美就像是台灣版長城般沿著山稜線的打卡熱點「鼻頭角稜谷步道」。稜谷步道整段幾乎都是階梯，來追日出除了要小心腳步，還要記得多準備一些水分補給喔！

建議停車地點➤鼻頭角風景區停車場

看日出地點：新北-福隆迎曙光

新北市貢寮區的福隆海水浴場是很多人選擇夏天來海邊玩水的海灘，也是每年貢寮海洋音樂祭的舉辦地點，相信大家對福隆都不陌生。觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處已經連續好幾年在福隆海水浴場舉辦福隆迎曙光系列活動，配合光影展演佈置活動加上音樂團體表演一起迎接新年第一道曙光。

建議停車地點➤福隆停車場

看日出地點：新北-桃源谷

位在台北縣貢寮鄉與宜蘭縣頭城鎮交界處的「桃源谷大草原」，有著一望無際360度草原山坡，就像是歐洲草原風景般的秘境。說是秘境就知道可是沒有這麼容易抵達，在草嶺線、大溪線、石觀音線、內寮線四條主要前往路線裡，選擇路程大約1.2公里的「內寮線」會比較省時省力一些，其他三條都是屬於比較有挑戰性一點的步道。

看日出地點：基隆-外木山

北台灣日出聖地之一的基隆外木山海岸，是從外木山漁港到澳底通村全長大約5公里，經基隆市政府規劃設計為觀光休閒道路的海岸公路。拍日出的熱點則是在「外木山濱海廊帶」，眺望遠方的基隆嶼、，加上台灣東北角的海蝕岩特色海岸和照映著曙光的海水，拍出來的照片都美得很魔幻啊！

看日出地點：台北-七星山

台北第一高峰就是台北陽明山國家公園內的七星山，除了火山地熱帶來的溫泉，上七星山看日出也是台北拍日出曙光的熱點。從小油坑出發上七星山主峰大約1.6公里，步行單程約需要1個半小時，倒數完日出前的黑暗中上山可要確認還有足夠體力，加上晚上總是會被台北盆地夜景跟日出前微亮的天空彩霞美景吸引忍不住停下腳步拍照，要確實拍到日出曙光可得要注意時間。

看日出地點：苗栗-雪霸

「雪霸國家公園」號稱全台灣最美的國家公園，雪霸的必拍景色除了滿天的星空跟一望無際的雲海，當然就是厲害的聖稜線日出囉!上雪霸除了需要入山證，路程也比較長山路較崎嶇又容易起霧，建議可以前一晚先在山上住宿跨年，就不用太辛苦半夜趕時間上山，可以輕鬆一點享受雪霸日出曙光美景！

全台日出景點｜中部看日出

看日出地點：南投-金龍山

這裡的金龍山當然不是指中寮鄉法華寺那亞洲最長最巨大的金龍雕像喔～而是在攝影界有「北格頭、中五城、南二寮」三大攝影聖地之稱，其中的「中五城」也就是魚池鄉的金龍山步道。前往金龍山步道的路上還可以看到「金龍曙光」的看板就知道這裡拍日出多有名！金龍山的海拔並不高，不須長途跋涉上山就可以欣賞低空雲海跟日出美景，透過山區霧氣照映的琉璃光更是讓來金龍山拍日出美景更享負盛名。

看日出地點：南投-日月潭

介紹台灣美景風景區，日月潭應該不需要再多做介紹了吧，當然也不能錯過日月潭美麗山水交融美景中的日出囉!其中「朝霧碼頭」是拍日月潭曙光最佳的熱點，除了來佔位攝影的人比較多，早上還有會有人在附近晨泳，如果要拍幽靜的湖水倒影可要抓早一點的時間來。

看日出地點：南投-合歡山

合歡山清境周邊的景色視野寬闊，除了晚上能夠觀賞銀河星海，當然也不能錯過超美的日出雲海。建議晚上可在清境周邊民宿或是直接上也是觀賞日出景點的「松雪樓」住宿一晚，也可以再往合歡山上「武嶺」或「石門山」都是欣賞拍攝日出曙光的絕佳地點。大家可以依照早上爬得起來的時間跟體力決定要到哪個高度的景點賞日出。>>點我看更多合歡山日出資訊

全台日出景點｜南部看日出

看日出地點：台南-二寮

還記得剛剛提到的「北格頭、中五城、南二寮」三大日出攝影聖地嗎? ，其中「南二寮」的二寮日出號稱是全台灣海拔最低的拍日出聖地，也被譽為「最接近城市的曙光」。因為相較其他日出景點十分方便抵達，當然就是人潮比較多囉～雖然目前新設置了寬敞的觀賞亭，但跨年特殊假日會有交通管制得要研究好早點來搶位置囉。

看日出地點：嘉義-阿里山

阿里山五大奇景除了鐵路、森林、雲海、晚霞外，另一個就是「阿里山日出」了。最出名的就是阿里山國家森林遊樂區裡清晨搭小火車到祝山車站跟小笠原觀景台賞日出。另外因為一生一世的諧音還設有愛情塔的「1314 觀景台」、可以眺望玉山群峰間日出的「巃頂步道觀景台」等等，多種不同阿里山賞日出曙光的選擇都很吸引人。>>>點我看更多阿里山日出資訊

全台日出景點｜東部看日出

看日出地點：宜蘭-永鎮

「龜山朝日」也就是龜山島配上日出的美景，昔日被列為蘭陽八景之一。雖然宜蘭能拍到龜山島的海岸範圍十分廣，要拍龜山朝日最好的景點就是在宜蘭永鎮海濱公園。拍龜山朝日最好的時間其實是在6月夏至十分，元旦的冬天日出時太陽會離龜山島遠一些，即使如此永鎮海濱公園依舊是賞日出拍曙光十分好的景點。

看日出地點：花蓮-七星潭

花蓮著名景點-七星潭的絕美海景，當然也很適合賞日出曙光囉！從七星潭風景區一望遼闊的太平洋，建議大家要從日出前半小時就來，才能從頭到尾好好的欣賞晨曦露臉前後天空雲霞的色彩變幻，以及海面上映照出不同時段日出美景的曙光光線。

看日出地點：花蓮-四八高地

擔心七星潭人潮太多的話，那麼可以再往南邊一點到因為海拔高度48高尺所以稱為「四八高地」的奇萊鼻。因為地勢較高，從「四八高地」的海景視野也就更加遼闊，可以看到海岸線的完美弧線還有奇萊鼻燈塔等美景。要注意「四八高地」的土質鬆軟，在高地崖邊拍照時千萬要小心腳下安全喔！※路況及附近出入管制請確認現場標示!

看日出地點：台東-三仙台

可以說是台東最早最享負盛名的景點就是「三仙台」了，在阿美語裡稱為「最東之地」的三仙台，台灣最東邊等於台灣本島上能最早看到日出的點，當然也就是賞日出曙光的最佳地點囉。由珊瑚礁及碎岩海岸構成的離岸小島及通往島上共有八座拱橋的「三仙台跨海步道橋」，拍起照來也跟其他海岸的日出景色有不同意境。

看日出地點：台東-太麻里

最近提到台東景點就一定會出現的太麻里，除了一片橘黃的金針花海之外，在排灣族語意指太陽升起的地方，所以還有「日昇之鄉」的美名，當然日出曙光的美景也不能錯過囉！除了從金針山上幾個適合賞日出的景觀台外，還有海岸邊從2000年迎接千禧年時舉辦「千禧迎曙光音樂會」而命名的「千禧曙光紀念園區」。

看日出地點：台東-東河日出

太陽東升西落，在台東舊東河橋馬武溪出海口，不但可以欣賞到海景與日出，而且還可以試試看站在SUP（立式划槳）上看曙光的難得體驗喔！此外還可以穿梭在有「帝王石」之稱的白色石灰岩特殊景觀之間，不想熬夜倒數的朋友可以考慮給自己一個另類元旦。

看日出地點：台東-綠島

覺得台灣本島最東還是不夠早嗎？那就再往東，來去綠島賞日出迎曙光吧！綠島除了牛頭山、小長城步道、擁有「綠島地毯」美名的帆船鼻大草原等景點可以拍到日出曙光美景外，面相東邊的「朝日溫泉」，可以邊泡溫泉邊賞日出美景。雖然大清早來拍日出的人潮有點多，但看到日出曙光美景那瞬間還是都值得了啊！

看日出地點：台東-蘭嶼東清灣

還想要再往更東邊嗎？那就來台東蘭嶼囉!蘭嶼整個東邊都是看日出曙光的好地點，其中東清灣還有最能代表蘭嶼的拼板舟可以一起入鏡拍下超美的蘭嶼日出畫面。當然就是人超多可得要早點來佔位，也要記得互相禮讓才能讓大家都拍到美麗的日出曙光照片囉！

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