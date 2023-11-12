這次住台北漢來大飯店的體驗實在太好，忍不住想趕快再找時間回去住一次

是台北少數有無邊際泳池、高樓玻璃禮堂，設備高級完善的飯店

平常忙碌的上班族，很適合來這裡度假休息一番

大廳、日日烘焙坊

挑高的大廳好美，從踏進來那刻就能感受到無微不至的貼心服務

氣派裝潢、服務到位，一樓還附設五星高端烘焙的日日烘焙坊

公共設施-健身房、三溫暖、SPA

我很喜歡漢來的部分是他們24小時健身房，旅遊中也能鍛鍊一下

器材皆是使用全球最大知名健身器材品牌 Life Fitness

即使沒有入住，一般人(如果加入俱樂部會員)也能安排專屬私人教練課或健身課程

不只健身房，三溫暖也是可以來放鬆一下的地方

甚至還能預約瑞士頂級品牌VALMONT的SPA按摩

戶外玻璃禮堂、無邊際泳池

最吸睛的莫過於無邊際泳池和玻璃禮堂了！

被譽為南港最美天際線天空森林，很難想像城市中有這般風景

晚上來會更有氣氛～

豪華客房

一進到房間，立刻被大面窗外的夕陽吸引，景色超美！

浴室乾濕分離，還有浴缸可以享受泡澡，舒適寬敞的房間，絕對是上班族好好放鬆的地方

同時備有智能語音管家小美犀，躺在床上就能呼喚智能管家幫你開冷氣、播音樂

島語自助餐廳

島語自助餐是台北最新的Buffet，訂位手速要快！

以低調的精緻美學為理念，從門口到接待處都韻有藝術氣息

偌大的空間僅有280個座位，為了就是讓大家有舒適的用餐空間

每桌都保持著舒服的距離，非常喜歡這樣的區域規劃

晚餐

島語象徵8座獨立島檯，擁有世界200種美食

直接跟大家說我覺得必吃的，冰鎮雪場蟹腳、當令螃蟹很好吃，幾乎是當天最熱銷的海鮮

現煎干貝、烤生蠔、桶仔雞、握壽司也是我個人大推

另外他們有個我滿欣賞的特色，與其將酒水集中在某一區

台北漢來反而是在每一區，放置適合的酒飲做搭配

像日式就放清酒、海鮮搭白酒等，因此品嚐時你都能跟著組合一起享用

飲料區有世界冠軍咖啡師烘焙咖啡豆、精品茶飲

當然島語的聯名調酒也不能錯過，我當天就至少喝了三杯😂好好喝

早餐

平常沒有習慣早起的人，想到島語的早餐，再怎麼晚睡都會執意要起床吃這頓Buffet

早餐則是結合台南現燙牛肉湯、鵝肉麵、台中名產燒肉蛋吐司

高雄特色生煎湯包和桃園傳貴有機豆漿等在地知名人氣美食

不只台灣美食，還有龍蝦沙拉堡、日本抹茶豆皮壽司等異國料理

到台北漢來大飯店，你會覺得時間怎麼都不夠用😂

無邊際泳池還沒拍夠，還想在健身房多待一點，或是在房間裡美麗景色旁休息

島語自助餐廳的晚餐與早餐更是澎湃，各式各樣料理、幾乎樣樣都很好吃，絕對讓你流連忘返！

11月底試營運期間，官網預訂今年12/30前的精緻雙人房

搭配贈送2,000元漢來美食餐飲禮券住宿專案

(禮券可於全台漢來美食餐廳使用，使用期限至2024.3.31)

台北漢來大飯店官網訂房：https://bit.ly/3rMIPJe

島語自助餐廳訂位：https://bit.ly/46pA07k

官網：https://www.grand-hilai.com.tw

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