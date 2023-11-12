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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 絕美夕陽市景、台北無邊際泳池，享受奢華渡假體驗！2樓島語自助餐廳，必吃一次的各國料理Buufet | 【台北 南港區】台北漢來大飯店

絕美夕陽市景、台北無邊際泳池，享受奢華渡假體驗！2樓島語自助餐廳，必吃一次的各國料理Buufet | 【台北 南港區】台北漢來大飯店

2023-11-12 04:51:01 安妮 Anny 人氣：101
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：523篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台北市 > 南港區

造訪商家：台北漢來大飯店
place台北市南港區經貿一路168號
作者本次評價：
4.90
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
4.50
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台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 8.jpeg

這次住台北漢來大飯店的體驗實在太好，忍不住想趕快再找時間回去住一次

是台北少數有無邊際泳池、高樓玻璃禮堂，設備高級完善的飯店

平常忙碌的上班族，很適合來這裡度假休息一番

 

 

大廳、日日烘焙坊

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台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 14.jpg

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 34.jpg

挑高的大廳好美，從踏進來那刻就能感受到無微不至的貼心服務

氣派裝潢、服務到位，一樓還附設五星高端烘焙的日日烘焙坊

 

 

公共設施-健身房、三溫暖、SPA

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 15.jpg

我很喜歡漢來的部分是他們24小時健身房，旅遊中也能鍛鍊一下

器材皆是使用全球最大知名健身器材品牌 Life Fitness

即使沒有入住，一般人(如果加入俱樂部會員)也能安排專屬私人教練課或健身課程

 

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 16.jpg

不只健身房，三溫暖也是可以來放鬆一下的地方

甚至還能預約瑞士頂級品牌VALMONT的SPA按摩

 

 

戶外玻璃禮堂、無邊際泳池

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台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 35.jpeg

最吸睛的莫過於無邊際泳池和玻璃禮堂了！

被譽為南港最美天際線天空森林，很難想像城市中有這般風景

 

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 28.jpg

晚上來會更有氣氛～

 

 

豪華客房

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 20.jpg

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 19.jpg

一進到房間，立刻被大面窗外的夕陽吸引，景色超美！

浴室乾濕分離，還有浴缸可以享受泡澡，舒適寬敞的房間，絕對是上班族好好放鬆的地方

 

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 21.jpg

同時備有智能語音管家小美犀，躺在床上就能呼喚智能管家幫你開冷氣、播音樂

 

 

島語自助餐廳

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島語自助餐是台北最新的Buffet，訂位手速要快！

以低調的精緻美學為理念，從門口到接待處都韻有藝術氣息

 

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 3.jpg

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 29.jpg

偌大的空間僅有280個座位，為了就是讓大家有舒適的用餐空間

每桌都保持著舒服的距離，非常喜歡這樣的區域規劃

 

 

晚餐

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 4.jpg

島語象徵8座獨立島檯，擁有世界200種美食

直接跟大家說我覺得必吃的，冰鎮雪場蟹腳、當令螃蟹很好吃，幾乎是當天最熱銷的海鮮

現煎干貝、烤生蠔、桶仔雞、握壽司也是我個人大推

 

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 1.jpg

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台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 23.jpg

 

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 25.jpg

另外他們有個我滿欣賞的特色，與其將酒水集中在某一區

台北漢來反而是在每一區，放置適合的酒飲做搭配

像日式就放清酒、海鮮搭白酒等，因此品嚐時你都能跟著組合一起享用

 

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 24.jpg

飲料區有世界冠軍咖啡師烘焙咖啡豆、精品茶飲

當然島語的聯名調酒也不能錯過，我當天就至少喝了三杯😂好好喝

 

 

早餐

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平常沒有習慣早起的人，想到島語的早餐，再怎麼晚睡都會執意要起床吃這頓Buffet

早餐則是結合台南現燙牛肉湯、鵝肉麵、台中名產燒肉蛋吐司

高雄特色生煎湯包和桃園傳貴有機豆漿等在地知名人氣美食

不只台灣美食，還有龍蝦沙拉堡、日本抹茶豆皮壽司等異國料理

 

台北 南港區 台北漢來大飯店 buffet 無邊際泳池 9.jpeg

到台北漢來大飯店，你會覺得時間怎麼都不夠用😂

無邊際泳池還沒拍夠，還想在健身房多待一點，或是在房間裡美麗景色旁休息

島語自助餐廳的晚餐與早餐更是澎湃，各式各樣料理、幾乎樣樣都很好吃，絕對讓你流連忘返！

11月底試營運期間，官網預訂今年12/30前的精緻雙人房

搭配贈送2,000元漢來美食餐飲禮券住宿專案
(禮券可於全台漢來美食餐廳使用，使用期限至2024.3.31)

 

台北漢來大飯店官網訂房：https://bit.ly/3rMIPJe

島語自助餐廳訂位：https://bit.ly/46pA07k

官網：https://www.grand-hilai.com.tw

 

#台北漢來大飯店 #島語自助餐廳 #金鑰匙

 

 

文章標籤

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