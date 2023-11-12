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【桃園美食】上善若水海鮮鍋物．澎湃海料平價上桌!

2023-11-12 11:15:28 大口 人氣：103
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大口

發表篇數：1290篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：上善若水海鮮鍋物
phone03-3020-932
place桃園市桃園區大興西路二段181號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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桃園火鍋「上善若水海鮮鍋物」可說是海鮮火鍋的首選，不僅新鮮又澎湃，吃起來荷包也不會有太大負擔~~隨著季節還會推出平價時令海鮮盤，像最近就有以三點蟹為主的三點漁人套餐，免跑東北角就能吃得到漁船直送美味；還有小青龍蝦、松葉蟹腳都是1百多元就能吃得到，海鮮控絕不能錯過!此外當月壽星用餐就送花心肉蛋糕，當日壽星則是送花心肉蛋糕外加9折優惠，也很適合來這裡慶生唷!我們覺得這裡最棒的是不管點肉類、海鮮都可以加價升級為小海陸套餐，不管是想吃肉、吃海鮮都能一次滿足，還有手搖飲等級飲品通通喝到飽，套餐還會加送甜點，包準可以吃得飽足又滿足!

【相關資訊】
上善若水海鮮鍋物
地址:桃園市桃園區大興西路二段181號
電話:03-3020932
營業時間:週一至週五11:30~14:30、17:30~22:30，週六日11:00~22:30
FB粉絲團:https://reurl.cc/dmgxm6

上善若水海鮮鍋物 位置

▼「上善若水海鮮鍋物」就位於桃園區大興西路二段上，附近可說是美食集散地，招牌雖然低調但還是吸引不少饕客上門!

上善若水海鮮鍋物 停車

▼開車的朋友可以直接停餐廳後方的「天天來停車場大興站」，騎車也很方便，在地朋友大多直接騎車前往。

用餐環境

▼當天是平日中午，也有不少客人來訪，生意還不錯~~假日的話更是人潮眾多，用餐建議先訂位比較保險。

▼店內用餐空間寬敞舒適，大多為2~4人座，桌邊也有延伸的置餐架，用餐起來不至於太過擁擠；此外也有包廂用餐區，人多人少都適合。

 

 

▼另外也有6~8人座，適合家庭、三五好友或是同事聚餐，此外也有高腳椅用餐區，就算一個人來享用也沒問題。

▼黑板上都有最新優惠，像最近就是生日肉蛋糕、三點漁人套餐、點兩份套餐按讚分享送蛤蜊活動，大家來的時候可以先關注一下!

上善若水海鮮鍋物 菜單

▼菜單，這裡的湯頭目前有七種選擇，他們家的湯頭都是自家熬煮，吃起來相對安心不少；此外還會推出季節時令海鮮套餐，讓大家以實惠的價格就能享受新鮮海味，有興趣的朋友記得把握機會。

▼除了多元湯頭之外，主食也有多達10種選擇，不喜歡澱粉或是有減醣需求的朋友也可以選擇雞蛋或千張豆腐紙，真的很貼心啊!

▼肉類套餐選擇也不少，還可以依照個人食量點選擇一般份量或是加大份量，價格也不會落差太大；此外還可以加購海鮮拼盤，點餐方式很彈性，想要來個海陸大餐也沒問題。

 

 

▼海鮮套餐也可以加點肉肉變成海陸套餐，整個很超值耶!

▼此外也有幫大家組合好的海陸套餐，如果想要升級肉肉也沒問題，只要銅板價就能享用得到。

平日午間限定

▼平日中午也有推出午間限定套餐，吃起來也不會有太大的負擔。

自助吧

▼自助吧有飲料、醬料，需要的朋友都可以自行取用。

▼光是飲料就有9種選擇，冷熱都有，除了知名品牌飲品之外，其他飲料都是店家每天早上新鮮現煮，喝起來媲美外頭手搖飲店，還可以讓你喝到飽；其中復刻奶茶、冬瓜檸檬都是我們的愛，基本上隨便喝都無雷!

 

 

▼醬料區，有提供多種醬料，比較特別的是香檸醬，很適合拿來搭配海鮮，麻辣醬則是可以拿來拌麵，變化還不少。

▼牆面上也有教大家如何調製麻辣麵，先將麵條煮熟撈起後，加入一匙麻辣醬、一匙蒜末、一匙蔥花攪拌均勻就可以享用囉!

▼餐點上桌啦~~沒多久就擺滿一整桌，海陸大餐都能一次滿足，尤其他們家的海鮮是強項，直接點想吃的就對啦!

壽星優惠

▼花心肉蛋糕是店內推出的壽星專屬優惠，需加入會員才有唷~~如果是當月壽星的話會免費招待一份肉蛋糕，當日的話則是9折外加肉蛋糕一份，很適合來這裡慶生!以梅花豬肉片搭配白蝦組成的愛心造型，好看又好吃，包準壽星看到也會心花朵朵開，還能滿足拍照的樂趣，整個超有儀式感啊!

▼附餐選擇手工細拉麵(+5元)就能自製麻辣麵，嗜辣的朋友一定要來上一碗，整個不輸外頭小吃店啊!

 

 

▼吃起來香Q滑順，香麻又帶點辣勁，加了蒜末更是一絕，整個香氣更升級~~不過辣度也不低，大家可以自行調整喜愛的辣度。

▼老饕客家福菜拌飯(+8元)也很受歡迎，算是市面上火鍋店比較少見的餐點，吃起來既有福菜的香氣，鹹香甘醇的滋味超下飯，很容易一口接一口；龍岡阿美米干(+8元)，不用跑到龍岡就能享受到阿美米干的風味，薄嫩軟Q的口感也很討喜。

▼菜盤，可以選擇正常版本或是不要火鍋料，沒有火鍋料的版本還會多加金針菇進去，喜歡原型食物的朋友也可以吃得很開心!

▼菜盤份量還不少，不僅可以轉換味蕾，搭配涮煮也會讓湯頭越來越甘甜。

湯頭介紹

▼湯頭首推塔香蛤蜊湯(+60元)，以大量蒜頭爆香，再搭配噴水大蛤蜊與九層塔手炒湯頭，既有迷人蒜香又有九層塔香氣及蛤蜊的鮮美，拿來涮煮海鮮超適合；喜歡蛤蜊的朋友也可以加價升級，蛤蜊增量100g的話只要+39元，真的很可以!

 

 

▼胡椒豬肚小排湯(+99)，帶點乳白色澤的湯頭是粵菜中經典的老火湯，瀰漫著香濃中藥味與胡椒香氣，搭配豬排骨、軟嫩豬肚，涮煮肉品不用沾醬就很美味。

▼古法酸白菜湯(+60元)，以古法酒釀醃製，清脆爽口、酸香甘甜，不會有濃重的醋酸味，整個是很溫潤和諧的味道。

餐點介紹

▼開吃啦~~滿滿一桌好料，光看就讓人口水直流啊!

三點漁人套餐

▼三點漁人套餐，這款是秋冬限定的時令海鮮套餐，採用基隆直送的三點蟹，搭配白蝦、鰈魚、蛤蜊等，不用特地跑到東北角也能吃得到三點蟹啦!

▼想要升級海陸套餐只要加價79元，銅板價就能滿足你的願望。

 

 

▼三點蟹已經幫大家處理好了，直接下鍋煮熟即可享用。

▼三點蟹沒多久就變成紅通通的模樣啦~~一旁也會附上吃蟹工具，讓大家方便享用。

▼三點蟹的肉質細嫩鮮甜，啃食起來很過癮。

▼秋蟹最誘人的就是香濃的蟹膏，濃郁鮮甜的味蕾很銷魂，吃起來有種幸福的感覺!

小青龍蝦、松葉蟹腳

▼小青龍蝦、松葉蟹腳也是超人氣餐點，單點一份都是200元有找，也是季節限定商品，喜歡的朋友千萬不要錯過!

 

 

▼松葉蟹腳，我們也點一份來嘗鮮~~沒辦法飛去北海道沒關係，在這裡也能吃得到!

▼我們將松葉蟹腳放入塔香蛤蜊湯烹煮，吸取湯頭的香氣更美味，不過不要煮太久以免影響口感!

 

▼松葉蟹腳的肉質細嫩飽滿，吃起來甜度跟爽度都超高!

 

 

▼小青龍蝦也很受歡迎，一人吃一隻龍蝦就是過癮!

▼小青龍蝦尺寸比手掌還長，整隻直接下鍋烹煮，等到顏色變紅再煮一下就能起鍋享用!

▼因為廚房有事先開背處理，煮熟後將龍蝦殼掀開就能輕鬆享用。

▼小青龍蝦的肉質飽滿Q彈，口感紮實鮮美，整個很飽口，一口咬下很過癮!

 

 

▼他們家的蛤蜊也是非常厲害，最近還有推出分享貼文免費贈送蛤蜊活動，有興趣的朋友千萬不要錯過囉!

善水雙人海陸鍋

▼善水雙人海陸鍋，光是善水海鮮盤就誠意滿滿，有白蝦、草蝦、天使紅蝦、鰈魚、鱸魚、透抽、干貝、生蠔、鮮蚵、蛤蜊、手打漿等，海鮮控來這裡準沒錯!

▼蛤蜊上桌時還在吐舌頭呢~~整個還是活跳跳的!

▼肉質肥嫩軟Q，還帶點小噴汁的口感，整個又鮮又好吃。

▼一次可以吃到鰈魚、鱸魚兩種不同口感，蝶魚細嫩軟Q、鱸魚香嫩紮實，兩種都不錯吃。

 

 

▼這裡採用生食等級干貝，稍微煮一下外熟內嫩最好吃了~~吃起來超級甜美，整個鮮味與海味都鎖在肉質裡頭，一口咬下很銷魂啊!

▼透抽給得份量也很足，直接讓客人吃好吃滿!

▼搭配塔香蛤蜊鍋烹煮，吃起來鮮香Q彈，還帶有迷人的蒜香與塔香，不需額外沾醬就超美味。

▼白蝦、草蝦、天使紅蝦品質都不錯，尤其天使紅蝦還有幫忙去除腸泥，吃起來比較不會沙沙的。

▼白蝦鮮甜軟Q、草蝦紮實Q彈、天使紅蝦細嫩鮮甜，每種都好吃。

 

 

▼手打漿，想吃多大顆就挖多大球，吃起來也很過癮!

▼手打漿吃起來香Q鮮美，還能吃到花枝顆粒，搭配塔香蛤蜊湯頭很合拍。

▼善水雙人海陸鍋還有牛五花、梅花豬、花雕雞腿、棒棒豬可以四選二，或是加價升級其他肉品也可以，既然都來了就加價升級自己想吃的吧~~這款是5oz安格斯梅花牛(+79元)，肉色鮮豔、油花適中，給得也相當大一片。

▼下鍋稍微涮煮幾秒即可起鍋，梅花牛帶點粉嫩色澤，吃起來鮮嫩又帶點Q彈嚼感，簡單搭配鹽巴或醬料就很美味。

 

 

▼另一款選的是5oz霜降牛(+99元)，油花細膩、分佈均勻，加上寶石紅的肉色超誘人啊!

▼霜降牛吃起來柔嫩又軟Q，還帶有鮮甜肉汁，在嘴裡越嚼越甜。

▼點選肉類套餐的朋友還可以用99元加購四小龍海鮮盤，裡頭有白蝦、蛤蜊、蝶魚、鮮蚵等，整個超划算~~可以自行組合成小海陸套餐也不錯!

東石鮮蚵鍋

▼季節限定的東石鮮蚵鍋也不容錯過，第一次看到這麼浮誇的鮮蚵盤，顆顆肥嫩飽滿，喜歡鮮蚵的朋友一定要來這裡朝聖一下!

 

 

▼吃起來柔嫩又帶有爆漿的快感，不僅完全沒有腥味，而且鮮度滿滿，吃起來很有爽度啊!

▼阿美米干，吃起來滑嫩又帶點微Q的口感，簡單搭配醬料就很美味。

▼不吃澱粉的朋友附餐可以考慮千張豆腐紙(+10元)，既有飽足感也可以適時補充蛋白質!

 

 

▼千張豆腐紙稍微涮個兩秒即可起鍋，吃起來柔嫩又帶有豆香，很可以耶!

甜點

▼大家可別以為這樣就結束了~~套餐還有附甜點，冰品、豆花可以二選一，我們都點來吃吃看；夏天會提供冰豆花，冬天則是熱豆花，他們家豆花吃起來綿密細嫩，搭配自家特調的神仙糖水，甜度適中，整體來說滿有水準的!

▼兩種冰棒口味都不錯，很有古早味的感覺，吃完整個大大滿足!

上善若水海鮮鍋物 評價

「上善若水海鮮鍋物」不僅用餐環境舒適，湯頭、附餐選擇多元，還可以加價升級餐點及當令平價海鮮盤，點餐算是很有彈性，不管是肉控還是海鮮控都能一次滿足，讓人一吃就愛上，有興趣的朋友不妨也可以來品嘗看看。

【相關資訊】
上善若水海鮮鍋物
地址:桃園市桃園區大興西路二段181號
電話:03-3020932
營業時間:週一至週五11:30~14:30、17:30~22:30，週六日11:00~22:30
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這裡介紹了許多我們熱愛的台灣小吃，也介紹了不少為美食用心堅持的店家；遊走各縣市體驗台灣之美，用相機記錄生活中美好的感動，這個網誌將用愉快的心情帶給大家更多的生活動力！

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