本文最近更新：2023年11月

高雄旅遊熱潮不斷上升！大家常問有哪些高雄景點好玩 ? 若要安排高雄一日遊行程能參考景點?

推薦你2023必去高雄景點，總計100+以上高雄景點，帶你從高雄近郊玩到高雄市區，除了有適合假日出遊的戶外景點、網美、文青熱愛的IG打卡景點；也有適合帶小孩放風的高雄親子景點，或是雨天備案的高雄室內景點等，來到高雄當然也別忘記大啖高雄美食，再帶幾份高雄名產回家，就是完美的高雄旅遊囉！

2023 高雄最新景點排名 TOP5

Top 1 奧斯汀人文咖啡

Top 2 白色戀人貨櫃屋

Top 3 果貿社區

Top 4 柴山小漁港&海蝕洞

Top 5 石頭廟

高雄景點特色介紹

台灣少數海港城市「高雄」，近年積極發展在地高雄特色觀光，規劃高雄一日遊夥伴，高雄除了愛河、壽山、西子灣、岡山、蓮池潭、旗津、左營舊城等知名景點外，軟實力同樣不容小覷，高雄文創產業是你想在高雄逛街的好選擇，尤其是知名觀光景點與地標駁二藝術特區、高雄85大樓、龍虎塔，吸引許多旅遊節目慕名來取景，高雄觀光好玩地方還不只這些，晚上可以去景觀台賞夜景，全台首座水平旋轉大港橋，夜間必賞愛河景點，為有計畫出門散散心的你，提供了很棒觀賞和互動性，現在好拍、好逛的高雄神秘景點，通通都告訴你啦! 腦中也浮現想認識更多高雄景點的想法，別著急我們整理好逛高雄的景點懶人包，包還在地高雄美食推薦、安排個住宿好好休息，事先規劃個高雄兩天一夜&三天兩夜，快和我一起玩遍南部所有高雄、屏東、台南景點吧。

高雄景點地圖攻略

高雄好玩景點太多了，小編特別製作高雄市區和周邊景點的景點地圖，第一份地圖聚焦於高雄郊區景點，第二份地圖專門介紹高雄捷運沿線的景點，這兩份地圖將為你規劃高雄一日遊或兩日遊提供超級簡單的方，其中最夯高雄旅遊景點，標記「★」星星符號。

高雄景點捷運路線這麼玩

高雄市景點怎麼玩? 推薦沒有汽機車夥伴，外縣市來高雄觀光旅遊，透過高雄捷運可以輕鬆前往，捷運沿途上任何高雄景點，是個省力又沒煩惱好選擇唷，小編規劃了捷運紅線景點、捷運橘線景點、輕軌景點，可以照這3條捷運旅遊路線玩遍高雄，或依個人需求自由安排也是沒問題的喔。

【高雄捷運遊玩推薦】 高雄捷運紅線(南岡山-小港) R24岡山之眼→R22A橋頭糖廠→R16蓮池潭、龍虎塔、果貿社區→R14瑞豐夜市→R12愛河之心→R9大立百貨→R8三多商圈→R4A草衙道 高雄捷運橘線(西子灣-大寮) 01駁二藝術特區、西子灣、棧貳庫、旗津→04愛河風景區→05光之穹頂→010衛武營藝術中心→013大東文化藝術中心 高雄輕軌路線(籬仔內-哈瑪星) c3青年夜市→c5夢時代→c11流行音樂中心→c12、c13→駁二藝術特區、大港橋→c20高雄美術館

高雄景點一日遊行程

【主題式遊玩推薦】 高雄熱門景點 | 崗山之眼 、 蓮池潭 、 果貿社區、大港橋 高雄景點戶外 | 高雄戶外踏青 高雄景點室內 | 高雄室內景點 高雄景點文青 | 高雄文創、 駁二藝術特區 高雄景點秘境 | 高雄秘境行程 高雄親子景點 | 高雄觀光工廠、義大世界 、 橋頭糖廠 高雄約會景點 | 白色戀人貨櫃屋 、 奧斯汀人文咖啡 、高雄夜景 高雄一日遊推薦 | 美濃一日遊、左營一日遊、旗津一日遊、岡山一日遊、愛河一日遊 高雄景點幾天幾夜 | 高雄二日遊

高雄親子景點推薦 全新升級│熱雪天堂兒童滑雪樂園2.0

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高雄必去熱門景點推薦

高雄景點一日遊 壽山情人觀景台

有沒有賞風景的高雄景點? 網友一致認可高雄免費景點的高雄壽山情人觀景台是不錯景點，有大大LOVE裝置藝術及絕佳地勢高度，成為好拍好逛壽山景點，不限時段來都能欣賞不同時刻市容景觀，眺望高雄市區、鹽程、旗津全部美景喔，情侶約會保證很愜意。

地點 : 高雄市鼓山區忠義路30號 (點我導航)

開放時間 : 24H

高雄景點一日遊 大湖番茄會社

高雄景點「大湖番茄會社」，如果你也喜歡廢墟景點那種滄桑美感的話，這處位在湖內區景點相當推薦！原本是番茄罐頭加工廠的紅磚建築，現今雖已變成殘壁，但每到了五、六月的鳳凰花季時，會社前的大鳳王樹將盛開火紅鮮豔的花朵，由枝頭落地的朵朵紅花鋪滿了整片地面彷彿一大張紅地毯般，與樹上的綠葉及水泥紅磚共譜成造景般的攝影棚！

地址： 高雄市湖內區中山路一段 360 號 ( 點我導航

開放時間 : 24小時

高雄景點一日遊 安樂樓

帶有神祕又走文青風的高雄景點「安樂樓」，前身是大酒家的它，雖然已看似殘破不堪，但隨手取景依然是相當有味道，更因金鐘戲劇《一把青》的拍攝場景而爆紅，聚集了許多喜愛廢墟題材的攝影好手來此朝聖，更是高雄的熱門隱藏景點！

位置：高雄市林園區林園北路 91 號（ Google 地圖導航

開放時間 : 24小時

小提醒：此處為危樓請小心自身安全！

高雄景點一日遊 澄清湖迷宮花園

最新打造的高雄景點「迷宮花園」澄清湖化身最美遊戲場～ 以樹蘭、黃金露花形成鴛鴦造型迷宮，除了空拍超好看，也很適合小孩在裡面探險。新設施還有磨石子溜滑梯、符合小孩身高的哈比屋、五顏六色#涵管迷宮 ，小孩在遊戲場裡能暢快fun電⚡

高雄景點一日遊 彌陀漁港海岸光廊

高雄景點彌陀海岸光廊，蜿蜒的木棧道綿延至蔚藍大海，站在上頭漫步在海中，搭配夕陽與藍天超好拍！如果遇退潮時，還能近距離看到螃蟹在沙灘上出沒。占地1.5公頃的海岸光廊，還有規劃親子設施，可以讓孩子盡情玩溜滑梯、挖白沙、乘橡皮盪鞦韆。一旁的防波堤也彩繪了3D海底世界、貓咪等可愛藝術，讓這邊成為IG必拍景點！

地址：高雄市彌陀區南寮路96號 點我導航)

門票：免費

開放時間：24 小時

高雄景點一日遊 高雄鐵道文化園區

緊鄰高雄駁二藝術特區【高雄鐵道文化園區】，佔地約12座足球場大綠地，白天可見各式風箏在空中翱翔，是個很不錯的高雄戶外景點，躺在草地上交錯的舊鐵軌及大型鋼鐵裝置藝術，喜愛這種復古陳舊氛圍的人別錯過這喔。

地點:高雄市鼓山區鼓山一路32號 (點我導航)

開放時間: 24H

高雄景點一日遊 逍遙園

高雄景點逍遙園，超過80歲的日治時代古蹟，原是日本皇戚的宅邸。淡綠色的建築融合東西風格，既特別又典雅。進到內室，除了有文物展覽，還能一覽客廳、書齋、寢室等生活空間。宅院腹地廣大，有著草皮與蓮花池，配上古蹟超好拍，很適合來這散散心，拍張懷舊過去的打卡之旅~

高雄景點一日遊 鼓山HOLO PARK映像鹽埕

高雄網美景點HOLO PARK，從駁二走大港橋，到隔岸的文藝聚落，就能見到全新打造的復古商店街，比如洋樓建築、酒吧、理容廳，像回到50年代的高雄～不定期有市集、酒吧能夠吃吃喝喝，還有全球第1座7D浮空影院，裸眼3D視覺表演超吸睛！

高雄景點一日遊 高雄大港橋

高雄景點大港橋，號稱亞洲最長「跨港旋轉橋」， 白色大港橋超有質感，水岸風光加上夕陽、璀璨夜景，怎麼拍都唯美！找對角度取景還可以拍到八五大樓背景，一次囊括新舊高雄地標景點！每天下午三點還有大橋旋轉開合秀，週五、六、日還加碼晚上７點再開一次，很適合來場港濱約會！

高雄景點一日遊 打狗英國領事館

高雄景點打狗英國理事館於1879年建造，分成兩個區域，山上是英國領事官邸，山下則是辦公區，中間連接著登山步道。進入館內，你會看到生動的哨船頭街景，因為早期打狗開港後，進港船隻都需要到英國領事館和海關處理事務，因此這裡形成了東西融合的特殊人文風景，非常有趣。

地址: 高雄市鼓山區蓮海路20號 (點我導航)

時間: 平日10:00-19:00 ; 假日9:00-19:00

高雄景點一日遊 旗津彩虹教堂

高雄景點熱門打卡點「彩虹教堂」，由當地婚紗業者免費提供，這海天一色的唯美門框、色彩繽紛的幾何設計，配上後面海景不同時間有不同光影變化，以及一旁的粉白色三角形建築就浮在水面上，一眼望去還與眼前的旗津海岸相連而成，特別是在早上和黃昏夕陽之際來這取景，天然的光線配合建築本體能拍出浪漫的異國風情！

地址 : 高雄市旗津區旗津三路990號 點我導航)

營業時間 : 6:00-16:00

高雄景點一日遊 駁二棧貳庫KW2

高雄景點「棧貳庫KW2」位於高雄港二號碼頭，從日治時期的磚瓦倉庫到民國後重建的鋼筋屋架，現在引進台灣在地職人進駐並開設多間文創商品與餐飲店家。戶外碼頭邊廢棄船舶製成的大型裝置藝術、藤蔓鞦韆、超吸睛純白旋轉木馬跟氣球飛輪小型摩天輪，你說還有比這更適合逛街地方嗎? 加上超多熱門IG打卡熱點是來高雄絕對不能錯過的景點！

高雄景點一日遊 鹽埕白色戀人貨櫃屋

超夯高雄景點白色戀人貨櫃屋咖啡廳，高雄知名網美情侶景點～附近有美麗的河邊景色、可口的美食與咖啡廳下午茶。優雅坐在半圓形透明鞦韆上，邊遠眺愛河河畔風光與美食外，還能把愛河美景也一起收進鏡頭裡~

高雄景點一日遊 美麗島捷運站

習慣大眾運輸代步旅人，肯定對高雄最美捷運【美麗島站-光之穹頂】印象深刻，抬頭可見的寬廣彩繪作品由4500片窗面組成，站在穹頂由下往上看，上頭印製彩繪圖案更給人一種說不上的獨特魅力和壯觀感，來高雄旅遊景點，路過別忘停留片刻，欣賞一下這多次受國際知名媒體報導知名地標。

高雄景點一日遊 高雄駁二藝術特區

高雄景點駁二藝術特區一直是大家來高雄必訪景點之一，過去的駁二是用來存放魚粉與砂糖的倉庫，2000年因尋找施放雙十國慶煙火地點的契機，讓大家想起了駁二倉庫的存在。經過藝術家及各方文化工作者的努力之下，台灣南部也誕生了一處能支持藝文創作及舉辦藝文活動的基地，分別由大義、大勇、篷來三個倉庫園區所組成，下次來高雄玩，記得這邊超適合放IG牆的裝置藝術們。

高雄景點一日遊 高雄市立美術館

文青級高雄景點高雄市立美館，座落於「內惟埤文化園區」內，是一個集文化、休閒、自然生態為一體，相當適合親子休閒的室內空間。來到高雄市立美術館不只賞畫看展，還能休息、用餐，實踐藝術文化生活圈的目標。

高雄景點一日遊 高雄燈塔

過去在高雄港負責引導船隻進港任務，現在已退役轉型為高雄在地旅遊景點。地處高雄旗津最高點的高雄燈塔(舊稱:旗後燈塔)，天氣良好時可俯瞰高雄港都風貌，白色八角形燈塔更是遊客美拍重點，拍完照室內陳列歷史資料供大家深入認識，白天怕熱出大太陽，晚上是有開放夜間參觀喔，想走一趟抒情的高雄在地文化之旅就從這開始。

地點:高雄市旗津區旗下巷34號 (點我導航)

時間:週一休息 ; 週二至週日 9:00-21:00

高雄景點一日遊 奧斯汀人文咖啡

高雄景點推薦「奧斯汀人文咖啡」，想享受異國渡假風的下午茶時光嗎？高雄小港網美咖啡廳「奧斯汀人文咖啡」，庭院以南洋風佈景，像極峇里島的景緻，還有許多如「可愛奧斯汀汽車」的IG打卡必拍可愛陳設。

▼長頸鹿也是很多人特地要來拍的熱點 圖片來源：IG @rebecca_liu0712

高雄景點一日遊 高雄市圖書館總館

從沒想過在高雄，竟然存在一間擺脫磁磚拼接牆體的圖書館，新穎時尚獨特設計，每層樓外圍種植一圈植被供人觀賞，有沐浴在森林中閱讀的新奇體驗。頂樓設置的露天劇場，直接闢建了一座花園，高度可直接眺望高雄各處景點，八五大樓、亞洲新灣區的建築和海港景致，晚上點燈帶來明亮感，立刻多了不少華麗感，部分燈光還會隨時間轉換顏色，是越夜越美麗高雄景點。

高雄景點一日遊 橋頭糖廠

來玩免門票的高雄景點橋頭區橋頭糖廠，一定要享用台糖冰棒和搭五分車，也能朋友家人們、情侶、親子一起來玩賽車、控土窯。周邊還有藝文迷必訪的白屋藝術村與十鼓仁糖文創園區！

高雄景點一日遊 義大世界

親子和情侶必遊高雄景點，於2010年開幕的義大世界，由藍白相間的度假風建築構成，是全台唯一的希臘愛情海式的情境主題樂園，另外還有五星級飯店「義大皇家酒店」及「天悅飯店」供旅人落腳，簡直是南台灣的渡假天堂。

地址 : 840 高雄市大樹區學城路一段10號 點我導航)

完整圖文 : 義大世界｜高雄義大世界遊樂設施、住宿、接駁車交通攻略

高雄景點一日遊 蝶舞澗休閒農場

高雄景點中露營聖地蝶舞澗休閒農場，主打懶人豪華露營，不需要準備任何露營設備就可入住，很推薦想要輕裝露營踏青的人。園區中有許多花草樹木，每到3、4月更是花旗木的花期，綻放的粉紅花朵布滿整個園區，就像鋪上了一層粉色天棚，坐在底下露營真的超浪漫，推薦想來高雄踏青朋友。

高雄景點一日遊 田寮月世界

免費的高雄景點高雄田寮月世界，從國道三號就能看到的這種宛如月球一般的月世界，園區內規劃了四條步道，能用不同角度觀賞到特別的惡地地形、還有泥火山的蹤影，都讓人嘖嘖稱奇。

高雄景點一日遊 淨園農場

高雄頗有名氣「淨園農場」，是有河馬、笑笑羊、草尼馬等可愛動物穿插其中，並多了峇里島風的南洋餐廳、伴隨落羽松的野餐區及露營帳篷、小火車、長頸鹿兒童遊戲區等新元素，加上不變的賞飛機秘境讓這裡變成吃飯、休閒、賞景、散步的高雄景點！

地點 : 高雄市小港區明聖街135巷10弄12號 (點我導航)

營業時間 : 09:30-21:00

相關連結 : 官網/FB

高雄景點一日遊 田寮石頭廟

位於田寮的石頭廟是由不同大小的石頭、貝殼珊瑚礁一顆一顆堆疊而成的，細看石牆樑柱也相當精緻有如藝術作品，來張網美照更是必做的事，隨便取景都有彷彿置身異國的錯覺，夏天走在這非常通風涼爽，就像是到了海底龍宮一樣壯觀，是個值得順遊的高雄景點！

地址：高雄市田寮區新興路2-7號 點我導航)

開放時間 : 24小時營業

高雄景點一日遊 旗津旗后砲台

清康熙年間興建的高雄景點「旗后砲台」是國定古蹟，也是旗津熱門拍照景點之一。除了古老紅磚牆很適合拍照，從砲台高點可以一望高雄街景，還有一路延伸出去的防波堤防看起來就像海馬一般可愛，也是個拍照熱點！

高雄景點一日遊 旗津貝殼館

高雄景點「旗津貝殼館」號稱東南亞最大貝殼館，館內收藏展示了各式各樣的貝殼。但除了收藏豐富的室內展館外，來到「旗津貝殼館」絕對不能錯過的就是館外旗津海岸公園裡的超大金色貝殼裝置藝術「黃金海韻-海珍珠」。拍完大貝殼也別忘了再往右邊走就是也超夯的IG美照熱點「旗津彩虹教堂」喔！

高雄景點一日遊 再見捌捌陸

經改建後高雄新景點，舊稱⌜高雄左營明德新村⌟是全台最大海軍眷村，如今轉變參觀認識過去在地文化的歷史園區，陳列照片和文物，導入科技設備幫助人們認識關於眷村故事，擺放的大型裝置藝術為原本快被時代吞沒的地方，注入嶄新活力，有機會可以順道參觀⌜再見捌捌陸—臺灣眷村文化園區⌟。

地址 : 高雄左營明德新村2、3、4、5、10、11、12-1號 (點我導航)

開放時間 : 平日11:00~17:00(六日延長到18:00，週一休息)

票價 : 詳細資訊連結

高雄景點一日遊 金馬賓館當代美術館

建於1967年的高雄景點「金馬賓館」當年是抽到外島籤的阿兵哥們在搭船前往外島前的報到等待據點。後由現在經營團隊承接修建並且規劃成當代美術館。結合老建築的洗石地、花磚牆，搭配現代建築的混凝土結構，延續保留了「金馬賓館」乘載的歷史風情。

當代美術館不定期會與其他國際美術館及博物館合作展出當代藝術，更在2019年獲選《Shopping Design》台灣人文百景。館內走簡約風格的ALIEN CAFÉ大片玻璃窗採光良好加上餐點精緻，好吃又好拍！

高雄景點一日遊 鼓山柴山小漁港&海蝕洞

秘境級高雄景點「柴山小漁港」其實原本只是當地漁民設置的簡易碼頭，熱門的階梯一景，從龍哥土雞城旁樓梯走下去通往海邊的階梯，遼闊海景配夕陽，美到像是到了島國渡假。

距離柴山小漁港約5分鐘車程外，從海角咖啡旁小路往下走至海邊則是另一個打卡熱點「柴山海蝕洞」。雖然來這裡拍照的人很多，但往海蝕洞的小路未經完善鋪設，拍照熱點處腳下都是凹凸不平的岩石，得要注意海水漲退潮，大家來這裡拍美照可要隨時注意安全喔~

地址:高雄市鼓山區 柴山漁港 點我導航)

柴山海蝕洞 點我導航)

開放時間:24HR

高雄景點一日遊 高雄流行音樂中心

走入愛河河岸，遠遠的就能看到這座造型特殊的六角型峰巢狀建築，高雄流行音樂中心範圍涵蓋愛河兩岸，包含了複合式商業中心、展演空間、展覽中心…等，除了平時來看表演之外，就是單純和這美麗純白的建築外觀拍拍照也很有趣哦，是在地人和外地人都知曉高雄景點。

地址：高雄市803003鹽埕區大勇路11號 (真愛碼頭旁) 點我導航)

電話：07- 5218016

高雄景點一日遊 後驛商圈

上千把五彩繽紛的雨傘，將後驛商圈點綴成絕美打卡點。到了夜晚，千盞造型藤燈、水母燈亮起，和彩色的雨傘相互呼應，在天空形成夢幻光廊。後驛商圈位在高雄後火車站，有「南部五分埔」之稱高雄景點。來拍照時，也到附近吃吃美食、挖寶便宜又好看的衣服吧！

地址 : 高雄市三民區安寧街 點我導航)

營業時間 : 10:00~20:00，週日公休

高雄景點一日遊 漯底山自然公園

高雄景點給人擁擠到處是觀光客印象嗎? 換個口味試試戶外景點漯底山自然公園，以前是重要軍事基地，現在則是充滿綠意盎然自然美景，園區佔地寬廣有觀景吊橋、親子遊戲區，登上瞭望台能飽覽高雄城市風光和明媚海岸線。

地址 : 高雄市彌陀區漯底里山頂路 (點我導航)

開放時間 : 08:00-19:00

高雄景點一日遊 鳳儀書院

現存規模最大書院在高雄鳳山景點，列為台灣三級古蹟，在民國98年整修後，增添不少Q版雕像、站著一起拍有種穿越到古代錯覺，想體驗看古代官員滋味，園區開放服裝租借，另外規劃的2個展覽空間，提供不少歷史文物和參考資料，認識過去歷史背景。

地點: 高雄市鳳山區鳳明街62號 (點我導航)

營業時間: 週一公休 ; 平日 10:30-17:30 假日 10:30-18:30

高雄景點一日遊 扇平山莊

圖片授權 : ccttcchhii

高雄假日郊區首選! 擁有歐風木屋、美麗庭園造景、廣大又清幽的自然空間、晚上住宿又能享多項休閒設施，是遠離忙碌高雄都市生活圈的好選擇，不論是家庭旅遊、朋友聚會，這裡超適合殺時間，而且還能眺望六龜獨特地標的十八羅漢山唷。

地址 : 高雄市六龜區中興里尾庄45-1號 (點我導航)

營業時間 : 24小時 (每週三修園不對外開放參觀)

粉絲專頁 : 扇平山莊-小桂林

高雄景點一日遊 愛河啤酒花園

開幕2年左右的高雄景點愛河啤酒花園，因為充滿特色的裝潢而人氣高升，小木屋搭配露天的木桌椅，以及美式風格的霓紅燈，好玩的地方是，來這裡用餐彷彿一秒走進美國鄉村俱樂部。

圖片授權：IG @ 16tsai

高雄景點一日遊 光之塔

高雄三民 ⌜光之塔⌟ 高有40公尺，本是一座社區旁台電高架鐵塔，再塗上紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等彩虹顏色，瞬間替社區加上不少美感和藝術氣息，旅客拜訪時，可以順中間螺旋形階梯燈上觀景台欣賞高雄愛河美景。

地址 : 高雄市三民區同盟二路215號 (點我導航)

開放時間 : 24小時

高雄景點一日遊 玫瑰聖母聖殿主教座堂

這個造型優美的高雄景點「玫瑰聖母教堂」創始於1859年，不僅是南部信徒的信仰中心，典雅美麗的外觀，也是許多民眾拍照取景的熱門之地。走進教堂內部，莊嚴神聖的聖堂、描繪精緻的彩色玻璃窗，肅穆之情油然而生，就算你不信奉天主教，仍值得來這裡感受聖母教堂的建築之美。

高雄景點一日遊 臺灣鳳梨工場

這處【臺灣鳳梨工場】 是從日據時代保存至今的百年建築工場，由紅磚瓦與黑屋頂構成的三棟建外觀就非常好拍。名列台灣水果中前矛的鳳梨除了單吃以外，加工做成鳳梨罐頭也受到不少朋友的喜愛，在這裡就能一賭到鳳梨罐頭發展的歷史，以及各式各項的鳳梨罐頭古董， 另外還可以親身體驗將鳳梨罐頭封罐的ＤＩＹ。一旁規劃有相當日式文青風的旺來會社可品嚐鳳梨冰、鳳梨汁及份鳳梨甜點，是個相當有質感的高雄景點。

位置：高雄市大樹區復興街 42 號 ( 點我導航

營業時間： 12:00 ～ 17:30 （週五六日 10:30 ～ 18:30 ，週一休館）

門票：免門票

Google 評價： 4.2 顆星

高雄景點一日遊 高雄壽山動物園

高雄又有新景點好去啦! 2022年底【壽山動物園】重新開園，2.0升級版增添不少新設施，最大亮點便是能俯瞰動物「空中走廊」，從高處觀賞動物們生活樣貌，也還給動物們更加舒適居住環境。此外戲水區和獼猴友善區及兒童牧場設置，帶小朋友來逛不再只是隔護欄看動物，反倒多了和動物近距離相處機會。貼心提醒園區佔地不小，區內有遊園車可搭，繞一圈大約15分鐘。

圖片授權 : @circle_lily00

位置： 高雄市鼓山區萬壽路350號 點我導航)

高雄市鼓山區萬壽路350號 營業時間 ： 週二～週日 09:00-17:00，週一公休

週二～週日 09:00-17:00，週一公休 門票 : 全票 40 元、半票 20 元，六歲以下免費

相關連結 : 官網、FB粉專、

高雄景點一日遊 千野村日式景觀區

高雄終於有自己日式景觀園區，不用跑外縣市就能體驗日式祭典風情 ! 穿上美美和服開始大拍特拍，尤其鳥居、神社、櫻花步道作背景，給人一秒在日本錯覺。現場鯛魚燒、麻糬、小丸子等日系攤販，撲鼻而來香味超誘人! 趁放假快來拜訪，愛拍照人來肯定拍得很開心。

位置：高雄市田寮區七星路80之20號 點我導航)

營業時間 ：平日16:00-00:00, 假日10:00-00:00

門票 : 全票$200、學生/兒童/敬老$160、可享50元折抵

相關連結 : 官網、FB粉專、

高雄景點一日遊 義大娛樂世界

推薦高雄玩一天好去處，台灣首個古希臘主題遊樂園，超過50種遊樂設施的【高雄義大世界】，不管是追求血脈噴張刺激滿點設施、或旋轉木馬等親子可共玩設施，每天限定一場必看義大皇家劇院，這些玩完一遍後，還有購物廣場可血拼、搭乘頂樓摩天輪把高雄大樹區自然美景盡收眼底，幾乎所有你需要義大通通能滿足。

地點 : 高雄市大樹區學城路一段 10 號 ( 點我導航

營業時間 : 9:00-17:30

電話： 07 656 8080

完整圖文 : 高雄義大世界攻略，遊樂設施介紹、設施門票

高雄景點一日遊 左營蓮池潭風景區

CNN也推薦「愛上高雄的十大理由」，在蓮池潭風景區，夏天可賞蓮花，蓮潭滑水主題樂園能夠滑水。這裡也是高雄宗教勝地，其中以龍虎塔最為人所知，每年10月的萬年季更是高雄一大盛事。

高雄景點一日遊 果貿社區 (小香港)

位在高雄市左營區，當年由眷村改建的集合式住宅「果貿社區」，由於外觀看起來就像是香港的蜂窩式建築，又被稱為小香港。最大的特色就是社區中心編號8號棟跟9號棟的兩棟建築呈現圓形弧度，從中央的小公園往上看，兩棟建築的弧度正好就圍繞成一個圓型，拍出來的照片就像是自帶特殊魚眼效果。

社區大樓帶著時代歷史感的密集鐵窗以及一樓各有編號的商店招牌也是吸引很多人特地來IG拍照打卡的風景。前來拍照可千萬要記得輕聲細語不要打擾到居民的安寧，也別錯過附近很多好吃的古早眷村味。

地址 : 高雄市左營區果峰街3巷 點我導航)

開放時間 : 24H

高雄景點一日遊 崗山之眼

近年台灣掀起登天空廊道熱潮，崗山之眼無論白天一日遊或晚上賞夜景各有特色，很適合情侶約會、親子郊遊。景點期間限定免門票入園參觀，並設有完善接駁車、停車場方便遊客前往。天空步道讓遊客用360度「上帝視角」，把周圍的群山、水庫等美景一次捕捉，其中還有一段透明玻璃空橋，讓大膽的你感受懸空漫步的刺激體驗！

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高雄景點一日遊 沾 먹고 마시고

沾먹고 마시고將韓國酒吧原汁原味的搬進了高雄，從傢俱、裝潢、音樂、餐食，都超級韓風，簡直就像是韓劇裡出現的場景一樣。店裡分為兩個時段，18:00-22:00為먹고「吃吧」，韓國常見的料理，舉凡辣炒年糕、人蔘雞、韓式炸雞、部隊鍋等，這裡都能吃到，而且和韓國一樣，小菜可以無限續哦！最重要的頂樓保證網美們必打卡地方，開桌費不便宜，但美輪美奐裝潢又能欣賞周遭夜景，很值得來造訪的喔。

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高雄景點一日遊 旗津景點推薦

搭著渡輪，欣賞迷人的西子灣夕陽美景，生活就該這麼愜意！高雄旗津有很多好玩景點，小編整理了旗津旅遊必去的10個旗津景點、必吃旗津美食和 旗津住宿推薦，讓你輕鬆旗津一日遊。

高雄景點一日遊 愛河景點推薦

愛河必遊景點，有拍照打卡熱點大港橋、玫瑰聖母教堂；情人約會必去的白色戀人咖啡館、真愛碼頭與光榮碼頭；還有文青最愛的駁二、流行音樂中心；夜遊最適合的愛河之心與貢多拉遊船～

高雄景點一日遊 美濃景點推薦

美濃除了客家文化，還有能欣賞湖光山色的美濃湖、獅形頂；能賞花旗木的蝶舞澗、竹子門水圳等，推薦你必去的美濃景點，讓你不錯過美濃的自然美景與人文特色！

高雄景點一日遊 高雄室內景點推薦

蒐集16個「 高雄室內景點 」，依照特色分為IG打卡、藝術文創、歷史古蹟，以及又好玩又有教育意義的博物館及美術館，因為是室內空間，雨天完全不怕沒地方玩。

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高雄景點一日遊 高雄觀光工廠推薦

隨著本篇來趟知性高雄觀光工廠之旅吧！從甜點、肉品、烏魚子、罐頭甚至還有滷味工廠，生活類的則包括紅磚瓦窯、包袋、還有製衣工廠，超有趣的11間食衣住行觀光工廠還不快收藏起來！

高雄景點一日遊 高雄夜景推薦

白天逛高雄景點，晚上的高雄又有什麼好去處呢！就要來介紹13個高雄夜景景點，任君挑選～快收進口袋名單吧！

高雄景點旅遊常見問題FAQ

2023最新推薦的高雄景點有哪些？ 2023最推薦的高雄景點有駁二藝術特區、大港橋、蓮池潭風景區、果貿社、奧斯汀人文咖啡、柴山小漁港&海蝕洞等。想到高雄近郊可以安排美濃老街、旗津、旗山、田寮月世界等都不錯！ 高雄兩天一夜推薦住宿有哪些？ 高雄住宿推薦巨蛋旅店、Hotel Dua 、85大樓等，最新住宿也有高雄萬豪酒店。 高雄景點哪裡好逛？ 【旗津貝殼館】、【美濃石頭廟】、【高雄市立美術館】、【駁二藝術特區】 高雄沒車可以怎麼玩? 捷運紅線=R24岡山之眼→R22A橋頭糖廠→R16蓮池潭、龍虎塔、果貿社區→R14瑞豐夜市→R12愛河之心→R9大立百貨→R8三多商圈→R4A草衙道。捷運橘線=01駁二藝術特區、西子灣、棧貳庫、旗津→04愛河風景區→05光之穹頂→010衛武營藝術中心→013大東文化藝術中心。輕軌路線=c3青年夜市→c5夢時代→c11流行音樂中心→c12、c13→駁二藝術特區、大港橋→c20高雄美術館。

高雄景點一日遊路線推薦

【路線1-高雄海線旅遊】鼓山輪渡站→旗津老街→旗津踩風大道→旗津海珍珠→旗津星空隧道→高雄燈塔→旗後砲臺→駁二藝術特區→棧貳庫KW2→大港橋→高雄流行音樂中心→光榮碼頭

【路線2-高雄市區旅遊】 光之穹頂→中央公園→SKM Park Outlets 高雄草衙→鈴鹿賽道樂園→淨園農場→高雄凱旋觀光夜市

【路線3-高雄左營旅遊】 果貿社區→蓮池潭風景區→再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區→瑞豐夜市

高雄景點一日遊｜高雄美食推薦

推薦必吃高雄美食餐廳，從高雄在地小吃、早午餐、甜點、宵夜必吃名單，大家都在吃的人氣店家通通都有，吃一圈保證宜蘭美食不漏勾！

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高雄景點一日遊｜高雄住宿、飯店推薦

精選左營高鐵、高雄火車站、駁二、旗津、西子灣等高雄熱門景點，附近飯店＆平價旅宿，坐高雄捷運也易達，來依照路線行程找出最適合你的飯店吧！

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