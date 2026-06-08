泡芙控要吃！beard papa’s香橙生乳、青檸乳酪雙口味，迷你可頌回歸。

超人氣泡芙beard papa’s限定香橙生乳與青檸乳酪口味！雙連站限定迷你可頌也要吃。編輯 鄭雅之表示：每個月都超期待吃鬍子爺爺泡芙新口味！

泡芙控絕對不能錯過！每個月都在期待的 beard papa’s 鬍子爺爺泡芙限定口味，這次六月份以初夏為靈感，重磅推出期間限定的「香橙生乳」與「青檸乳酪泡芙」。用清爽的水果系內餡搶攻甜點控的胃。此外，beard papa’s 更首度打造限量的萌系周邊造型磁鐵，同步在全台門市推出滿額加購活動，掀起新一波搶購熱潮。



▲限定日式香橙泡芙內餡拌入新鮮柳橙果粒呈現滿滿初夏陽光風味。

▲「香橙生乳蘋果派」經典千層外皮酥脆與新鮮果粒內餡交織出雙重水果風味。





雙重酸甜果香泡芙期間限定

本月強打的「香橙生乳泡芙」，將新鮮柳橙果餡拌入鮮奶油，滑順乳香中吃得到自然的柳橙果粒，清爽不厚重。另外，人氣極高的「青檸乳酪泡芙」也宣佈延續販售，經典卡士達結合特級檸檬汁與香醇奶油起士，入口先是明亮酸香，隨後迎來溫潤奶香，微酸微甜的滋味，一吃就超開胃。



▲經典日式青檸泡芙融合特級檸檬汁與濃郁乳酪餡打造酸甜適中口感。





經典回歸與獨賣精緻下午茶

針對熱愛豐富口感的饕客，限定門市才買得到的「經典蘋果派」這次也驚喜回歸。金黃酥脆的千層外皮包裹著軟綿真實蘋果丁，烘烤後的濕潤香甜風味非常迷人。另外，台北雙連概念店也獨家販售「迷你可頌三入組」，除了原有的酥脆千層質地，還可以選擇該店限定的開心果內餡，提供更多元精緻的下午茶新選擇。



▲「迷你可頌」奶油香氣濃郁是台北雙連概念店限時限量販售精緻點心。





限量磁鐵掀起粉絲收藏熱潮

品嚐完甜點還能將可愛的日常帶回家。品牌這次首度推出定量的 PAPA 造型磁鐵，共規劃兩波段的滿額加購活動。首波由經典的爺爺款率先登場，隨後則是由軟萌的泡芙款接棒。全台門市皆可進行加購，雙連概念店更開放現場直接購買。由於數量有限，預計將吸引大批忠實粉絲前往朝聖收藏。



▲超人氣「蘋果派」千層外皮金黃酥脆包裹軟綿真實蘋果丁。

▲「檸檬白巧耶克香橙」日式泡芙表面裹上滑順白巧克力與檸檬巧克力碎片口感層次豐富。

beard papa’s 六月限定口味

香橙生乳泡芙：每顆 85 元起，限定門市販售，6 月限定。

青檸乳酪泡芙：每顆 85 元起，全台門市販售，6 月延續販售。

檸檬白巧耶克：每顆 85 元起，全台門市販售，可自選三種內餡。

蘋果派：每顆 90 元起，限定門市販售，6 月驚喜回歸。

迷你可頌三入組：每組 140 元起，僅在台北雙連概念店限時販售，可選獨賣的開心果內餡。





beard papa’s 造型磁鐵加購活動

活動內容：單筆消費滿 199 元，即可以 99 元加購，全台門市皆可加購，雙連概念店開放直接購買。

造型磁鐵第一波：6 月 19 日至 6 月 30 日推出「爺爺款」。

造型磁鐵第二波：7 月 1 日至 7 月 15 日推出「泡芙款」。

甜點控要吃到的話題甜點！

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