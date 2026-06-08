台北中山站打卡新地標！Vans聯名日本NO COFFEE快閃店登場，復古洗衣房、微醺特調限時9天。

Vans迎來60週年，攜手日本NO COFFEE在中山商圈打造復古洗衣房快閃店。資深編輯李維唐表示，這次跨界完美融合街頭與咖啡文化，不僅視覺震撼，極具故事感的微醺特調更深刻展現了品牌自我風格的靈魂演變。
如果你最近有去台北捷運中山站逛街，絕對會注意到新光三越南西三館門口，多了一個超級吸睛的黑白打卡點。今年剛好是美國街頭元老級品牌Vans的60週年，他們這次玩很大，直接找來日本福岡很有名、主打極簡黑白風的潮流咖啡「NO COFFEE」合作。這場快閃活動從2026年6月5日一直到6月13日，只有短短9天。他們把街頭好玩的滑板精神和每天都要喝的咖啡結合在一起，主題叫「街頭不受控，風格不低調」，完全就是為了喜歡生活質感又想帶點個性的穿搭控量身打造的。
復古滾筒洗衣機牆超好拍！神還原CORTIS街頭大片
一走到快閃店門口，整個視覺直接被黑白棋盤格和冷調的設計給吸引。最厲害的是，他們把Vans創意領袖CORTIS拍照時的復古洗衣房場景，整組直接搬進咖啡廳裡。一整排滾筒洗衣機背景牆配上經典格紋地板，隨手一拍都像是在拍時尚雜誌，完全打破一般咖啡廳溫溫水水的印象，有種美式街頭的叛逆和隨性。這幾天已經看到超多潮流玩家和咖啡迷跑去朝朝聖，大家都刻意穿上同款帆布鞋在洗衣機前拍照，這裡絕對是今年夏天中山商圈最熱門的打卡地標了。
斷貨王補貨了！CORTIS同款Authentic經典鞋款驚喜回歸
之前4月份一開賣就瞬間被搶光的CORTIS同款Authentic系列鞋款，沒買到的人這次真的要把握。因為搭配這次快閃店活動，官方宣布6月起陸續驚喜補貨了。懂Vans的人都知道，Authentic可是最能代表他們家滑板靈魂的經典鞋款，簡單的低筒外型加上耐磨的華夫大底，隨便搭一條寬褲或短褲就很好看。現場除了可以看到純白、經典黑白格，還有很有復古味道的撞色拼接款。主辦單位也一直熱情喊話，要大家趕快穿上自己的Authentic鞋款去快閃店，跟牆上偶像的形象照跨時空同框拍一張街頭紀念照，身為COOLER絕對不能錯過。
沒酒精卻有微醺感？這杯特調藏了90年代的滑板回憶殺
光是好拍還不夠，這次雙方在限定飲品上也花了很多心思，推出了一款名字很有意思的「Off The Malt」1966麥芽特調。這個名字是從Vans幾十年來的精神「Off The Wall」變過來的，背後概念超級酷，是用90年代美國青少年街頭很流行的巧克力麥芽奶昔當作靈感。調飲師用濃縮咖啡當基底，倒進香濃的麥芽和可可，最後再加進無酒精的麥芽威士忌糖漿。喝起來第一口會先聞到咖啡香，接著是可可的甜和麥芽的醇厚，層次非常豐富。雖然完全沒有酒精，卻能喝出一種大人感的微醺風味，就像經典帆布鞋一樣，不管經過多少年代都還是很有自己的個性。
穿T恤的潮萌狗狗貼紙、限定迷你鞋鑰匙圈免費拿攻略
這次聯名連周邊小東西都可愛到讓人想全收。NO COFFEE家超人氣的狗狗IP角色NO-KUN和CO-FI CHAN，這次特別換上特製的迷你Vans T恤，變成超萌的聯名貼紙和黑色棋盤格杯套，拿在手上拍照真的超級搶眼。想要拿到這些限定好禮其實很簡單，只要在快閃店期間到指定的5家Vans直營專櫃或官網買任何一雙Authentic系列鞋款，就能免費兌換1杯聯名特調。如果你是直接去中山快閃店買特調飲品，就能免費拿到限量的聯名貼紙組。拿完飲品後也別忘了把杯套留著，只要憑聯名杯套走到新光三越南西三館3樓的Vans專櫃，還可以再免費換到1個品牌限定的小鞋鑰匙圈。有喝、有玩又有拿，這個週末趕快約朋友去中山商圈逛一下吧。
Vans X NO COFFEE 限定快閃店
活動時間：2026年6月5日－6月13日
活動內容：
- 打卡拍照牆： 現場融合Vans經典黑白棋盤格與NO COFFEE簡約黑白風格，實景重現創意領袖CORTIS形象照中的復古洗衣房場景。
- 經典鞋回歸： 4月熱銷斷貨的CORTIS同款Authentic系列鞋款於6月起陸續驚喜補貨。
- 限定聯名飲： 獨家販售「Off The Malt」1966麥芽特調，以濃縮咖啡為基底，融合麥芽與可可，並加入無酒精麥芽威士忌糖漿。
- 買鞋送特調： 於Vans指定門市或官網購買任一Authentic系列鞋款，即可兌換Vans x NO COFFEE限定聯名特調飲品1杯。
- 買特調送貼紙： 於中山快閃店購買限定聯名特調飲品，即可獲得限量聯名貼紙1組。
- 憑杯套換鑰匙圈： 憑聯名杯套至Vans南西三越三館，可兌換Vans品牌限定鑰匙圈1個。
快閃店地址： 台北市中山區南京西路15號1樓（新光三越南西三館1樓）
活動官方網站： https://www.vans.com.tw/page/NOCOFFEE
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
體驗完黑白潮流的街頭魅力後，不妨跟著我們的腳步，繼續探索更多台北不可錯過的風格生活與期間限定話題亮點
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