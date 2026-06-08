台北中山站打卡新地標！Vans聯名日本NO COFFEE快閃店登場，復古洗衣房、微醺特調限時9天。

Vans迎來60週年，攜手日本NO COFFEE在中山商圈打造復古洗衣房快閃店。資深編輯李維唐表示，這次跨界完美融合街頭與咖啡文化，不僅視覺震撼，極具故事感的微醺特調更深刻展現了品牌自我風格的靈魂演變。

如果你最近有去台北捷運中山站逛街，絕對會注意到新光三越南西三館門口，多了一個超級吸睛的黑白打卡點。今年剛好是美國街頭元老級品牌Vans的60週年，他們這次玩很大，直接找來日本福岡很有名、主打極簡黑白風的潮流咖啡「NO COFFEE」合作。這場快閃活動從2026年6月5日一直到6月13日，只有短短9天。他們把街頭好玩的滑板精神和每天都要喝的咖啡結合在一起，主題叫「街頭不受控，風格不低調」，完全就是為了喜歡生活質感又想帶點個性的穿搭控量身打造的。

▲Vans與日本NO COFFEE聯名限定的「Off The Malt」1966麥芽特調，以經典黑白棋盤格拉花點綴，完美揉合美式街頭與日系極簡美學。圖／Vans提供；窩客島整理 ▲快閃店內部空間將Vans標誌性的黑白格紋地磚與NO COFFEE的冷調黑色鐵桶結合，構築出強烈且不受框架限制的街頭場域。圖／Vans提供；窩客島整理

復古滾筒洗衣機牆超好拍！神還原CORTIS街頭大片

一走到快閃店門口，整個視覺直接被黑白棋盤格和冷調的設計給吸引。最厲害的是，他們把Vans創意領袖CORTIS拍照時的復古洗衣房場景，整組直接搬進咖啡廳裡。一整排滾筒洗衣機背景牆配上經典格紋地板，隨手一拍都像是在拍時尚雜誌，完全打破一般咖啡廳溫溫水水的印象，有種美式街頭的叛逆和隨性。這幾天已經看到超多潮流玩家和咖啡迷跑去朝朝聖，大家都刻意穿上同款帆布鞋在洗衣機前拍照，這裡絕對是今年夏天中山商圈最熱門的打卡地標了。

▲快閃店完美重現Vans創意領袖CORTIS形象大片中的復古洗衣房背景牆，吸引無數潮流文化愛好者前來朝聖打卡。圖／Vans提供；窩客島整理



斷貨王補貨了！CORTIS同款Authentic經典鞋款驚喜回歸

之前4月份一開賣就瞬間被搶光的CORTIS同款Authentic系列鞋款，沒買到的人這次真的要把握。因為搭配這次快閃店活動，官方宣布6月起陸續驚喜補貨了。懂Vans的人都知道，Authentic可是最能代表他們家滑板靈魂的經典鞋款，簡單的低筒外型加上耐磨的華夫大底，隨便搭一條寬褲或短褲就很好看。現場除了可以看到純白、經典黑白格，還有很有復古味道的撞色拼接款。主辦單位也一直熱情喊話，要大家趕快穿上自己的Authentic鞋款去快閃店，跟牆上偶像的形象照跨時空同框拍一張街頭紀念照，身為COOLER絕對不能錯過。

▲4月份一上市便被搶購一空的CORTIS同款Authentic系列經典鞋款，於6月起在快閃活動中迎來強勢補貨回歸。圖／Vans提供；窩客島整理

沒酒精卻有微醺感？這杯特調藏了90年代的滑板回憶殺

光是好拍還不夠，這次雙方在限定飲品上也花了很多心思，推出了一款名字很有意思的「Off The Malt」1966麥芽特調。這個名字是從Vans幾十年來的精神「Off The Wall」變過來的，背後概念超級酷，是用90年代美國青少年街頭很流行的巧克力麥芽奶昔當作靈感。調飲師用濃縮咖啡當基底，倒進香濃的麥芽和可可，最後再加進無酒精的麥芽威士忌糖漿。喝起來第一口會先聞到咖啡香，接著是可可的甜和麥芽的醇厚，層次非常豐富。雖然完全沒有酒精，卻能喝出一種大人感的微醺風味，就像經典帆布鞋一樣，不管經過多少年代都還是很有自己的個性。

▲Vans歡慶60週年攜手潮流咖啡NO COFFEE，自2026年6月5日起在台北捷運中山站旁的新光三越南西三館打造為期9天的期間限定快閃店。圖／Vans提供；窩客島整理



穿T恤的潮萌狗狗貼紙、限定迷你鞋鑰匙圈免費拿攻略

這次聯名連周邊小東西都可愛到讓人想全收。NO COFFEE家超人氣的狗狗IP角色NO-KUN和CO-FI CHAN，這次特別換上特製的迷你Vans T恤，變成超萌的聯名貼紙和黑色棋盤格杯套，拿在手上拍照真的超級搶眼。想要拿到這些限定好禮其實很簡單，只要在快閃店期間到指定的5家Vans直營專櫃或官網買任何一雙Authentic系列鞋款，就能免費兌換1杯聯名特調。如果你是直接去中山快閃店買特調飲品，就能免費拿到限量的聯名貼紙組。拿完飲品後也別忘了把杯套留著，只要憑聯名杯套走到新光三越南西三館3樓的Vans專櫃，還可以再免費換到1個品牌限定的小鞋鑰匙圈。有喝、有玩又有拿，這個週末趕快約朋友去中山商圈逛一下吧。

▲消費者紛紛穿上經典Authentic帆布鞋造訪中山商圈，在充滿潮流感與設計細節的快閃店門口留下專屬的夏日街頭風格紀念照。圖／Vans提供；窩客島整理





Vans X NO COFFEE 限定快閃店

活動時間：2026年6月5日－6月13日

活動內容：

打卡拍照牆： 現場融合Vans經典黑白棋盤格與NO COFFEE簡約黑白風格，實景重現創意領袖CORTIS形象照中的復古洗衣房場景。

經典鞋回歸： 4月熱銷斷貨的CORTIS同款Authentic系列鞋款於6月起陸續驚喜補貨。

限定聯名飲： 獨家販售「Off The Malt」1966麥芽特調，以濃縮咖啡為基底，融合麥芽與可可，並加入無酒精麥芽威士忌糖漿。

買鞋送特調： 於Vans指定門市或官網購買任一Authentic系列鞋款，即可兌換Vans x NO COFFEE限定聯名特調飲品1杯。

買特調送貼紙： 於中山快閃店購買限定聯名特調飲品，即可獲得限量聯名貼紙1組。

憑杯套換鑰匙圈： 憑聯名杯套至Vans南西三越三館，可兌換Vans品牌限定鑰匙圈1個。

快閃店地址： 台北市中山區南京西路15號1樓（新光三越南西三館1樓）

活動官方網站： https://www.vans.com.tw/page/NOCOFFEE

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

體驗完黑白潮流的街頭魅力後，不妨跟著我們的腳步，繼續探索更多台北不可錯過的風格生活與期間限定話題亮點

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