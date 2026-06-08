信義區上班族午餐吃什麼！養心茶樓mini進駐101，高CP值蔬食套餐搶先看。

現代人生活步調緊湊，個人化餐飲在百貨美食街掀起革命。資深編輯李維唐表示，養心茶樓mini打破傳統蔬食需要多人聚餐的限制，將精緻港點與飽足感主食轉化為個人自由配餐點，成功讓健康蔬食無縫融入上班族的日常飲食場景中。

每天中午時間一到，信義區的上班族最煩惱的就是等一下要吃什麼。在步調超快的商場和辦公商圈裡，想要好好坐下來吃一頓精緻的港式點心或蔬食，以前總覺得要特別約一桌人才行。不過，平常喜歡吃蔬食的朋友現在有福了。在台灣蔬食界很有名、經營了13年的養心餐飲集團，最近推出全新品牌「養心茶樓mini」，直接進駐台北101的美食街。他們把原本需要坐在大餐廳裡優雅品嚐的精緻港式飲茶，變成了一個人也能輕鬆開吃的日常午餐。

▲「養心茶樓mini」打破蔬食需要大桌聚餐的傳統限制，提供百元左右的粥粉麵飯與多款數十元的精緻現蒸港點，讓饕客在美食街也能享受滿桌豐富的精緻蔬食饗宴。 圖／養心茶樓mini提供；窩客島整理



信義101蔬食新選擇，一個人也能輕鬆開吃的日常提案

來到台北101地下美食街，會看到這個全新亮相的櫃位，雖然是在美食街，但整體風格還是保留了品牌原有的質感，讓人覺得放鬆又沒有壓力。養心餐飲集團從2013年成立到現在，一直想帶給大家更棒的蔬食生活體驗。他們從港式飲茶、中式蔬食一路做到韓式蔬食，每一次開店都在打破大家對素食那種傳統、單調的印象。這次把店開進指標性的百貨美食街，就是希望讓大家在忙碌的生活節奏裡，午餐時段也能多一個更輕鬆、更有變化而且沒有負擔的新選擇。

▲「養心茶樓mini」菜單主打飽足型主食，精選招牌干炒牛河、XO椒麻担担麵與翡翠蛋炒飯，單點價格只要55元至120元之間，是上班族不可錯過的高CP值午餐新選擇。圖／養心茶樓mini提供；窩客島整理

養心茶樓mini菜單超彈性，百元主食與豐富套餐隨心自由配

為了滿足大家在美食街想要吃得快、又想吃得好的需求，店裡的菜單設計得非常靈活。主要分成「粥粉麵飯」、「單點小食」、「港式甜湯」、「保溫燈區點心」和「蒸籠區點心」這五大類，想怎麼搭就怎麼搭。如果你是正餐一定要吃到飯麵才會有飽足感的人，菜單上的干炒牛河、翡翠蛋炒飯、老罈酸菜拌麵、秘傳雙醬拌麵、XO椒麻担担麵、皮蛋壽若粥還有五香若燥飯，單點價格只要55元到120元之間。如果想要吃得豐富一點，選145元到208元之間的超值套餐，就會多一份時蔬或韓式泡菜，還有一碗熱湯或飲料，讓上班族花少少的錢就能吃到很飽足的一餐。



經典港式點心熱騰騰現蒸，蘿蔔絲酥餅與黃金流沙包必點

除了填飽肚子的飯麵主食，最厲害的是在美食街居然也能點到熱騰騰的精緻港點。「保溫燈區」放滿了養心茶樓招牌的點心，像是酥脆的蘿蔔絲酥餅、港式翠玉春捲、爆漿芝麻球、家鄉鹹水角、鬆化叉燒酥、香煎蘿蔔糕跟琥珀蛋塔，價格大概在28元到55元之間，下午茶時間來點一份當點心也很過癮。另外，「蒸籠區」還有現蒸出來的養心燒賣皇、蜜汁叉燒包和黃金流沙包，只要30元到38元。這些港點雖然分量縮小了，但美味完全不打折，不管是自己一個人來吃，還是跟同事一起多點幾道分享都很合適。

港式甜湯養生芝麻糊完美收尾，翻轉你對蔬食的既定印象

吃完主食和鹹點，最後一定要來一碗正宗的港式甜湯才算完美。這裡有杏仁凍豆腐、養生芝麻糊和養潤核桃露，單點108元，如果有點套餐還能用98元加購。另外店裡也提供滷蛋、香鬆涼拌豆腐、酸辣金絲羹等20元到65元之間的小菜。廚藝總監詹昇霖分享，這次的「養心茶樓mini」不是把大餐廳的菜色隨便縮小而已，而是完全針對現代人平常的生活節奏來重新規劃。從百元出頭的主食到幾十塊的精緻港點，這種自由組合的貼心菜單，讓蔬食不再是特定節日或大聚餐才能吃的料理，而是變成天天都能享受、方便又好吃的日常美味。

▲享用完鹹食主餐後絕對不能錯過正宗的港式甜湯，由左至右分別為質地濃郁的養生芝麻糊、香醇滑順的養潤核桃露以及口感Q彈清爽的杏仁凍豆腐。圖／養心茶樓mini提供；窩客島整理







養心茶樓mini進駐信義101美食街必吃推薦

飽足感主食系列「粥粉麵飯」

干炒牛河：店內招牌飽足型主食，大火快炒香氣四溢。

翡翠蛋炒飯：經典中式風味飯食，粒粒分明且清爽不油膩。

XO椒麻担担麵：微辣過癮的麵食選擇，醬汁濃郁香氣層次豐富。

皮蛋壽若粥：溫潤綿密的現熬粥品，適合想要輕食暖胃的消費者。

人氣點心系列「保溫燈區」

蘿蔔絲酥餅：養心茶樓超人氣招牌，外皮香酥、內餡蘿蔔絲清甜多汁。

鬆化叉燒酥：層層酥脆的經典港點，鹹甜交織的內餡讓人欲罷不能。

琥珀蛋塔：金黃誘人的酥脆塔皮搭配滑嫩蛋香，是下午茶微犒賞的首選。

現蒸點心系列「蒸籠區」

黃金流沙包：輕輕撕開就會爆漿流汁，濃郁奶皇香氣必點。

養心燒賣皇：精緻小巧的現蒸燒賣，保留經典飲茶的港式真功夫。

蜜汁叉燒包：外皮綿密、內餡飽滿，一個人也能毫無壓力享受的美味。

正宗港式甜湯系列

養生芝麻糊：質地濃稠滑順，醇厚芝麻香氣，套餐加購價只需98元。

杏仁凍豆腐：口感Q彈清爽，是夏日美食街用餐後的完美收尾甜點。

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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