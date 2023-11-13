萬巒豬腳聞名全台

繼之前吃過 海鴻、萬泰、大人物餐廳

這次吃 『 林家豬腳 』

停車場很大,緊臨海鴻停車場旁

除了海鴻飯店有多家店面外,林家豬腳的店面數也不少間

其中這棟建築物最為醒目

我們步行到轉角總店面用餐

門口販售現剁豬腳

熱騰騰出爐

也販售豬尾巴及豬舌,光這琥珀色澤就知道有入味,

但是小昭還是不敢吃這兩個部位

店員指引我們上2樓用餐

豬腳街的每家餐廳都是用一樣的桌椅,宛如辦桌流水席

菜單~價位算是平價

豬腳(半隻) ~300元

半隻份量都差不多,肥瘦各半蠻均勻

皮Q肉嫩,沾上特製醬料風味更佳

每家的豬腳醬料些許不同,喜不喜愛就看個人的口味囉~

白飯 ~15元

粄條(乾) ~55元

客家粄條就是以油蔥為主,油蔥酥香氣夠,

粄條稍微略軟爛些,如果Q一點會更好

炒飯(小) ~100元

份量超大,可惜炒飯略濕,米飯沒有粒粒分明

吃到最後似乎還看得到油水在盤底

炒山蘇(小) ~150元

青菜清脆可口美味

塔香蛤蜊(小) ~150元

塔香風味就是下飯,連薑絲都好吃

客家小炒 ~180元

豆干比例較多而口感軟嫩,魷魚也不少,

但五花肉偏少,整體算是大眾口味

延伸閱讀: 胖匠守作料理

炒蕨類(小) ~140元

過貓超嫩,口感滑滑黏黏,小昭算是喜歡

客家鹹豬肉 ~180元

經典客家菜,口味不會太鹹,搭配洋蔥很OK

酸菜排骨(小) ~140元

湯頭有點清淡,酸菜香氣略少

萬巒豬腳街眾多餐廳林立,

各家豬腳風味大致上都差不多,主要是沾醬的差異,

假日每家生意都不錯,就看大家喜歡哪家囉~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

林家豬腳

官網

(08)781 1785

平日 08:00~17:30

假日 08:00~18:00

屏東縣萬巒鄉和路1-4號



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