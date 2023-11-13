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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

2023-11-13 22:36:24 chaoerh小昭 人氣：106
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：44篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 萬巒鄉

造訪商家：正宗萬巒 林家豬腳
phone08-7811-785
place屏東縣萬巒鄉萬巒村民和路1-4號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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封1.jpg

 

萬巒豬腳聞名全台

繼之前吃過海鴻萬泰大人物餐廳

這次吃 『 林家豬腳 

停車場很大,緊臨海鴻停車場旁

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

除了海鴻飯店有多家店面外,林家豬腳的店面數也不少間

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

其中這棟建築物最為醒目

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

我們步行到轉角總店面用餐

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

門口販售現剁豬腳

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

熱騰騰出爐

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

也販售豬尾巴及豬舌,光這琥珀色澤就知道有入味,

但是小昭還是不敢吃這兩個部位

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

店員指引我們上2樓用餐

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

豬腳街的每家餐廳都是用一樣的桌椅,宛如辦桌流水席

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

菜單~價位算是平價

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

 豬腳(半隻) ~300元

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

半隻份量都差不多,肥瘦各半蠻均勻

皮Q肉嫩,沾上特製醬料風味更佳

每家的豬腳醬料些許不同,喜不喜愛就看個人的口味囉~

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

 白飯 ~15元

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

 粄條(乾) ~55元

客家粄條就是以油蔥為主,油蔥酥香氣夠,

粄條稍微略軟爛些,如果Q一點會更好

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

 炒飯(小) ~100元

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

份量超大,可惜炒飯略濕,米飯沒有粒粒分明

吃到最後似乎還看得到油水在盤底

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

   炒山蘇(小)  ~150元

青菜清脆可口美味

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

   塔香蛤蜊(小)  ~150元

塔香風味就是下飯,連薑絲都好吃

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

   客家小炒  ~180元

豆干比例較多而口感軟嫩,魷魚也不少,

但五花肉偏少,整體算是大眾口味

延伸閱讀:胖匠守作料理

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

   炒蕨類(小)  ~140元

過貓超嫩,口感滑滑黏黏,小昭算是喜歡

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

   客家鹹豬肉  ~180元

經典客家菜,口味不會太鹹,搭配洋蔥很OK

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

  酸菜排骨(小)  ~140元

湯頭有點清淡,酸菜香氣略少

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

 

萬巒豬腳街眾多餐廳林立,

各家豬腳風味大致上都差不多,主要是沾醬的差異,

假日每家生意都不錯,就看大家喜歡哪家囉~

 

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 林家豬腳
  • 官網
  • (08)781 1785 
  • 平日  08:00~17:30   
  • 假日  08:00~18:00 
  • 屏東縣萬巒鄉和路1-4號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

屏東萬巒-萬泰豬腳大王

屏東萬巒-海鴻飯店萬巒豬腳 《萬巒豬腳唯一創始店 》

文章標籤

林家豬腳 萬巒豬腳街 屏東萬巒豬腳 萬巒美食 屏東美食 林家萬巒豬腳 chaoerh小昭食記 chaoerh小昭 小昭食記 chaoerh小昭屏東
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