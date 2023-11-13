萬巒豬腳聞名全台
這次吃 『 林家豬腳 』
停車場很大,緊臨海鴻停車場旁
除了海鴻飯店有多家店面外,林家豬腳的店面數也不少間
其中這棟建築物最為醒目
我們步行到轉角總店面用餐
門口販售現剁豬腳
熱騰騰出爐
也販售豬尾巴及豬舌,光這琥珀色澤就知道有入味,
但是小昭還是不敢吃這兩個部位
店員指引我們上2樓用餐
豬腳街的每家餐廳都是用一樣的桌椅,宛如辦桌流水席
菜單~價位算是平價
豬腳(半隻) ~300元
半隻份量都差不多,肥瘦各半蠻均勻
皮Q肉嫩,沾上特製醬料風味更佳
每家的豬腳醬料些許不同,喜不喜愛就看個人的口味囉~
白飯 ~15元
粄條(乾) ~55元
客家粄條就是以油蔥為主,油蔥酥香氣夠,
粄條稍微略軟爛些,如果Q一點會更好
炒飯(小) ~100元
份量超大,可惜炒飯略濕,米飯沒有粒粒分明
吃到最後似乎還看得到油水在盤底
炒山蘇(小) ~150元
青菜清脆可口美味
塔香蛤蜊(小) ~150元
塔香風味就是下飯,連薑絲都好吃
客家小炒 ~180元
豆干比例較多而口感軟嫩,魷魚也不少,
但五花肉偏少,整體算是大眾口味
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炒蕨類(小) ~140元
過貓超嫩,口感滑滑黏黏,小昭算是喜歡
客家鹹豬肉 ~180元
經典客家菜,口味不會太鹹,搭配洋蔥很OK
酸菜排骨(小) ~140元
湯頭有點清淡,酸菜香氣略少
萬巒豬腳街眾多餐廳林立,
各家豬腳風味大致上都差不多,主要是沾醬的差異,
假日每家生意都不錯,就看大家喜歡哪家囉~
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 林家豬腳
- 官網
- (08)781 1785
- 平日 08:00~17:30
- 假日 08:00~18:00
- 屏東縣萬巒鄉和路1-4號
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