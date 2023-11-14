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500元有找！韓式燒肉、現點現做的韓式料理通通吃到飽，直接開約啦～OKAY韓國烤肉

2023-11-14 10:35:01 PEKO 人氣：103
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窩客好文

PEKO

發表篇數：223篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：OKAY韓國烤肉
phone02-2567-2545
place台北市中山區南京東路一段34號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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OKAY韓式燒肉.中山站美食.中山站韓式料理.台北韓式料理.台北韓式燒肉.台北吃到飽.台北韓式料理吃到飽.OKAY韓式燒肉菜單.岳葆和.

OKAY韓國烤肉」是韓裔歐巴（岳葆和）開的台北韓式料理，本為單點，2022年疫情後正式轉型成韓式燒肉吃到飽餐廳，3款韓式烤肉、春川辣炒雞以及10多種現點現做菜色都是無限量供應，加上就位於捷運中山站旁，所以深受不少饕客們歡迎，如果三五好友聚餐想喝點酒，只要+299元即可啤酒喝到飽哦！

原文出處：OKAY韓國烤肉

 

 

OKAY韓式燒肉.中山站美食.中山站韓式料理.台北韓式料理.台北韓式燒肉.台北吃到飽.台北韓式料理吃到飽.OKAY韓式燒肉菜單.岳葆和.

餐廳位於南京東路一段上，「大倉久和大飯店」對面，平安大樓的二樓，這裡靠近中山商圈、捷運中山站（2號口），出站後步行８分鐘，即可抵達，非常方便。

老闆（岳葆和）2018年從母親（李榮姬女士）接手餐廳後就將內部整個翻修裝潢，才有了現在的樣貌，這裡還是全台第一家吧檯式的韓國烤肉，疫情後更從單點改為吃到飽。

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無限暢飲包含可樂、雪碧、檸檬紅茶、奶茶以及日式煎茶。

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四種韓式小菜無限供應

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韓式炒冬粉是熱食，不是在韓式小菜中吃的涼菜（雜菜），炒冬粉口感滑Ｑ，還搭配上紅蘿蔔絲、青椒、高麗菜，還聞的到韓式芝麻油的香氣。

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海鮮煎餅蝦仁給的蠻多的，分布的也頗均勻，且有一定的厚度，口感外酥內軟，有附沾醬，但PEKO覺得搭配泡菜味道更好。

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有洋釀、蜂蜜跟半半口味，先各吃一塊後，PEKO就點了整份的洋釀炸雞，肉質還蠻嫩的，不會乾柴。

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春川辣炒雞
過去單點時期的春川辣炒雞是有可以添加起司，現在沒有，雞肉軟嫩，醬汁微辣，裡頭雖然沒有年糕，但是多了地瓜片，意外好吃。

 

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