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【新竹食記】福砌阿華什錦麵 - 隱藏在果菜市場內的高CP值麵店

2023-11-15 15:48:21 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：98
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：596篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：福砌阿華什錦麵
phone03-5351-185
place新竹市東區自由路95巷38弄24號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新竹食記】福砌阿華什錦麵

 

福砌阿華什錦麵位在新竹果菜市場內，離巨城商圈不遠，本以為市場內的餐廳用餐環境應該比較髒亂，結果發現意外的新穎乾淨，這家的什錦麵是招牌，麵內有滿滿的配料CP值很高，他們的泡菜麻醬麵酸甜的口味也很有創意，廢話不多說吃起來吧！

開車前往可停巨城停車場或附近的CITY PARKING 城市車旅停車場。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

▲福砌阿華什錦麵有個粉色顯眼招牌，從門口看進去就發現店面重新裝潢過。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

▲櫃台內有店家自製飲料和小菜。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

▲福砌阿華什錦麵菜單：有湯麵類、飯、乾麵、湯和滷味小菜，打星星的泡菜麻醬麵是店家推薦品項。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

▲用餐空間新穎乾淨，店家保留了原本的復古磨石子地磚，讓新舊巧妙融合。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

▲店內有兩人座位和四人座位，四人座位中間隔了一個走道空間較寬敞。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

▲料理台上有餐具和各式醬料。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

仙楂洛神茶25元(左)、吼吼茶(羅漢果茶)25元(右)：洛神花茶有淡淡的甜味，洛神香味很明顯，羅漢果茶則是微微的苦味，但喝完後有回甘的甘甜，兩杯我都很喜歡，但小朋友比較愛洛神花茶。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

滷肉飯(小) 35元：滷肉飯大都是肥肉，有青菜和酸菜兩種配菜，白飯煮得有些偏軟，使用紅蔥頭滷製味道蠻香的，這樣一碗只要35元超便宜的！

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

小綜合滷味40元+ 滷蛋 30元+ 海帶 20元：我們加點了滷蛋和海帶，滷味和滷蛋滷得相當透，豬頭肉肉質軟嫩，滷味整體很有水準。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

泡菜麻醬麵(細麵) 50元：麻醬麵整體份量蠻多的，有濃濃的花生香氣，搭配酸菜的微微辣度吃起來超開胃，麵條點的是細麵軟硬適中。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

什錦乾麵(寬麵) 85元：如果想吃豪華版的炸醬麵，點這碗什錦麵就對了。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

▲內有肉片、豬肝、魚羹、餛飩、蛋包、榨菜、青菜，超級豐盛阿！

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

▲我點的是寬麵，麵條充分吸附了豆瓣醬的香氣，醬汁鹹度剛剛好，豆瓣醬有種神奇的魔力會讓人越吃越有胃口。

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

 

【新竹食記】福砌阿華什錦麵

▲蛋包是半熟蛋，可將蛋黃弄破伴著乾麵一起吃，人間美味阿！

 

 

雞蛋糕短評：位在市場內的老字號麵店，餐廳這幾年有重新整修變得很新穎，什錦乾麵配料豐富，炸醬醬汁很夠味，泡菜麻醬麵也很香，但麵類整體份量偏少，建議可點些滷味搭配。


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★☆
CP值★★★★


福砌阿華什錦麵美食資訊：

地址：新竹市東區自由路95巷38弄24號
電話：035351185
官網：
營業時間：06:30–14:00、16:00–19:45(周二~周五)
06:30–14:00 (周日)、(周一公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有(foodpanda)


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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