隱身在台中巿政府一樓台中願景館，這裡比想像中更好玩，運用最先進的技術，多媒體互動方式，動態投影，讓我們置身於其中產生互動共鳴，甚至還可以進入投影虛幻世界裡，可以讓小朋友繪畫創作，投影到大型手繪牆與之互動，也可以錄製短影片上傳到大螢幕，超特別的，彷真模擬腳踏車等動靜皆宜，讓小朋友在玩樂中學習，可惜只有平日開放，為台中最佳親子共遊好去處。

隱身在台中巿政府超大觀景台，可欣賞台中最佳視角。影片分享

台中市政府新市政大樓4樓集會堂。

台中巿政府以玻璃帷幕包覆，建築中央下方為簍空造型；建築空間為東西兩側，分別為文心樓、惠中樓 。

臺中願景館位在A棟惠中樓一樓，館內設計以願景、歷史、城事、生活四大主題為主。以多媒體互動方式，讓我們了解台中的歷史文化和願景，體會台中之美。

館內必遊：飛閱台中5D飛行劇院，可惜只有開放團體預約，希望未來可以開放個人申請。

館內必遊：願景區，展示台中四大願景，可以在此錄製短影片約30秒，最後會上傳到大螢幕，相當特別。

館內必遊：城事區，觸控照片就會放大，自動解說介紹台中景點及文化歷史。影片分享

館內必遊：生活區，可以讓小朋友繪畫創作，投影到大型手繪牆與之互動，也可以點擊螢幕會有驚喜發生。

館內人員非常熱情，會主動導覽及介紹多媒體使用方式。

彷真模擬腳踏車，3D立體實境，超真實的，上坡時真的有比較費力，騎完還會有獎勵金硬幣，超好玩的～

最後離開時別忘了到3D繪圖牆拍照合影。

台中巿政府中庭超壯觀的，AB兩棟中間有空橋可以連接，這裡的視野超美的～

為台中隱藏版的最佳觀景台。

4樓集會堂可以看藝術展覽。

台中巿政府不管室內室外都好拍。有機會來台中七期見識建築藝術之美～

台中願景館：台中市西屯區臺灣大道三段99號（A棟惠中樓1樓內）；營業時間：09:00-17:00（六日公休）

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