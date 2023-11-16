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【台中日光溫泉會館】分成「會館」與「SPA生活館」兩棟，重點是這裏有美人湯泉!SPA生活館裏有湯屋以及大眾池、兒童遊戲室等設施非常多，泡湯後還有花見西餐廳自助BUFFET超美味，泡湯消除旅行中的疲累，可以享受不一樣的渡假樂趣。附近大坑、新社一帶的旅遊景點也不少，6號步道、東東芋圓、大坑紙箱王、百菇莊、又見一炊煙、心之芳庭、薰衣草森林、新社古堡…是來台中渡假住宿的好選擇

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台中日光溫泉會館 交通停車

自行開車：Google導航輸入台中日光溫泉會館即可到達

停車場：有附設停車場，開車來很方便

大眾交通：公車可到台中市火車站旁搭仁友客運 21、豐原客運270.271、至貴城山莊站下车，步行约10分钟即可抵達

台中日光溫泉會館 湯屋住宿優惠

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台中日光溫泉會館 空間環境

台中日光溫泉會館分成「會館」與「SPA生活館」兩棟，兩邊都有客房

「會館」主要是花見西餐廳與會館住宿

「SPA生活館」裏有生活館住宿、宴會廳、日光中餐廳、湯屋以及大眾池與兒童遊戲室等休閒設施

「SPA生活館」寬敞明亮的飯店大廳，這裏是主要的櫃台

大眾溫泉、三溫暖、兒童遊戲室、客房電梯，從櫃檯旁的通道過去就到了

這部份則是「會館」

一樓的花見西餐廳

花見西餐廳有免費的換裝打卡區，提供日式浴衣可以換裝拍照

台中日光溫泉會館 房間介紹

30坪御品客房 獨立湯池賞景

這次入住的是御品客房，一打開房門，明亮寬敞的小客廳就在眼前

我們都不約而同 “哇”了一聲，30坪左右的空間可真不是蓋的，都快比北部都會地區的人家還大了

房間由客廳、臥室、浴室、泡湯池組成，30坪的空間很豪氣，

御品房是日光溫泉會館面積最大的房型，房間大到根本可以玩躲貓貓了

雙果兄妹倆超享受的

桌上有迎賓點心!!

除了礦泉水、茶包、三合一咖啡之外，桌上的太陽餅、薄餅；冰箱裡的汽水、運動飲料，都是免費的

連冰箱裏也擺放了冰涼的飲料，真是貼心





客廳到臥房中間有拉門相隔

門一關上，爸爸媽媽就可以客廳看電影，享受一下兩人世界 (電視有很多電影可以看)

兩張加大雙人床，支撐力很好，非常好睡。

枕頭有硬有軟，可以自由選擇! 以我們住過那麼多飯店來說，這裏算非常不錯的

櫥櫃裏有浴衣跟室內拖鞋，在館內都可以穿著浴衣拖鞋，輕鬆的在飯店裏趴趴走～也可以帶走哦





拉門隔開的另一個空間，是獨立的衛浴空間與大型泡湯池

超大梳妝檯還有座椅呢，根本就是小豪宅了

淋浴採乾溼分離設計，廁所是 TOTO 的免治馬桶

備品非常齊全，應有盡有，而且抽屜拉開竟然有「Q10面膜」耶，

一面泡湯，一面敷面膜，真的好享受啊！

而且連小朋友的兒童牙刷都幫我們準備好了







獨立泡湯池真的超棒!!

一冷一熱，浴池大到兩個人同時泡都沒問題 ，這個角度要看到房內的電視也沒問題

這裏的溫泉是有「美人湯」之稱的碳酸氫鈉泉，有溫泉標章認證

水量也很大，一下子就滿了，不用等很久就能泡湯，邊泡湯還能邊欣賞外面的山景

入住這裏真的太棒了，進來後先泡一下除去一身的疲累，睡覺前泡湯，起床後再泡一次，整天都有活力

牆面的巧妙設計，讓空氣流通、可以聽到蟲鳴鳥叫，又能保有隱私，不怕被看光光

從窗縫之中又可以看到遠眺綠色山脈，真是舒服啊

泡湯真的是很棒的享受，隨著溫泉的熱氣上升，彷彿一切的不愉快都可以煙消雲散，壓力全然釋放!!

來台中渡假選日光溫泉會館就沒錯了

台中日光溫泉 SPA大眾泡湯池

泡湯區也有對外營業，在日本這叫做日歸溫泉!!

讓不用住宿的旅客也可以享有泡湯的樂趣

泡湯之後別忘了嚐一下這裏的焦糖烤布丁哦，真的非常道地，香醇好吃

裸湯區是限定140cm以上成人使用

泡完湯也有飲料、泡麵、零食哦，設施滿不錯的

★ 戶外SPA大眾泡湯池 開放時間

平日（週一至週四）09:00～22:00

平日（週二）11:00～22:00

假日（週五至週日）09:00～24:00

大眾池有各種水療設備，像是沖擊水柱、氣泡按摩池，水池的溫度也不同，任君挑選。

一旁還有蒸氣室，泡個溫泉再蒸一下，將體內的汗水逼出來，全身都放鬆

戶外大眾泡湯池，邊泡湯也能欣賞大坑延綿不絕的綠意山脈

還可以大口呼吸到新鮮空氣，真的很不錯的泡湯地點





另一邊有兒童戲水區，小朋友可以盡情玩水溜滑梯~

每天晚上的7-9點，透過投影布幕與音響設備，搖身一變成星空電影院

邊泡湯邊看電影，真是一大享受

冬天也能玩水，雙果真的很開心

下午來玩，晚上還要繼續泡湯，真是享受啊!!

入夜後的SPA大眾泡湯池，氣氛與白天截然不同

加上大坑的地理位置關係，這裏晚上會變的比較涼一些，更適合泡湯呢

台中日光溫泉 室內兒童遊戲區 手作DIY區





休閒娛樂的空間融合了兒童遊戲區、閱讀區、手作DIY區、健身區，

櫃台變成了可愛的柑仔店，還有販售一些懷舊的糖果小零嘴

主要提供的DIY手作課程有「珪藻土杯墊」、「海洋果凍蠟」，一份材料100元需事先預約





提供桌遊玩具可以租借，入住期間如果無聊，也可以到這裏來活動一下，大人小孩都可以找到適合的活動哦

撞球檯、桌球檯、跑步機、飛輪健身車可以免費使用





其他像是按摩椅、遊戲機則需要投幣使用

小榛果對打地鼠特別感興趣

遊戲區很適合小小孩，有小帳棚、廚具組、跳跳馬，可以讓小朋友玩的很開心

這區也很適合小朋友玩樂，跑來跑去~消耗很多體力

小孩最愛DIY時間到了!!多種選擇，不但可愛也實用的哦

我們做了二個DIY!! 水晶凍蠟、珪藻土杯墊彩繪~非常有趣哦!

小貝果現在甚麼都要畫鬼滅之刃的圖案，完成後很有成就感呢!

台中日光溫泉會館 日光花園 星空夜吧

日光花園晚上則變成星空夜吧，可以和三五好友小酌放鬆一下

長長的溜滑梯，我們家這二隻玩的不亦樂乎

晚餐享用花見西餐廳自助BUFFET 吃到飽

有螃蟹、生魚片、海產吃到飽，生啤酒無限暢飲 ，環境優美舒適

▼花見西餐廳自助BUFFET 吃到飽

不管是環境、食材新鮮度、菜色變化及味道都很棒!!

優點是平日可從12點用餐至15點，三個小時可悠閒用餐聊天

餐廳不但提供給入住的旅客，也對外開放，很適合在大坑、新社一帶遊玩的朋友，或是來此泡湯後再享用精緻美食，真的太享受了

入夜之間，酒吧開始營業了，隨著音樂與燈光的變化，這裏氣氛變的大不同!!

非常適合和家人朋友小酌一下，感受浪漫的夜晚

吃完晚餐，坐在這裏聽個音樂，休息一下，享受浪漫的夜晚!!

檸香花蜜!!

飲料好好喝

青檸柚子茶

晚上來杯飲料，坐在星空下聊天，享受放空的樂趣!!

這樣才是渡假的真義啊

台中日光溫泉會館 活力早餐

早餐在會館一樓的花見西餐廳享用!! 餐廳空間以暖木色為主調，木頭本身有溫潤的質感，用餐空間明亮又舒適

中西式的早餐，水果、飲料、咖啡菜色多樣又豐富，也有好幾款現煮的麵點!!

吃完絕對活力滿滿，精神充沛





新鮮的牛奶及優格

熱騰騰冒著煙的饅頭好誘人

現在流行早上吃地瓜!! 原形食物對健康有幫助

水煎包

種類豐富的生菜!! 還有石蓮花哦

連沙拉醬料也滿多的

中式粥品的配菜也很多元，光這部份就快十種之多了

大坑附近的新社就是台灣著名的香菇產地，

這鍋煮的香氣十足，湯汁淋在飯上或麵上，好好吃啊

現做的切仔麵!! 這個檯面的高度很適合他們!!

稍微注意一下溫度，他們也可以自由拿取食物了





早餐的飲料也很多種，果汁、咖啡、牛奶，也有杏仁茶哦

來碗熱騰騰的麵食，暖胃又暖心

台中日光溫泉會館 心得評價

我們每次到台中來都是以市區住宿為優先，沒想到新社大坑一帶是台中近郊的著名風景區也有這麼棒的住宿環境，台中日光溫泉會館真的是不錯的選擇!

泡湯消除旅行中的疲累，可以享受不一樣的渡假樂趣。同時，館內親子設施也不少，也很適合全家大小親子同遊哦。



位於有中部陽明山之稱的「大坑」，這裏本來就是台中人踏青郊遊的首選，而且這裏離台中市的車程約20、30分鐘的車程，離塵不離城。是來台中除了市區外的非常棒的住宿地點!!

由此再到這一帶遊玩，地點十分便利，一下子就到了，其實再回到市區也不遠哦

如果是台中的朋友，大坑這一帶目前有十條登山健行步道，也可以來個泡湯健行之旅!





台中日光溫泉會館 店家資訊

交通資訊

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