來到美濃遊玩

吃完 美濃粄條 、DIY畫紙傘後來喝個下午茶

『 也香咖飛 Yé Xiang Café 』

是目前美濃熱門的咖啡廳之一

是 阿香的廚房 的旗下咖啡廳

位於美濃民俗村附近,中山路二段上

無訂位服務,採現場候位入座

咖啡廳外觀

店內裝潢布置精細,

櫃台吧檯以石塊營造出原住民特色的石板

空間充滿原木與植栽的清新氛圍

原住民餐桌

靠窗區陽光自然灑落,舒適明亮

沙發區座位,需拖鞋入座

有家的溫馨歡樂氛圍,一群姊妹淘喝咖啡聊天十分惬意

吧檯的佈置十分別緻

茶水自助區

MENU

簡單拍幾張

點心類

也香拿鐵 ~180元

咖啡香醇順口好喝,玻璃吸管很環保

海木思青檸冰美式 ~180元

海木思應該就綿密泡沫上的黑色小顆粒,

好像是布農族山胡椒的樣子

黑咖啡的香與迷迭香、檸檬乾片味道融合後,成了一杯沁涼爽口的飲品

也香燕麥拿鐵 ~220元

野蜜香柚氣泡飲 ~180元

石榴果醋氣泡飲 ~180元

紅藜丹麥核桃肉桂捲 ~120元

店內部分麵包出自於Svongvong手感烘焙

外皮帶點焦脆口感,內層鬆軟,灑上滿滿肉桂粉,

最後淋上焦糖醬,肉桂捲整體美味

也香現烤小米鬆餅(經典楓糖) ~220元

小昭很喜歡 小米甜甜圈, 小米鬆餅更不能錯過

鬆餅為水滴狀,2種口味擺盤上都很有特色

附上奶油及楓糖醬,依照自己喜愛添加

也香現烤小米鬆餅(馬告香料) ~220元

添加馬告香料,具有獨特風味

偏鹹香的鬆餅,小孩接受度較低,適合大人

塗上奶油略帶濕潤,風味不同大家可試試

最後由大人們完食

名片

來到美濃可以品嘗米其林推薦餐廳 阿香的廚房

再到附近的美濃民俗村逛逛走走,

之後步行到也香咖飛喝個咖啡吃個下午茶也很不錯~

口味因人而異,以上僅供參考

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

也香咖飛 Yé Xiang Café

FB

(07)799 3100

12:00~18:00

週二 週三 公休日

高雄市美濃區中山路二段605號



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