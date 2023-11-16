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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

2023-11-16 23:17:35 chaoerh小昭 人氣：118
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：45篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 美濃區

造訪商家：也香咖飛 Yé Xiang Café
place高雄市美濃區中山路二段605號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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封1.jpg

 

來到美濃遊玩

吃完美濃粄條、DIY畫紙傘後來喝個下午茶

 也香咖飛 Yé Xiang Café 

是目前美濃熱門的咖啡廳之一

阿香的廚房的旗下咖啡廳

 

位於美濃民俗村附近,中山路二段上

無訂位服務,採現場候位入座

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

咖啡廳外觀

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

店內裝潢布置精細,

櫃台吧檯以石塊營造出原住民特色的石板

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

空間充滿原木與植栽的清新氛圍

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

原住民餐桌

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

靠窗區陽光自然灑落,舒適明亮

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

沙發區座位,需拖鞋入座

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

有家的溫馨歡樂氛圍,一群姊妹淘喝咖啡聊天十分惬意

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

吧檯的佈置十分別緻

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

茶水自助區

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

MENU

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

簡單拍幾張

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

點心類

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

  也香拿鐵  ~180元

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

咖啡香醇順口好喝,玻璃吸管很環保

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

  海木思青檸冰美式  ~180元

海木思應該就綿密泡沫上的黑色小顆粒,

好像是布農族山胡椒的樣子

黑咖啡的香與迷迭香、檸檬乾片味道融合後,成了一杯沁涼爽口的飲品

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

  也香燕麥拿鐵  ~220元

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

  野蜜香柚氣泡飲  ~180元

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

  石榴果醋氣泡飲  ~180元

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

  紅藜丹麥核桃肉桂捲  ~120元

店內部分麵包出自於Svongvong手感烘焙

外皮帶點焦脆口感,內層鬆軟,灑上滿滿肉桂粉,

最後淋上焦糖醬,肉桂捲整體美味

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

  也香現烤小米鬆餅(經典楓糖)  ~220元

小昭很喜歡小米甜甜圈,小米鬆餅更不能錯過

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

鬆餅為水滴狀,2種口味擺盤上都很有特色

附上奶油及楓糖醬,依照自己喜愛添加

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

  也香現烤小米鬆餅(馬告香料)  ~220元

添加馬告香料,具有獨特風味

偏鹹香的鬆餅,小孩接受度較低,適合大人

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

塗上奶油略帶濕潤,風味不同大家可試試

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

最後由大人們完食

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

名片

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café

 

來到美濃可以品嘗米其林推薦餐廳阿香的廚房

再到附近的美濃民俗村逛逛走走,

之後步行到也香咖飛喝個咖啡吃個下午茶也很不錯~

 

高雄美濃-也香咖飛 Yé Xiang Café,以上僅供參考

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 也香咖飛 Yé Xiang Café 
  • FB
  • (07)799 3100 
  •  12:00~18:00   
  • 週二 週三 公休日 
  • 高雄市美濃區中山路二段605號


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀:

高雄美濃-阿香的廚房ibu Kitchen《入選米其林推薦餐廳》

台北-興波咖啡Simple Kaffa 華山旗艦店

台北-% Arabica咖啡~台北象山店 《日本京都必訪咖啡》

台中-CAFE!N 硬咖啡~台中公益店

屏東東港-海上教堂咖啡(大鵬灣) ❤全台首間海上浪漫咖啡廳❤

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