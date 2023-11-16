來到美濃遊玩
吃完美濃粄條、DIY畫紙傘後來喝個下午茶
『 也香咖飛 Yé Xiang Café 』
是目前美濃熱門的咖啡廳之一
是阿香的廚房的旗下咖啡廳
位於美濃民俗村附近,中山路二段上
無訂位服務,採現場候位入座
咖啡廳外觀
店內裝潢布置精細,
櫃台吧檯以石塊營造出原住民特色的石板
空間充滿原木與植栽的清新氛圍
原住民餐桌
靠窗區陽光自然灑落,舒適明亮
沙發區座位,需拖鞋入座
有家的溫馨歡樂氛圍,一群姊妹淘喝咖啡聊天十分惬意
吧檯的佈置十分別緻
茶水自助區
MENU
簡單拍幾張
點心類
也香拿鐵 ~180元
咖啡香醇順口好喝,玻璃吸管很環保
海木思青檸冰美式 ~180元
海木思應該就綿密泡沫上的黑色小顆粒,
好像是布農族山胡椒的樣子
黑咖啡的香與迷迭香、檸檬乾片味道融合後,成了一杯沁涼爽口的飲品
也香燕麥拿鐵 ~220元
野蜜香柚氣泡飲 ~180元
石榴果醋氣泡飲 ~180元
紅藜丹麥核桃肉桂捲 ~120元
店內部分麵包出自於Svongvong手感烘焙
外皮帶點焦脆口感,內層鬆軟,灑上滿滿肉桂粉,
最後淋上焦糖醬,肉桂捲整體美味
也香現烤小米鬆餅(經典楓糖) ~220元
小昭很喜歡小米甜甜圈,小米鬆餅更不能錯過
鬆餅為水滴狀,2種口味擺盤上都很有特色
附上奶油及楓糖醬,依照自己喜愛添加
也香現烤小米鬆餅(馬告香料) ~220元
添加馬告香料,具有獨特風味
偏鹹香的鬆餅,小孩接受度較低,適合大人
塗上奶油略帶濕潤,風味不同大家可試試
最後由大人們完食
名片
來到美濃可以品嘗米其林推薦餐廳阿香的廚房
再到附近的美濃民俗村逛逛走走,
之後步行到也香咖飛喝個咖啡吃個下午茶也很不錯~
口味因人而異,以上僅供參考
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 也香咖飛 Yé Xiang Café
- FB
- (07)799 3100
- 12:00~18:00
- 週二 週三 公休日
- 高雄市美濃區中山路二段605號
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