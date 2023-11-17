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蟬說：霧繞 │ 最潮豪華露營--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸在芬多精的海洋中，品嚐風味絕佳的泰雅族原民料理，體驗獵徑尋根驚險刺激的夜間冒險

2023-11-17 10:48:44 elephant 人氣：105
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窩客好文

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發表篇數：333篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：新竹縣 > 五峰鄉

造訪商家：蟬說：霧繞WooRao
place新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298號
作者本次評價：
4.90
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.00
CP值
5.00
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蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸


在新竹縣五峰鄉白蘭部落，雲霧繚繞的肥沃之地，有一個泰雅風格的豪華露營區，就叫「蟬說：霧繞 ( WooRao )」。四周被鬱鬱蔥蔥的柳杉環抱，霧氣多時如夢似幻；遠處有層層疊疊的山巒圍繞，天氣晴時景色如畫。晨觀日出，夕賞雲海，夜晚有滿天星斗伴你入眠；2~3 月是＂粉紅富士櫻季＂、5 月有＂螢火蟲季＂、5~7 月繡球花盛開、7~8 月＂甲蟲季＂登場，竹節蟲、飛鼠、全台最小的貓頭鷹─鵂鶹...不時現蹤。 一年四季，早晚晨昏，各有不同風情；動、植物生機盎然，恍若世外桃源，足以令人流連忘返。

 

「蟬說：霧繞」不僅風景優美，更將泰雅族白蘭部落的人文特色，結合在早晚餐點和各項活動中。原住民風味晚餐特色獨具，園區生態導覽寓教於樂，泰雅族獵徑尋根體驗驚險刺激；遇雨時，還有泰雅族編織活動，讓你樂在其中。在這裡，除了可以擁有高檔飯店的豪華食宿，還有享受露營的野趣，一卡皮箱就可入住，隨時說走就走。這麼方便又有特色，難怪會成為近年最潮、最夯的旅遊景點，週末更是一房難求！( 不信嗎？打開官網看看就知道。目前豐收地的週六訂房，已經滿到 2024 年 6 月 了！！！ )

 

所以，如果你已經心動，記得隨時關注「蟬說：霧繞」的官網、FB 粉絲頁，而且要盡早規劃、盡早訂房，以免向隅！

 

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目錄
✏️蟬說：霧繞  怎麼去？
✏️蟬說：霧繞  CHECK IN  接待中心+各項活動簡介
✏️蟬說：霧繞  迎賓小點吃起來
✏️蟬說：霧繞  免費園區巡禮很有料
✏️蟬說：霧繞  豐收地詳細介紹
✏️蟬說：霧繞  好冬小屋、山谷小鹿簡介
✏️蟬說：霧繞  原住民風味晚餐
✏️蟬說：霧繞  泰雅族獵徑尋根體驗
✏️蟬說：霧繞  看日出，吃早餐囉
✏️蟬說：霧繞  白蘭溪古道走起來
✏️蟬說：霧繞  周邊景點推薦

 

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

親近大自然有益身心，想親近大自然最好的休閒方式，就是到山裡露營。問題是平日案牘勞形已經有夠累，好不容易盼來週休二日，可以好好玩玩鬆弛一下繃緊的神經，這時如果還要張羅露營食宿裝備的繁瑣工作，我想大部分的人都會打退堂鼓。在嚐過【蟬說：夕陽漫漫】免裝備豪華露營的甜頭之後，欲罷不能的我們，今天起了個大早，拎著一卡行李從台北出發，興沖沖的往「蟬說：霧繞」飛奔而來。

 

👉想知道【蟬說：夕陽漫漫】有多好玩？點這裡：夕陽漫漫，我心依依，豪華露營，捨我其誰？飯店級早晚餐BUFFET加送迎賓小點，太超過！帳篷有冷氣還有兩張雙人沙發床，太誇張！

 

📌     蟬說：霧繞           怎      麼      去     ？     📌 

 

🚗自行開車：請用 Google Maps 導航，直接輸入【蟬說：霧繞】即可。
💥小提醒💥
1. 千萬不要使用蘋果手機內建 APP
2. 山上路況有蠻多偏向單向道，為了安全起見，建議提早出發，慢慢開！！！
3. 竹東中豐路和東豐路口有加油站、超商、飲料店…等，可以在此先買好東西，最後補給位置則為 122 縣道 36-36.5 公里處的台塑石油和 7-11 ( 非 24 小時 )
4. 沿著 122 縣道看到老王客棧後，靠右繼續行駛 > 縣道 122 至終點 50.4 公里處右邊岔路繼續往上 > 看到一堆告示牌後左轉，直走一小段即可看到霧繞招牌

🚌搭乘大眾運輸工具：🚝台鐵或是高鐵，抵達後轉搭配合的🚕計程車
  聯絡預約：葉子傑先生 0965-306388 (九人座車)
  竹東火車站，1800 元(車程約 1 小時 10 分)
  新竹火車站、新竹高鐵站，2000 元 ( 車程約 1 小時 30 分)

💥《註》以上價格僅供參考，實際「依司機報價為準」。💥

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

雖然山路免不了曲折狹窄，但是因為不是假日，我們出發的也早，所以一路暢通無阻。我們還順道拜訪了「張學良故居」、「三毛夢屋」，泡了一會兒「將軍湯」，走了「清泉吊橋」，參觀了「原住民族館」，然後到「峰市集」吃了美味的原住民料理。如此走走逛逛，抵達【蟬說：霧繞】的時候，還不到下午 1:30  ，從容寫意。

 

把車停在接待中心前的廣場上，一下車，迎接我們的就是可以大口呼吸的清新空氣，和久違的藍天白雲，令人心情大暢！

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

走進接待中心，幾乎全木構的空間，飄著淡雅的木材香氣，令人心曠神怡。畫面的左邊是【蟬說：霧繞】的接待櫃台，可以在此辦理入住和退房的手續，或者尋求協助；右邊相連的是餐廳，迎賓小點、晚餐、早餐，都是在此享用。

 

📌     蟬說：霧繞  CHECK  IN         接   待   中   心   +   各   項   活   動   簡   介  📌 

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

【蟬說：霧繞】分成三區，＂豐收地＂、＂山谷小鹿＂是豪華帳篷，＂好冬小屋＂則是小木屋。不管你入住的是哪一區，辦理入住和退房手續都是在接待中心櫃台，用餐的地方也是同一餐廳。因為停車場距離＂山谷小鹿＂和＂好冬小屋＂較遠，中間有一段坡度較陡的山路，所以營區特別提供了＂行李接駁＂的服務，非常貼心。

 

接待櫃台提供的服務當時不只行李接駁，如果你忘了帶防水拖鞋，也可以在此購買；更好玩的是星級飯店流行的＂HAPPY HOUR＂，這裡竟然也有！只要在 20:30~21:30 ，購買任一烈酒，例如＂忘記回家、柔水、狂野.....＂，就送原民風味的＂巴索 大麥啤酒＂。想要體會詩仙李白＂舉杯邀明月＂的意境，這裡真的是個不錯的地方。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

辦理 CHECK IN 手續，最重要的當然是要知道園區活動時間表，才不會錯過精彩的活動和用餐的時間。

⏰霧繞園區活動時間表⏰
・入園時間：14:00，入住時間：16:00，退房時間：11:00 
・迎賓小點時間：14:30-16:00
・在地體驗時間：15:00（ 手作或生態導覽依現場為主 ）
・晚餐時間：18:00-19:30 部落風創意餐點 ( 18:00 準時說菜唷 )
・晚間營火：19:30-21:30（ 遇雨取消 ）
・獵徑尋根體驗：19：30~21：30 ( 遇雨、地面濕滑會視情況取消 )
・早餐時間：08:00-09:30 中西式自助 ( 最晚入場 9:00 )

💥《註》以上資料僅供參考，若有變更，以現場公告為準。💥

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

知道園區活動時間表，也要了解各區的位置，才不會發生還沒喝＂忘記回家＂，就走錯家門的糗事.....

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

＂豐收地＂、＂山谷小鹿＂兩個帳篷區，都是使用小牛密碼鎖，雖然我們在【蟬說：夕陽漫漫】已經用過，但是櫃台人員還是很有耐心的為我們再講解一遍，敬業精神一級棒！講解完密碼鎖，櫃台人員大力推薦我們到園區附近的＂白蘭溪古道＂走走，據說這是昔日泰雅族祖先遷徙、狩獵及探親之路，已有 400 年的歷史，值得一遊。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

螢火蟲只能生存在沒有人為汙染與低光害的地方，【蟬說：霧繞】所在的白蘭部落恰好可以滿足牠的生存條件，所以如果你剛好在 5 月賞螢季來訪，千萬不要錯過欣賞萬螢飛舞的壯觀場面哦。

 

💥《註》每年螢火蟲季活動的期間可以會有變動，以上資料僅供參考，若有變更，以官網公告為準。💥

 

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我們造訪的時間是 11 月，雖然已經沒有螢火蟲可賞，不過有更精彩的冒險活動可以參加，那就是【泰雅族獵徑尋根文化體驗】，跟著獵人嚮導踏入獵徑，沿途搜尋獵物的足跡，聆聽著過往祖先們打拼狩獵的驍勇故事。以導覽解說、實地走訪的形式，一探泰雅獵人的打獵文化，學習泰雅獵人與山林共存、敬畏天地的感恩之心，這麼特殊又難得的體驗機會，當然要立刻報名參加。

 

✏️Qbuyang之夜│泰雅族獵徑尋根文化體驗✏️
● 活動時間：19:30~21:30
● 入住優惠費用：1,300 元/人（原價 2,500 元/人）
● 活動場次：每週五、每週六
● 報名方式：現場櫃檯報名，依報名先後順序取決名額。
● 人數規範：最低 4 位即開團，8 位為人數上限
● 注意事項：
   1. 有興趣報名者，請入住時向櫃台現場報名，依報名先後順序決定名額
   2. 本活動有 2 小時在夜間山林行走，考量到時程負擔，婉拒 12 歲以下小朋友、孕婦、癲癇、腿腳不便、心臟疾病等不適宜夜間山林行走之身體狀況者，敬請見諒
  3. 櫃台備有雨鞋，若有需要可向櫃台借用


😍好消息！！！【限時優惠】😍
✓ 限時報名優惠：$990 元/人
✓ 限時優惠期間：2023/03/17～2023/12/31
✓ 活動場次：每週一至每週日 ( 每周三公休 ) ，人數滿 3 人即開團，上限為 8 人。

 

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蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

從水泥森林的台北，來到真正位於森林中的【蟬說：霧繞】，感覺一切都是那麼新奇，就連餐廳也散發泰雅族原始粗獷的氣息。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

【蟬說：霧繞】的團隊藉由一個個吊掛的木牌，將白蘭部落的人文環境，用文字和照片介紹給來訪的旅人。建議來訪的朋友，可以花些時間好好看看這些介紹，一定可以讓你在這一趟旅程中，更深入了解泰雅族的風土民情，收穫滿滿。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

寬闊明亮的餐廳，四周被陽光和綠樹包圍，在這麼優美的環境裡用餐，就算是菜根都特別香。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

餐廳也有半戶外區，視野更加開闊，天氣好的時候，即使不是用餐時間，也可以坐在這裡聊天、閒坐，吹吹自然風，享受一下悠閒的時光。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

來到山上，少了電視的引誘，大家的時間似乎都多了起來，心情活潑了起來。隨時可以看到接待中心前的大廣場、豐收地的草皮上，有大人、小孩在忘情的奔跑、或是興高采烈的運動。貼心的園方，為此也準備了一些簡單的運動器材，供大家自由取用。我有點懊惱，忘了帶來羽球拍，因為這裡出奇的無風，正是打戶外羽球的絕佳地點。到了晚上，如果肚子餓，想吃宵夜也別擔心，這裡有誠實商店，提供飲料、餅乾和泡麵，24 小時應援你。

 

📌     蟬說：霧繞           迎   賓   小   點   吃   起   來     📌 

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

美好的時光飛逝，我們走走逛逛，享用迎賓小點的時間就到了，14:30~16:00 ，餐廳裡有園方精心準備的小點心，配上好茶及飲品，為遠道而來的旅人洗塵。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

不知道為什麼，古早味餅乾，吃起來就是有一股莫名的親切感，簡單卻耐吃。檸檬蛋糕美味得讓我一塊接一塊，吃到自己都覺得不好意思。荷蘭小鬆餅先烤 2 分鐘，再醮些蜂蜜一起吃，甜蜜的滋味濃得化不開。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

心情是美味的催化劑，來到人間仙境般的【蟬說：霧繞】，味蕾好像醒了過來，吃什麼都覺得異常對味，快樂完全寫在臉上。

 

📌     蟬說：霧繞           免   費   園   區   巡   禮   很   有  料     📌 

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

【蟬說：霧繞】不會有無聊的時刻，因為除了有無敵美景可賞，還會有各種有趣的知性活動讓你親身體驗。下午 15:20 是免費園區巡禮的時間，準時在停車場集合之後，風趣詼諧的生態老師，就帶著我們深入未曾了解的霧繞。從霧繞命名到部落起源開始說起，每一個故事都引人入勝；接著在短短的半個多小時的導覽中，我們學會了怎麼分辨長得非常像的香椿和刺蔥，親眼見識肉桂樹本尊，也知道了柳杉不值錢，卻有滿滿芬多精的知識，收穫遠超我的預期！

 

＂園區巡禮＂不只是帶你繞繞，更是把有趣的故事、實用的知識，都帶給大家。建議來訪的朋友，一定要抽空參加，絕對會讓你有不虛此行之感。

 

📌     蟬說：霧繞           豐   收   地    詳   細   介   紹    📌 

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

導覽結束，也到了 16:00 進房時間。我們這次入住的是最接近接待中心的＂豐收地＂帳篷區，這裡總共有 8 頂帳篷，中央是一塊大草皮，綠草如茵。不時可以看到親子在草皮上互動、小朋友忘情的奔跑、還有情侶開心得打著羽毛球，開懷的笑聲在空氣中迴盪...我想，這裡最不缺的就是快樂吧！

 

＂豐收地＂四周被櫻花林圍繞，現在雖然不是櫻花季，但是落光葉子的枝頭上，密密麻麻的花苞、花芽，預告明年櫻花必將盛開。遙想富士櫻開滿枝頭的時候，那種如夢似幻的粉紅美景，將會是多麼浪漫啊！喜歡賞櫻的朋友，想要享受被粉紅櫻花包圍的幸福嗎？＂豐收地＂每天只有 8 個席位，現在還不趕快訂房，明年你就只能望櫻興嘆了！

 

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一般露營有兩件麻煩的事，就是洗澡和上廁所，但是【蟬說：霧繞】是豪華露營，當然不用為這點小事傷腦筋，這裡有功能完整的浴廁區， 24 小時供應熱水。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

淋浴間裡洗髮露、沐浴精，置物架、衣物掛勾一應俱全。蓮蓬頭的出水量大，但熱水溫度很高，要小心調整以免燙傷。熱水是 24 小時供應，理論上隨時都可洗個舒服的熱水澡，但是山區夜晚十分寧靜，所以一點小動靜都會被放大，為了避免擾人安眠，請盡早洗漱完畢。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

浴廁區底部有個梳妝台，山區夜涼，洗完澡記得吹乾頭髮，以免著涼。這裡也提供牙線棒、棉花棒、衛生棉，以及幫小朋友洗澡的小浴盤。梳妝台的對面是茶水間，有飲水機、保溫瓶、茶杯，喜歡喝茶的朋友，可以到接待中心的櫃台拿取免費的茶包，回帳篷泡一壺熱茶。也有奶瓶消毒器，方便有小嬰兒隨行的父母使用。冰箱除了可以用來藉時冰放個人食物，也充當＂誠實飲料店＂，想喝飲料請自行投錢購買。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

【蟬說：霧繞】的帳蓬區，使用的是寬 5m x 高 3.6m x 長 8m 帆船帳，結構非常堅固。內外帳雙層設計，通風性良好；離地架構，可以有效避免蟲蟻入侵，所以帳內相當乾淨衛生。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

營地草皮上有一座營火台，每天晚上會升起營火；不是燒營火的時候，這裡就是一個很好的觀景台和打卡點。

 

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海拔一千公尺左右的山上，氣溫比起平地低了 6 度左右，所以這裡不需要冷氣。即使是盛夏的白天，帳篷內也不會悶熱，吹吹電風扇就夠涼爽；甚至到了晚上，還得蓋棉被才行。到了冬季，夜晚氣溫更低，所以 10 月至 月會提供電毯，以便禦寒。帳篷內都是雙人床設計，最多可住 4 人，兩床中間有一個小桌，一盞床頭燈，還有一條附雙 USB 插座的延長線。 

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

帆船帳內部十分寬敞，一邊擺了兩張藤椅，一張藤几。藤椅上加了軟墊，坐感很舒服。門、窗都是雙層設計，白天時，山風從紗窗、紗門穿入，帶來新鮮涼爽的空氣。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

另一邊還有一張沙發椅，所以即使住滿 4 人，也不用擔心沒地方坐。沙發椅有電風扇、掛衣架，衣架上有浴巾和一個攜帶換洗衣物的防水袋、耳塞，另外還有一個電蚊香。

 

要特別注意的是，因應環保支持綠色旅遊，【蟬說：霧繞】不提供一次性備品 ( 如：牙膏、牙刷、刮鬍刀、浴帽...等 ) 及防水拖鞋，也不提供瓶裝礦泉水，請記得要自行攜帶。

 

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📌     蟬說：霧繞           好 冬 小 屋  、山 谷 小 鹿   簡   介   📌 

 

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放好行李，趁著晚餐時間還沒到，我們沿著停車場旁邊的階梯往下走。電線桿旁的路牌，清楚的標示出＂好冬小屋＂和＂山谷小鹿＂的方位，不致於迷路。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

＂好冬小屋＂是溫馨的連棟式木屋，位於半山腰上，每間房有 6 坪大，有兩張雙人床，也有獨立的衛浴設備。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

＂山谷小鹿＂的帳篷、設備，和＂豐收地＂一模一樣；不同的是＂豐收地＂被櫻花林包圍，＂山谷小鹿＂則是被柳杉環抱。一般森林的芬多精濃度約在 10-100 ppb 之間，但柳杉的芬多精卻可達 10000 ppb ，是一般森林的 100 倍！所以，想要享受泡在芬多精海洋中的舒暢，沒有比＂山谷小鹿＂更好的選擇。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

＂山谷小鹿＂9 頂帳篷，兩邊帳篷相對而立，和＂豐收地＂一條線的排列不同。

 

📌     蟬說：霧繞           原   住   民   風   味   晚   餐   📌 

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

【蟬說：霧繞】的晚餐時間是 18:00~19:30 ( 最晚入場18:40 )，現場會依當天入住人數，決定是否加開第二梯次用餐。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

晚餐供應的是＂原住民風味晚餐＂，霧繞食堂準備了近三十道的特色料理，融入在地原住民特色食材，如刺蔥、馬告、樹豆、羅氏鹽夫木，保留了泰雅族碳火烹調、燻烤的技法，並結合了法式燉煮模式，相當有特色。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

用餐的時候，耳邊傳來說菜的廣播，仔細聆聽之下，才知道這些料理融合了泰雅族對木、火、土的理解概念，吃飯還可以長知識，應證了＂處處留心皆學問＂的道理。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

除了原住民的特色料理，當然也供應一般餐廳都有的生菜沙拉、水果、甜點和飲料，應該是為了滿足所有人的口味，可說是面面俱到。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

平常我們在家，晚餐都吃得很少，但是面對色香味俱全又別有特色的料理，忍不住吃了一盤又一盤，欲罷不能啊！

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

19:30~21:30 是營火時間，而營火時間最令人興奮的莫過於烤棉花糖。晚餐之後，接待中心的桌上擺著烤叉和棉花糖開放自取，愛吃多少就拿多少。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

夜幕低垂，營燈亮起，像一串串閃亮的星星降落人間，把營區點綴得如夢似幻。我有一種遺世獨立的飄然之感，似乎已和大自然合為一體，聽得到花草樹木的呼吸，聽得到鳥獸蟲蟻的低語，心情格外沈靜。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

19:30 ，營火準時升起，鄰帳的父母帶著興高采烈的小朋友，準備烤棉花糖啦；我們則是開始動身，因為緊張刺激的【泰雅族獵徑尋根文化體驗】即將展開。

 

📌     蟬說：霧繞           泰   雅   族   獵   徑   尋   根   體  驗   📌 

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

此行共有 9 人參加，其中包括一個勇敢的小男孩，由一老一少兩個擁有合格證照的獵人帶領。我們分別坐上獵人的座車，四周是黑漆漆的山林，車子在顛簸狹窄的山路上緩緩穿行，懷著忐忑中夾雜著一點興奮的情緒，我們悄然滑入夜色中。

 

值得一提的是年輕獵人的座車竟是先進的電動車，可見環保的觀念已經擴及深山，這是一個令人欣喜的現象。

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

約莫十幾分鐘，我們就到了獵徑的入口。泰雅族的老獵人，引領大家舉行簡短卻莊嚴肅穆的進山祈福儀式之後，今晚的探險活動正式展開。我們懷著敬畏的心情，踩著高低錯落的樹根，在僅容一人的獵徑上蜿蜒前進。夜晚的森林靜謐得出乎想像，甚至連自己的心跳聲，都可以聽得清清楚楚。四周一片漆黑，只有頭上的探照燈射向森林深處，驚醒夜寐的小動物。耳邊不時傳來不知名的動物叫聲，一路上老獵人用風趣的口吻，不停地講述過往狩獵的故事，匪夷所思的驚險情節有如電影情節，聽得大家既驚且佩。古早原住民為了生存，冒險與大自然搏鬥的辛酸和危險，遠非我們這些養尊處優的都市人所能理解。所以，一般局外人對於原住民狩獵的批評，難免失之偏頗，只有身歷其境、親身體會才能窺之一二。如何在保存原住民狩獵文化和生態平衡之間取得平衡，是一個值得深思的課題，我想，這應該是【蟬說：霧繞】設計【泰雅族獵徑尋根文化體驗】活動，最主要的目的吧！

 

《註1》活動中的槍枝僅限持有執照人員演示，非執照人員嚴格禁止碰觸
《註2》本活動秉持文化體驗及尊重生命，皆無實際殺生及獵捕行為"

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

行前老獵人就告訴我們，今晚探險的終點是獵戶的工寮，但我沒想到所謂的＂工寮＂，竟然沒有一磚一瓦，只有一堆篝火的餘灰！很難想像原住民獵人，如何在這麼簡陋又危機四伏的地方，度過一個個漫漫長夜？

 

蟬說：霧繞 │ 懶人露營新玩法--在雲霧繚繞的白蘭部落，沈浸

 

獵人嚮導就地取材，用乾枯的竹子升起篝火，然後開始傳授捕捉野獸的陷阱如何運作，以及製作的原理。

 

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這個經驗豐富的老獵人，顯然是個好老師，理論課上完，立刻進行實作課。同行者一個個依序動手實作一遍，好像參加實境秀一樣，每個人都是劇中的最佳女 ( 男 ) 主角，簡直不要太酷！

 

 

不囉唆！口說無憑，直接上影片讓大家瞧瞧。

 

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做完陷阱，活動也近尾聲了，為了感謝祖靈保佑，讓我們順利平安的完全今天的體驗活動，大家要舉杯共飲。問題是...酒杯哪裡來？這個問題一點也難不倒經驗豐富的獵人。拖來一根新鮮竹子，自己的酒杯自己做，拿起鋸子鋸下一段，想喝多一點就鋸長一點，不會喝酒的就鋸短一點。

 

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從來沒想過，有一天我會在森林中，用新鮮的竹杯，喝著原住民自釀的小米酒！光是這個粗獷原始的畫面，應該就夠我回味再三，恍惚之間，我好像成了豪邁的獵人，正為了滿載而歸與族人舉杯痛飲！

 

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最後，獵人從提袋中拿出準備好的棉花糖，再剖開一節竹子，削成一根根細小的竹籤。我們就用竹籤串起棉花糖，生平第一次在荒山野外，伴著獸吼吃著甜蜜的烤棉花糖，這種奇妙的滋味，非親身體驗絕對無法想像。

 

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回到【蟬說：霧繞】，豐收地的營火已熄，把外帳拉起，帳內就是一個隱私的小天地。夜間的山區非常靜謐，背景音甚至低到 30 分貝左右，而人類說話的聲音差不多是 60 分貝，所以即使是隔帳的悄悄話也清晰可聞。這時候，園方放在浴巾上的耳塞就派上用場了，淺眠的朋友，建議一定帶上才好入睡。另外，雖然我入住期間並沒有受到小黑蚊的叮咬，不過，晚上睡覺時，不妨把電蚊香打開，睡起來比較安心。

 

附帶一提，因為晚上營區四周仍有燈光，所以看不到太多星星。若想看到滿天星光熠熠的奇景，建議半夜起來看，或者早點睡，在日出之前仰望天空，機會更大哦！

 

📌     蟬說：霧繞           看   日   出      吃   早   餐   囉     📌 

 

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來到山上，除了觀星，看日出也是一定要的重頭戲。我們怕錯過日出奇景，起了個大早，太陽還沒躍出山頂，地平線下的陽光，就為天空抹上橘黃的色彩，群山也戴上了皇冠。隨著時間的挪移，光線在山嵐上反射，變幻出七彩光暈，美得不可方物。

 

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清晨 6:50 ，千呼萬喚的太陽，終於探頭而出。初時霞光萬丈，令人目不暇給，才不過兩三分鐘，就露出真容，光亮刺眼，令人無法直視。半個小時的等待，贏來美好的一天，心滿意足。

 

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晨曦照在櫻花樹葉上，把＂豐收地＂渲染成一片亮眼的金黃，美麗得有如人間仙境。

 

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早上 08:00~09:30 是早餐時間，結合中、西式特色的餐點，已經擺在霧繞食堂的餐台上，等著我們來大快朵頤。霧繞食堂的餐台有玄機，上面鋪著燒熱的石頭，可以持續幫菜保溫，不用擔心晚來會吃到冷菜。

 

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早餐的菜色極豐盛，搭配咖啡、茶飮、牛奶…..各式飮品，就是要讓大家都能吃得均衡又健康。

 

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我特別喜歡這裡的蔬菜，因為山上日夜溫差大，每一種蔬菜都是又脆又甜；尤其是高麗菜，好吃得讓我欲罷不能啊！

 

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美好的一天從早餐開始，我們吃好吃飽儲備好體力，因為飯後就要去挑戰＂白蘭溪古道＂

 

📌     蟬說：霧繞           白   蘭   溪   古   道   走   起   來     📌 

 

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＂白蘭溪古道＂位於新竹五峰鄉白蘭部落，昔日是泰雅族祖先遷徙、狩獵及探親的必經之路，至今已有 400 年歷史，可通往清泉、南庄、觀霧等地。因時代變遷，古道功能漸失而荒廢。經過整修後，目前開放的古道約長 2 公里，共有 3 個出入口，但因砍伐下來的柳杉阻路，只剩一個入口可以進入。從入口走到「冰口」就必須原路折返，來回將近一個小時的路程。

 

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僅容一人行走的枕木小徑，蜿蜒於筆直高聳的柳杉之中，陽光只能從樹葉的縫隙中穿透，所以即使是盛夏時節，走在古道上仍然沁涼如水。除了柳杉之外，古道兩旁也遍佈桂竹林，翠綠蓊鬱，搖曳生姿。白蘭溪的溪水在谷底潺潺流過，聽著蟲鳴鳥叫，呼吸著新鮮的芬多精，漫步其中清爽怡人。

 

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＂冰口＂是探訪＂白蘭溪古道＂的終點，傳聞此處夏天會有冷氣從洞口吹出，所以得名。昔日行走在古道的泰雅族人，把這裡當做中途休息站，獵人們甚至把這裡當作天然的冰箱，把獵物暫放在這裡冷藏。神奇的是到了冬季，＂冰口＂又會吹出暖氣，變成天然的冷暖氣機，大自然的奇妙由此可見一斑。

    

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返回【蟬說：霧繞】，我們準備退房。離開前，別忘了到接待中心的櫃台上，拿一張明信片，紀錄下兩天一夜滿滿的感動，投入信箱內。等回到家，收到信的那一刻，再來好好回味這一趟令人難忘的奇幻旅程。

 

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📌     蟬說：霧繞           周   邊   景   點   推   薦     📌 

 

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【蟬說：霧繞】周邊景點眾多，例如白蘭溪谷道、白蘭冷泉、砲台遺址、清泉部落、張學良故居、三毛夢屋、鳥嘴山登山步道、石頭生態步道、雪霸國家公園、觀霧國家森林遊樂區...等。不過，若要說老少咸宜的景點，我首推＂張學良文化園區＂，附近層巒疊翠，風景秀麗，而且路面平整，走起來一點都不累。

 

＂張學良文化園區＂的主角當然是＂張學良故居＂，這是張學良一生居住最久的地方，也是他在台灣唯一擁有的私人財產，占地約 1000 坪。主建築是一幢日式黑瓦木屋，融合週遭山景，清幽典雅。館內陳列張學良相關的影片介紹、老照片、老地圖、老文件等珍貴史料，敘述中國近代史上最傳奇的少帥一生。

 

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＂張學良故居＂旁有一個＂將軍湯＂，又稱＂井上溫泉＂＂清泉溫泉＂。水色清澈，無色無味，可飲用，泉溫約 43－48℃，酸鹼值約 pH6.6－6.7，屬於中性碳酸氫鈉泉。涼亭下設有泡腳池，但水溫甚高，要小心以免燙傷。

 

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＂三毛夢屋＂是一間古樸的紅磚小屋，1970 年代風靡文壇的知名作家「三毛」，曾在此租住三年。裡面展示許多有關三毛的文物，想緬懷流浪作家的一生，可以來此逛逛。

 

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＂清泉一號吊橋＂是五峰鄉清泉部落 座吊橋當中位置最高、最早建造的一座，於日本時代就已建立，民國 103 年因年久失修而封閉，至 107 年 11 月重建完工，恢復啟用。吊橋全長 157 公尺、淨寬 1.5 公尺，橫跨上坪溪。行至橋中央，四周是蒼翠的山嶺，俯看橋下溪水淙淙流過，風景絕美。

 

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走訪清泉部落、張學良文化園區之後，怎麼可以不順道來＂峰市集＂吃一下原住民料理？這裡有許多原住民的傳統美食，也有當地的水果特產，不管買回家自己吃，或是當伴手禮都很不錯哦！

 

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＂原住民族館＂就在＂峰市集＂旁邊，館內主要介紹賽夏族與泰雅族的文化，以及陳列原住民族服飾與日常物品，想進一步認識居住於五峰鄉的兩大族群，不妨花點時間看看。

 

🎪蟬說：霧繞 WooRao
🏡地址：新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號
☎️訂房櫃台：03-6210-120
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 沾墨點落

蟬說：霧繞｜雲霧朦朧宛如人間仙境｜杉樹林大口吸收芬多精

 YU

帳篷區所營造的氣氛很棒， 聽著蟲鳴鳥叫聲、吹著微風看著星星發呆很愜意

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