前不久辣媽一位台中的好姊妹到嘉義市出公差辦事，回台中之後就密我，

嘉義文化商圈的消費，還真不便宜，呵呵，其實很多在地人也這麼說~

辣媽雖然搬到東石十多年了，但對嘉義市也不是很熟，每次想找好料還得問在地好友，

最近好友推薦了一家巷弄中的平價美食，辣媽去嚐了之後，已納入口袋名單，

更分享給群組裡的好友們，讓大家以後到嘉義玩，可以吃得盡興又不傷荷包！

#嘉義美食推薦 【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】

每日新鮮現做，隱身巷弄中的平價好滋味

【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】位於嘉義市東區延平街上，雖然是在巷弄中，

但用google搜尋很好找，如果是開車前往，鄰近的民族路與吳鳳北路口有收費停車場，

停好走路過來很近也很方便，吃完還可以再走到文化商圈逛逛~

如果是騎車就更方便了，店門口就能停車！

可內用、外帶，也有與外送平台合作，用餐很方便哦！

用餐環境蠻舒服的耶，而且有冷氣開放，還免費提供冷飲，平價中更藏有小確幸

清水模裝潢搭配乾燥花草，簡約中更帶有一絲網美風格，打卡拍照也很不錯哦！

【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】提供2種點餐方式，可以直接與服務人員點餐，

也可以用掃碼點餐，掃碼點餐的好處是，可以清楚的備註餐點細項，

例如說，有些人不愛吃火鍋料，備註後店家會更換成其它蔬菜等食材...

就沒有少說、說錯或聽錯的困擾囉！

餐具採自助式，冷飲無限提供，但仍不能浪費哦！

冰涼的無糖綠，去油解膩最好了！

【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】有低消及假日用餐時間限定，很容易達到，不是問題！

它們的價格真的很便宜，鍋燒系列從75元起，麻辣系列100元起，

並且有多種小吃及揚物系列，價格都相當親民~

經由店長推薦，辣媽點了這滿滿一桌豐盛的好料！

【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】都是現點現做，端上桌時飄散著香氣，實在很吸引人~

湯頭一看就相當濃郁，喝入口更是讓人很滿意，馬哥嘴很刁的，

但他一喝就頻頻點頭，直說「不錯哦」~

＊轟炸摩天輪＊199元

這＊轟炸摩天輪＊也太可愛了吧，簡單來說，它就是綜合炸物，

但一般店家可能會用一個大餐盤來盛裝，而毅愘萊用了迷你版摩天輪，

不僅是用餐增添儀式感，也為我們兩夫妻的約會增添了一點可愛元素

由五種炸物組成，每款都呈現金黃的色澤，酥脆的口感，並且灑上鹹香的胡椒鹽，

也有提供酸甜的蕃茄醬，口感及滋味都相當豐富呢~

＊轟炸摩天輪＊有：洋蔥圈、香酥雞塊、雞米花、香酥脆薯以及摩佐拉乳酪棒

一次品嚐五款經典炸物，雞塊及雞米花的肉質鮮嫩，乳酪棒外層香酥裡頭軟Q，

洋蔥圈及脆薯也都是外酥内軟，簡直就是炸物富翁，超滿足！

＊麻辣拌麵＊100元

又香又麻的＊麻辣拌麵＊讓人沒想到料也這麼豐富，辣媽原以為就是單純的拌麵，

居然還放入麻辣鴨血與臭豆腐，還有肉片、魚蛋、甜椒、洋蔥、青菜等食材耶~

鴨血軟QQ的，完全沒腥味~

豆腐吸附了湯汁，紮實有彈性且帶汁~

看起來沒有一般麻辣紅通通的感覺，但邊吃那麻香的滋味與感覺就來了，

舌頭麻麻的，好滋味讓人停不下來~

整體的感受是非常滿意的，店長及店員也都相當親切呢~

＊牛奶起司鍋燒＊120元

＊牛奶起司鍋燒＊純白的湯頭非常的濃醇香，且喝得到豬大骨的香氣！

【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】的鍋燒湯底都是使用新鮮豬大骨，每天費時熬製，

堅持不添加人工味精，所以喝得出來自然的甘醇~

豬大骨湯底加入牛奶和三片起司，口味更加濃郁，入口潤順，完全不會感到膩口~

看看它裡頭的料也很豐富，有日式火鍋料、肉片、青菜...

以及一尾鮮美的白蝦，真的是物超所值耶！

還有一項很特別的食材，辣媽是第一次在鍋燒裡吃到， 原先以為是油條，

經詢問才知道是「麵麩」，可說是台南鍋燒的特色之一，在嘉義並不常見，

現在到【毅愘萊】就可以吃得到啦！

鍋燒系列的主食有六種可選：泡麵、意麵、雞絲麵、烏龍麵、冬粉及白飯~

＊獨特麻奶鍋燒＊140元

敢吃辣的朋友，辣媽特別推薦＊獨特麻奶鍋燒＊

而不敢加辣又想吃的朋友，更是要試試這個口味！

它使用的是四川麻辣湯底，再加入牛奶以調整辣度，湯頭顯得更加順口，

保有麻辣的辣度與香氣，也有牛奶的甘甜與濃醇，會讓人一口接一口的美味湯頭！

外觀非常像辣媽最愛的一道早餐，加了辣油的鹹豆漿（呵呵)

將麵麩壓下吸滿湯汁之後，整個濕潤的口感超滑順的~

多種火鍋料，吃得很飽足，要換成蔬菜也可以，點餐時備註，

店家可以協助更換食材， 平價美食也有客製化的服務哦！

白蝦的肉質結實Q彈，味道很鮮美哦！

＊辣炒年糕＊70元

＊辣炒年糕＊也超好吃，韓式泡菜香辣爽脆，非常可口！

韓式年糕軟嫩且帶著Q彈的口感，很有咀嚼，不會過辣，很清爽的感覺~

兩夫妻吃得飽足又滿足，但實在是點太多吃不完，因為它鍋燒的份量不少，

我們又點了炸物與小吃，真感謝店家的服務超好，還幫我們打包，真是不好意思~

下次要帶著孩子們也來嚐一嚐！

實在的美味，平實的價格，全家一起來，也不怕瘦荷包唷！

#嘉義平價美食推薦

【毅愘萊-鍋燒﹒揚物﹒麻辣燙】

地址：嘉義市東區延平街156-2號

電話：0971-711-987

營業時間：11:00–14:30, 16:00–20:30，週日公休

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