為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄中的平價好滋味

嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄中的平價好滋味

2023-11-17 14:23:37 辣媽 人氣：344
share
窩客好文

辣媽

發表篇數：300篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙
phone0971-711-987
place嘉義市東區嘉義市東區延平街156-2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

毅愘萊23.JPG

前不久辣媽一位台中的好姊妹到嘉義市出公差辦事，回台中之後就密我，

嘉義文化商圈的消費，還真不便宜，呵呵，其實很多在地人也這麼說~

辣媽雖然搬到東石十多年了，但對嘉義市也不是很熟，每次想找好料還得問在地好友，

最近好友推薦了一家巷弄中的平價美食，辣媽去嚐了之後，已納入口袋名單，

更分享給群組裡的好友們，讓大家以後到嘉義玩，可以吃得盡興又不傷荷包！

#嘉義美食推薦嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄

每日新鮮現做，隱身巷弄中的平價好滋味嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄

毅愘萊.JPG

【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】位於嘉義市東區延平街上，雖然是在巷弄中，

但用google搜尋很好找，如果是開車前往，鄰近的民族路與吳鳳北路口有收費停車場，

停好走路過來很近也很方便，吃完還可以再走到文化商圈逛逛~

如果是騎車就更方便了，店門口就能停車！

毅愘萊1.JPG

可內用、外帶，也有與外送平台合作，用餐很方便哦！

毅愘萊4.JPG

毅愘萊3.JPG

用餐環境蠻舒服的耶，而且有冷氣開放，還免費提供冷飲，平價中更藏有小確幸嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄

毅愘萊5.JPG

清水模裝潢搭配乾燥花草，簡約中更帶有一絲網美風格，打卡拍照也很不錯哦！

毅愘萊6.JPG

【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】提供2種點餐方式，可以直接與服務人員點餐，

也可以用掃碼點餐，掃碼點餐的好處是，可以清楚的備註餐點細項，

例如說，有些人不愛吃火鍋料，備註後店家會更換成其它蔬菜等食材...

就沒有少說、說錯或聽錯的困擾囉！

毅愘萊7.JPG

餐具採自助式，冷飲無限提供，但仍不能浪費哦！

毅愘萊8.JPG

冰涼的無糖綠，去油解膩最好了！

毅愘萊9.JPG

毅愘萊10.JPG

【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】有低消及假日用餐時間限定，很容易達到，不是問題！

毅愘萊11.JPG

它們的價格真的很便宜，鍋燒系列從75元起，麻辣系列100元起，

並且有多種小吃及揚物系列，價格都相當親民~

毅愘萊12.JPG

毅愘萊13.JPG

毅愘萊21.JPG

經由店長推薦，辣媽點了這滿滿一桌豐盛的好料！

【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】都是現點現做，端上桌時飄散著香氣，實在很吸引人~

毅愘萊22.JPG

湯頭一看就相當濃郁，喝入口更是讓人很滿意，馬哥嘴很刁的，

但他一喝就頻頻點頭，直說「不錯哦」~

毅愘萊14.JPG

＊轟炸摩天輪＊199元

這＊轟炸摩天輪＊也太可愛了吧，簡單來說，它就是綜合炸物，

但一般店家可能會用一個大餐盤來盛裝，而毅愘萊用了迷你版摩天輪，

不僅是用餐增添儀式感，也為我們兩夫妻的約會增添了一點可愛元素嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄

毅愘萊15.JPG

由五種炸物組成，每款都呈現金黃的色澤，酥脆的口感，並且灑上鹹香的胡椒鹽，

也有提供酸甜的蕃茄醬，口感及滋味都相當豐富呢~

毅愘萊16.jpg

＊轟炸摩天輪＊有：洋蔥圈、香酥雞塊、雞米花、香酥脆薯以及摩佐拉乳酪棒

一次品嚐五款經典炸物，雞塊及雞米花的肉質鮮嫩，乳酪棒外層香酥裡頭軟Q，

洋蔥圈及脆薯也都是外酥内軟，簡直就是炸物富翁，超滿足！

毅愘萊38.JPG

毅愘萊40.JPG

毅愘萊17.JPG

＊麻辣拌麵＊100元

又香又麻的＊麻辣拌麵＊讓人沒想到料也這麼豐富，辣媽原以為就是單純的拌麵，

居然還放入麻辣鴨血與臭豆腐，還有肉片、魚蛋、甜椒、洋蔥、青菜等食材耶~

毅愘萊28.JPG

鴨血軟QQ的，完全沒腥味~

毅愘萊30.JPG

豆腐吸附了湯汁，紮實有彈性且帶汁~

毅愘萊31.JPG

看起來沒有一般麻辣紅通通的感覺，但邊吃那麻香的滋味與感覺就來了，

舌頭麻麻的，好滋味讓人停不下來~

毅愘萊24.JPG

整體的感受是非常滿意的，店長及店員也都相當親切呢~

毅愘萊19.JPG

＊牛奶起司鍋燒＊120元

＊牛奶起司鍋燒＊純白的湯頭非常的濃醇香，且喝得到豬大骨的香氣！

【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】的鍋燒湯底都是使用新鮮豬大骨，每天費時熬製，

堅持不添加人工味精，所以喝得出來自然的甘醇~

毅愘萊25.JPG

豬大骨湯底加入牛奶和三片起司，口味更加濃郁，入口潤順，完全不會感到膩口~

毅愘萊27.JPG

看看它裡頭的料也很豐富，有日式火鍋料、肉片、青菜...

以及一尾鮮美的白蝦，真的是物超所值耶！

還有一項很特別的食材，辣媽是第一次在鍋燒裡吃到，原先以為是油條，

經詢問才知道是「麵麩」，可說是台南鍋燒的特色之一，在嘉義並不常見，

現在到【毅愘萊】就可以吃得到啦！

毅愘萊26.JPG

鍋燒系列的主食有六種可選：泡麵、意麵、雞絲麵、烏龍麵、冬粉及白飯~

毅愘萊20.JPG

＊獨特麻奶鍋燒＊140元

敢吃辣的朋友，辣媽特別推薦＊獨特麻奶鍋燒＊

而不敢加辣又想吃的朋友，更是要試試這個口味！

它使用的是四川麻辣湯底，再加入牛奶以調整辣度，湯頭顯得更加順口，

保有麻辣的辣度與香氣，也有牛奶的甘甜與濃醇，會讓人一口接一口的美味湯頭！

毅愘萊33.JPG

外觀非常像辣媽最愛的一道早餐，加了辣油的鹹豆漿（呵呵)

毅愘萊34.JPG

將麵麩壓下吸滿湯汁之後，整個濕潤的口感超滑順的~

毅愘萊35.JPG

多種火鍋料，吃得很飽足，要換成蔬菜也可以，點餐時備註，

店家可以協助更換食材，平價美食也有客製化的服務哦！

毅愘萊36.JPG

毅愘萊37.JPG

毅愘萊43.JPG

白蝦的肉質結實Q彈，味道很鮮美哦！

毅愘萊18.JPG

＊辣炒年糕＊70元

毅愘萊41.JPG

＊辣炒年糕＊也超好吃，韓式泡菜香辣爽脆，非常可口！

毅愘萊39.JPG

韓式年糕軟嫩且帶著Q彈的口感，很有咀嚼，不會過辣，很清爽的感覺~

毅愘萊42.JPG

兩夫妻吃得飽足又滿足，但實在是點太多吃不完，因為它鍋燒的份量不少，

我們又點了炸物與小吃，真感謝店家的服務超好，還幫我們打包，真是不好意思~

下次要帶著孩子們也來嚐一嚐！

實在的美味，平實的價格，全家一起來，也不怕瘦荷包唷！

毅愘萊2.JPG

#嘉義平價美食推薦

【毅愘萊-鍋燒﹒揚物﹒麻辣燙】

嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄地址：嘉義市東區延平街156-2號

嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄電話：0971-711-987

嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄營業時間：11:00–14:30, 16:00–20:30，週日公休

嘉義美食【毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙】每日新鮮現做 隱身巷弄FB粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100083410357415&locale=zh_TW

文章標籤

毅愘萊鍋燒 嘉義平價美食 嘉義小吃推薦 嘉義鍋燒 嘉義小吃 嘉義必吃 嘉義美食 嘉義好吃 嘉義隱藏版美食 嘉義東區美食 嘉義市區美食 嘉義美食推薦 嘉義推薦美食 嘉義平價美味 親子用餐 喜義聚餐
創作者介紹
創作者 辣媽 的頭像
辣媽

三寶豐富了我的人生




檢舉
share
chevron_left

嘉義美食烤鴨推薦【蔡氏鴨庒】一鴨三吃：片鴨/
延伸閱讀

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

[食記] 台北萬華 涼粉伯sweet potato jelly

 機車仁妻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

辣媽

發表篇數：300篇

幸福的辣媽最喜歡與最愛的老公及三個寶貝共享美食及四處走走~~ 更喜歡分享生活中的大小事~~
作者的其它文章
同類據點
汕頭乾麵 照片

汕頭乾麵

4.25 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區
豐傳統肉圓 照片

豐傳統肉圓

3.95 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區
屏東蒸肉圓 照片

屏東蒸肉圓

3.95 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區
玖貳玖牛羊肉拉麵 照片

玖貳玖牛羊肉拉麵

4.95 (1人評鑑)

區域：嘉義市西區
嘉義車頭火雞肉飯公明店 照片

嘉義車頭火雞肉飯公明店

3.55 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up