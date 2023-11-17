北北桃一日生活圈成形，現在有1200月票我可以玩樂的地方越來越多，從捷運轉乘客運來龍潭快速又方便，這次來桃園找朋友一起吃懶鍋吃到飽~

懶鍋品項豐富多樣，用料新鮮實在，火鍋料、蔬菜、麵食、飲品、冰品、涼麵、滷肉飯等，近百種品項通通無限量供應，價格只要299元還不用服務費！

身為省錢王一定要大推薦這家佛心好店，別以為便宜沒好貨﹑火鍋的靈魂湯底，懶鍋堅持每天新鮮熬煮，豚骨麻辣、養生藥膳、爆濃起司湯頭通通都好讚

懶鍋現切的肉盤，新鮮的海鮮，依照想吃份量加點，無骨牛小排軟嫩多汁、日本A5和牛油花超美、伊比利豬彈牙爽口、鮮味十足飽滿蛤蜊，海陸美味價格經濟實惠～

眾多好康優惠活動，平日白天超值商業午餐、宵夜時段買一送一、下午茶主餐肉品海鮮買一送一、google五星好評送生食級大干貝等，爆炸高ＣＰ值特別搭車過來也划算！

懶鍋在南桃園相當有名氣，因為價格物超所值，一旁又有停車空間，許多桃園人放假、非正餐時間、宵夜的首選就是懶鍋，趕快來這邊報到～

這次來用餐都已經是下午兩點多快三點，居然還大客滿，我觀察很多是全家大小、同學揪團一起來用餐，價格不傷荷包，想不到吃甚麼的時候，來這家在地人私房的火鍋店就對了～

懶鍋收費方式 每人消費$299（免服務費）

65歲以上長者$199

120-139cm青少年$199

100-119cm孩童$99

99cm以下幼兒 不收費

懶鍋點餐方式很簡單，每個人基本就是選擇自助百匯，比較特別是居然有長者優惠，６５歲以上居然只要199元，我下次要帶我爸爸來吃~

然後再選擇是否加價升級鍋底、肉品、海鮮，肉品也可以選擇份量，完全可以依照自己需求調整，肉品一盤居然只要50元起，真的好便宜啊！！！！

懶鍋提供多元支付，台灣pay、Linepay、信用卡、applepay通通都可以使用，而且懶鍋的衛生環境也維護得超好，在這邊用餐真的好安心～

爆濃起司湯頭+79

懶鍋起司香氣破表，一般火鍋店很少有兩片起司片，丟下去後起司更加濃郁，煮蔬菜、海鮮都好適合～大小朋友都會很愛

養生藥膳湯頭+39

漸漸變冷想要喝個暖暖的湯底，這個藥膳湯用料不手軟，湯頭很起來很香醇，全身暖呼呼，瞬間跟寒意說再見！

豚骨麻辣湯頭+79

懶鍋麻辣可以調整辣度，裏頭加入青蔥增添香氣，基底是豬大骨燉煮的豚骨湯頭，濃醇香氣十足，煮肉片超級速配～

日本A5和牛$500/100g

超高級的日本和牛，看看這個宛如雪花超漂亮，只要涮個幾秒，粉嫩嫩的肉質塞入口中，充滿鮮甜牛肉湯汁，相當美味又幸福～

而且肉片超級大片，不是邊邊角角的碎肉，吃起來口感更加滿足，這肉質很適合用台南牛肉湯吃法，在生牛肉上頭沖入熱湯，保留牛肉鮮甜湯汁，一次一口氣乾掉超級爽！

無骨牛小排 $320/100g

我平常吃火鍋最愛牛小排，尤其美國牛肉最新鮮，軟嫩多汁的肉質，一吃就停不下來，這個好吃到我推薦一定要再加點

這個牛小排肉片煮麻辣豚骨、藥膳、爆濃起司湯頭都很搭，牛肉品質夠好，吸收湯頭的精華，不用額外沾醬就超好吃～

伊比利豬$180/100g

伊比利豬不會有豬肉腥味，油花相當漂亮，煮熟後彈牙的口感，完全不會油膩，ＱＱ的口感我相當喜歡～

懶鍋不論豬肉、牛肉都相當好吃，而且這些都是原肉，吃起來更加實在，肉肉控來懶鍋花小錢，就可以吃得非常過癮！

蛤蜊（12-14顆）$100

除了肉品必點外，還有多款海鮮選擇，懶鍋任選四樣海鮮，還再送一樣海鮮（不含波士頓龍蝦），也可以預定大龍船把所有海味吃爽爽～

蛤蜊吸滿湯汁，飽滿JUICY超級鮮，煮過蛤蜊的起司鍋，多了一股鮮甜味，湯頭滋味更有層次，補充滿滿蜆精，才有能量迎接冬天來臨！

生食級大干貝-google五星好評送

打卡好評就送一大顆大干貝，我嘗試煮起司湯底更加鮮，軟嫩的干貝肉質，鮮甜滋味相當可口，懶鍋真的超大方，超多好食材都能輕鬆享用

懶鍋自助吧

介紹完鍋底、肉品、海鮮，緊接著就要進入熱門的自助區域，懶鍋自助區分成４個區塊，

中間飲品餐具熟食區、靠窗的佐料冰淇淋涼麵區、靠近櫃檯的蔬菜火鍋料區、另一側的麵食牆，我通通拿了一輪收穫滿滿

蔬菜鍋料區

懶鍋豐富的配料每天新鮮配送，當季新鮮的蔬菜、台灣人最愛的火鍋料，通通吃得到，不用擔心是固定菜盤，不會有不敢吃的東西，想吃甚麼自己夾，通通都是自己愛吃的食材

懶鍋配料

多款配料不定期更新，口感彈牙的香菇貢丸、少見的蛋腸、我超愛的豆皮，數一數將近２０種丸餃火鍋料選擇，選擇超級豐富～

懶鍋蔬菜

外食族最需要補充滿滿纖維素，吃起來爽脆不怕會膩口～尤其前陣子下雨菜價飆漲，來懶鍋吃蔬菜就特別划算，營養滿分外食也可以很健康

懶鍋麵食區

夾完菜盤火鍋料後，就到麵食牆區域，超多款麵食數一數超過１５種，還有油條、豆皮等常溫配料也在這邊喔～

王子麵、刀削麵、鍋燒意麵、冬粉、蒸煮麵、雞絲麵、韓國泡麵等通通有，尤其韓國泡麵滷味店一份都要３５元以上，

來懶鍋可以麵食吃到飽，這裡宛如小型麵食博物館，推薦愛吃麵食的朋友，一定要來懶鍋朝聖喔～

懶鍋人氣熟食

泡麵牆超吸睛之外，還有三款熟食也是店內高人氣必吃品項，滷肉燥相當入味膠質都有滷出來、

麻辣鴨血臭豆腐超入味，陣陣的臭味越聞越香，而且爽口的涼麵，也是店內必吃的美食，多款好料一次吃個夠！

懶鍋涼麵

爽口的涼麵，已經調好醬汁，還可以依照口味加點辣椒、蒜泥、芝麻醬，讓味道更加可口～吃起來不會乾乾的，相當爽口又開胃！

懶鍋滷肉飯

滷肉燥燉得很入味，把肉燥的油脂都逼出來，香味四溢，滷汁不會太鹹，淋在飯上吃相當夠味，怪不得很多學生一次就吃上好幾碗～

懶鍋麻辣鴨血/豆腐

超入味的還有這麻辣鴨血跟臭豆腐，鴨血滑嫩股溜、臭豆腐裏頭充滿湯汁，放入麻辣豚骨鍋內煮一下，香氣更加明顯，吃起來更好吃喔~

懶鍋餐具/高湯

我超愛懶鍋以客為主的設計，餐具、碗盤都很漂亮，而且可以自由取用，來這邊吃鍋各種器具一應俱全~

懶鍋佐料

佐料相當衛生乾淨，我本身吃原味，不用額外沾佐料，光煮湯底就覺得很好吃，口味重一點的朋友，懶鍋也有十種佐料可以自由取用

懶鍋飲品

吃熱騰騰的現煮鍋物，當然不能少了飲品搭配，多款飲品熱的冰的通通有，知名品牌可口可樂、雀巢、Hershey’s巧克力冰沙，無糖茶飲選擇超豐富~

還有蘑菇爆米花，每天新鮮製作，店員炸爆米花經驗豐富，很會掌握火候，吃起來格外酥脆又飽滿，不會炸過頭導致焦黑，爽脆度十足是甜點好選擇！

懶鍋抹茶拿鐵

我身為抹茶控還有推薦這款抹茶拿鐵，香濃的好滋味，甜度剛剛好，抹茶不會苦澀，口中充滿抹茶的香氣，清爽又可以除去油膩感，一喝就愛上！

懶鍋冰淇淋

吃火鍋不能少的還有冰淇淋，餐後來上幾球冰淇淋，相當幸福，搭配爽脆的甜筒餅乾，劃下最棒的懶鍋用餐句點～

懶鍋299元免收服務費，就可以享受百匯吃到飽，食材新鮮、湯底好喝、品項豐富，值得再訪的好店，下次要帶家人一起來吃爽爽

懶鍋時尚湯鍋 5大特色

1.龍潭在地人超愛百匯火鍋吃到飽，一個人只要299元就能吃爽爽，不收服務費，cp值高到破表，還有超多好康優惠，打卡送干貝、平日商業午餐、宵夜買一送一、下午茶主餐肉品海鮮買一送一，超多好康優惠吃到飽不怕傷荷包

2.自助百匯有夠豐盛，蔬菜、火鍋料、麵食等超過50種以上，還有必吃人氣滷肉飯、超入味麻辣鴨血豆腐、清爽彈牙涼麵都是不可錯過的美味😋光吃百匯就超過癮，也有許多吃素的朋友，也經常來報到～

3.用心鍋底堅持每天熬煮，喝起來香噴噴很順口，不會過鹹，放入新鮮配料，吸滿湯汁吃起來格外可口！養生藥膳湯頭喝起來超暖、爆濃起司湯頭大小朋友都愛、豚骨麻辣湯頭香辣帶有豚骨香氣很濃厚～

4.肉品海鮮真材實料，無骨牛小排肉質鮮甜超幸福、日本A5和牛入口即化、伊比利豬Q彈口感佳、蛤蜊飽滿多汁鮮味破表👍還可以加價升級大份量，優惠時段還有買一送一！肉肉控可以吃得很爽

5.自助吧甜點飲品通通有，冰飲、熱飲數一數30多種，知名可口可樂、Hershey’s巧克力冰沙，還有數種冰淇淋，炸得香噴噴爆米花，都可以當餐後甜點，劃下最棒的用餐句點～

💭店家資訊 懶鍋時尚湯鍋（北龍店）

🏠地址: 桃園市龍潭區北龍路357號(近龍潭運動公園)

☎️電話: 03-499-1777

⏰時間: 1100-0400

😪公休: 無休

💲消費: 現金、台灣pay、Linepay、信用卡、applepay、只要google五星好評送生食級大干貝

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064167214467

💬LINE@: https://lin.ee/PTL1jNZ

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406727277



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