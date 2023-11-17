生日或節慶收到美美的蛋糕

心情也隨著變美麗

感謝親愛家人💕特定訂製生日蛋糕

純手工製作需提前7~10天預訂

這次收到的蛋糕為 台中 AOSi BAKERY

可客製化口味及花朵數

無宅配服務 ,需自取

以透明塑膠提盒為包裝,附點心盤及刀叉

韓式錶花蛋糕近幾年相當熱門,

蛋糕上栩栩如生的花朵是用擠出來的

工序繁瑣的程度如日式和菓子,成品如藝術品

珍珠的點綴更為華麗,

珍珠是可以食用的,為白色糖珠

AOSi 花朵的成分是義式奶油霜不是豆沙喔!

此蛋糕為6吋 (提供4.6.8吋,價格980~2980元)

有檸檬、原味、巧克力、伯爵4種口味選擇

蛋糕體為磅蛋糕,口味為巧克力

多了美美的生日蛋糕好有儀式感,

雖然小昭對特殊節日並不會特別重視🤣,一家平安快樂最幸福最重要

謝謝家人的祝福💕

蛋糕斷層面,每層都很豐富

底層芒果及奶油奶霜,奶油不油膩,入口即化

上層內餡有核果及南瓜子,增加豐富口感

蛋糕非常美味,磅蛋糕口感紮實

內層口味層次豐富,花朵奶油不油膩,順口又化口

整體小昭超喜歡

若冷凍來出來,需退冰20分鐘,否則很硬蛋糕是切不下去喔!

美美花朵蛋糕很適合慶祝特殊節日或生日都很適合

收到的人一定會喜悅不已~

口味因人而異,以上僅供參考~

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《店家資訊 》

AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊

FB

周一~周五 15:00~18:00

台中市東區旱溪街368號



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