生日或節慶收到美美的蛋糕
心情也隨著變美麗
感謝親愛家人💕特定訂製生日蛋糕
純手工製作需提前7~10天預訂
這次收到的蛋糕為 台中 AOSi BAKERY
可客製化口味及花朵數
無宅配服務 ,需自取
以透明塑膠提盒為包裝,附點心盤及刀叉
韓式錶花蛋糕近幾年相當熱門,
蛋糕上栩栩如生的花朵是用擠出來的
珍珠的點綴更為華麗,
珍珠是可以食用的,為白色糖珠
AOSi 花朵的成分是義式奶油霜不是豆沙喔!
此蛋糕為6吋 (提供4.6.8吋,價格980~2980元)
有檸檬、原味、巧克力、伯爵4種口味選擇
蛋糕體為磅蛋糕,口味為巧克力
多了美美的生日蛋糕好有儀式感,
雖然小昭對特殊節日並不會特別重視🤣,一家平安快樂最幸福最重要
謝謝家人的祝福💕
蛋糕斷層面,每層都很豐富
底層芒果及奶油奶霜,奶油不油膩,入口即化
上層內餡有核果及南瓜子,增加豐富口感
蛋糕非常美味,磅蛋糕口感紮實
內層口味層次豐富,花朵奶油不油膩,順口又化口
整體小昭超喜歡
若冷凍來出來,需退冰20分鐘,否則很硬蛋糕是切不下去喔!
美美花朵蛋糕很適合慶祝特殊節日或生日都很適合
收到的人一定會喜悅不已~
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊
- FB
- 周一~周五 15:00~18:00
- 台中市東區旱溪街368號
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