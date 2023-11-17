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台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 《花花蛋糕丨錶花蛋糕丨生日蛋糕 》

2023-11-17 23:40:44 chaoerh小昭 人氣：109
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：47篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊
place台中市東區旱溪街368號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 《花花蛋糕丨錶花

 

生日或節慶收到美美的蛋糕

心情也隨著變美麗

感謝親愛家人💕特定訂製生日蛋糕

純手工製作需提前7~10天預訂

這次收到的蛋糕為 台中 AOSi BAKERY

可客製化口味及花朵數

無宅配服務 ,需自取

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 錶花蛋糕

 

以透明塑膠提盒為包裝,附點心盤及刀叉

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 錶花蛋糕

韓式錶花蛋糕近幾年相當熱門,

蛋糕上栩栩如生的花朵是用擠出來的

工序繁瑣的程度如日式和菓子,成品如藝術品

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 錶花蛋糕

珍珠的點綴更為華麗,

珍珠是可以食用的,為白色糖珠

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 錶花蛋糕

AOSi 花朵的成分是義式奶油霜不是豆沙喔!

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 錶花蛋糕

此蛋糕為6吋 (提供4.6.8吋,價格980~2980元)

有檸檬、原味、巧克力、伯爵4種口味選擇

蛋糕體為磅蛋糕,口味為巧克力

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 錶花蛋糕

 

多了美美的生日蛋糕好有儀式感,

雖然小昭對特殊節日並不會特別重視🤣,一家平安快樂最幸福最重要

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 錶花蛋糕

 

謝謝家人的祝福💕

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 錶花蛋糕

 

蛋糕斷層面,每層都很豐富

底層芒果及奶油奶霜,奶油不油膩,入口即化

上層內餡有核果及南瓜子,增加豐富口感

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 錶花蛋糕

 

蛋糕非常美味,磅蛋糕口感紮實

內層口味層次豐富,花朵奶油不油膩,順口又化口

整體小昭超喜歡

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 錶花蛋糕

 

若冷凍來出來,需退冰20分鐘,否則很硬蛋糕是切不下去喔!

美美花朵蛋糕很適合慶祝特殊節日或生日都很適合

收到的人一定會喜悅不已~

 

台中-AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊 《花花蛋糕丨錶花,以上僅供參考~

 

 

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

《店家資訊 》

  • AOSi BAKERY 禾恬烘焙工坊
  • FB 
  • 周一~周五 15:00~18:00   
  • 台中市東區旱溪街368號


檢視較大的地圖

 

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