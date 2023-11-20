中壢越南料理推薦這家法越家族秘製牛肉河粉，這家法越家族秘製牛肉河粉最近在網路上頗有討論度，來自越南的年輕女老闆，堅持使用她南越西貢外婆的傳統食譜來熬煮湯頭，放棄了快速製作的大骨粉和味精調味，一斤牛骨只能熬出七碗湯，經過長達八小時的熬煮，才能呈現出那道地、純正的越南牛肉河粉風味！而且長時間精燉營養滿點的牛骨高湯特別適合成長中的孩子食用，堅持天然無添加的越南料理，店裡的招牌菜：火車頭牛肉河粉和熱壓越南叉燒麵包，更是不容錯過的美味佳餚，讓人一吃就回味無窮！

法越家族秘製牛肉河粉｜交通方式、停車資訊

法越家族秘製牛肉河粉的位置就在中壢火車站前步行4分鐘就能抵達的建國路上，紅色招牌非常顯眼，可以搭乘公車、火車就能抵達，門口也可以暫停機車，開車的朋友直接停到公七停車場走過來大概一分鐘吧

門口還有一個很酷的燈箱，是法越家族秘製牛肉河粉的招牌LOGO越南斗笠，仔細看斗笠裡還有台北101與越南知名地標圖形，我認得出南越粉紅教堂、中越佛手橋，你們能認出幾個呢？

法越家族秘製牛肉河粉｜用餐環境

法越家族秘製牛肉河粉是採開放式的廚房，而且從外面就可以看到廚房內的餐點烹煮流程，沒有一般傳統的小吃店那種油煙味，廚房也相當乾淨整潔，完全不怕你看

然後我還在前台看到到傳說中一斤牛大骨只能熬七碗湯的牛骨高湯！光看那琥珀色的湯色就知道不簡單，而且用鋼杯裝湯超酷！等等就可以喝到超級期待！

然後旁邊看到這河粉，原來河粉是老闆娘每天早起現磨米漿再蒸河粉，每日新鮮現做，看老闆娘光是拿起來就感覺特別有彈性，口感跟工廠製作的完全不一樣，老闆娘強調現做的河粉無化學添加，越南當地也都是吃這種新鮮河粉，為了讓大家品嚐最道地的越南口味，老闆娘還是每天不辭辛勞自製純手工河粉

用餐環境也很乾淨清潔，目測7成以上的客人都是女生，還有家庭客帶小朋友一起來吃，堅持不加化學調味料，傳統大量牛大骨熬製的越南河粉，天然美味又富含小孩成長最需要的鈣質與及女孩們最需要補充膠質，加上越南料理少油、少鹽的健康烹調方式，生意這麼好不意外

門口處還有越南河粉的故事介紹，旁邊那張是越南的地圖

越南版圖南北狹長美食地圖裡有南越、北越的分別，火車頭牛肉河粉是南越西貢現今的胡志明市火車站發跡的一種稱呼，專指菜料豐富多樣化的牛肉河粉，也就是綜合牛肉河粉，早期西貢是越南經濟發展的中心,許多商人藉由火車往返越南各地，當他們做完生意出了火車站的時候,飢腸轆轆又口袋滿滿的商人們習慣來上一碗豐富奢華的牛肉河粉以飽口腹，不同於北越牛肉河粉較為單一的肉品，這南越火車頭牛肉河粉就在西貢車站流行了起來，也是圍繞西貢車站經濟發展的代表菜~

法越家族秘製牛肉河粉是原汁原味呈現，所以並不會下很重的調味，如果想要味道重一點，可以去後方的醬料區自己調味，還大方的提供檸檬角讓大家自取使用

法越家族秘製牛肉河粉｜菜單

法越家族秘製牛肉河粉菜色相當豐富且便宜，基本上囊括大部分的我們想得到的越南料理，我個人是推薦他們的火車頭牛肉河粉跟熱壓越南叉燒麵包，超好吃！這裡竟然還有賣台灣黑白切，想吃什麼直接畫單寫桌號即可，然後因為口味道地，很多越南鄉親們都會來這一嘗道地家鄉味，所以也有越南文的菜單呢，注意看菜單增加份量區河粉條加量竟然是0元，對啦，就是免費加量不加價！

桌上還有教你怎麼吃美味好吃越南河粉的小方法唷

法越家族秘製牛肉河粉｜推薦必點越南料理

點完餐等餐點上桌我們才發現失算了！因為看菜單價位不會很貴，想說份量應該還好，三個人就一人點一碗河粉，上桌傻眼，超大一碗！吃完真的會超飽，點加量河粉保證會爆量一大碗！

越南生春捲（豬肉），一般越南生春捲很多是包蝦仁，這裡是包豬肉的，豐富的配料，美味無比，搭配Q彈皮及涼爽米線口感。加上新鮮爽脆的生菜、香氣四溢的九層塔和自製的叉燒豬肉片，沾上一點醬汁風味更佳，一轉眼間就被吃光了

涼拌牛肉河粉（附小碗牛骨湯），份量超大，碗公已經夠大了，裡面的河粉跟配料直接放到八分滿，還送小碗牛骨湯，誠意十足！吃的時候再淋上獨家調製的醬汁攪拌均勻

越南菜被認為是亞洲料理中最健康的代表，原因就是它清爽不黏膩、酸甜開胃，卻低熱量。而涼拌越南河粉就是經典的越南料理之一，涼拌牛肉河粉加入醬汁攪拌，河粉吃來清爽有彈性，加上酸甜醬料及牛肉的肉香，加上蔬菜的爽脆口感，夏天吃超級開胃！

小碗牛骨湯，這就是傳說中一斤牛骨只能熬七碗的牛骨高湯，一喝果然不簡單，牛骨湯呼起來相當濃郁，香味濃厚但不油膩，加上開胃的九層塔香，搭配河粉剛剛好！

牛肋排牛筋河粉，會點這個是剛好看到老闆娘在廚房做這個，看她把一根大牛肋排排放在河粉上，我就知道這個絕對要點！果然上桌視覺效果超震撼的！發現不是一根是兩根大肋排，牛筋給的量也是爆炸多！

呈現出琥珀清澈色澤的湯頭，加入湯汁細細品嚐這溫潤回甘的湯品，喝了會想再喝，而且喝不夠還可以加5元加湯再續，牛筋已經煮到像果凍一般滑溜！牛肋排也是嫩到極致，輕輕一抽就骨肉分離！手工河粉真的厲害，泡在湯裡也不會爛，保有完美的Ｑ嫩口感

火車頭牛肉河粉，如果第一次來就點這個吧，什麼配料都有，就是一個綜合河粉的概念，當然份量也是相當驚人！

五種精選牛肉配料，一次品嘗到極致，包括帶骨牛肋排、新鮮的香茅牛肉、肉質鮮嫩的牛腩、軟滑牛筋以及多汁的牛肉丸，湯頭方面也是使用一斤牛骨精心熬煮出七碗濃郁的牛骨高湯，其色澤迷人，再加上豐富多樣的配料，火車頭牛肉河粉味道層次分明，豐富滿足

台灣黑白切（嘴邊肉）、涼拌小菜（麻辣大溪豆乾），在越南料理店吃到台灣料理還蠻奇妙的，而且還這麼道地！因為吃得很開心，走之前跟老闆娘小聊一下，才知道原來她住大溪，難怪會出大溪豆干這樣的台灣小吃

大溪豆干以其醬料而聞名，尤其是那道麻辣醬汁，其香氣濃郁、辣味十足可是大溪豆干的靈魂所在，麻辣味道很強勁，但還是能品嚐到大溪豆乾的豆香

台灣黑白切（嘴邊肉），也是招牌必點，嘴邊肉中間還有帶膠質，肉質相當鮮嫩，膠質甜味在口中釋放，沾一點辣醬入口，舒服！

熱壓越南叉燒麵包，經過熱壓外層酥脆香氣撲鼻，所有我品嚐之中可謂最具酥脆質感的越南法國麵包！

將其切成兩半，其內餡是用台灣黑豬肉製作的多汁叉燒，搭配醃漬蘿蔔、小黃瓜、香菜等蔬菜，增添清脆口感。這樣豐富的滋味令我本來打算只吃個一半，卻不自覺地幾乎吃完了整個，實在太美味了！

越南煉乳冰濃咖啡，經典的越南咖啡！黑咖啡的口味比較偏苦香濃烈，加入濃甜煉乳的越南煉乳冰濃咖啡，喝之前攪拌一下喝起來剛剛好，搭配餐點一起享用也很適合唷

法越家族秘製牛肉河粉雖然賣的是傳統越南小吃，但老闆娘每個料理環節都相當注意，基本上幾乎都是自己做，口味吃起來也是沒話說的讚，價格也是親民到不行，清爽美味無負擔的好味道！我應該一禮拜吃個四～五次也沒問題啦

法越家族秘製牛肉河粉

地址：桃園市中壢區建國路7號

電話：03 427 9604

營業時間：11:00–20:00（週一公休）

法越家族秘製牛肉河粉FB

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