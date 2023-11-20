2024年菜預購推薦台酒年菜，由台灣菸酒公司推出的年菜，以酒入菜就是香啊～

今年台酒推出的年菜預購有台酒琴酒香腸、台酒花雕珍饌醉蝦、台酒花雕櫻花蝦珠貝米糕、台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆、台酒白蘭地櫻桃鴨胸、台酒酒香麻油猴頭菇、台酒酒馥花雕瑤柱雞湯等八道以酒入菜的年菜料理。

其中我最喜歡的就是花雕酒醉蝦，到現在還對這味道念念不忘，現在早鳥優惠預購中非常划算，而且只有限量1000組！買2024年菜的趕緊上台酒購物網預購。

2024台酒年菜推出八道料理，精美的包裝也很適合拿來送禮

預購的日期及方式如下

台酒平安富貴組(八道菜)預購網址：https://reurl.cc/9RQm0v

年菜預購期間

2023/11/14至2023/12/18為早鳥優惠預購期間，享早鳥優惠價5168元

預購期間結束後，年菜組合即恢復原價5970元

年菜預購到貨時間

2024/1/8~1/31，可選擇想收到年菜組合的到貨時間

台酒平安富貴組 共8道菜，適合5-7人分享

1.台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆：1盒

2.台酒酒馥花雕瑤柱雞湯：1盒

3.台酒花雕櫻花蝦珠貝米糕：1盒

4.台酒花雕珍饌醉蝦禮盒：1盒

5.台酒白蘭地櫻桃鴨胸：1盒

6.台酒極琴酒香腸(6條/包/盒)：2盒

7.台酒富貴筍絲蹄膀：1盒

8.台酒酒香麻油猴頭菇：1盒

台酒琴酒香腸

這款由宜蘭酒廠與隆田酒廠歷經三年研發的「台酒琴酒香腸」，一口咬下，除了保留原本香腸多汁彈牙的口感，在品嚐的過程中，也會散發出優雅的CRAFT琴酒香味，加上台灣特有香料馬告的氣味，味道層次豐富的琴酒香腸展現出迷人的韻味。

建議加熱方式：退冰後，烤或炸。

台酒花雕珍饌醉蝦

嚴選鮮美大隻白蝦，並取用當歸、桂枝、黃蓍等漢方精華湯汁，加上陳年花雕酒浸泡入味，吃起來肉質彈牙，品嚐的同時可以感受到濃濃酒香味，非常好吃！這道解凍即可食用的花雕珍饌醉蝦，也是一道非常開胃的冷盤。

每包醉蝦都有350g約8隻、精選特大等級(特大26/30尾 每公斤)

建議加熱方式：退冰後即可食用。

台酒花雕櫻花蝦珠貝米糕

米糕可以算是很多家庭過年必備的料理，而台酒這款用料豐富的「台酒花雕櫻花蝦珠貝米糕」，裡面除了有蓮子、栗子、珠貝、櫻花蝦等配料，更是加入花雕酒調味，口感Ｑ彈的米糕很香很好吃，配料的量也給得特別多，台酒更是貼心的把米糕分成好幾個小盒方便食用。

建議加熱方式：解凍後將米糕的保鮮膜拆掉，放入電鍋中隔水蒸煮20分鐘，繼續在鍋中悶5分鐘，即可取出食用。

台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆

佛跳牆幾乎是年夜飯必定出現的料理。

台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆最顯眼的就是那來自特選中南美洲的黑玉烏參，嚴選的智利鮑魚也給的很多，裡面還有芋頭、排骨、雞肉、海參、豬腳、鮑魚、栗子、蒜、菱角、紅棗、魚皮、香菇、白蘿蔔、高麗菜、雞爪、豬皮、桂圓、扁魚…等配料，內容超豐富，而特製台式高湯裡面有米酒、紹興酒、米酒頭調味，湯頭香濃的口感加上淡雅的酒香味，喝起來非常順口。

建議加熱方式：退冰後，電鍋蒸熱或瓦斯爐加熱。

台酒白蘭地櫻桃鴨胸

這道台酒白蘭地櫻桃鴨胸是先用特製的調味料醃製再滷過，並在滷製的過程中加入玉山白蘭地和各種香料，鴨肉比平常吃到的更為軟嫩，而且非常入味！切的厚實但不會乾柴，是屬於口味較重的櫻桃鴨，很適合拿來下飯。

建議加熱方式：退冰後即可食用，以平底鍋或烤箱加熱至表皮金黃色，風味更佳。

台酒酒香麻油猴頭菇

麻油猴頭菇是中國傳統的高價值美食，以猴頭菇為主要原料，融合了麻油和多醣體的獨特組合。

看名稱就覺得很補的「台酒酒香麻油猴頭菇」，以麻油、薑片、當歸、川芎等中藥熬製而成湯頭，並加入台酒的雙鹿五加皮酒，獨特的香氣跟口感，在天氣寒冷的時候品嚐，讓身體都暖了，很適合過年的一道菜。

建議加熱方式：退冰後，電鍋蒸熱或瓦斯爐加熱。

台酒紹興富貴筍絲蹄膀

以肉質滑嫩的蹄膀為特色，巧妙地加入了數種香料讓蹄膀入味上色，再以紹興酒提香增加蹄膀的香氣，加熱後搭配特製的醬汁，蹄膀的肉質軟嫩入味，並發出淡雅的酒香，味道極佳。

再搭配爽脆的筍絲增添層次，是非常經典台菜的代表之一。

建議加熱方式：解凍後，將富貴筍絲蹄膀含袋放入滾水中轉小火隔水加熱20分鐘後，取出即可食用。

台酒酒馥花雕瑤柱雞湯

加入干貝、火腿、花雕酒一起熬煮，經過長時間熬煮的湯底，喝起來香濃醇厚充滿雞湯與花雕酒的香氣，雞肉也是一撥就開，軟嫩細緻的肉質很好入口。

建議加熱方式：退冰後，電鍋蒸熱或瓦斯爐加熱。

品嚐2024台酒年菜料理，以酒入菜的美味桌菜，不是每一道都有濃厚的酒香，但味道真的不錯，尤其是台酒花雕珍饌醉蝦，可以說是我的最愛也不為過，當然其它料理也都很不錯。

家裡成員比較少，也有小份量的桌菜可預訂

台酒嚴選團圓餐共5道菜，適合3-4人，年菜早鳥預購價2568元，限量2000組

1. 台酒嚴選海味街紹興烏參佛跳牆

2. 台酒嚴選海味街酒香土魠魚炊粉

3. 台酒嚴選海味街酒紹興芋香臘味飯

4. 台酒嚴選海味街紹興芋香獅子頭

5. 台酒紅露醉雞腿禮盒

過年快到了….想預訂台酒年菜的手腳要快，現在訂還有早鳥優惠預購，不管是過年跟家人團圓吃，還是送禮給親朋好友都很適合。

預購的日期及方式如下

台酒嚴選團圓餐(5道菜)預購網址：https://reurl.cc/dmb9vk

年菜預購期間

2023/11/14至2023/12/18為早鳥優惠預購期間，享早鳥優惠價2568元

預購期間結束後，年菜組合即恢復原價2850元

年菜預購到貨時間

2024/1/8~1/31，可選擇想收到年菜組合的到貨時間

*照片及擺盤僅供參考，商品請以實物為準。

菜單等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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