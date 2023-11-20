為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > ﹝桃園市中壢﹞午後巷弄　如彩虹般的手工粉粿拼盤及繽紛包心粉圓，口味傳統又創新的甜品店　／粉粿沾麵茶粉／粉粿沾跳跳糖／桃園市立圖書館龍岡分館必…

﹝桃園市中壢﹞午後巷弄　如彩虹般的手工粉粿拼盤及繽紛包心粉圓，口味傳統又創新的甜品店　／粉粿沾麵茶粉／粉粿沾跳跳糖／桃園市立圖書館龍岡分館必吃／龍岡必吃甜品

2023-11-20 14:19:34 阿發的簡單幸福 人氣：114
share
窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：904篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：午後巷弄
place桃園市中壢區中山東路四段1巷86號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

午後巷弄all.jpg
若常看阿發食記的朋友應該都知道，我們家算起來還蠻常跑桃園龍岡吃米干的，也介紹過這的十多家米干店。不過，這次要介紹的不是米干，而是老婆無意間發現，在有「此生必訪！全台最美圖書館」美譽的龍岡圖書館旁，約近兩年竟新開了一家，看起來很特別且很吸睛的「午後巷弄」甜品店~
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」，記得按讚和追蹤~

0-桃園市立圖書館龍岡分館-all.jpg
▲桃園市立圖書館龍岡分館，組圖
龍岡圖書館外觀有如一座大書櫃，又帶著大榕樹般傳承的設計意念，
內部環境，則是有如一處相當高質感的文青圖書館；
這裡還大量使用木元素與綠建材，另設有雨水回收系統、太陽能電板…等，
因而榮獲鑽石級綠建築認證。
整體帶給人的感受反倒不像是座圖書館，
倒像是充滿自然人文、藝術氣息、沉穩質感的美術館！
沒想到在以軍校與眷村為主的地區圖書館，
竟能藏有這樣一處讓人驚豔與讚嘆的圖書館。
也因它擁有許多獨樹一格的迷人特色，
而有了「此生必訪！全台最美圖書館」的美譽～

午後巷弄01-店外觀.jpg
▲「午後巷弄」就位於龍岡圖書館的後方，
店外觀真有如散發出，
一股午後安靜巷弄的悠閒Fu~

午後巷弄02-店環境.jpg
▲店環境
溫馨明亮具年輕氣息的小店，
座位不多~

午後巷弄03-價目表.jpg
▲價目表
店家主打豆花、嫩仙草和冰品，
不過最吸引老婆，
要我帶她來的品項是....

午後巷弄04-櫃台上圖示.jpg
▲櫃台上的甜品圖示
最吸引老婆，
要我帶她來的品項是：彩虹粉粿&繽紛QQ
真的看起來還蠻吸睛誘人的～

午後巷弄05-用餐注意事項.jpg
▲用餐注意事項
主要有：
#內用可續加糖水或冰沙，限一人一碗，共食不適用。
#內用續加無提供打包。
#人潮多時，用餐時間限40分鐘。

午後巷弄06-大面積透明玻璃牆.jpg
▲大面積透明玻璃窗牆
店家位在龍岡圖書館後方的巷弄，
我們坐在窗牆座位，
眼前又是綠地公園與圖書館，
感覺真的一股，
午後安靜巷弄間的悠閒感～

午後巷弄07-繽紛甜點上桌.jpg
▲吸睛具創意的甜品上桌
繽紛QQ豆花、彩虹粉粿拼盤、珍珠奶茶

午後巷弄08-繽紛QQ豆花.jpg
▲繽紛QQ豆花
店家的招牌豆花上，
再加上數種口味色澤，
外觀具晶瑩感的包心粉圓，
看起來頗具繽紛感。

午後巷弄09-繽紛QQ豆花特寫.jpg
▲繽紛QQ豆花，特寫
豆花口感滑順綿細，
包心粉圓咬起來，
則是充滿自然的Q彈感～

午後巷弄10-彩虹粉粿拼盤.jpg
▲彩虹粉粿拼盤
看起來有如彩虹般的粉粿拼盤，
真的相當美麗吸睛～
粉粿口味竟還高達八種，
有：黑糖、抹茶、泰式奶茶、蔓越莓、紫薯、黃槴子、蝶豆花、火龍果。
店家說這粉粿，
都是他們自己使用天然食材手工自製。
我們第一次看到，
竟有這麼多口味的粉粿，
不僅如此，
還附上三種沾醬（料），
分別是：黑糖漿、麵茶粉、跳跳糖。
這粉粿的口味和色澤已是很特別，
連沾醬（料）也出乎我們意料外！

午後巷弄11-黑糖漿麵茶粉跳跳糖.jpg
▲粉粿沾醬（料）：黑糖漿、麵茶粉、跳跳糖
附〝黑糖漿〞我覺得正常，
附〝麵茶粉〞我覺得新舊融合感，
附〝跳跳糖〞這就真太超乎想像！

午後巷弄12-彩虹粉粿.jpg
▲彩虹粉粿
店家使用天然食材手工自製的各種粉粿，
色彩非常美麗，
粉粿中還看得到各食材果粒或果籽...等。

午後巷弄13-沾麵茶粉.jpg
▲沾麵茶粉
口感風味自然軟Q的粉粿，
沾上傳統的麵茶粉，
還真的蠻搭的，
既傳統又新潮～

午後巷弄14-沾跳跳糖.jpg
▲沾跳跳糖
Q的粉粿，
竟搭上傳統跳跳糖的跳躍口感，
極富創意外，
口感意外好吃與奇妙！
哈～

午後巷弄15-外帶彩虹粉粿.jpg
▲外帶彩虹粉粿
老婆說這還蠻好看好吃的，
並說我媽也愛吃粉粿，
要我買一盒回去給她吃。
本以為如果是用一般紙盒裝，
比較沒那麼好看，
沒想到店家使用的，
是有點特別的塑膠盒，
盒子四邊還有扣，
扣上不易脫落，
擺起來也蠻好看的。
#店家說沒吃完，
冰起來可放兩天，
我想這拿回家，
應該很快就沒了，
怎可能放到隔天～

午後巷弄16-留影.jpg
▲留影
坐在「午後巷弄」裡，
有著午後安靜巷弄中，
看著外面公園草皮與圖書館，
一股悠閒生活Fu~
雖阿發不喜甜品，
但這繽紛QQ豆花＆彩虹粉粿拼盤，
還真蠻好看、吸睛、特別，
且頗不錯吃，
價位也是很庶民價～

【營業時間】12001900；店休日請見其官方FB粉絲團
【地　　址】桃園市中壢區中山東路四段182-1號（桃園市立圖書館龍岡分館後面）

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」，記得按讚和追蹤~

【延伸閱讀】

0-桃園市立圖書館龍岡分館-all.jpg
桃園市中壢﹞桃園市立圖書館龍岡分館　驚豔與讚嘆!!有「此生必訪！全台最美圖書館」美譽的龍岡圖書館

2022龍岡忠貞市場19家人氣米干&美食小吃懶人包+2附近必訪熱門景點

桃園市中壢﹞大漢饌雲南拉麵　選擇多元、味美平價，雲南與特殊民族風味的人氣米干拉麵館

桃園市中壢﹞韓奶奶韓式滷味　全台首創，吃多少自己夾、湯乾皆可的韓式滷味

桃園市中壢﹞珍味坊風味涼皮　藏在涼皮店，美食手藝人烙烤餅如千層般酥香脆，好呷甲會觸舌的肉夾饃

桃園市中壢﹞力行北街　中原夜市商圈〝在地巷內人〞必吃，隱身於力行北街上的6家高人氣小吃美食

桃園市中壢﹞泰楊泰式料理　繽紛文青、學生價位的人氣泰式料理1~4人套餐~

桃園市中壢﹞中壢車站周邊16小吃美食+4景點之散步地圖

 

 

 

 

午後巷弄、豆花、嫩仙草、彩虹粉粿、繽紛QQ、包心粉圓、中壢美食、龍岡必吃甜品、龍岡下午茶

 

文章標籤

午後巷弄 豆花 嫩仙草 彩虹粉粿 繽紛QQ 包心粉圓 中壢美食 龍岡必吃甜品 龍岡下午茶
創作者介紹
創作者 阿發 的頭像
阿發

阿發的簡單幸福




檢舉
share
chevron_left

﹝台北市中正﹞J‧sweetie名聞遐邇的市場中，十
延伸閱讀

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：904篇

1.我不是美食家或旅遊家，本站只是記錄關於慢飛天使的父母在育兒及生活上的點滴； 2.口味是很主觀的事，每個人喜好會有所不同； 3.有時介紹之處關於價格、地址...等相關資訊可能誤植或異動，所有資訊皆需以現場實際狀況為主； 4.聯絡方式： wilsonwu1999@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
秋甜kakigori 照片

秋甜kakigori

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
戀豆成癮 永福西店 照片

戀豆成癮 永福西店

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
解憂刨冰 照片

解憂刨冰

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
微笑的魚 中壢元化加盟店 照片

微笑的魚 中壢元化加盟店

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
花火禾茶 はなび 製茶所 照片

花火禾茶 はなび 製茶所

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市楊梅區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up