若常看阿發食記的朋友應該都知道，我們家算起來還蠻常跑桃園龍岡吃米干的，也介紹過這的十多家米干店。不過，這次要介紹的不是米干，而是老婆無意間發現，在有「此生必訪！全台最美圖書館」美譽的龍岡圖書館旁，約近兩年竟新開了一家，看起來很特別且很吸睛的「午後巷弄」甜品店~
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▲桃園市立圖書館龍岡分館，組圖
龍岡圖書館外觀有如一座大書櫃，又帶著大榕樹般傳承的設計意念，
內部環境，則是有如一處相當高質感的文青圖書館；
這裡還大量使用木元素與綠建材，另設有雨水回收系統、太陽能電板…等，
因而榮獲鑽石級綠建築認證。
整體帶給人的感受反倒不像是座圖書館，
倒像是充滿自然人文、藝術氣息、沉穩質感的美術館！
沒想到在以軍校與眷村為主的地區圖書館，
竟能藏有這樣一處讓人驚豔與讚嘆的圖書館。
也因它擁有許多獨樹一格的迷人特色，
而有了「此生必訪！全台最美圖書館」的美譽～
▲「午後巷弄」就位於龍岡圖書館的後方，
店外觀真有如散發出，
一股午後安靜巷弄的悠閒Fu~
▲價目表
店家主打豆花、嫩仙草和冰品，
不過最吸引老婆，
要我帶她來的品項是....
▲櫃台上的甜品圖示
最吸引老婆，
要我帶她來的品項是：彩虹粉粿&繽紛QQ！
真的看起來還蠻吸睛誘人的～
▲用餐注意事項
主要有：
#內用可續加糖水或冰沙，限一人一碗，共食不適用。
#內用續加無提供打包。
#人潮多時，用餐時間限40分鐘。
▲大面積透明玻璃窗牆
店家位在龍岡圖書館後方的巷弄，
我們坐在窗牆座位，
眼前又是綠地公園與圖書館，
感覺真的一股，
午後安靜巷弄間的悠閒感～
▲繽紛QQ豆花
店家的招牌豆花上，
再加上數種口味色澤，
外觀具晶瑩感的包心粉圓，
看起來頗具繽紛感。
▲繽紛QQ豆花，特寫
豆花口感滑順綿細，
包心粉圓咬起來，
則是充滿自然的Q彈感～
▲彩虹粉粿拼盤
看起來有如彩虹般的粉粿拼盤，
真的相當美麗吸睛～
粉粿口味竟還高達八種，
有：黑糖、抹茶、泰式奶茶、蔓越莓、紫薯、黃槴子、蝶豆花、火龍果。
店家說這粉粿，
都是他們自己使用天然食材手工自製。
我們第一次看到，
竟有這麼多口味的粉粿，
不僅如此，
還附上三種沾醬（料），
分別是：黑糖漿、麵茶粉、跳跳糖。
這粉粿的口味和色澤已是很特別，
連沾醬（料）也出乎我們意料外！
▲粉粿沾醬（料）：黑糖漿、麵茶粉、跳跳糖
附〝黑糖漿〞我覺得正常，
附〝麵茶粉〞我覺得新舊融合感，
附〝跳跳糖〞這就真太超乎想像！
▲彩虹粉粿
店家使用天然食材手工自製的各種粉粿，
色彩非常美麗，
粉粿中還看得到各食材果粒或果籽...等。
▲沾麵茶粉
口感風味自然軟Q的粉粿，
沾上傳統的麵茶粉，
還真的蠻搭的，
既傳統又新潮～
▲沾跳跳糖
軟Q的粉粿，
竟搭上傳統跳跳糖的跳躍口感，
極富創意外，
口感意外好吃與奇妙！
哈～
▲外帶彩虹粉粿
老婆說這還蠻好看好吃的，
並說我媽也愛吃粉粿，
要我買一盒回去給她吃。
本以為如果是用一般紙盒裝，
比較沒那麼好看，
沒想到店家使用的，
是有點特別的塑膠盒，
盒子四邊還有扣，
扣上不易脫落，
擺起來也蠻好看的。
#店家說沒吃完，
冰起來可放兩天，
我想這拿回家，
應該很快就沒了，
怎可能放到隔天～
▲留影
坐在「午後巷弄」裡，
有著午後安靜巷弄中，
看著外面公園草皮與圖書館，
一股悠閒生活Fu~
雖阿發不喜甜品，
但這繽紛QQ豆花＆彩虹粉粿拼盤，
還真蠻好看、吸睛、特別，
且頗不錯吃，
價位也是很庶民價～
【營業時間】12：00～19：00；店休日請見其官方FB粉絲團
【地 址】桃園市中壢區中山東路四段1巷82-1號（桃園市立圖書館龍岡分館後面）
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