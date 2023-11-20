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棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板燒私廚料理推薦棠鐵板料理

2023-11-20 17:03:39 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：99
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：238篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 左營區

造訪商家：棠鐵板料理
phone09-3039-3056
place高雄市左營區重上街231號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

高雄鐵板燒-棠鐵板料理
鄰近於高雄蓮池潭和捷運生態園區的巷弄內
除了A5和牛與伊比利豬等高級食材
更有季節活龍蝦料理可選擇

棠鐵板料理

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

季節活龍蝦

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

以清蒸為主的季節活龍蝦
淋上鐵板現炒的特製醬汁增添香氣
龍蝦頭部吃起來比較軟嫩
少許蝦膏吃起來鮮味十足

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板
龍蝦身體至尾部的肉質則是比較扎實
吃起來Q彈富有咀嚼感~
細細品嘗吸收了滿滿醬汁的龍蝦肉
是這道料理最豪華的享受

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

日本A5和牛

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

A5和牛的特色在於牛肉油脂相當豐富
肉的表面煎至洽洽，內部約當5分熟
外層口感咬起來相當酥脆
慢慢咀嚼至肉的內部能感受到A5和牛油
從中間滲入舌尖的滑順香甜感
搭配蒜片與昆布鹽別有一番風味

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

美國choice牛小排

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

牛小排的料理方式與A5和牛差不多
口感一樣是外酥內嫩
差別在於沒有和牛的滑順油脂甜味
牛肉扎實的口感佔的比例較多一些

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

西班牙伊比利豬老饕

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

精緻的西班牙伊比利豬油花分布均勻
吃起來不會太硬~口感相當軟嫩
也不會有一般豬肉過油部位的油耗味
是可與和牛肉一較高下的高級肉品

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

草蝦 & 生食級干貝*2

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

已去殼的香煎草蝦金黃酥脆
沾上黃芥末醬頗有美式的吃法

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板
干貝煎至微焦但是內部相當軟嫩
還保有干貝鮮甜的水分在裡面

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

香煎午仔魚

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

有台灣第一名的魚之美稱
肉質相當細嫩而且油脂豐富
重點是少刺容易入口
適當的鐵板油煎增添少許焦香味

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

超濃起司蛋捲

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

在蛋液上擠上滿滿的起司
蛋捲的口感立體有層次
趁熱吃還能少許牽絲
整體來說味道相當濃郁

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

氣泡香檳

無酒精的氣泡香檳
喝起來像是葡萄口味的氣泡飲
當月壽星還可享有氣泡香檳無限暢飲

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

套餐

套餐均附:熱前菜、蒸蛋、麵包、湯品、沙拉、主食、飲料、甜點
🔸熱前菜:鮑魚搭配櫛瓜杏鮑菇~挑戰一口吃

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板
🔸蒸蛋:綿密的口感配上蒲燒鰻~蒸蛋好好吃

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板
🔸麵包:少見的海灣貝麵包~吃起來有飽足感

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板
🔸湯品:松露菌菇濃湯，拌入松露醬更加香濃

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板
🔸沙拉:結合優格的生菜沙拉，微甜又清爽

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板
🔸主食:紅藜麥鮭魚炒飯放上魚卵點綴，看似簡單卻不平凡的料理

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板
🔸飲料:梅子冰茶或熱飲抹茶奶茶還有很多人推薦的熱茶
🔸甜點:蘋果生乳水晶杯~底下鮮奶油甜而不膩

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

棠鐵板料理-左營鐵板燒頂級日本A5和牛與活龍蝦料理~高雄鐵板

營業資訊

📍 高雄市左營區重上街231號
⏰ 11:30–14:30, 18:00–21:00(平日)
⏰ 11:30–14:30, 17:30–20:30(假日)
☎️ 0930393056
【訂位連結】
https://tangteppanyaki.youcanbook.me/

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