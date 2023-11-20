高雄鐵板燒-棠鐵板料理

鄰近於高雄蓮池潭和捷運生態園區的巷弄內

除了A5和牛與伊比利豬等高級食材

更有季節活龍蝦料理可選擇

棠鐵板料理

季節活龍蝦

以清蒸為主的季節活龍蝦

淋上鐵板現炒的特製醬汁增添香氣

龍蝦頭部吃起來比較軟嫩

少許蝦膏吃起來鮮味十足



龍蝦身體至尾部的肉質則是比較扎實

吃起來Q彈富有咀嚼感~

細細品嘗吸收了滿滿醬汁的龍蝦肉

是這道料理最豪華的享受

日本A5和牛

A5和牛的特色在於牛肉油脂相當豐富

肉的表面煎至洽洽，內部約當5分熟

外層口感咬起來相當酥脆

慢慢咀嚼至肉的內部能感受到A5和牛油

從中間滲入舌尖的滑順香甜感

搭配蒜片與昆布鹽別有一番風味

美國choice牛小排

牛小排的料理方式與A5和牛差不多

口感一樣是外酥內嫩

差別在於沒有和牛的滑順油脂甜味

牛肉扎實的口感佔的比例較多一些

西班牙伊比利豬老饕

精緻的西班牙伊比利豬油花分布均勻

吃起來不會太硬~口感相當軟嫩

也不會有一般豬肉過油部位的油耗味

是可與和牛肉一較高下的高級肉品

草蝦 & 生食級干貝*2

已去殼的香煎草蝦金黃酥脆

沾上黃芥末醬頗有美式的吃法



干貝煎至微焦但是內部相當軟嫩

還保有干貝鮮甜的水分在裡面

香煎午仔魚

有台灣第一名的魚之美稱

肉質相當細嫩而且油脂豐富

重點是少刺容易入口

適當的鐵板油煎增添少許焦香味

超濃起司蛋捲

在蛋液上擠上滿滿的起司

蛋捲的口感立體有層次

趁熱吃還能少許牽絲

整體來說味道相當濃郁

氣泡香檳

無酒精的氣泡香檳

喝起來像是葡萄口味的氣泡飲

當月壽星還可享有氣泡香檳無限暢飲

套餐

套餐均附:熱前菜、蒸蛋、麵包、湯品、沙拉、主食、飲料、甜點

🔸熱前菜:鮑魚搭配櫛瓜杏鮑菇~挑戰一口吃



🔸蒸蛋:綿密的口感配上蒲燒鰻~蒸蛋好好吃



🔸麵包:少見的海灣貝麵包~吃起來有飽足感



🔸湯品:松露菌菇濃湯，拌入松露醬更加香濃



🔸沙拉:結合優格的生菜沙拉，微甜又清爽



🔸主食:紅藜麥鮭魚炒飯放上魚卵點綴，看似簡單卻不平凡的料理



🔸飲料:梅子冰茶或熱飲抹茶奶茶還有很多人推薦的熱茶

🔸甜點:蘋果生乳水晶杯~底下鮮奶油甜而不膩

營業資訊

📍 高雄市左營區重上街231號

⏰ 11:30–14:30, 18:00–21:00(平日)

⏰ 11:30–14:30, 17:30–20:30(假日)

☎️ 0930393056

【訂位連結】

https://tangteppanyaki.youcanbook.me/