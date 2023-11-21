◎蒜味滷汁、豬腳軟嫩分切小塊很好咬，筍干鮮脆可口!!

深海魚湯用餐環境舒適愜意，讓人放鬆。

是慶祝雙11嗎？11月11日11桌 !!

吃個豬腳麵線過生日。

豬腳飯。

蒜味滷汁、豬腳軟嫩分切小塊很好咬，筍干鮮脆可口

白飯淋上甘味的肉燥汁更下飯。

乾麵線。

點綴蔥花少許、麵線好吃份量大，吃來有點鹹個人很想加點蒜味會更美味。

燙菠菜：翠綠可口。

蚵仔湯：薑絲蚵湯好喝、蚵仔還滿多的。

回家再吃生力美食的4吋巧克力莓果蛋糕！好吃

感謝夫人請吃飯 ♡

慶祝微不足道小生日

電 話： (07)722-9187

地 址： 高雄市苓雅區建國一路103號

營業時間： 10:00~14:00；16:30~20:00

公 休 日： 詳洽店家

外加服務費- 無；刷卡- 無；WI-FI- 無 ；特約停車- 無

大眾運輸：

高雄捷運橘線技擊館站1號出口距離650公尺/步行約8分

公車中正國小(建國路)站→88；紅21下車即抵

公車 捷運技擊館站 →248；紅22；50距離700公尺/步行約9分

小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~

店家及交通相關資訊以官方最新公告為準

店家所提供菜單商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！

文章內容僅代表Lung 當時當次當下品嘗的個人感受 ，不等於每個人所預期的期待嘿～