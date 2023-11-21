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小祿ㄟ小食記 / 品深海魚湯‧建國店 / 好吃料理不止是魚湯唷！

2023-11-21 11:25:00 小 祿 人氣：133
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窩客好文

小 祿

發表篇數：604篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：品深海魚湯-建國店
phone07-7229-187
place高雄市苓雅區建國一路103號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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◎蒜味滷汁、豬腳軟嫩分切小塊很好咬，筍干鮮脆可口!!

深海魚湯 (6).JPG

 

 

深海魚湯 (1).jpg

  深海魚湯用餐環境舒適愜意，讓人放鬆。

深海魚湯 (2).jpg

  是慶祝雙11嗎？11月11日11桌   !!

深海魚湯 (3).JPG

  吃個豬腳麵線過生日。

深海魚湯 (4).JPG

  豬腳飯。

深海魚湯 (5).JPG

  蒜味滷汁、豬腳軟嫩分切小塊很好咬，筍干鮮脆可口   小祿ㄟ小食記 / 品深海魚湯‧建國店 / 好吃料理不止是魚湯

深海魚湯 (6).JPG

  白飯淋上甘味的肉燥汁更下飯。

深海魚湯 (7).JPG

  乾麵線。

深海魚湯 (8).jpg

  點綴蔥花少許、麵線好吃份量大，吃來有點鹹個人很想加點蒜味會更美味。

深海魚湯 (9).jpg

  燙菠菜：翠綠可口。

深海魚湯 (10).jpg

  蚵仔湯：薑絲蚵湯好喝、蚵仔還滿多的。

深海魚湯 (11).jpg

深海魚湯 (12).JPG

  回家再吃生力美食的4吋巧克力莓果蛋糕！好吃 小祿ㄟ小食記 /一品深海魚湯‧建國店 / 一品料理不止是魚湯

深海魚湯 (13).jpg

深海魚湯 (14).jpg

  感謝夫人請吃飯 ♡

  慶祝微不足道小生日   小祿ㄟ小食記 /一品深海魚湯‧建國店 / 一品料理不止是魚湯

深海魚湯 (15).JPG

               

電           話：(07)722-9187
地           址：高雄市苓雅區建國一路103號
營業時間：10:00~14:00；16:30~20:00
公 休 日：   詳洽店家
非官方臉書：品深海魚湯-建國店
外加服務費- 無；刷卡- 無；WI-FI- 無；特約停車- 無
大眾運輸：
高雄捷運橘線技擊館站1號出口距離650公尺/步行約8分
公車中正國小(建國路)站→88；紅21下車即抵
公車捷運技擊館站→248；紅22；50距離700公尺/步行約9分
小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~
店家及交通相關資訊以官方最新公告為準
店家所提供菜單商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！
文章內容僅代表Lung當時當次當下品嘗的個人感受，不等於每個人所預期的期待嘿～
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
小祿ㄟ深海魚湯

文章標籤

小祿 小食記 深海魚湯 豬腳 麵線 蚵仔湯
 
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小 祿

發表篇數：604篇

挖系小祿～ 小祿邀請大家來分享我的遊趣＆食趣，有空來逛逛嘿！ http://alung1011.pixnet.net/blog 美食趁鮮品嘗，食趣文章日期敬請斟酌參考~
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