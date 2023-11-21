◎蒜味滷汁、豬腳軟嫩分切小塊很好咬，筍干鮮脆可口!!
深海魚湯用餐環境舒適愜意，讓人放鬆。
是慶祝雙11嗎？11月11日11桌 !!
吃個豬腳麵線過生日。
豬腳飯。
蒜味滷汁、豬腳軟嫩分切小塊很好咬，筍干鮮脆可口
白飯淋上甘味的肉燥汁更下飯。
乾麵線。
點綴蔥花少許、麵線好吃份量大，吃來有點鹹個人很想加點蒜味會更美味。
燙菠菜：翠綠可口。
蚵仔湯：薑絲蚵湯好喝、蚵仔還滿多的。
回家再吃生力美食的4吋巧克力莓果蛋糕！好吃
感謝夫人請吃飯 ♡
慶祝微不足道小生日
電 話：(07)722-9187
地 址：高雄市苓雅區建國一路103號
營業時間：10:00~14:00；16:30~20:00
公 休 日： 詳洽店家
非官方臉書：品深海魚湯-建國店
外加服務費- 無；刷卡- 無；WI-FI- 無；特約停車- 無
大眾運輸：
高雄捷運橘線技擊館站1號出口距離650公尺/步行約8分
公車中正國小(建國路)站→88；紅21下車即抵
公車捷運技擊館站→248；紅22；50距離700公尺/步行約9分
小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~
店家及交通相關資訊以官方最新公告為準
店家所提供菜單商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！
文章內容僅代表Lung當時當次當下品嘗的個人感受，不等於每個人所預期的期待嘿～
小祿ㄟ深海魚湯：