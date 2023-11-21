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南機場美食味有招．招牌紅燒肉、脆雞捲推薦! 台北三大鹹粥之一!

2023-11-21 21:06:18 大口 人氣：102
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大口

發表篇數：1292篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：味有招
place台北市中正區汀州路一段90號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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台北美食「味有招 Well Tasty」位於台北市汀州路一段上，是著名的南機場美食之一，原為飄香20多年的汀州路無名鹹粥，2022年才翻新店面、更名為此，招牌的大骨湯鹹粥、酥皮紅燒肉、馬薺脆雞捲更是推薦必點，傳承的手作古早味還被網路評為台北人氣三大紅燒肉與肉粥店之一，我們也找時間來嘗鮮啦!大骨湯鹹粥一碗只要30元，吃起來很有古早味，CP值超高；酥皮紅燒肉、馬薺脆雞捲好吃又沒有肥膩感，我們一吃就愛上，立刻再打包一份回家享用，喜歡台味早午餐的朋友一定不能錯過他們家。

【相關資訊】
味有招 Well Tasty(原汀州路無名鹹粥)
地址:台北市中正區汀州路一段90號
電話:0937-521095
營業時間:6:00~13:00
FB粉絲團:https://reurl.cc/V4gvDy

味有招 位置

▼「味有招 Well Tasty」(原汀州街無名鹹粥)就位於台北市中正區汀州路一段上，現在不僅更新了店面，招牌也換上「味有招」三個字，看起來帶點文青風格，但仍少不了「細工好料古早味」的堅持；「味有招」意指好味道自有其獨特料理招法，英文Well Tasty也有”好味道”的意思，其中Well又跟”味”諧音，中英文招牌都有著相關的涵義。

▼店面雖然不大，但上菜速度與翻桌速度都很快，通常無需久候；還有不少在地朋友熟門熟路來打包回家享用，也有附近的飯店住客特地慕名而來，平日的早晨就是這麼喧鬧忙碌，假日應該會更熱鬧吧(笑)!招牌上的「一味初心，有情相招」指的是對食材挑選、烹炸手法的初心始終不變，不僅可以讓客人吃到記憶中的老味道，吃得也是多年來的人情味，也希望大家相招來分享，一代揪一代來享用。

用餐空間

▼店面座位不多，只有簡單擺設幾張桌椅，雖然是半開放空間但用餐起來也不至於悶熱；人多的時候客人也會自然而然地併桌享用，彷彿是說好的默契，都是為了桌上這一碗鹹粥與炸物而來。

味有招 菜單

▼菜單，上頭有著簡單的圖文價目表，讓人一目了然；這碗傳承20餘年的無名鹹粥，原本出自於老闆黑狗、老闆娘阿珠的好手藝，可惜他們年事已高想關店休息，與老闆熟識多年的陳家二代兄弟不捨好味道從此絕跡，便將店面頂下來傳承手藝，與南機場夜市裡阿公創立的家傳汕頭麵共同經營至今，自2022年才掛上新招牌，更名為「味有招Well Tasty」，目前已經是在地朋友、觀光客喜愛的台式早午餐，也是附近飯店指名外送享用的美味!

 

 

▼粥品湯底都是採用大骨費時精熬，加上自行煸製的噴香油蔥酥，再搭配豆皮、肉末下去烹煮，一碗碗樸實無華的美味，就這樣默默飄香了20餘年，至今仍繼續傳承下去。

餐點介紹

▼沒多久好料上桌啦~我們點了滿滿一桌，什麼都想來上一份試試!

▼除了大骨湯鹹粥鹹粥之外，招牌的酥皮紅燒肉、馬薺脆雞捲更是推薦必點，來這裡沒吃到就好像沒來過一樣(笑)!

▼鹹粥、海產粥配上多種炸物，味蕾不停轉換，就是澎湃又帶有濃郁台味早午餐，吃完真的飽到下午不誇張!

大骨湯鹹粥

▼大骨湯鹹粥，幾乎是每桌必點的招牌，價位平實，吃起來暖心又暖胃，還有提供免費加湯服務!以大骨湯為基底，搭配自製油蔥酥、豆皮、肉末等配料，微微鹹香的滋味溫潤又順口~~尤其他們家的鹹粥是比較偏湯飯的口感，不是打成米糊的那種，而是帶點米粒顆粒，加上不時就能咬到的肉末，很能滿足咀嚼口感，這一碗看似樸實無華的鹹粥，真的非常耐吃啊!

 

 

馬薺脆雞捲

▼馬薺脆雞捲，店家自製的雞捲，從洋蔥就開始講究，不僅要視季節挑選出適合的進口洋蔥品種手剝而成，才不會因水分過多容易鬆散；加入新鮮魚漿、豬肉、荸薺等手工包裹而成，放入清油中酥炸而成，上桌前再切成塊狀，搭配香菜就是一份香噴噴的雞捲。

▼外皮帶點討喜的琥珀色澤，薄酥又沒有過多的油膩感，一口咬下，既能吃到紮實的豬肉塊，還有甘甜多汁的洋蔥、爽脆的荸薺與鮮美魚漿，吃起來完全沒有油耗味或豬癬味，入口鬆軟卻不鬆散，味道非常和諧美味，我們也立刻包了一份回家給家人享用。

▼醬料也是店家自行熬製，採用豆瓣醬搭配甜辣醬下去熬煮，吃起來香醇甘甜，搭配炸物提味爽口，可說是百搭醬無誤。

酥皮紅燒肉

▼酥皮紅燒肉，三層肉採用胡椒、五香等辛香料下去醃製而成，再裹上番薯粉下去油炸，不僅肥瘦比例適中，油炸功夫也是好吃的關鍵之一。

▼紅燒肉最怕吃到肥膩、過鹹、油耗味，這裡的酥皮紅燒肉完全沒有這些問題，既吃得到脆皮口感，加上紮實瘦肉、軟Q肥肉交錯其中，鮮香軟嫩、甘醇帶甜的滋味單吃也很涮嘴，完全不膩口，好吃到我們立刻外帶一份回家享用。

 

 

 

▼他們家的紅燒肉鮮爽又不會有過重負擔，搭配鹹粥吃起來很對味，也不會有過於肥膩的感覺，難怪被封為台北人氣三大紅燒肉與肉粥店之一，真是名副其實。

▼搭配特調醬料也很合拍，香氣更升級不少，還能適時解解膩。

清鮮海產粥

▼清鮮海產粥，料多實在的海產粥是現點現煮的美味，同樣以大骨湯為基底，搭配海鮮、高麗菜、米酒、醋等配料下去烹煮，光看就讓人口水直流。

▼清鮮海產粥的湯頭較鹹粥來說更清爽一些，搭配蛤蜊、蝦仁、鮮蚵、蝦米等豐富配料，吃起來滿滿鮮味，層次多元，重口味的朋友可以自行加點胡椒粉提香。

▼早上來上一碗海產粥，不僅有豐富蛋白質，吃起來活力滿滿，鮮嫩蚵仔、軟Q蛤蜊、香Q蝦仁通通集結在這一碗裡頭，吃起來身心靈都飽足了。

 

 

炸蚵仔

▼炸蚵仔，可別以為是熱炒店的專利，在台式早午餐也能享用得到，新鮮的蚵仔搭配番薯粉下去酥炸，外酥內嫩又帶點爆汁口感，趁熱吃剛剛好。

炸豆腐

▼炸豆腐，不僅份量十足，外酥內軟、盈滿豆香的口感搭配醬油膏+豆瓣甜辣醬也很對味，吃完整個都飽呆了(笑)!

炸蝦仁、炸花枝

▼炸蝦仁、炸花枝也是走一種酥脆又帶點Q勁路線，簡單搭配胡椒鹽就很美味，配粥吃也很剛好。

味有招 評價

來到「味有招 Well Tasty」就能感受到濃濃的人情味，熱情的招呼聲外加傳承已久的古早味美食，讓人一吃就上癮；此外這裡也有提供預訂外帶品項，像是酥皮紅燒肉、馬薺脆雞卷、麵、排骨酥等通通有，在家也能輕鬆享用他們家的美味，逢年過節也有推出年節禮盒，不管送禮或自己享用都很適合，提供給有興趣的朋友參考。

【相關資訊】
味有招 Well Tasty(原汀州路無名鹹粥)
地址:台北市中正區汀州路一段90號
電話:0937-521095
營業時間:6:00~13:00
FB粉絲團:https://reurl.cc/V4gvDy

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這裡介紹了許多我們熱愛的台灣小吃，也介紹了不少為美食用心堅持的店家；遊走各縣市體驗台灣之美，用相機記錄生活中美好的感動，這個網誌將用愉快的心情帶給大家更多的生活動力！

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