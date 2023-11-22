烏弄原茶 x 源源鋼藝推出限量 「好茶日嚐 聯名環保杯」，絕對要收藏

數量有限唷~~~賣完為止!!這可是聯名推出最超值款

聯名杯是售價990元 優惠890元， 烏弄再贈100元飲品折價券，等同790元就可買到環保杯

而且新品聯名上市，首波專屬優惠一定要多運用

只要拿取環保杯來烏弄購買飲料都會折扣5元

使用「好茶日嚐 聯名環保杯」於週一、週二購買飲料

而且是全系列飲料都可以優惠折抵唷!!!

。憑 「好茶日嚐 聯名環保杯」 來買，加碼折5元，等同週一、週二來買折10元

。首波即贈100元飲品折價券，等同790元就可以買到環保聯名杯

。拿環保杯週一、週二回來購買，折10元(折扣活動到2024/06/30)

烏弄原生茶飲 鹽埕七賢店、UNOCHA 烏弄原茶

位置：高雄市鹽埕區七賢三路130號

電話： 07 531 3006

營業時間：09:00~22:30

烏弄UNOCHA:粉絲團

官網據點查詢:https://unocha.com.tw/drinks.php

烏弄原茶極力推廣環保杯重複再使用

這次與台灣在地設計品牌 源源鋼藝 聯名推出環保杯

全台同步開賣販售，不僅限量、拿環保杯回購再加碼折5元(折扣活動到2024/06/30)

太美了，先分享給大家 烏弄原茶x源源鋼藝推出聯名環保杯

超輕量276g的「好茶日嚐 聯名環保杯」， 容量高達720ML

原本拿環保杯來烏弄原茶購買飲品就可以折5元(政府政策)

現在再拿「好茶日嚐 聯名環保杯」，加碼折扣5元，不限飲品

總共可折10元(限定週一、週二來店購買，折扣活動到2024/06/30)

超夯新國民飲料杯「Hiding Tou」在募資平台推出就獲得超過三萬多人支持

這次與烏弄原茶推出限量 「好茶日嚐 聯名環保杯」

俏皮可愛帶有台灣茶文化的圖案，從喝茶的歷史演練到現在的一大杯手搖飲

成為台灣人最習以為常的茶飲料文化

推薦這款台灣設計生產製作的 新國民飲料杯「Hiding Tou」

外殼都是使用 外殼原廠 TRITAN 材質，很輕盈不笨重

而且吸管直接隱藏在杯子內，單手就可以輕鬆打開馬上喝

外型很極簡，加上密封度很好，放入袋子內都不擔心翻出來

厲害的是使用日本三井 TPX頂級材質

實驗過裝入麻辣鍋底、酸性等水狀物，清洗後都不會有異味殘留也不染色

材質特性相當獨特，也不擔心物化、抗酸鹼

讓我很愛就是因為是透明杯，都能清晰看到內容物

會附贈粗吸管、細吸管，喝單品茶、喝加料飲品都輕鬆搞定

矽膠配件拆卸很便利，粗吸管、細吸管都能簡易安裝而且密合

內杯一體成型與不需矽膠配件拆卸的設計，好清晰、好拆解、不擔心卡汙垢

聯名環保杯內都會有100元現金飲品折抵券(免註冊直接就可以使用)

折抵券也很大氣，不限定飲品折抵唷!全品項都可以折~~~

鮮橙冬片仔、鮮橙金萱紅、鮮橙多多

使用台灣在地的柳橙新鮮現榨，都是產地新鮮配送，現點切割、現榨，新鮮果汁

每一杯都是高達180ml的柳橙原汁(至少四顆)

一天的活力營養素都可以補充到，多C多健康~

烏弄的鮮橙系列也已經在11月正式回歸，飯後來上一杯

招牌冬片茶、金萱紅配置上新鮮柳橙，就是秋冬的滋味

使用台灣當季盛產的柳橙新鮮配送，而且每一顆都是新鮮現切現榨

每一杯柳橙飲品都是高達180ML容量，差不多4顆柳橙用量

會過濾過柳橙籽，大口喝都不用擔心，不用怕喝到籽還要吐籽

滿滿活力元素的柳橙，滋潤茶香更加清香

聯名杯容量高達720ML，飲料700ML都能裝進去唷!

新鮮現粹，喝茶飲也能喝到新鮮果汁

秋冬是柳橙、蜜柑、橘子的盛產期，很多朋友期待的烏弄UNOCHA 鮮橙系列回歸了!

飯後必喝，直接暢飲到4顆新鮮柳橙營養~

鮮橙冬片仔

糖度都可以做調整，我習慣喝無糖冬片再加上新鮮柳橙本身就有原始甜味

自然柳橙果香，搭配冬片清香滋味

喝起來格外爽口，真的是瞬間喝完

不擔心甜膩，都是最自然的果香甜味，讓茶飲出清香不澀

冬片茶飲本身比較淡雅，可以引出柳橙果香滋味

鮮橙金萱紅

金萱紅味道會比較香一點，金萱紅本身有獨特茶香

搭配新鮮柳橙提出果香，喝起來會更厚實味道

獨特的金萱紅茶搭配柳橙好喝唷!

如果喜歡味道比較重，建議可以調整半糖或者微糖，更可以提出茶香

我本身都喝無糖居多，直接喝到最真實柳橙甜味

很多朋友都知道尼力是烏弄的粉絲，最愛喝烏弄單品茶

最近推出的鮮橙系列也很新鮮好喝，現榨果汁我喜歡，不是濃縮果汁唷!

鮮橙多多

這款是最多人喜歡的鮮橙多多，大人小孩都愛喝

一整杯都沒有茶、沒有咖啡因，使用兩罐養樂多調配的鮮橙多多

帶出優格的果香滋味，柳橙香氣更加渾厚夠味

外帶回家馬上秒殺喝完，真的很順口ㄟ!!!!

秋季最新鮮滋味 鮮橙回歸

直接把聯名環保杯買回家，半年內都可以持續回購

週一、週二來烏弄原茶買飲料，全品項系列都可以折10元!(記得拿好茶日嚐 聯名環保杯回來買)

環保杯體積只有276g，很輕盈也蠻好清洗的

吸管直接隱藏在杯子內，打開來就快速暢飲!

內杯曲面專利設計，飲料、配料都可以通通喝乾淨，完全不用打開來!!!有夠推薦~

手搖族最愛的環保飲料杯推薦 烏弄原茶x源源鋼藝推出聯名環保杯

有使用過Hiding Tou顛覆透明飲料杯，都很推薦的環保杯

烏弄UNOCHA:粉絲團

官網據點查詢:https://unocha.com.tw/drinks.php