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鼎王餐飲集團新品牌「麻一點麻辣喝點茶」你們吃過了嗎？無辣不歡的老饕、愛喝手搖的朋友不要錯過了，而且營業至凌晨兩點，宵夜名單新選擇！ - 阿華田的美食日記

2023-11-22 12:02:19 阿華田 人氣：100
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窩客好文

阿華田

發表篇數：439篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麻一點 麻辣喝點茶
phone04-2328-032
place台中市西區臺中市公益路248號248號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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鼎王餐飲集團新品牌「麻一點麻辣喝點茶」你們吃過了嗎？無辣不歡的老饕、愛喝手搖的朋友不要錯過了，而且營業至凌晨兩點，宵夜名單新選擇！

鼎王餐飲集團新品牌「麻一點麻辣喝點茶」你們吃過了嗎？全新裝潢風格及用餐模式，還把手搖飲料店搬進店裡了，讓你大口吃麻辣鍋，還能大口喝飲料！最近趁麻一點開幕週年活動前來用餐，最推薦只送不賣的巨無霸毛肚(價值$1500元)，每日17~22點時段七人同行來用餐，骰中6點就免費送你，出餐時還有浮誇的抬轎敲鑼打鼓出餐秀，麻辣鍋裡涮個15秒就能享用，薄脆的口感真的很好吃！11月壽星來用餐也免費送你一顆「憤怒鳥蛋」，煮開後瞬間成為一顆顆超入味的鳥蛋。「麻一點 」特製的「互」字鍋底，能一次滿足三種湯底，不吃辣、不吃牛的朋友同行也很方便，如果你是無辣不歡的老饕，還能加點一隻超可愛的麻辣小熊，又香又辣又麻包準你吃得過癮～再來推薦麻一點的黃金比例招牌沾醬、麻辣乾碟，搭配肉品真的有夠香有夠好吃。飯後再來份熱騰騰手工紅糖糍粑收尾，完美！最後，「麻一點麻辣喝點茶」營業至凌晨兩點，讓各位台中宵夜名單又多一選擇啦！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

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麻一點麻辣喝點茶」就位在台中公益路上，開車族可以停在公益公園、忠明南路路邊停車格，周圍也有不少停車場可以使用，最便宜又近的是「大新停車場」。

麻一點麻辣喝點茶」是鼎王集團去年開幕的新品牌，一樣主打單點是麻辣鍋，不同的是整體餐點、裝潢比較年輕化，還取可愛的英文名字 「MA MORE」，就是要讓你麻一點！

我很喜歡「麻一點」的空間設計，新穎的裝潢、年輕風格的霓虹燈以及跳脫傳統的樓中樓設計，會想讓你去探險每個角落，都有不同驚喜感。座位大都是舒適的四人沙發坐，最大一桌有八人座，每桌都有設置1~2個別設計的正方形鍋爐，以及桌上型雙層架，方便你放置食材。

麻一點以平板方式點餐，方便環保又快速，菜單上如果有顯示半份就是給一盤，全份就是給兩盤，人少來可以不用點那麼多，來半份即可。

🔺招牌三味鍋 $490

麻一點麻辣喝點茶」最吸引我的是他特製的正方形「互」字鍋，一次滿足三種湯底，推薦點招牌三味鍋，同時吃得到麻辣鍋、番茄鍋以及菌菇鍋，麻辣湯是屬於香麻不辣，不適合喝湯但涮肉超適合，想喝湯推薦喝菌菇鍋，每一口都鮮美甘甜，番茄鍋濃郁酸甜路線，看得到滿滿新鮮蕃茄在裡頭，用料非常實在。不管幾個人來鍋底都是固定價格，所以一定要越多人來吃越划算！

「麻一點 麻辣喝點茶」自助吧區有17種調味料、糖果、白飯這些都是無限供應，而且醬料有推薦的搭配方法，大家一定要試試「招牌沾醬」沾麻辣鍋真的很好吃，真的有夠香。

「麻一點 麻辣喝點茶」也有麻辣鍋搭配麻辣乾碟流行的吃法。

你敢相信這火鍋店的巨無霸毛肚竟然只送不賣，而且還有抬轎出場的敲鑼打鼓出餐秀！還有夢幻的沁煙，真的送的誠意十足，只要只要每天17~22點七人同行來用餐，骰中6點就送你價值$1500巨無霸毛肚，越多人來用餐，真的越划算～

🔺有Bear來 $200

這隻紅色的麻辣小熊，泡在麻辣鍋裡也太可愛的吧！如果你是重口味麻辣鍋老饕，推薦你一定要加點，又麻又香又辣，讓你吃得更過癮！

🔺憤怒鳥蛋 $180

「憤怒鳥蛋」表皮是辣油、牛油，破殼後裡頭有10多顆小鳥蛋，不僅增添湯頭香氣，鳥蛋也相當入味。11月壽星來用餐就免費送，或者11月平日消費滿$2000就有機會抽中。

🔺麻辣雙味拼腸 $180

「麻辣雙味拼腸」深色的腸子比較軟嫩入味，淺色的腸子比較有彈牙有口感，一次滿足兩種口感。

🔺饞嘴小酥肉 $100

單吃外酥內嫩，更推薦放入麻辣鍋煮過再吃，吸附湯汁後香氣更足。

🔺麻辣鮭魚頭 $268

「麻辣鮭魚頭」還附上粉絲，會有服務人員幫你煮，撈起後還會淋上特製辣醬，吸飽湯汁後的粉絲非常好吃，鮭魚肉本身肉質鮮嫩，雖然是魚頭，肉量還挺多的，CP值很高的一道菜。

🔺綜合鮮菇時蔬拼盤 $128

包括白菜、高麗菜、杏鮑菇、青江菜等等，吃火鍋一定要來份青菜均衡一下，不然就少一味啊！

肉盤一盤就是半份，點全份就是2盤，人少來吃，點起來也比較方便。

🔺無骨牛小排(半份) $310

看到「無骨牛小排」真的點下去就對了，美美的油花，肉質軟嫩鮮甜，重點是吃起來不會油膩感。

🔺五花去骨鮮肥牛(半份) $170

這部位價格比較親民，油脂也比較豐腴一些，嫩口充滿油脂香氣。

🔺梅花豬肉(半份) $125

這部位的梅花豬肉質也相當軟嫩，完全不輸牛肉，不吃牛的朋友好選擇。

來「麻一點 麻辣喝點茶」一定要試試麻辣鍋搭配招牌沾醬，搭在一起真的有夠銷魂，好吃到停不下來。

功夫香毛肚(半份) $13o
．魔芋脆脆 $118

來「麻一點」必吃的還有這個招牌「功夫香毛肚」，在麻辣鍋涮個15秒，薄脆的口感真的很好吃，而且沒有腥味，一個人吃完整盤也不會膩口。「魔芋脆脆」就像是素食版的毛肚，口感比較軟脆一些。

🔺香香炸豆皮 $75

很有手工感的超大一片豆皮，煮什麼鍋都好吃。

🔺鮮拼鮮贏盛合 $388

一次吃到鮑魚、小卷、鮮蝦、蛤蜊，海鮮都很新鮮沒話說。

🔺手工紅糖糍粑(半份) $80

炸到軟Ｑ的手工麻糬，淋上香甜紅糖漿，灑滿花生粉，很適合當作麻辣鍋後的解膩甜點。

🔺麻辣阿華田脆果拿鐵 $138
🔺麻麻翡翠鹹檸凍飲 $98
🔺茉莉綠茶 $50

「麻辣阿華田脆果拿鐵」這杯很有顆粒口感，尾韻還有明顯辣椒香氣，整體還蠻特別的，喜歡嘗鮮的朋友可以試試！相比之下，我們都一致更喜歡「麻麻翡翠鹹檸凍飲」，以檸檬冰沙為基底，搭配青花椒粉，意外清爽解膩好喝～

如果你是嗜辣的朋友，平時又喜歡喝手搖飲料，那麼我還蠻推薦你來「麻一點麻辣喝點茶」試試，這裡不僅有舒適寬敞的用餐空間，還有超好吃的蘸醬，重點是營業到凌晨兩點，真的是宵夜好朋友！

《麻一點 麻辣喝點茶》

店家地址：台中市西區公益路248號

營業時間：12:00-15:00、17:00-02:00

訂位專線：04-2328-0328

官方FB】【官方IG】【線上訂位】【官方網站

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享




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