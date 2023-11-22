怕吃太油吃太鹹?台南健康餐盒有新選擇!

永康區健康餐盒主打便當與飲料共同販售的

萃茶風健康餐台南奇美店近期開幕

地點位於奇美醫院美食街

也就是中華路永康橋的正下方~

萃茶風健康餐台南奇美店

健康餐盒

萃茶風健康餐台南奇美店的健康餐盒

使用了多種顏色搭配的季節蔬菜

調理上屬簡單川燙保留原型食物口味

因此吃起來口感爽口味道淡雅



選完餐盒後可以選擇醬料作搭配

喜歡吃清淡口味的可以選擇椒鹽類

喜歡異國重口味的可選泰泰醬或是韓式泡菜



🔸算來算去涮涮牛

餐盒的主食可選涮涮牛

因為有加入洋蔥的關係

所以吃起來像是壽喜燒



牛肉本身的味道不會說太清淡

因此沾上少許醬料就能夠很有味



🔸舒肥大肌雞胸肉

舒肥雞胸健康餐盒的熱量算是比較低

沒有太多油脂的雞胸肉著實為健身餐的首選



想要有一個無負擔的午食時光

舒肥大肌雞胸肉是個好選擇!

飲料

🔸蜂蜜綠茶

要搭配健康餐盒的茶飲一定不能太甜!

萃茶風健康餐的蜂蜜綠茶

主要味道為綠茶的茶香順口

蜂蜜則為次要角色作為增添風味用途

因此不會有太濃的蜂蜜甜口感

順口清涼的冰茶相當適合夏日點上一杯消暑



🔸冬瓜紅茶

冬瓜紅茶的甜度也不會太高

喝起來主要是紅茶基底~

冬瓜是配角~喝起來是淡淡的冬瓜清甜味

因為紅茶的比例較高的關係

所以喝起來會稍微有一點澀口感

這些都是原始紅茶的特色

優惠資訊

【萃茶風健康餐台南奇美店慶開幕活動】

-11/13-11/19

算來算去涮涮牛+蜂蜜綠茶 $129

-11/20-11/26

台灣豬就是讚餐盒+錫蘭紅茶 $129

【12月FB粉絲團案讚+分享貼文】

-12月第一周送「冬瓜紅茶」

-12月第二周送「蜂蜜綠茶」

-12月第三周送「冬瓜鮮檸檬」

-12月第四周送「蜂蜜蘆薈」

【google五星好評送飲料】

🔸飲料兌換貼紙限下次消費使用

營業資訊

📍 台南市永康區大武街49號

⏰ 10:30–14:00, 17:00–19:30(平日和周六)

⏰ 10:30–14:00(週日)

☎️ 06-2528822