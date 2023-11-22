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萃茶風健康餐台南奇美店-奇美醫院美食街健康餐盒~全新開幕的台南永康健康便當結合飲料複合式餐廳

2023-11-22 20:21:15 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：99
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：238篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：萃茶風健康餐 台南奇美店
phone06-2528-822
place台南市永康區大武街49號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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怕吃太油吃太鹹?台南健康餐盒有新選擇!
永康區健康餐盒主打便當與飲料共同販售的
萃茶風健康餐台南奇美店近期開幕
地點位於奇美醫院美食街
也就是中華路永康橋的正下方~

萃茶風健康餐台南奇美店

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健康餐盒

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萃茶風健康餐台南奇美店的健康餐盒
使用了多種顏色搭配的季節蔬菜
調理上屬簡單川燙保留原型食物口味
因此吃起來口感爽口味道淡雅

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選完餐盒後可以選擇醬料作搭配
喜歡吃清淡口味的可以選擇椒鹽類
喜歡異國重口味的可選泰泰醬或是韓式泡菜

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🔸算來算去涮涮牛
餐盒的主食可選涮涮牛
因為有加入洋蔥的關係
所以吃起來像是壽喜燒

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牛肉本身的味道不會說太清淡
因此沾上少許醬料就能夠很有味

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🔸舒肥大肌雞胸肉
舒肥雞胸健康餐盒的熱量算是比較低
沒有太多油脂的雞胸肉著實為健身餐的首選

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想要有一個無負擔的午食時光
舒肥大肌雞胸肉是個好選擇!

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飲料

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🔸蜂蜜綠茶
要搭配健康餐盒的茶飲一定不能太甜!
萃茶風健康餐的蜂蜜綠茶
主要味道為綠茶的茶香順口
蜂蜜則為次要角色作為增添風味用途
因此不會有太濃的蜂蜜甜口感
順口清涼的冰茶相當適合夏日點上一杯消暑

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🔸冬瓜紅茶
冬瓜紅茶的甜度也不會太高
喝起來主要是紅茶基底~
冬瓜是配角~喝起來是淡淡的冬瓜清甜味
因為紅茶的比例較高的關係
所以喝起來會稍微有一點澀口感
這些都是原始紅茶的特色

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優惠資訊

【萃茶風健康餐台南奇美店慶開幕活動】
-11/13-11/19
    算來算去涮涮牛+蜂蜜綠茶 $129
-11/20-11/26
    台灣豬就是讚餐盒+錫蘭紅茶 $129

LINE_ALBUM_2023.11.22_231122_14.jpg

【12月FB粉絲團案讚+分享貼文】
-12月第一周送「冬瓜紅茶」
-12月第二周送「蜂蜜綠茶」
-12月第三周送「冬瓜鮮檸檬」
-12月第四周送「蜂蜜蘆薈」

LINE_ALBUM_2023.11.22_231122_6.jpg

【google五星好評送飲料】
🔸飲料兌換貼紙限下次消費使用

營業資訊

📍 台南市永康區大武街49號
⏰ 10:30–14:00, 17:00–19:30(平日和周六)
⏰ 10:30–14:00(週日)
☎️ 06-2528822

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