怕吃太油吃太鹹?台南健康餐盒有新選擇!
永康區健康餐盒主打便當與飲料共同販售的
萃茶風健康餐台南奇美店近期開幕
地點位於奇美醫院美食街
也就是中華路永康橋的正下方~
萃茶風健康餐台南奇美店
健康餐盒
萃茶風健康餐台南奇美店的健康餐盒
使用了多種顏色搭配的季節蔬菜
調理上屬簡單川燙保留原型食物口味
因此吃起來口感爽口味道淡雅
選完餐盒後可以選擇醬料作搭配
喜歡吃清淡口味的可以選擇椒鹽類
喜歡異國重口味的可選泰泰醬或是韓式泡菜
🔸算來算去涮涮牛
餐盒的主食可選涮涮牛
因為有加入洋蔥的關係
所以吃起來像是壽喜燒
牛肉本身的味道不會說太清淡
因此沾上少許醬料就能夠很有味
🔸舒肥大肌雞胸肉
舒肥雞胸健康餐盒的熱量算是比較低
沒有太多油脂的雞胸肉著實為健身餐的首選
想要有一個無負擔的午食時光
舒肥大肌雞胸肉是個好選擇!
飲料
🔸蜂蜜綠茶
要搭配健康餐盒的茶飲一定不能太甜!
萃茶風健康餐的蜂蜜綠茶
主要味道為綠茶的茶香順口
蜂蜜則為次要角色作為增添風味用途
因此不會有太濃的蜂蜜甜口感
順口清涼的冰茶相當適合夏日點上一杯消暑
🔸冬瓜紅茶
冬瓜紅茶的甜度也不會太高
喝起來主要是紅茶基底~
冬瓜是配角~喝起來是淡淡的冬瓜清甜味
因為紅茶的比例較高的關係
所以喝起來會稍微有一點澀口感
這些都是原始紅茶的特色
優惠資訊
【萃茶風健康餐台南奇美店慶開幕活動】
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算來算去涮涮牛+蜂蜜綠茶 $129
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🔸飲料兌換貼紙限下次消費使用
營業資訊
📍 台南市永康區大武街49號
⏰ 10:30–14:00, 17:00–19:30(平日和周六)
⏰ 10:30–14:00(週日)
☎️ 06-2528822