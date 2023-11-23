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新北食記｜板橋韓式料理餐廳推薦！釜山順豆腐 個人韓式銅盤烤肉、韓式冷麵、韓式炒冬粉 道地韓國料理推薦！是親子友善店家唷～ - 奇奇一起玩樂趣

2023-11-23 10:23:52 奇奇一起玩樂趣 人氣：103
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奇奇一起玩樂趣

發表篇數：1020篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：釜山順豆腐
phone02-2950-6979
place新北市板橋區中山路一段61號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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板橋韓式料理餐廳推薦｜釜山順豆腐

在台開業超過30年的釜山順豆腐韓式料理，老闆是一位韓國華僑，
為了忠實呈現韓國味，更是引進韓國醬料，把韓國道地的美味帶到台灣。

釜山順豆腐的海鮮豆腐煲是招牌菜色，海鮮煎餅也很熱銷，
其他還有台灣少見的菜色有辣炒魷魚、人蔘雞、冷麵、韓國燒酒和韓國啤酒等，
都是韓國人在餐廳必點的料理。

我在韓國吃過一次韓式冷麵非常喜歡，難得在台灣也吃得到，
還有個人份的銅盤烤肉，獨享韓式美味，
一年一度的新北歡樂耶誕城又要開始了，
來到板橋，也別忘了來釜山順豆腐吃個韓國料理唷～

釜山順豆腐總店延伸閱讀－

台北食記｜西門町韓式料理推薦！釜山順豆腐 個人韓式銅盤烤肉 西門町必吃美食，道地韓國料理推薦！

 

最近因為每週都要帶孩子來板橋上課的關係，下課就會在板橋覓食，
想到之前吃過的釜山順豆腐板橋也有分店就來了，
西門町總店沒有提供的韓式冷麵跟炒冬粉在這裡才吃得到！

 

板橋店的裝潢非常舒適，平日內用客人大概五成滿，
外帶外送的客人是意外的多，店內佔滿一排外送員呢！

不過我覺得韓式料理就是要在店內吃最好吃，
也才能享受到韓式銅盤烤肉的美味阿～

 

 

提供開水、麥茶及檸檬紅茶。

 

銅盤烤肉牛 $280

比起日式燒肉，我更喜歡吃韓式銅盤烤肉，
單身時很常在下班後自己一個人跑去吃，
這種個人韓式銅盤烤肉最棒了！！！

釜山順豆腐的銅盤烤肉，有牛豬雞三種可選擇，
都是採用當天現宰的新鮮肉品，
吃銅盤烤肉就是要享受一下自己動手烤肉的樂趣，
搭配豆腐、蔬菜、金針菇，肉汁煮過味道很好！

 

我愛吃韓式料理通常是為了這些韓式小菜，超愛❤️

一份主餐的小菜沒有這麼多樣啦！會是隨機供應四樣，
店家怕我們其他餐點若是也都用托盤等下桌子會放不下，
先幫我們把小菜一次端上來，基本上像鍋物等也都會附小菜，
小菜不會都是辣的，像青菜、冬粉孩子也能吃，
泡菜則是偏酸的口味。

 

 

銅盤烤肉還會附海苔，海苔真的是小孩的最愛，
讓不愛吃白飯的小孩都願意包海苔吃飯卷，
韓國海苔跟日本海苔口感味道是完全不一樣的，
韓國海苔會帶麻油香，特別的誘人，包成飯卷吃超級美味~

在釜山順豆腐總店跟板橋店兩次用餐的經驗都很好，
店家對小孩特別友善，看孩子吃不夠海苔還讓她續海苔XDD.

 

韓國水梨汁、葡萄汁 $70

雖然店內有提供免費的茶飲，但韓國的果汁飲料非常有趣很值得一點，
水梨汁跟葡萄汁都喝得到許多果肉，可爾必思也很好喝！

 

韓式拌冬粉 $320

我個人超級愛韓式冬粉，跟台灣冬粉不一樣，比較粗，口感更是一級棒的Q彈，
配料的豬肉、洋蔥跟甜椒也都很好吃，
釜山順豆腐的韓式拌冬粉是我在台灣韓式料理餐廳吃到最好吃的啊！！！

 

 

 

蛤蠣豆腐煲 $260

豆腐煲是釜山順豆腐的招牌，這次來才知道可以請店家做不辣的版本，
湯頭滋味鮮美，十顆蛤蠣加上滿出來的嫩豆腐，
味道真的非常好，不愧是招牌！

 

韓式炸雞 $350

去韓國玩必吃的炸雞，醬料紅通通的看似很辣，其實不會，濃郁滋味一整個很下酒！！！

炸雞還搭配薯條，真的是上桌瞬間孩子眼冒愛心❤

 

海鮮煎餅 $320

我個人到韓式餐廳必點的就是海鮮煎餅，
釜山順豆腐的海鮮煎餅整個厚厚脆脆，
切的方式像披薩一樣XD.

裡頭海鮮料滿滿，麵糊的香氣討喜，
沾了特製醬汁好好吃！！超級喜歡~

 

韓式拌冷麵 $280

這道韓式拌冷麵榮登我心中第一名，
在韓國吃到冷麵後一整個愛上，
但台灣比較少見，更別說要好吃了，
釜山順豆腐的冷麵超級無敵好吃，
麵體冰涼香Q，一整個辣得很清爽，
很喜歡整體配料的組合，配色漂亮，
比我印象中在韓國吃到的冷麵還更美味．
來板橋店就吃得到！！！為了這冷麵，我一定會有二訪三訪無限訪～～

＊冷麵為季節限定供應，冬天會暫停販售唷＊

 

 

我一直都蠻喜歡韓式料理的，
以前跟朋友去韓國玩的時候，也是主力都在吃東西，
現在帶著小小孩很難有機會出國玩，
在台灣想吃韓式料理的時候，就可以來釜山順豆腐解個饞，
尤其是他們家的韓式冷麵跟韓式冬粉，沒吃過就太可惜了阿～～

 

店家資訊

釜山順豆腐||板橋店
地址： 220新北市板橋區中山路一段61號
營業時間：AM:11:00-14:3O，PM:17:00-22:00
電話： 02 2950 6979

其他分店

釜山順豆腐總店
地址：台北市萬華區武昌街二段25之1號
電話：02-23896539
營業時間：11:00-22:00

釜山順豆腐||松山店
地址：105台北市松山區南京東路三段337號
營業時間：11:00–21:00
電話：02 2717 2739

釜山順豆腐||微風南京店
地址：105台北市松山區南京東路三段337號
營業時間：11:00–21:00
電話：02 2717 2739

 

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