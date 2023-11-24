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﹝新北市新莊﹞老吳原汁排骨湯　拳頭大、肉厚實，口感超軟嫩，湯頭甘醇好喝的原汁排骨湯　∕新莊傳統市場美食∕新莊四維路美食∕新莊必喝原汁排骨湯

2023-11-24 17:16:57 阿發的簡單幸福 人氣：109
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：905篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老吳原汁排骨湯
place新北市新莊區四維路199-24號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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老吳原汁排骨湯all.jpg
對下新莊的居民而言，四維路及其周邊區域，是當地重要的傳統市場及生活採買商圈，當然也有不少人氣庶民美食。每當平日我晚餐懶得煮時，大多都來這買些餐點回去，或直接載老婆和子女來這吃。我前後也介紹過，這區域約20家左右的店攤家。今天再來介紹這家，在這開業約兩年多，賣的是新莊少見，排骨如拳頭般大的原汁排骨湯，不僅如此，排骨肉很厚實、口感超軟嫩，湯頭也相當甘醇好喝～
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老吳原汁排骨湯01-店攤外觀.jpg
▲店攤外觀
「老吳原汁排骨湯」，
位在早晚都熱鬧的四維路上，
屬鐵皮屋市場攤，
下午才營業。

老吳原汁排骨湯02-用餐環境.jpg
▲用餐環境
雖是鐵皮屋市場攤的環境，
相較下還算頗乾淨，
但用餐區空間不大。

老吳原汁排骨湯03-價目表.jpg
▲價目表
大分類為：湯類、小菜、麵類、飯類

老吳原汁排骨湯04-古早味小吃.jpg
▲古早味小吃
乾意麵、雙醬乾麵、滷肉飯（大）、原汁排骨湯、蘿蔔湯、燙青菜

老吳原汁排骨湯05-沾醬.jpg
▲特製辣椒醬（需跟店家拿，非桌上擺的）
可拿來拌麵、拌菜...等，
相當香辣好吃。

老吳原汁排骨湯06-特製辣椒.jpg
▲沾醬
特製辣椒醬＋醬油，
主要是當排骨肉的沾醬。

老吳原汁排骨湯07-乾意麵.jpg
▲乾意麵
吃起來充滿脂油香，
且滑順Q彈的傳統古早味。

老吳原汁排骨湯08-乾意麵拌特製辣較.jpg
▲乾意麵拌上特製辣椒醬
香辣更刺激味蕾，
且層次更豐富。

老吳原汁排骨湯09-滷肉飯.jpg
▲滷肉飯
雖外觀看起來，
會是我偏愛的油油亮亮那種，
但吃起來有明顯的八角味，
對我個人而言，
其好吃度就打了折，
不過兒子倒是很快就吃光光。

老吳原汁排骨湯10-燙青菜.jpg
▲燙青菜
有著脂油香的古早味。

老吳原汁排骨湯11-皮蛋豆腐.jpg
▲皮蛋豆腐

老吳原汁排骨湯12-蘿蔔湯.jpg
▲蘿蔔湯
喝起來充滿蘿蔔的清甜，
與些許大骨與脂香甘醇的好味道～

老吳原汁排骨湯13-原汁排骨湯.jpg
▲原汁排骨湯
湯中有一塊大排骨肉及少許蘿蔔

老吳原汁排骨湯14-一大塊排骨.jpg
▲排骨肉如拳頭般大小

老吳原汁排骨湯15-厚實的排骨肉.jpg
▲排骨肉顯得相當厚實

老吳原汁排骨湯16-燉煮至很軟嫩一撥即開.jpg
▲排骨肉燉煮至很軟嫩，
筷子一撥即開

老吳原汁排骨湯17-排骨肉沾醬.jpg
▲排骨肉沾醬
我所知在新莊中，
其排骨肉有如拳頭般大小的原汁排骨湯，
目前就只有這家。（如有其他家也歡迎告知）
這肉的外觀雖然相當厚實，
不過店攤家燉煮至很軟嫩，
筷子一撥即開。
口感軟嫩鮮美的排骨肉，
沾上香辣的特製辣椒醬，
吃起來更是過癮～
除了肉好吃，
大骨蘿蔔湯頭也很甘醇好喝順口。
整碗對我而言，
雖看似簡單，
卻是樸實不做作的傳統古早好滋味～

【營業時間】15002130（賣完就收）；店休日不定，請見官方FB粉絲團
【地　　址】新北市新莊區四維路199-24修正牙醫正對面

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老吳原汁排骨湯 新莊傳統市場美食 新莊四維路美食 新莊必喝原汁排骨湯
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