說到小琉球大家想到的伴手禮是什麼呢?我想大多數的人會說麻花捲、鬼頭刀魚酥條、手工魷魚片!!!

但我想推薦只有在小琉球當地才買的到的卡布敦啤酒 Captain Beer，這在別的地區都買不到的

現在還推出小琉球限定禮盒-卡布敦雞尾酒，買來收藏或是送人都很有面子

※開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒，騎機車也不能※







卡布敦啤酒 Captain Beer 直營門市

之前想購買卡布敦啤酒 Captain Beer 都要透過有合作代理的民宿購買，現在不用找民宿代買啦

島上第一間卡布敦啤酒 Captain Beer 直營門市店開幕了，就在小琉球雀爾思燒肉Cheers Beer & Barbecue 旁

未來可能會規劃酒吧之類的，目前都在藍圖構想中

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從雀爾思燒肉Cheers Beer & Barbecue這裡進來的購物的話，卡布敦啤酒 Captain Beer的入門口是長這樣子

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卡布敦啤酒 Captain Beer 販售商品

展示商品大都以卡布敦為主，也有其它產品的伴手禮在這裡展售

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卡布敦鋁罐啤酒

Captain Beer 最早期的鋁鑵瓶身是白底藍紋，那個已絕版，現在是這四款在銷售

會不會隨著季節推出不動口味的啤酒就要看廠商那邊怎麼計畫

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卡布敦鋁罐啤酒可單買或是整算購買，整箱購買是24瓶，大量購買有沒有折扣就得問店家

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卡布敦蜂蜜啤酒/卡布敦德式花香啤酒

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這二款卡布敦蜂蜜啤酒、卡布敦德式花香啤酒我房間有，還沒拆開來喝，酒精濃度%數5.8%，保存期限為一年

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小琉球限定-卡布敦雞尾酒禮盒

知名版畫家【沐冉】繪製外盒，送禮或收藏都很有意義，可單選購買也可以三種都買

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這是小琉球地形圖有沒有覺得很可愛，以前來小琉球我都是騎外環道繞島一圈，大概30分鐘就騎完了

現在內環和外環以及各巷道都騎的話，我估摸著1-2小時吧

海饕客各項海鮮零食點心都挺受歡迎，我們公司的女生都會開團訂購(除了我







海饕客還有各種海鮮調味醬，每一種價格都不同，最便宜的好像是前面這瓶海鮮醬

麻花捲超多間在販售，每個遊客喜歡的店家都不同，如果你喜歡寶哥麻花捲這裡就買的到

但要挑選其它零食或是口味那可能要去寶哥麻花捲 旗艦店購買，平日是沒什麼人，假日人多到爆

喜歡海龜相關商品可以參觀這裡的杯子，很特別也耐看

展示台上的商品都挺有創意，每一個設計都挺有巧思

保冷袋有二款一個藍的，一個黃的，至於內容差別在哪請去問店員，我也不知道







卡布敦啤酒 Captain Beer 精典伴手禮

我住的 九坪別院 冰箱也放了2瓶卡布敦啤酒，有沒有覺得這和大海很搭配

我只帶出來拍照而已，沒有打開來喝，我是個遵守交規的好國民

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新推出的禮盒-卡敦雞尾酒，只有在小琉球才買的到，禮盒封面是大家都知到的花瓶岩，旁邊再畫隻海龜會更搭

※開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒，騎機車也不能※

卡敦雞尾酒三種酒瓶味道都不同，以小琉球三大景點命名，是相當有特色也有創意的伴手禮

有來小琉球玩的話，記得走一趟卡布敦啤酒 Captain Beer 直營門市

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卡布敦啤酒 Captain Beer 店家資訊

卡布敦啤酒 Captain Beer

電話：08-8612088

營業時間：AM11:00-PM22:00

地址：屏東縣琉球鄉肚仔坪路20號

卡布敦啤酒 Captain Beer：官網