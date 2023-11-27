2024年菜推薦～上海鄉村宅配年菜今年與陶晶瑩電商品牌「桃姐嚴選」聯名推出2024年菜【海派六品年菜】，包含酸菜黃金鯧魚、櫻花細雨香米糕、本幫六喜封肉、荷香福菜炆全雞、雙龍獻瑞雪濃湯以及桂香心太軟等料理，組合約莫是6~8人份，即日起~11/30有早鳥優惠價，有興趣的朋友可以參考看看！

完整食記：上海鄉村

如果你是老台北人，對「上海鄉村」應該不陌生，但絕大多數的人應該都是到店裡用餐，鮮少買宅配冷凍包回家調理對吧！

「上海鄉村」今年與陶晶瑩電商品牌「桃姐嚴選」首次聯名的2024年菜【海派六品年菜】，雖然包裝看似簡易單薄，但裡頭可都是真材實料，將主廚手藝原汁原味呈現，復熱方式可以用電鍋或隔水加熱，烹調完全沒難度，還原度100%，讓您在家就能輕鬆稿定2024年夜飯！

購買連結：上海鄉村x桃姐嚴選海派六品年菜

雙龍獻瑞雪濃湯

澳洲龍蝦、大白蝦、花蟹、蝦滑、花枝丸、香菇、蛋餃

加熱方式：完全解凍後，先加入湯底料包至煮滾，再加入龍蝦、丸子煮3分鐘，最後放花蟹、蝦子、蛋餃煮4分鐘。

特選30公分澳洲大龍蝦，不只吸精度爆表，肉質還鮮甜緊實，搭配花蟹和大白蝦，讓豬大骨熬成的湯底既濃郁又鮮甜，其他配料看似普通，但一入口就知道一定特別選過，蝦滑、花枝丸、香菇，每一個都讓PEKO吃了頻頻點頭，2024年夜飯有這鍋絕對大加分！

酸菜黃金鯧魚

加熱方式：完全解凍後、魚跟料包一起放入電鍋蒸18-20分鐘。

最近台灣掀起一波＂酸菜魚＂風潮，好幾間酸菜魚專賣店都大排長龍，沒想到「上海鄉村」立馬跟上這股風潮，2024年菜直接就推出清蒸版的酸菜魚，而且還因應台灣人的習俗，用了一整尾金鯧魚，再加入手工醃製鹹菜、酸菜、辣椒、花椒和檸檬片，入口魚肉細緻、肉多刺少、醬汁酸鮮開胃，剩下的醬汁可配飯也能拌麵，千萬別浪費啊！

櫻花細雨香米糕

櫻花蝦、碎干貝絲、新鮮蓮子、豬肉絲、蝦米、香菇

加熱方式：完全解凍後，隔水加熱15分鐘或用電鍋蒸20分鐘，起鍋後再撒櫻花蝦。

雖然建議的加熱方式有提到可隔水加熱，但依PEKO多年來處理冷凍米糕的經驗，建議還是用電鍋蒸口感會比較好，「上海鄉村」的米糕粒粒分明，口感Q彈，干貝絲、蓮子跟櫻花蝦給的量都很足，非常實在，家中若有香菜上桌前記得放一些，這樣視覺效果會更好；偷偷說，加點東泉醬還不錯吃。

本幫六喜封肉

加熱方式：不須解凍，隔水加熱15~20分鐘。

包裝打開後是一整塊，連麻繩都還在，需自行分切才能上桌，PEKO自認刀工不佳，不敢切的太小塊，怕變成一盤碎肉，所以就切成了六大塊，刀工好的朋友，切成10~12塊會比較剛好；「上海鄉村」選用國產豬五花肉放入老滷汁中慢火精燉4小時以上才成就了本幫六喜封肉，據說這道可是2023年菜中最受老饕們歡迎的一道，品嚐時請備好一碗白飯，淋上一瓢滷汁，夾上一塊肉，然後放入口中慢慢咀嚼品嚐，肥肉入口即化，滑順不油膩，瘦肉瘦而不柴，陳老爸吃到直接開了罐啤酒來配，就知道有多享受了。

荷香福菜炆全雞

加熱方式：完全解凍後，放入電鍋蒸40分鐘或隔水加熱25分鐘。

「上海鄉村」選用的是台灣小土雞，中間還塞入了梅乾菜，雞肉輕輕一掰就骨肉分離，入口不只能感受到荷葉香也能嚐到梅乾菜的鹹味，好滋味完全不輸梅乾扣肉，但更加清爽，雞肉旁邊則是一顆顆的鳥蛋，超級推薦給正在減肥需要補充蛋白質的朋友。

桂香心太軟

加熱方式：桂花釀解凍、心太軟不須解凍，直接用電鍋蒸8分鐘。

這名字也取的太貼切，去籽的紅棗中間加進糯米糰，最後淋上桂花釀，入口香甜不膩，趁熱吃很Q，冷掉則會多點嚼勁。

上海鄉村年菜 早鳥優惠價

早鳥優惠：即日起～2023/11/30

海派六品年菜

早鳥優惠價6,599元（原價$7599）

晚鳥優惠價6,999元（12/1~2024/1/7）

單品年菜：

早鳥優惠任選3件95折、5件9折、8件88折

滿額抽好禮

早鳥期間單筆訂單消費滿5,000元（六品年菜組/單品年菜皆可），即可抽iPhone15。

上海鄉村

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