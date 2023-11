Last Updated on 21 11 月, 2023 by 馬克的足跡

每年都必須參加一次的活動就是『東海岸部落工作假期』,每次參加完都讓人會有滿滿的感動,不管是跟部落裡的人還是與來自世界各地的志工們交流都是一種特別的體驗,而且這次真的是超級深度之旅,四天基本上都是在部落裡面好好工作、好好Chill、好好享受,很特別的是這次還體驗到划竹筏、潮間帶探險、部落BBQ晚會、美式編織手作等活動,一整個精彩到不要不要的,現在就跟著馬克一起來探險吧!

台東行程推薦











台東住宿推薦











東海岸部落工作假期是什麼呢?

馬克這次參加的『一起mi sa kilidongan東河工作假期』是由東部海岸國家風景區管理處主辦,藉由工作假期活動,達到重新形塑部落意象、凝聚部落共識、推廣部落觀光之目的!

主要是因為現在部落的年輕人都往外地去打工了,也希望透過工作假期的舉辦,可以讓部落的人重新擬聚起來,進而保留一些傳統文化並且推廣部落的自然與人文生活~

工作假期(Working Holiday)是一種比較新型態的休假模式,透過工作服務,達到渡假的休閒放鬆感,因為你會付出勞動力,大家一起動手做的感覺真的很好,而且還會設計許多活動來讓我們參與其中,在這些過程當中會感受到部落裡的長輩可是相當地有智慧,好多的道具都是自己設計出來以及動手做的!(這一點真的是讓馬克由衷佩服!

延伸閱讀:台東部落工作假期|一起ZENUGA魯拉克斯,彩繪夢想黃金山谷、攀上樹梢、追蹤遊戲、手作小米餅乾|台東金崙歷坵部落

部落導覽(部落屋)

這個是我們這次要完成的工項,要將茅草涼亭屋頂給處理好,並且吊上去,變成一個完整的涼亭!想想就有點興奮!

因為大家抵達的時候就是中午了,先來吃好吃的便當,不知道為什麼在台東吃便當就是這麼好吃啊!

一開始先讓參加部落工作假期的夥伴們知道這個活動的由來~因為馬克參加的這一場可說是相當特別,外國人志工比例多過於台灣人志工~看來又一場相當精彩的旅行~

結束開幕式之後,就各自分組自我介紹了!

接著就開始介紹村狗?!這些都是Akira大哥所接生的狗狗們唷!還有隊服的部分!看得出來都很黏Akira大哥~

狗狗們開始跟著我們一起去部落巡禮!這也是狗狗們的第一次!

一路上的柵欄都是手動開的唷!

真的都是部落裡的智慧!

馬克很喜歡參加部落工作假期的原因,主要是因為來參加的志工們,基本上都是自己獨自來的,這樣交流起來就會更加輕鬆自在,反正沒有人認識你啊!就大膽地做自己吧~也因為活動型態很特別,志工們都是喜愛大自然的,基本上都相當地openmind~~

Akira直接在路邊撿起樹葉,做起了器具!這個器具可以用來承受高溫的唷!可以拿滾燙的石頭來烹煮食物!

接著繼續往上面走!其實滿難想像在部落裡的步道還可以維持地這麼好~可見是下足了功夫~我們在導覽的路上剛好遇到有人在修剪步道的樹枝~

這次滿特別的是一群在Gap year program的台大生一起團報,這團直接爆滿!基本上年紀都在17-18歲之間,真的很能夠感受到高中才畢業的那種PURE感!

不知不覺就走到東河橋上了!

很幸運的是來到台東都是好天氣!旅遊運一整個又噴發了!

往右手邊看~隔壁就是新橋的部分!

這個山水啊!真的美到不要不要的!每次走進大自然,身心靈都有種被療癒到的感覺!

之前颱風來的時候居然淹到上一張石頭的頂,大家就可以想像到有多可怕了!之前還有人從這座橋跳下去…這也太可怕了吧!雖然溪水很深但還是相當危險,大家不要模仿!

繼續沿著路往前走!整個部落都好安靜,感覺人也很少,一整個感覺到好輕鬆唷!

一旁還有部落的圖騰!

沒想到部落裡也有酒吧!是外國人來這裡開的,只能說外國人的探索能力真的都很好,也都好會享受生活!

接著又路過東河國小!在這裡生活的小朋友一定都好幸福!

接著遇到巷子內的東河包子,馬克真的比較喜歡這一家的皮跟內餡!也跟馬克說說看你比較喜歡哪一家啊!

其實在部落裡還是有滿多店家的!大家也都可以嚐鮮看看唷!

接著因為村子裡的狗狗突然一起叫,村狗們就很團結的聚集在一起!

部落其實說大不大說小不小,沒多久的時間,差不多就要返程了!

在回去之前,一定要來吃一下東河包子啊!

這家是大馬路旁的!也還不錯吃唷!只不過大家都對村狗都好有興趣!一堆遊客來跟村狗們拍照XD

可以感覺到Akira每天真的都很開心,一邊唱歌一邊介紹沿途部落的事物,大家也就很歡樂地跟著一起走!

部落屋其實就是在大馬路旁一條小路走進去!2017年大概經過了這裡不知道多少次,都不知道這裡居然有這麼Chill的部落!

說到台東東河,它總共有7個村落,4個村落沿傍著太平洋,從南到北依序是都蘭、興昌、隆昌、東河。另外不靠海的泰源、北源、尚德,則位在東海岸山脈「深山遠遠」,被稱為「洞內三村」

在歡笑中一下子就把部落給繞了一圈,歡樂的時間(不!,應該說部落的時間,總是過得特別快!

一起修繕茅草涼亭

訓練期

在修繕茅草涼亭之前,一定要先來練習一下,不然真的只是來添亂的XD

看似簡單的綁鐵絲,真的是不簡單,還有分成粗鐵絲跟細鐵絲的綁法!要搞清楚還真的是需要花費一些時間!

志工們都超級認真的練習(馬克也有練習的!

Akira開始介紹外面賣的塑膠材質跟跟茅草的差別!

接著將竹子前面的結給砍掉!

再來將竹子剖成兩半!

若要使用刀子,必須將刀子配戴在腰上!

再分成四半!

接著借用工具的力量,把竹子都給整理好!

這個工具也是Akira自己製作的,真的是有夠厲害的啦!

緊接著就是我們所說的運動會了!後來有人在幫忙推!前面的人負責拉著跑!

大家可以看到前面也要有一個人在拉,這樣竹子才會有動力往前跑!

把竹片切齊!小黑常常在偷懶很像是當地人來監工的(開玩笑的XD

還要把竹子中間的梗給削掉!

馬克真的是很認真在削啦!

紀念一下還沒完工的茅草涼亭屋頂!

是馬克的床友小黑,整個宿舍都是台大的,就只有我跟小黑不是XD邊緣人組一團哈哈哈

小黑可說是部落工作假期的元老啊!因為他參加過七年前東河舉辦的部落工作假期,隨便一聊才發現小黑真的很厲害!

擁有的旅行經驗比馬克還要多,2000年就去過肯亞,那時候網路還不是像現在這樣的便利,真的是相當佩服!隨口一講就一堆旅行經驗,著實把馬克給嚇著了!大家真的很可以去認識小黑,快去問他下一次參加哪一場次!因為他真的是相當有料的一位團員!

綁鐵絲

要先將每片茅草都給固定好鐵絲,在一層層固定在涼亭屋頂上!

志工們都相當認真,我們真的都是綁到很熟悉了!

接著在一片一片搬過去!

在上茅草片之前還要用竹子將整個支架給固定住!

再將一片一片的茅草片給鋪上去!

要將茅草片給固定住還不是那麼容易,必須要有人在下面跟上面的人接應!才可能順利,在工作期間還有部落裡自己的術語,往山邊、海邊、市區一點,超級幽默又化解了工作的疲勞!工作起來真的是相當地快樂~

Akira大哥真的很厲害,綁得很快又會講笑話!工作時光都是相當愉快的!

下方的人要將鐵絲穿上來給屋頂上的志工給綁定!所以要有一定的默契在!

因為缺鐵絲了~志工們都在屋頂上面休息!

要搭建最上方的茅草片還不是那麼容易的!必須要有好多人來幫忙,而且穿鐵絲這個步驟也會變得更加困難!

每一個步驟都超級重要!不然屋頂可能會有缺陷!(不能講關鍵字XD

丟草

最後在上方的部分還要加強,所以要將草給丟上去,這件事情可不是想像中地那麼容易呢~

在熱情的台東太陽下工作可是一件相當有難度的事情呢!

在上方補好時先來一張大合照!再繼續工作下去,畢竟也要好好紀錄我們工作的成果!

經過大家的努力第一階段終於完成了!真的超極開心的啦~!

補漁網

為了怕茅草亂飛,所以要在外層壓上一層鐵絲!先拉幾根竹子來固定用!

所以一樣要把竹子切至適當的長度!

接著剪鐵絲網!

固定完竹子之後再將鐵絲網給送上去!

鐵絲網要用鐵絲給固定住!所以過程中鐵絲常常被用完,因為我們常常綁到斷掉XD

所以志工小夥伴也在等待途中開始玩耍了!(危險舉動不要學

還是要拍一張辛苦的工作照吧!

最後要將整個屋頂給吊起來!所以要將固定用的木頭給打掉!小黑真的很聰明,懂得利用槓桿原理來做事!

阿雄是去台東那幾天最常聽到的名字!真的很勤勞也很萬能,什麼都會又超級有活力的!

砍樹

要將屋頂吊上去之前,還要將樹木給砍掉!不然會碰到,所以又是一個大工程!

開工程車的是這裡的村長!部落裡的人真的都超級厲害的!必須要會很多事情~

吊屋頂

接著就要將屋頂給整個吊起來了!睿杰是來至紐西蘭的志工,整個工作假期都相當地認真,每天也都準時起床看日出!是一位超級懂得生活的志工,很喜歡他與大家互動的樣子~

接著終於將茅草屋頂給吊起來了!看到的時候真的是滿滿地感動~

還需要好多志工的幫忙才能將茅草屋頂給校準位置!真的是比想像中的還要複雜~

接著四個角落的志工們,就開始喬榫接的位置!

之後再合力將螺絲給敲進去!

再一一地將螺帽拴緊!

整個過程真的相當奇妙,真的都是我們一步一步將茅草涼亭給完成的!如果沒有人力,部落真的很難去修繕茅草涼亭!

最後,就一起合力收拾現場了!

真的覺得台東就是要來四天以上!發現大家都好融入當地唷!而且光是修繕茅草涼亭就花了兩天的時光!日子真的過得很快!在這裡的時光也很舒適~

看到我們做的涼亭被吊上去,真的是滿滿的感動!好幸運參加到時隔七年才又再舉辦工作假期的東河部落,這裡真的好Chill!!!一整個就超級喜歡的!

跟志工小夥伴的合照~

每次來參加工作假期,最喜歡的就是與別人交流,多聽聽別人的人生故事與當地人文的故事,總是能讓馬克受益良多,畢竟每個人的生活方式相差很多,一定會有自己不知道的生活方式,這個時候聽聽別人的故事,總會冒出許多新奇的想法!

住宿(小木屋)

這次的部落工作假期,就是住在超級舒適的小木屋裡面!

馬克是睡在樓中樓的上舖的床位~

大家如果喜歡的話,這裡也是接受純住宿的客人唷!只要四位以上老闆就收,重點是價位很可以!大家一定要來東河Chill一下啦!

部落日常

日出

部落屋旁不遠處,走路不用十分鐘就有一個沙灘可以在這裡看日出,馬克來得四天三夜就來這裡看了兩次日出,都是這樣的漂亮,真的是有夠幸運的!

早晨的空氣真的有點冷,11月初的東海岸已經要穿上薄外套了!

第二次的日出雖然沒有第二天來看的時候漂亮,但有另外一種美感~

在這樣的早晨,這個時間點可以看到好多衝浪客已經開始衝浪了!

有時候都會覺得很不可思議,因為明明是在同一個時間點,很多人都是要準備去上班,這邊卻是有許多人來衝浪,真的是當了自由工作者之後才懂得原來生活有許多種樣貌!

沒有非得一樣要去公司上班擁有一個頭銜,反而是要去思考拿掉這個頭銜你還剩下什麼?這是一個很有意思的問題,因為這個時代充斥著任何可能性,馬克目前身邊的朋友基本上都是自由工作者、自營者、遠距工作者,比較少一般的上班族朋友!

但我並不是鼓勵大家都離職,因為並不是所有人都適合創業,如果你覺得現在的狀態與生活你很滿意,那就維持現狀吧!但要是真的不滿意,建議可以再勇敢一點,去做你內心真正想做的事,因為你的未來只有你自己能夠負責!只要開始永遠不嫌晚!

月光海

馬克依稀記得2017年來台東都蘭打工換宿時看到月光海的感動,沒想到來到東河的第一天晚上就遇到了!真的是有夠幸運!

能過上邊旅行邊工作的生活看似很夢幻,但實則需要很多的自律,在旅行當中馬克也會常常規定自己一天不要工作超過一小時,除非是有很緊急的工作,因為馬克更想要與當地的居民多一點認識也好,或者是跟團員多交流一些也好!在這裡時間其實相當寶貴,畢竟我們的時間只有這四天三夜~

星空

東河的海邊真的是一點光害都沒有,可以看到滿片的星空!光是用手機拍就這麼美!當天就這樣跟小黑躺在海邊看著星空聊著天!一整個超級chill!

晚上的部落真的很美!美到有時候都不知道用什麼言語來形容~

這次給的T袖也是超讚的!專屬於部落屋的!馬克一定會好好收藏的~

部落深度體驗

馬武窟溪體驗

準備要來去划竹筏了!必須先來個合照!

還是在地隊伍隊呼最大聲!又超級有活力的!

走的路線還是第一天部落導覽的那一條!玩水的那一天天氣也是好到不要不要的!

對了!如果往海邊那個方向走還可以看到水牛唷!

竹筏就停在東河橋下!

阿雄開始講解要如何操作竹筏!

馬武窟溪是可以下去泡泡水的,也可以玩跳水,但馬克不會游泳,光是跳下船就是一個很需要有勇氣的事情!

馬克自己很喜歡在每一次旅行做一些平常不太敢做的事情!每次突破一點點,其實一年後就很不一樣,雖然每次嘗試新事物還是會很笨拙,但有嘗試就是一件好事!最近又有點想要去學習游泳了!真的是應該好好安排一下,目前行程都已經排到明年四月份了!真的是有點可怕啊!

最近真的跟水特別有緣,才發現很多人都會買溯溪鞋還有潛水的裝備,這樣玩起來真的特別方便,主要鞋子的部分是海陸兩用的,潛水衣還可以保護皮膚不給太陽曬傷,真的是要給他學起來內~小小的資訊分享給大家~

有時候真的好佩服部落的智慧,竟然將所有的竹筏給連接在一起,再用一台有動力的竹筏帶著走!

可愛的部落狗狗也有一起來玩水唷~他們都穿梭在各竹筏間,真的是相當厲害~

潮間帶

綁上海女的搜集箱~柔伊是一位聲樂主唱,一開口就驚艷四方!真的是有夠厲害的~

接著就要去美麗的海邊了!這裡的石頭比較利,大家如果有來的話,記得穿上包鞋,馬克看手冊說要帶雨鞋,就特別去買了一雙,結果還真的不是很好走XDD準備來去買溯溪鞋!

當天的海浪其實很大!所以增加了採集的困難度!

志工們看到有螺先拍照再說!

其實黏性並沒有想像中那麼強!

阿雄又開始在專業講解,這幾天到哪裡都可以看到阿雄的身影!真的是部落裡十項全能的男人~什麼專業知識都知道~

螺看起來很可口XD

Akira也很認真的在教學螺相關的族語應該要如何說~

這個籃子也都是部落裡的人自己編織的唷!

看海的少年~

貝貝是在荷蘭長大的,很直接表達出自己現在所想的,超級有自己的想法!

志工們也都很認真的在體驗~

大家一起往回走感覺就是氣勢滂薄~

這些志工們真的是抓緊時間就開始玩飛盤,馬克還是第一次看到有人會隨身攜帶飛盤的!一整個很讚,很會把握以及利用時間!

部落文化餐食

基本上在部落裡不太會餓到XDD因為小紅阿嬤和香香都怕大家餓XD

早餐

早餐的部分就比較簡單一點,就是大家比較常吃的粉漿蛋餅、蔥抓餅、蘿蔔糕,但都是國外志工們沒有吃過的味道!

飲品的部分就是紅茶和奶茶~

因為部落裡的時間都會比預定時間還要晚個半小時左右,所以大家都比較有時間可以好好沖泡一杯咖啡!小黑真的很喜歡沖咖啡,他還自己帶了咖啡來沖泡,一整個有專業到!

午餐

第二天

第二天接著就要做工,所以會比較豐盛一點!一整個被豐盛到,飽到快要到天靈蓋的感覺~

比較特別一點就是這個血肉模糊湯!哈哈哈也就是豬的所有內臟!還滿好吃的說~

第三天

第三天就更加豐盛了!一整桌滿滿Buffet的概念~

紫米飯好好吃啊!

魷魚也都好新鮮啊!咬起來脆脆的~

炒飯大家也都很愛,一下子就見底了!

山豬肉的部分大家也都知道是好吃的!所以也很快被消滅了!

滷肉真的是部落裡烹煮得超好吃的啦!這道也很快被大家所消滅了!

第四天

第四天中餐也是一樣豐盛!滷肉跟高麗菜都很好吃!

還有生魚片的部分,沒想到大家都愛到不要不要的!因為有夠新鮮的!

還有番茄蛋花湯,一整個有夠好喝的啦!份量也是多到不要不要的!

晚餐

第一天

第一天晚餐也會比較簡單一點,因為剛來到部落,要循序漸進地餵食,所以就比較簡單一點~

炒米粉很好吃!這個米粉比較Q~也都是外國志工比較沒有吃過的!大家也都很捧場!

豬皮志工們也都很喜歡!

貢丸湯的部分也是!馬克也好喜歡喝!

第二天

居然第二天晚上就開始烤肉了!一整個有夠開心的!

火一整個超級旺!看來是會發的節奏唷!今年的是很幸運!

香腸跟牛肉先烤起來~已經聞到香噴噴的味道了!

還有用窯烤的青椒!烤起來特別香跟甜!

不得不說阿雄到底有什麼是不會的啦!連香腸都烤得好好吃!皮脆多汁,一整個好吃到不要不要的!一下就被秒殺了!

牛肉也是被料理的很好!嫩到一個可以~

窯烤出來的青椒也有一種特別的味道!

絲瓜蛤蠣也好甜好好喝呀!

烤蝦子也特別的鮮甜,如果有人幫忙剝殼就更完美了!

接著烤雞肉,但後來發現馬克根本沒有吃到,因為大家手速太快了XD

丸子也烤得超級好吃啊,外皮一整個脆到不行啊!

魚也是烤得特別鮮甜,尤其是外皮都烤得特別脆,但都沒有焦掉,真的是有夠厲害啊!(專業烤!

晚會表演

除了有烤肉晚餐之外,還特別請來樂團為我們表演!一邊吃烤肉一邊看表演,一整個有夠讚的!

終於看到很多小鮮肉們了~

還有請外國志工們一起上台,馬克也不小心一起被叫上台了!

最後還有教,如果客人要離開了,要怎麼歡送,一整個超級歡樂的啊!

第三天

第三天的晚餐更是精彩到不要不要的!一整桌部落菜餚,真的是有夠會煮的!

放山雞肉一整個嫩到不行!

南瓜也是超級糯,筷子的夾功真的要很好!

這種大的螺肉當然不是我們採的XD但肉質超級扎實的!

蜈蚣菜也好好吃,大家都說是部落裡常見的菜餚,但馬克反而沒有吃過幾次!

鹹豬肉片,馬克超級喜歡吃有軟骨的部分!不知道有沒有人跟馬克一樣愛吃這個!

鹽烤魚真的也很厲害!這一隻也被大家給消滅光光~

笠螺的口感也很不錯,主要是貝殼長得很像斗笠這樣!所以就有這個名稱!

紫米飯一整個吃下去就超飽,但因為第三天玩了很久的水上活動,所以大家都餓了!紫米飯也被消滅了!

每次外出感覺都很少吃到青菜,這次終於有了!真的是需要吃一下內!

這一道是水母!真的是相當少見,也是東河部落獨有的菜餚!大家如果有來一定要嚐鮮看看唷!相當好吃,這一道被馬克給吃完了!

還有我們今天去潮間帶採的螺肉,真的是有夠鮮的!畢竟是自己採的,更有成就感!

還有部落裡特調的小米酒,馬克第一次吃到有加檸檬片的小米酒,外國志工們都超級愛啊!一下子就沒有了!

對了!在部落裡都會將大顆的螺肉殼給丟在花圃裡,讓寄居蟹有個家,馬克只是在戶外曬雨鞋,才兩個小時就爬進兩隻寄居蟹XD真的是相當自然(原始XD

唱歌時光

柔伊唱得超級爵士的~一整個慵懶調又很舒服的聲音,征服了全場的耳朵~

來至東管處的小夥伴也上場了,畢竟台灣夥伴比較少的關係XD還是是她愛唱XD

外國志工們也都上場了!

突如其來的生日蛋糕,真的有夠驚喜的,就是喜歡這種沒有在行程表上的驚喜!剛好林老師跟AMY都是同月份生日~

部落手作DIY

月桃編織體驗

最後一天的月桃編織體驗也滿好玩的!特別請老師來教學,看起來簡單但真的沒有那麼簡單XD

少帆真的是很有天份,老師都還沒有來教就自己做完!

真的必須說國外的教育真的會讓孩子很知道自己要什麼,剛好有機會跟少帆多聊聊,才知道這一年他就是想來台灣將中文學好,多體驗一些事物,而且已經開始投資了!未來也將去西北大學的機械工程學系就讀,剛好跟馬克的教授是同個學校,一整個有夠巧XD

一直以來都很認真的JUDY,對待什麼事情都很認真,因為想要搞懂月桃編織是怎樣弄,就自己在角落鑽研起來了!

這個月自己頻繁外出參與活動,不得不說非常的難得,人也很好相處,有時候可能再放鬆一點會更好(但不用像我這麼鬆XD)最後知道馬克的粉專後,超級可愛的說了一句:『原來你是這麼有名的人』,真的是感恩的心,不過還是把馬克當成比較會玩的團員就好啦~

馬克也是有很認真做唷!雖然都是美如教的~

抓緊空擋在這一次的毛巾上面簽上我們的名字!也象徵我們真的來修繕了部落裡的茅草涼亭~

每次參加活動真的都很開心,主要都是因為遇見了好多不一樣的人,每個人背景與故事都不相同,玩起來的感覺也很不同,這次的活動給馬克一種很青春的感覺,多虧了來至台大的Gap Year Program的外國志工們,謝謝你們,讓馬克又再一次青春XD

最後環節會寫感謝卡片,每次馬克都想要把部落裡的每個人都寫上,畢竟真的好喜歡部落裡的每一位!重點是每一位都超好相處,因為有他們這次的活動才得以圓滿結束!

最後一天很早起去看日出,回來的時候也跟盈璇聊了不少,從工作經驗聊到偏鄉教育再聊到新興行業,真的是又多知道了很多事情,跟盈璇交流也是相當有趣啊!也希望你不要想太多,就勇敢去做你想要做的事情!因為這個世代大家都很忙,忙到沒有時間去理你啦~期待下次見面與你交流~也期待我們都成為更好的自己!

提袋編織體驗

最後一個體驗居然又是阿雄來帶XD大家就知道阿雄有多萬能,但這個提袋比想像中還要簡單!只是需要更多耐心~

大家真的都超級認真學的~

所有的動作基本上都滿簡單的,只是不要搞錯就好~重點就是要有耐心~

這個也是美如教我的~這位就是美如~

美如也是一個人來參與活動,真的是很讚!也是一位相當會生活的人,因為從她帶的食物,馬克都沒有看過之外,但都超級好吃以及健康,美如也都超級大方的與大家分享,是一位個性超好的團員~

最後一天要準備離開時,看到我們所建造的茅草涼亭真的是有滿滿的感動,這四天三夜怎麼這麼快就結束了!

頒獎

最後選出最認真的兩位志工!是睿杰與芮晴,真的是實至名歸,這幾天都是很早起去看日出的兩位,還會去玩個水,工作起來也是相當認真,也很可以感受到他們樂在其中!

這次的部落工作假期,有他們真的是增添了許多歡樂,也謝謝他們都是這麼open,馬克真的是一開始都叫錯他們的名字,到最後才全部都記對名字!完全是有初老的狀況!

最後一樣用舞蹈歡送我們,謝謝這一次很棒的工作假期體驗~

後記

這次真的是有跟部落裡的人多交流一點,才更知道部落屋這裡的故事,也發現在部落裡的年輕人好少,這一點真的相當可惜,明明擁有這麼棒的地理環境還有資源,大家還是不得不外出打工,這樣的文化真的很需要被傳承下來,才會讓更多人知道這裡的人文風俗!

但也有發現部落裡的年輕人跟長輩的想法不太一致,這真的是大家都會遇到的問題!以前都會覺得部落裡的資源很多,殊不知這幾次走訪部落之後,才發現真的不是我們所想像的那樣子!大家有機會真的可以走訪東河的部落屋,你會感受到這裡的土地真的很黏,黏到你都不想回家了!

這次來參加東河部落工作假期,真的是讓馬克的心靈大大充滿電,雖然身體很累,但一整個超級滿足的,也體驗到很多之前沒有體驗過的活動,又跟大家交流了許多,真的好喜歡這四天三夜帶給馬克的感覺!大家如果有時間一定也要來參加部落工作假期唷!

台東相關文章

如果對文章內容有任何問題,歡迎在底下留言讓馬克知道。



如果你喜歡馬克的文章,可以按分享按鈕,讓更多的人看見馬克的文章。



還沒訂閱部落格的朋友們,記得在右上角填入信箱,收到馬克最新文章的通知。



By MarksFootPrint-馬克的足跡