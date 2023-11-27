東京新宿飯店、新宿住宿推薦有哪些？選擇住宿前可先查看整趟的旅程安排，由於新宿為東京的重要交通樞紐，因此不少旅客將新宿作為重要的轉運點。後續的旅遊行程若打算前往日本其他地區像是河口湖、箱根、橫濱，那新宿相當適合作為整趟日本行程的補給站喔！另外、新宿車站的巴士可以直達，方便給有計畫去迪士尼樂園的旅客～

新宿是東京的繁華街之一，擁有亞洲最大歡樂街的美稱，是國外旅客的免稅購物天堂，有各種大型的時裝百貨與電器商場，因此旅客喜愛將新宿列為特別購物日的行程當中，花費一整天享受東京獨有的狂歡購物氣氛。若不只有安排購物行程，也想深度旅遊歷史悠久的知名景點，不妨安排兩天一夜，白天享受新宿獨有的人文藝術建築、夜晚則感受專屬新宿的不夜城盛壯！

✅ 最靠近JR新宿站，推薦新宿燦路都廣場大飯店

✅ 適合親子/多人入住，推薦東京新宿百日住宿

✅ 單獨背包客旅舍，推薦伊馬諾東京旅舍

✅ 免費泡澡設施，推薦新宿歌舞伎町超級酒店

✅ 新宿五星級飯店，推薦東京希爾頓酒店

新宿貝斯波克酒店

交通 ：東新宿站步行3分鐘

：東新宿站步行3分鐘 房價參考： 雙人房淡季NT$6,200

雙人房淡季NT$6,200 早餐免費咖啡和麵包

鄰近東新宿站地鐵僅，門口直走左轉步行3分鐘就抵達，全家便利商店也在附近。附近設立許多歌舞伎町，娛樂機能相當完善豐富，且步行5分鐘就能到新宿黃金街，飲食相當便利且選擇多樣。

擁有沈穩木質調，同時結合輕工業的建築風格。館內設置咖啡店與餐廳，服務項目則是包含另外收費的洗衣，二樓擁有多台投幣洗衣機方便旅客操作，且有烘衣功能。

旅客認為這間新宿酒店精緻且舒適，房型設計感時尚且設備新穎，雖然住宿空間的坪數不大但還是可以打開1-2個行李箱，但是周遭機能與入住體驗卻相當滿意！許多旅客對房價相當滿意，認為是性價比相當高的新宿酒店。

新宿貝斯波克酒店 Bespoke Hotel Shinjuku

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馨樂庭中央東京新宿區酒店

交通 ：新宿三丁目站步行4分鐘、新宿黃金街步行2分鐘

：新宿三丁目站步行4分鐘、新宿黃金街步行2分鐘 房價參考：雙人房淡季NT$3,300

飯店樓下就有Lawson超商，周遭飲食機能豐富多樣、日式燒肉、義大利料理、拉麵等餐館。娛樂機能也不錯，鄰近Thermae-Yu桑拿溫泉館、現場音樂表演場地、花園神社、歌舞伎町酒吧。

旅客可以在公共客廳的休息區享用美食，同時還提供大家交友聚會的空間。服務項目多樣且完善，包含另外收費洗衣服務，部分房型還提供泡澡浴缸的選項。

客房採光佳，白天能享受採光、晚間時刻則是享受夜景。周遭機能鄰近歌舞伎厅與思出横丁，雖然位於新宿的核心位置，但酒店隔音設施佳，無需擔憂晚間的喧囂吵鬧。

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東京新宿百日住宿

交通 ：JR大久保火車站步行3分鐘

：JR大久保火車站步行3分鐘 房價參考：雙人房淡季NT$5,700

鄰近6間便利商店，藥妝店、超商、Donki應有盡有。

擁有新穎俐落的公寓式飯店風格，建築特色屬於半獨立式。針對單臥室和雙臥室公寓的房型配有全套廚房、小客廳、洗衣機+烘衣機，所有客房都有微波爐、冰箱、私人衛浴，旅客可以觀賞電視的同時在浴缸泡澡放鬆。

房間空間寬敞舒適，一間可容納6人入住，相當適合大家庭住宿的好選擇。不少旅可提及擁有美麗的窗外高樓夜景，而且房間隔音佳，入住體驗相當滿意！旅客評為性價比高的新宿住宿。

東京新宿百日住宿 Hundred Stay Tokyo Shinjuku

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諾特東京新宿 THE KNOT TOKYO Shinjuku

交通 ：都廳前站地鐵步行約3分鐘

：都廳前站地鐵步行約3分鐘 房價參考：雙人房淡季NT$2,700

旁邊就有全家，半夜餓肚子也不擔心！

這間新宿住宿門口以紅磚外牆打造復古時尚的建築風格，內部建設以黃色調光線打造溫馨的入住氛圍。館內設有3間餐廳，西班牙料理，BAKERY美味麵包、義式料理與燒烤。服務項目則提供自助使用的微波爐、洗衣房。

高分評論是鬧中取靜的好住宿，位於新宿核心商業區卻能擁有性價比高的房價，而且房間窗外能俯瞰整個東京美景。針對寢具設備的床給出高分評價，睡起來很舒適、軟硬適中。一樓有超好吃的麵包店，推薦伯爵紅茶藍莓貝果！

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新宿東急酒店 Tokyu Stay Shinjuku

交通 ：JR新宿車站步行大約7分鐘

：JR新宿車站步行大約7分鐘 房價參考：雙人房淡季NT$5,500

旁邊就是全家便利商店、新宿丸井ANNEX大型購物中心、步行3分鐘則是抵達IKEA，且鄰近伊勢丹百貨公司和電影院。

每一間房型設有洗衣機烘衣機與暖氣設備，也提供空氣清淨機與加濕器，即使是寒冷季節旅遊也能享有溫暖的入住享受。

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