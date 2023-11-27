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台南．永康區．南應大美食．獨家風味的小雛鍋巴炸雞．招牌柴燒麥芽炸雞．甜而不膩超涮嘴！！

2023-11-27 22:49:56 企鵝 人氣：117
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發表篇數：337篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小雛鍋巴炸雞
phone09-8186-8987
place台南市永康區中正路844號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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愛吃炸雞、韓式炸雞的朋友有福了！！
永康新開幕的小雛鍋巴炸雞華麗登場～不論是甜鹹辣的口味都有，
還有獨家配方的柴燒麥芽口味的鍋巴炸雞，讓你吃了還想再吃！！


罪惡的炸物總是令人嚮往的～
而小雛鍋巴炸雞推出了５種口味可選，
現點現炸，還有獨家的特製柴燒麥芽口味擄獲味蕾。
不管是１人獨食的巴一杯，或是多人分享的巴手提，都很經濟實惠！！
還能搭配涼拌小菜跟點心或是飲料的升級，讓你享用美食較不易有負擔！！


小雛鍋巴炸雞位在近南應大中正路上，這裡美食琳瑯滿目，
近期開幕的小雛鍋巴炸雞就已有不少學生成為熟客了。
看一旁一包包的預購外帶，開始期待我的炸雞餐了XD


大塊享受迷人爽脆的炸雞，小雛鍋巴炸雞販售的５種口味分別為：
柴燒麥芽、椒鹽蔥蒜、四川椒麻、金沙起士、秘醬洋釀
現點後再爆炒+特製的調味，搭配香脆誘人的鍋巴，在享用多汁彈牙的雞腿肉又能品嚐到酥脆的米香鍋巴。
脆香鍋巴每日現炸，對於炸出來的成品跟酥脆度都有嚴格要求，掛保證每一口都香酥脆。


小雛鍋巴炸雞選用的是北港傳發之家四代傳承的麥芽糖，讓炸雞裹上一層琥珀色般的糖衣，
很像是拔絲地瓜一樣，但糖蜜的甜度恰如其分，不會奪走雞腿肉主角的光環，甜而不過膩，好吃。


跟朋友4-5人享受絕妙鍋巴炸雞的風味~
當然不能錯過巴手提了，一次可品嘗3種風味的炸雞，巴手提選擇的口味是柴燒麥芽、秘醬洋釀、金沙起士。
巴大盒則是選了椒鹽蔥蒜、四川椒麻，兩種口味，
而可愛的巴小杯一手掌杯，可以自己獨食，選了柴燒麥芽、秘醬洋釀！！

吃肉怕胖？
來個歐式水耕生菜沙拉均衡一下，
連沙拉盒都是特製的，完全密封，即使是晚點享用，生菜依舊保留脆口。
小雛手工漬物則有小丁蘿蔔、昆海帶根、涼拌川耳，吃炸雞配上漬物爽口解膩。

飲品的部分也很特別，有０卡的氣泡飲跟冷泡茶，搭配炸物較不易有負擔XD
(店家真是設想周到)
加價19元或是49元可升級成A餐、B餐。

這邊企鵝超推小雛鍋巴炸雞的經典蘿蔔糕，真的吃過的都鵝熱，切成小塊狀的蘿蔔糕，
吃起來香酥軟綿，菜頭味極濃，也不會是水水軟軟的口感。

湯品的手熬鮮菇濃湯都是每日現熬，不用太白粉或是湯粉去勾芡，
以洋蔥、馬鈴薯、菇類等食材慢火熬煮濃稠～


口味推薦：柴燒麥芽→秘醬洋釀→金沙起士→椒鹽蔥蒜→四川椒麻（企鵝自己個人排名）
柴燒麥芽，甜而不膩，冷掉吃起來依舊是肉質酥脆且多汁。
秘醬洋釀很像是韓式炸雞，有點微微地辛辣，但辣度很剛好，又不會像有些韓國炸雞那麼甜膩。
金沙起士吃起來有點綿綿細細的鹹蛋黃口感，上面的起士粉跟金沙炸雞的味道融合的完美。
椒鹽蔥蒜則是比較傳統的味道，鹹香可口，若不敢嘗試新口味的朋友，選椒鹽蔥蒜最保險！！
四川椒麻則是重口味且嗜辣族的最愛，店家選用數種香料跟鬼椒製作，
不敢吃辣或是只能品嘗微辣的朋友請當心XD


菜單參考-載自小雛鍋巴炸雞粉絲團
《品牌日有買一送一的活動唷！！關注粉絲團可享好康！！》

小雛鍋巴炸雞
電話：0981-868987
地址：台南市永康區中正路844號(近南應大)
營業時間：11:00-23:00
公休日：不定時
店家粉絲團：小雛鍋巴炸雞
 

 
評分者：naichennai
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評論分數
5.0

 




#永康區美食
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文章關鍵字
南應大美食 永康區美食 小雛鍋巴炸雞
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肥鵝桌上肥鵝油 鵝去桌空油自流 肥鵝配飯能度日 有飯沒鵝使人愁
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