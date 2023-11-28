說到全國最大泰國料理第一品牌！你會想到哪一間呢??

瓦城泰國料理 一直以來都是我熱愛泰式料理第一選擇!!

道道料理~真材實料~親切服務~價格實惠

首選推薦 泰式經典 酥脆外皮、鮮嫩彈牙 原味月亮

淋上特調醬汁 更加提升美味口感喔!!

主廚推薦精選套餐享米飯免費續加，三種好米無限續加!!

吃飯別忘記搭配wa10瓦城APP消費累積點數

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位於CITYLINK南港店 C棟8樓 瓦城泰國料理

體驗道地的泰式料理~不用出國，在台灣就可以享受到來自泰國的美味喔!!

同時也是瓦城泰統集團七大品牌之一

台灣多家連鎖，各地的朋友都有機會可以品嘗這難得的道地美味喔!!!

瓦城泰國料理 CITYLINK南港店 周邊景點可說相當豐富~

來到南港商圈吃飽後，看場熱門電影喜樂時代影城 、逛逛CITYLINK南港、

環球購物中心 南港車站 飯後漫步走走逛逛，也是不錯的選擇喔!!!

瓦城泰統集團 wa10瓦城APP會員辦起來~

集結七大品牌：瓦城、非常泰、1010湘、時時香、大心

、YABI KITCHEN、月月泰BBQ 消費累積點數換品牌美食

新加入會員還有送七品牌甜點兌換券喔(需消費滿$1500)

點餐方式為掃碼點餐，使用上介面都相當容易

餐點除了提供豐富多道單點菜外~

也提供兩人以上的多人套餐

經典組合幫你配，不用煩惱怎麼選!!

點餐方式為掃碼點餐，使用上介面都相當容易

如要兌換APP優惠券商品，可另洽現場服務人員喔!!

下飯菜太香，擔心白飯吃不夠嗎??

有吃過類似和菜、小火鍋 搭配白飯可說稀鬆平常的事情

但往往最令人擔心的就是 白飯沒有吃到飽，一碗一碗好花錢!!!

那不如點主廚推薦多人套餐系列，三種白飯免費無限續加

(健康紅藜米、泰國茉莉香米、薑黃飯)三種任你選

一口好菜 一口好米 不擔心飯吃不夠 大快朵頤就是現在~

既然都來到瓦城，當然必吃明星菜怎能放過!!

泰式料理中的經典 酥脆外皮、鮮嫩彈牙 原味月亮

金黃酥脆的外皮 賣像極佳，吃起來卻不油膩

內餡料多滿滿 真材實料~淋上特調醬汁

更加提升美味口感喔!!

利用蝦醬爆炒後，與高麗菜完美結合

濃郁的蝦醬、清脆爽口的 蝦醬高麗菜

香噴噴又下飯~

大魚大肉~怎能少的了好吃可口的青菜呢!!

鮮嫩豬肉片、爽脆櫛瓜 長豆、九層塔搭上綠咖哩烹煮

綠咖哩跟一般咖哩比起來，濃郁味道比較淡一些

對於喜歡咖哩，卻不喜歡濃郁氣味的您

綠咖哩櫛瓜椰汁豬 將是最佳下飯菜選擇!!

鹹香爽口，經典下飯菜好選擇 辣炒牛肉

絕對是讓白飯吃光光必搭配的好選擇

另外原先辣炒牛肉是有放番茄的喔!!

這次特別請餐廳廚師特製去番茄版本

滿滿的牛肉香氣，口感也是挺不賴的喔!!

這邊也要感謝餐廳的協助，如你有特殊需求

記得先徵詢服務人員協助喔~

一上桌香噴噴的豬肉香氣撲鼻而來 BBQ嫩烤松阪豬

頂級厚切松阪豬肉 肉嫩爽脆 口感獨特

第一口原味吃，原汁原味鮮甜口感令人難以忘懷

第二口沾醬吃，兩種自製沾醬(泰式酸辣醬、蝦膏醬)

蝦膏醬 香蝦甘甜，回甘好滋味，泰式酸辣醬 香辣清爽解油膩 微辣鹹香好滋味

瓦城泰國料理 價格屬於中價位，菜色的CP值挺高

整體用餐環境也相當不錯 柔和燈光 溫馨又舒適。

尤其精選米飯無限量供應，搭上下飯菜可說讓你吃的飽足又滿意~

吃飯別忘記 搭配wa10瓦城APP消費累積點數

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瓦城泰國料理 南港車站店

台北市南港區忠孝東路七段369號8樓C棟

電話 02-2782-2589

營業時間:

一~五 11:00~15:00/17:00~21:30

六~日 11:00~21:30

(供餐至營業結束前30分鐘，請提早入場喔~)

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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