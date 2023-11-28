為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [食]台北 wa10瓦城APP消費累積點數 享用泰式美味超划算 瓦城泰國料理

[食]台北 wa10瓦城APP消費累積點數 享用泰式美味超划算 瓦城泰國料理

2023-11-28 18:20:04 寶貝小飄 人氣：128
share
窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：449篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 南港區

造訪商家：瓦城泰國料理（南港車站店）
phone‪02-2785-6522‬
place台北市南港區忠孝東路七段369號8樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

說到全國最大泰國料理第一品牌！你會想到哪一間呢??
瓦城泰國料理 一直以來都是我熱愛泰式料理第一選擇!!
道道料理~真材實料~親切服務~價格實惠
首選推薦 泰式經典 酥脆外皮、鮮嫩彈牙 原味月亮
淋上特調醬汁 更加提升美味口感喔!!
主廚推薦精選套餐享米飯免費續加，三種好米無限續加!!
吃飯別忘記搭配wa10瓦城APP消費累積點數
兌換更多好棒的品牌美食喔~

位於CITYLINK南港店 C棟8樓 瓦城泰國料理
體驗道地的泰式料理~不用出國，在台灣就可以享受到來自泰國的美味喔!!
同時也是瓦城泰統集團七大品牌之一
台灣多家連鎖，各地的朋友都有機會可以品嘗這難得的道地美味喔!!!
瓦城泰國料理 CITYLINK南港店 周邊景點可說相當豐富~
來到南港商圈吃飽後，看場熱門電影喜樂時代影城 、逛逛CITYLINK南港
環球購物中心 南港車站 飯後漫步走走逛逛，也是不錯的選擇喔!!!

瓦城泰統集團 wa10瓦城APP會員辦起來~
集結七大品牌：瓦城、非常泰、1010湘、時時香、大心
、YABI KITCHEN、月月泰BBQ 消費累積點數換品牌美食
新加入會員還有送七品牌甜點兌換券喔(需消費滿$1500)

點餐方式為掃碼點餐，使用上介面都相當容易
餐點除了提供豐富多道單點菜外~
也提供兩人以上的多人套餐
經典組合幫你配，不用煩惱怎麼選!!
點餐方式為掃碼點餐，使用上介面都相當容易
如要兌換APP優惠券商品，可另洽現場服務人員喔!!

下飯菜太香，擔心白飯吃不夠嗎??
有吃過類似和菜、小火鍋 搭配白飯可說稀鬆平常的事情
但往往最令人擔心的就是 白飯沒有吃到飽，一碗一碗好花錢!!!
那不如點主廚推薦多人套餐系列，三種白飯免費無限續加
(健康紅藜米、泰國茉莉香米、薑黃飯)三種任你選
一口好菜 一口好米 不擔心飯吃不夠 大快朵頤就是現在~

既然都來到瓦城，當然必吃明星菜怎能放過!!
泰式料理中的經典 酥脆外皮、鮮嫩彈牙 原味月亮
金黃酥脆的外皮 賣像極佳，吃起來卻不油膩
內餡料多滿滿 真材實料~淋上特調醬汁
更加提升美味口感喔!!

利用蝦醬爆炒後，與高麗菜完美結合
濃郁的蝦醬、清脆爽口的 蝦醬高麗菜
香噴噴又下飯~
大魚大肉~怎能少的了好吃可口的青菜呢!!

鮮嫩豬肉片、爽脆櫛瓜 長豆、九層塔搭上綠咖哩烹煮
綠咖哩跟一般咖哩比起來，濃郁味道比較淡一些
對於喜歡咖哩，卻不喜歡濃郁氣味的您
綠咖哩櫛瓜椰汁豬 將是最佳下飯菜選擇!!

鹹香爽口，經典下飯菜好選擇 辣炒牛肉
絕對是讓白飯吃光光必搭配的好選擇
另外原先辣炒牛肉是有放番茄的喔!!
這次特別請餐廳廚師特製去番茄版本
滿滿的牛肉香氣，口感也是挺不賴的喔!!
這邊也要感謝餐廳的協助，如你有特殊需求
記得先徵詢服務人員協助喔~

一上桌香噴噴的豬肉香氣撲鼻而來 BBQ嫩烤松阪豬
頂級厚切松阪豬肉 肉嫩爽脆 口感獨特
第一口原味吃，原汁原味鮮甜口感令人難以忘懷
第二口沾醬吃，兩種自製沾醬(泰式酸辣醬蝦膏醬)
蝦膏醬 香蝦甘甜，回甘好滋味，泰式酸辣醬 香辣清爽解油膩 微辣鹹香好滋味

瓦城泰國料理 價格屬於中價位，菜色的CP值挺高
整體用餐環境也相當不錯 柔和燈光 溫馨又舒適。
尤其精選米飯無限量供應，搭上下飯菜可說讓你吃的飽足又滿意~
吃飯別忘記 搭配wa10瓦城APP消費累積點數
兌換更多好棒的品牌美食喔~

瓦城泰國料理 南港車站店
台北市南港區忠孝東路七段369號8樓C棟
電話 02-2782-2589

營業時間:
一~五 11:00~15:00/17:00~21:30
六~日 11:00~21:30
(供餐至營業結束前30分鐘，請提早入場喔~)

 

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用

感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章
歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌
✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采
https://www.ccs.idv.tw/
FB粉絲團
寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌  傳送門
Vita&美樂妝玩美 傳送門
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram   傳送門
熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心
旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭
讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog觀看
痞客邦 請點此
窩客島 請點此

    檢舉
    share
    chevron_left

    [旅宿]宜蘭頭城專屬於你獨家美景遠望龜山島的遼
    延伸閱讀

    【高雄‧左營】Nordiska北歐北歐｜歐陸料理｜包場慶生｜高雄美食│

     DPM

    烹飪筆記│醬燒海苔板豆腐，用普通板豆腐做日式風味的料理

     Jennifer(真妮4)
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    寶貝小飄

    發表篇數：449篇

    熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心 旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭 讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂
    作者的其它文章
    同類據點
    椰兄COCO BROTHER 照片

    椰兄COCO BROTHER

    5.00 (1人評鑑)

    區域：台北市中山區
    Coco Brother椰兄Plus 照片

    Coco Brother椰兄Plus

    4.60 (2人評鑑)

    區域：台北市中山區
    莎瓦迪卡海鮮・泰 照片

    莎瓦迪卡海鮮・泰

    4.50 (1人評鑑)

    區域：台北市中山區
    香米泰國料理 大直忠泰店 照片

    香米泰國料理 大直忠泰店

    4.50 (1人評鑑)

    區域：台北市中山區
    金鴻美食小館泰國料理 照片

    金鴻美食小館泰國料理

    4.50 (1人評鑑)

    區域：台北市萬華區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up