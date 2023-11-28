台中有很多間炒飯專門店，不是口味太重不然就是太膩口，每次外帶回公司吃，便當盒底下都是一堆油，後來就很少再去吃，前幾天，我跟朋友去南屯的炒飯超人點了一份泡菜起司炒飯，沒想到湯匙一挖，超牽絲！仔細一看炒飯中間竟然有滿滿的起司，炒飯吃起來鹹度適中還不膩口，鍋氣十足，份量也很夠，湯品也料好味美，直接列入再回訪店家清單之一

炒飯超人公益店

地址： 408台中市南屯區公益路二段539號

營業時間：10:30–14:00, 16:30–21:00

電話： 04 2254 9770

外送平台： foodpanda.com.tw

付款方式：現金、街口

公益店粉專請點我…

如想參加台中購物節活動，結帳時需告知店員喔！

完整菜單

店家強調少鹽、少油、無味精，葷食、素食料理都有，選擇性超多（價格如有修改，請以店內菜單為主）

店家位置

位在公益路二段上，這邊美食超多，我停在公益路與黎明路二段的路口，就會看到店家招牌，機車可以停在停車格，開車就需要額外找停車場停車

用餐環境

櫃檯在入口處，內用可以直接入內，外帶的話可以跟櫃檯點餐，炒飯超人也很熱衷於公益，牆面上有超多感謝狀，半開放式廚房，可以在等待餐點時看到廚師們的炒飯秀，還有滿滿的炒飯香

店內座位蠻多的，大多都是四人座位，桌面很乾淨，牆面上都是炒飯的圖片，每種口味看起來都好好吃

拉們的右側有冰箱，裡面有放置小菜

內用飲料有冬瓜茶還有檸檬水，旁邊還有清洗乾淨的餐具可以自取

公益店有獲得衛生局頒發的臺中市優質餐飲店家分級評核認證喔！

第一次來炒飯超人用餐，選擇性真的很多，看完菜單後，我跟朋友點了炒飯、小菜、湯品，這樣得份量剛好可以兩人分食

泡菜起司雞＄100（微辣）

一盤的份量真的蠻多的

整體辣度屬於泡菜本身的辣度，怕辣的可以安心食用， 炒飯中間有滿滿的起司，挖起來時會有很長的牽絲

濃郁的起司中和掉泡菜的辣味，整體吃起來微辣，咬到泡菜時又有泡菜的酸給香，雞肉塊也給很多，肉質很嫩很好吃！

古早味蔥花蛋＄70

愛吃蔥蛋必點，有別於油膩的外表，看起來很有食慾

吃起來有蔥花香氣跟蛋香，不會油膩膩，調味剛剛好

香菇雞鮮雞湯＄55

沒想到這樣一盅湯品，竟然只要$55元

湯頭偏向溫潤清爽，喝的出來沒有加其他辛香料，喝起來很舒服，越喝越順口

一盅裡面肉量滿多的，肉質嫩嫩的，不至於軟爛程度，還有大朵的香菇，真才實料熬煮

百香木瓜絲＄35

一份的量蠻多的

吃起來屬於偏甜的百香味，木瓜絲醃製的很入味，保留了木瓜的脆感，甜甜酸酸的很開胃

我們這樣點，對於食量不大的我們，真的超級飽！而且餐點都好好吃，下次會想要再來吃吃其他口味的炒飯，如果你也喜歡吃不重口、不油膩的炒飯，推薦你可以來炒飯超人吃吃看喔！

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