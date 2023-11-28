為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [台中南屯區] 炒飯超人公益店｜份量滿滿、好吃不膩口｜各式炒飯專門店｜內用冬瓜茶、檸檬水2款飲品喝到飽｜小菜超開胃｜內附完整菜單 - 萍姐愛…

[台中南屯區] 炒飯超人公益店｜份量滿滿、好吃不膩口｜各式炒飯專門店｜內用冬瓜茶、檸檬水2款飲品喝到飽｜小菜超開胃｜內附完整菜單 - 萍姐愛分享

2023-11-28 18:45:35 萍姐愛分享 人氣：106
share
窩客好文

萍姐愛分享

發表篇數：198篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：炒飯超人公益店
place台中市南屯區公益路二段539號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台中有很多間炒飯專門店，不是口味太重不然就是太膩口，每次外帶回公司吃，便當盒底下都是一堆油，後來就很少再去吃，前幾天，我跟朋友去南屯的炒飯超人點了一份泡菜起司炒飯，沒想到湯匙一挖，超牽絲！仔細一看炒飯中間竟然有滿滿的起司，炒飯吃起來鹹度適中還不膩口，鍋氣十足，份量也很夠，湯品也料好味美，直接列入再回訪店家清單之一

炒飯超人公益店

  • 地址： 408台中市南屯區公益路二段539號
  • 營業時間：10:30–14:00, 16:30–21:00
  • 電話： 04 2254 9770
  • 外送平台：foodpanda.com.tw,
  • 付款方式：現金、街口

公益店粉專請點我…

如想參加台中購物節活動，結帳時需告知店員喔！

完整菜單

店家強調少鹽、少油、無味精，葷食、素食料理都有，選擇性超多（價格如有修改，請以店內菜單為主）

店家位置

位在公益路二段上，這邊美食超多，我停在公益路與黎明路二段的路口，就會看到店家招牌，機車可以停在停車格，開車就需要額外找停車場停車

用餐環境

櫃檯在入口處，內用可以直接入內，外帶的話可以跟櫃檯點餐，炒飯超人也很熱衷於公益，牆面上有超多感謝狀，半開放式廚房，可以在等待餐點時看到廚師們的炒飯秀，還有滿滿的炒飯香 

店內座位蠻多的，大多都是四人座位，桌面很乾淨，牆面上都是炒飯的圖片，每種口味看起來都好好吃

拉們的右側有冰箱，裡面有放置小菜

內用飲料有冬瓜茶還有檸檬水，旁邊還有清洗乾淨的餐具可以自取

公益店有獲得衛生局頒發的臺中市優質餐飲店家分級評核認證喔！

第一次來炒飯超人用餐，選擇性真的很多，看完菜單後，我跟朋友點了炒飯、小菜、湯品，這樣得份量剛好可以兩人分食

泡菜起司雞＄100（微辣）

一盤的份量真的蠻多的

整體辣度屬於泡菜本身的辣度，怕辣的可以安心食用， 炒飯中間有滿滿的起司，挖起來時會有很長的牽絲

濃郁的起司中和掉泡菜的辣味，整體吃起來微辣，咬到泡菜時又有泡菜的酸給香，雞肉塊也給很多，肉質很嫩很好吃！

古早味蔥花蛋＄70

愛吃蔥蛋必點，有別於油膩的外表，看起來很有食慾

吃起來有蔥花香氣跟蛋香，不會油膩膩，調味剛剛好

香菇雞鮮雞湯＄55

沒想到這樣一盅湯品，竟然只要$55元

湯頭偏向溫潤清爽，喝的出來沒有加其他辛香料，喝起來很舒服，越喝越順口

一盅裡面肉量滿多的，肉質嫩嫩的，不至於軟爛程度，還有大朵的香菇，真才實料熬煮

百香木瓜絲＄35

一份的量蠻多的

吃起來屬於偏甜的百香味，木瓜絲醃製的很入味，保留了木瓜的脆感，甜甜酸酸的很開胃

我們這樣點，對於食量不大的我們，真的超級飽！而且餐點都好好吃，下次會想要再來吃吃其他口味的炒飯，如果你也喜歡吃不重口、不油膩的炒飯，推薦你可以來炒飯超人吃吃看喔！

最後這邊要來工商一下啦！今年萍姐正式跟Line 官方簽約，成為Line貼文串的圖文創作客，會勤奮更新食記，如果可以的話，在幫我加入賴好友追蹤 ，謝謝大家

🍎萍姐官方賴👉萍姐愛分享

 

—–FOLLOW ——

如果喜歡我的分享可以追蹤以下平台喔＾＾

IG👉Ya Ping Chung

粉專👉萍姐愛分享

社團👉萍姐 愛吃團 🍒🍵🍲想當吃貨一起來 團團團！

YT頻道👉萍姐愛分享

團購社群👉 🌟周周搶便宜 限量不等人🌟

如果您喜歡我的開箱、文章、食譜，想要鼓勵我、支持我，歡迎透過文章內的開團連結下單支持！

也可以到我的珍奶舖贊助、抖內支持我⇒ 點我請我喝珍奶！

您的繼續支持我分享與撰文的動力來源，也謝謝您看到最後！




檢舉
share
chevron_left

[台中沙鹿]京川鍋物台中沙鹿店｜沙鹿店限定鍋物
延伸閱讀

[台中西區] 川 日式炒麵焼きそば專門店(台中店)｜來自彰化的平價日式炒麵｜加價＄45元直接升級套餐｜內附完整菜單 - 萍姐愛分享

 萍姐愛分享

【台南 中西區】復古又寬敞的咖啡廳 不能錯過午後的陽光

 我是艾兒比！！

隆炒飯大王｜人潮爆多，想吃至少要等３０分鐘以上的爆人氣炒飯店

 布咕布咕
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

萍姐愛分享

發表篇數：198篇

大家好我是二貓媽萍姐❤️ 喜歡旅遊、吃美食、開箱好玩小物☺️ 歡迎追蹤👍 萍姐相關連結🔗 https://yaping.work/愛吃社團 https://yaping.work/萍姐粉專 https://yaping.work/萍姐部落格 https://yaping.work/萍姐IG 萍姐youtube頻道 https://lihi1.com/Nd25A

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
台中大墩路台南擔仔麵 照片

台中大墩路台南擔仔麵

4.75 (3人評鑑)

區域：台中市南屯區
周氏蝦捲(台鐵烏日店) 照片

周氏蝦捲(台鐵烏日店)

4.45 (1人評鑑)

區域：台中市烏日區
覓蠶健康餐盒 Meetzen 照片

覓蠶健康餐盒 Meetzen

4.25 (2人評鑑)

區域：台中市南區
王哥肉丸中科店 照片

王哥肉丸中科店

3.40 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
來吃飽肉燥大王 照片

來吃飽肉燥大王

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市北屯區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up