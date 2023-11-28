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【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店) - 新竹網美必訪的南洋風飲料店

2023-11-28 23:23:08 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：903
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：599篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：BLIKE奶茶專門新竹金山店
phone03-5775-077
place新竹市東區金山二十六街59號
作者本次評價：
4.55
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.00
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【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

 

新竹金山街這一帶年輕人特多，完全是飲料店的一級戰區，這間藏在金山街街底的BLIKE奶茶可說是新竹近期最美的飲料店，光走到門口就被濃濃的南洋度假風的盆栽和大門所驚艷，他們家的奶茶系列是招牌，第一次造訪店員會非常細心的介紹茶飲，還提供舒適的用餐座位區域，讓人有賓至如歸的感受。

開車前往可停至金山東街路邊停車格或金山十八街路邊停車場。

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

▲BLIKE奶茶的外觀使用拱型木門的設計，讓人完全看不到裡面給人一種神祕的感覺，第一次造訪會有點怕怕不大敢入內。

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

▲BLIKE奶茶菜單：有經典奶茶系列、咖啡凍系列、那鐵特調和純粹茶品四大類，可免費加珍珠和茶凍(熱飲除外)，整體價格偏高。

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

▲點餐櫃檯上提供中杯、大杯和熱飲的飲料杯供顧客參考。

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

▲展示台上展示了各類型販售的茶葉。

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

▲點完餐往右手邊走就是神祕的用餐區，這天因為是快打烊造訪所以內用的人不多可以好好拍照。

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

▲用餐區有三組內用桌椅，每組座位還有一個小圓桌，上方還有燈號顯示候位號碼相當貼心。

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

▲桌上也有各類茶葉的介紹。

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

▲用餐區的小角落也布置得相當唯美，怎麼拍都很好看阿！

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

旨拿鐵(L)+珍珠 100元(去冰一分糖)：有濃濃奶香與茶香味，兩者融合得非常好，喝起來很清新順口不黏膩，真的是杯很好喝的奶茶，但是單價稍微偏高不能常常喝阿！

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

 

【新竹食記】BLIKE奶茶專門(新竹金山店)

▲借一下我家的網美來張假掰照！

 

雞蛋糕短評：位在金山街的五星級飲料，裝潢很美有內用空間，第一次點餐店員會細心介紹產品，奶茶茶香與奶味完美融合，整體價格偏高但是好喝！


用餐環境★★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★☆
CP值★★★


BLIKE奶茶專門新竹金山店美食資訊：

地址：新竹市東區金山二十六街59號
電話：035775077
官網：https://store.blike.tw/
營業時間：11:00–19:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：有()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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旅遊與美食，是生活中最重要的參數，請將參數設定正確，設定方法為：用力玩、用力吃、用心體會！
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