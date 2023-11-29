有時候台灣的傳統便當吃膩了就會想改吃日式丼飯。今天要來分享一間連鎖集團的中價位丼飯：虎藏燒肉丼食所。竟然內用可無限享用超多料的味噌湯、好吃爆米花、咖啡、氣泡飲料、冰沙等。內用優惠享更多。超值丼飯就在這裡。喜歡吃丼飯的人千萬別錯過這家！

虎藏燒肉丼食所(龍潭店)-外觀

店位置就在龍潭龍元宮正前方的龍元路上

這裡可說是龍元宮美食的一級戰區

能夠在這裡生存下去

除了料理好吃之外

競爭力也是不容小覷

店前面可以停放機車

汽車的話就需要停到路邊停車格

稍微走一小段路再來這裡用餐

用餐環境

店內的用餐環境很寬敞

濃濃的日式風格

這天造訪是平日剛營業不久

店內每一處的裝潢都很有整體性

也都與日式風格呼應著

自助區

內用可以免費享用自助區

種類算是很有誠意了

分別是有這些：爆米花、咖啡、氣泡飲料、冰沙、果汁、味噌湯

內用吃美味的丼飯之餘

還能吃到這些小東西

實在是開心又飽足

而且還是無限享用的方式

實在是很佛心也很超值

每次來用餐我都會吃的爆米花

不管是飯前還是飯後吃

都很適合

虎藏燒肉丼食所(龍潭店)-菜單

價錢算是中價位

最便宜的丼飯只需要158元就能吃到

如果是愛吃肉的朋友

還可選擇肉山丼

保證吃肉吃的超級過癮

店內也有炸物、烤物可單點

滿足想吃日式料理的味蕾

菜單設計的很棒

有將餐點照片放上來

而且實際的餐點就長得跟菜單上的幾乎一樣

差異不大

大家可以安心點餐

餐點分享

好喝的味噌湯

蔥花是可以自己決定是否添加

可到自助區自取使用

每次來都必吃的爆米花

香甜脆口

非常喜歡

經典牛五花丼

秘製味噌雞腿丼

元氣可樂餅(咖哩口味)

酥炸杏鮑菇

這個經典牛五花丼

也是表現非常優秀

最基本款的丼飯

沒有因為價格最低價而亂做

它的牛五花肉片有先醃漬調味過

每一片厚度大概是0.3-0.4cm左右

吃起來有QQ彈牙的口感

還有美味的牛肉香氣

再經過爐台的大火烤過

每一片都是銷魂美味

好吃的牛五花肉片

是這整碗丼飯的靈魂主角

建議如果是第一次來虎藏的人

可以先點基本款吃看看

可樂餅(咖哩口味)

外酥內軟

炸的程度剛剛好

讓人吃不出油膩感

卡滋卡滋的幸福口感

這盤也是馬上被吃完

可樂餅本身已經有調味了

我們覺得一旁附的番茄醬也可以不用沾

直接吃原味也很讚

酥炸杏鮑菇

店員推薦這道炸物也是賣的不錯

我們就點來吃看看

吃起來也蠻不錯的

尤其一旁附的胡椒鹽味道很合適

它讓炸杏鮑菇的口味更加的被提升出來

有點像吃鹹酥雞一樣的美味錯覺

秘製味噌雞腿丼

非常大塊的雞腿排

每一片都烤到金黃酥香

肉質也是鮮嫩多汁

雞腿排表層再搭配上虎藏秘製味噌醬

呈現出鹹鹹甜甜的口味

整碗丼飯香氣十足​

虎藏的餐點幾乎是很合我們家的胃口

吃起來都蠻喜歡的

不論是餐點份量

或是口味都表現得相當優異

而且每一道餐點都擺盤漂亮

怎麼拍照都很好看

大口吃肉配飯

就是滿足

一整天的活力來源

就用這碗秘製味噌雞腿丼開啟

份量多

讓我們吃完後幾乎是飽2餐

也算是另類的美味大份量餐點

店內也很適合拍照

還有這株擬真的櫻花樹

有種小日本的錯覺

吃完這餐的心得是 虎藏燒肉丼食所

算是龍潭的安全牌餐廳之一

不管是平時自己吃飯

或是帶朋友家人來吃飯也都適合

餐點好吃、環境乾淨漂亮、自助區也有誠意

如果你還在煩惱要吃哪種龍潭美食

可以來 虎藏燒肉丼食所 用餐

幫你解決用餐大小事

吃的滿足又開心

虎藏燒肉丼食所(龍潭店)-店家資訊

名稱：虎藏燒肉丼食所(龍潭店)

地址：桃園市龍潭區龍元路6號

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:00

電話：03-4991899

FACEBOOK：https://www.facebook.com/torazouyakiniku?locale=ms_MY